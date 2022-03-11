Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAtamalar Haberleri

Samsung Electronics Türkiye’de önemli atama

#Samsung#Atama#İnsan Kaynakları
Samsung Electronics Türkiye’de önemli atama

Samsung Electronics Türkiye’de 5 yılı aşkın süredir Mobil İş Birimi Pazarlama İletişimi Ekip Lideri olarak görev alan ve çeşitli sorumluluklar üstlenen Gökhan Alacahanlı, 01.02.2022 tarihi itibarıyla Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Pazarlama Yönetimi Grup Müdürlüğü görevine getirildi.

Haberin Devamı

Reklamcılık ve pazarlama iletişimi alanında 17 yılı aşkın tecrübe ve bilgi birikimine sahip olan Alacahanlı, daha önce Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Pazarlama İletişimi Ekip Lideri olarak görev alıyordu. Alacahanlı, yeni görevinde Samsung Türkiye Mobil İş Birimi’nin bütünleşik pazarlama, entegre pazarlama iletişimi, etkinlik, dijital pazarlama ve tüm iletişim süreçlerinin yönetiminden sorumlu olacak.

Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunu olan Gökhan Alacahanlı, kariyerine, Repro Reklam Ajansı'nda başladı. Alacahanlı, sırasıyla TBWA\ISTANBUL, Havas Worldwide İstanbul, VMLY&R’da Marka Direktörlüğü, Takım Liderliği ve İş Geliştirme Müdürlüğü gibi farklı pozisyonlarda önemli sorumluluklar aldı. Samsung Electronics Türkiye Ailesi'ne Mobil İş Birimi Pazarlama Yöneticisi olarak Eylül 2016 itibarıyla katılan Alacahanlı, 5 yılı aşkın süredir pazarlama ve pazarlama iletişimi alanında birçok önemli görev üstlendi. Alacahanlı, Ekim 2018’den bu yana Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Pazarlama Ekip Lideri olarak görev yapıyordu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsung#Atama#İnsan Kaynakları

BAKMADAN GEÇME!

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi! 'Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...'

#Ukrayna
Ukraynalılara İngiltere sınırında vize eziyeti... ‘Bize tuvaletteki sudan daha kötü davrandılar’

Ukraynalılara İngiltere sınırında vize eziyeti... ‘Bize tuvaletteki sudan daha kötü davrandılar!’

#Rusya-Ukrayna
‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi! 'Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...'

#Ukrayna
Ukraynalılara İngiltere sınırında vize eziyeti... ‘Bize tuvaletteki sudan daha kötü davrandılar’

Ukraynalılara İngiltere sınırında vize eziyeti... ‘Bize tuvaletteki sudan daha kötü davrandılar!’

#Rusya-Ukrayna
‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı