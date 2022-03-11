Samsung Electronics Türkiye’de önemli atama

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Reklamcılık ve pazarlama iletişimi alanında 17 yılı aşkın tecrübe ve bilgi birikimine sahip olan Alacahanlı, daha önce Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Pazarlama İletişimi Ekip Lideri olarak görev alıyordu. Alacahanlı, yeni görevinde Samsung Türkiye Mobil İş Birimi’nin bütünleşik pazarlama, entegre pazarlama iletişimi, etkinlik, dijital pazarlama ve tüm iletişim süreçlerinin yönetiminden sorumlu olacak.

Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunu olan Gökhan Alacahanlı, kariyerine, Repro Reklam Ajansı'nda başladı. Alacahanlı, sırasıyla TBWA\ISTANBUL, Havas Worldwide İstanbul, VMLY&R’da Marka Direktörlüğü, Takım Liderliği ve İş Geliştirme Müdürlüğü gibi farklı pozisyonlarda önemli sorumluluklar aldı. Samsung Electronics Türkiye Ailesi'ne Mobil İş Birimi Pazarlama Yöneticisi olarak Eylül 2016 itibarıyla katılan Alacahanlı, 5 yılı aşkın süredir pazarlama ve pazarlama iletişimi alanında birçok önemli görev üstlendi. Alacahanlı, Ekim 2018’den bu yana Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Pazarlama Ekip Lideri olarak görev yapıyordu.