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Türk Telekom’dan kişiye özel çalışma modeli

#Türk Telekom#İnsan Kaynakları#Çalışma Modeli
Türk Telekom’dan kişiye özel çalışma modeli

Türk Telekom, çalışanlarının deneyimlerinden elde ettiği iç görülerle hazırladığı yeni çalışma modelini duyurdu.

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Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, salgının başından beri sürdürdüğü uzaktan çalışma düzenini kalıcı hâle getirdiğini açıklayan Türk Telekom, ‘Kişiye Özel Çalışma Modeli’ni verimlilik ve sürdürülebilirlik odağı üzerine kurguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, salgının ilk anından itibaren önce sağlık diyerek çalışanlar paydaşlar ve ailelerini düşünerek çok sayıda önlem aldıklarını belirterek, "Ortaya koyduğumuz üstün performansla başarılı sonuçlara imza attık. Bu dönemde, kendi süreçlerimizdeki dijitalleşmeyi hızla sürdürürken ülkemizde de teknolojik dönüşüme liderlik ederek pek çok sektörü ve şirketi dijitalleştirdik. İnsanı merkeze alan yaklaşımımızı tüm iş modellerimize uygulayarak herkese kendini ‘değerli hissettirmek’ amacıyla, çalışan ve müşteri deneyimini daima ön planda tuttuk. İş modellerimizi dijital temelli fırsatlar odağında yapılandırdık. Yeni ‘Kişiye Özel Çalışma Modeli’miz de bu anlayışımızla hayata geçiyor.” ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Türk Telekom, bu model ile verimliliğin yanı sıra farklı senaryolar için iş sürekliliğini koruyarak sürdürülebilir şirket hedeflerine de hizmet etmeyi planlıyor. Dijital araçlardan etkin şekilde yararlanılacak yeni çalışma modeli ile “İşin Geleceğine” odaklanan Türk Telekom, çalışanlarının dijital ayak izini artırarak sürdürülebilirliğe de katkı sağlamayı hedefliyor. Mobil, ofis, hibrit ve uzaktan olmak üzere dört temel çatı altında kurgulanan yeni çalışma modeline çalışanlar kademeli olarak geçecekler. Kişiye Özel Çalışma Modeli kapsamında, çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal ofis alanları da oluşturan Türk Telekom, İstanbul’da dört, Ankara’da ise bir adet hub (paylaşımlı) ofisi kullanıma sunacak.

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Türk Telekom Kişiye Özel Çalışma Modeli’nde her çalışan, kendi rol ve sorumluluklarına göre düzenlenmiş 4 farklı sistemden birine dâhil olacak. Sahada aktif görev yapan çalışanlar için ‘Mobil Çalışma’; müşteri ile yüz yüze iletişimde olan veya sistemlere müdahale için ofiste olması gereken çalışanlara ‘Ofisten Çalışma’; her gün ofiste olması gerekmese de müşterek çalışmaları ofisten, bireysel çalışmaları uzaktan yönetecekler için ‘Hibrit Çalışma’; iş yerine gelmeden de yürütebilecek görev ve sorumlulukları bulunan çalışanlar için ise ‘Uzaktan Çalışma’ modeli uygulanacak. 11 Ekim tarihi itibarıyla Türk Telekom yöneticileri ile başlayacak bu yeni çalışma modeline uzman seviyedeki çalışanlar 1 Kasım itibarıyla geçecekler.

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#Türk Telekom#İnsan Kaynakları#Çalışma Modeli