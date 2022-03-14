Philips Türkiye’de önemli atama

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Gamze Arbak, 2007 yılında Doğu Avrupa Bölgesi Satış Pazarlama Müdürü olarak Philips’e katıldı. 2011 yılında Almanya Philips Global Pazarlama Merkezi’ne Latin Amerika ve Avrupa’dan Sorumlu Pazar Geliştirme Müdürü olarak atanan Arbak, 2013 - 2019 yılları arasında Philips Orta Doğu ve Türkiye Ultrason Pazarlama Direktörü olarak çalışmalarını sürdürdü. 2019 yılında Philips Türkiye Sağlık Sistemleri Pazarlama Direktörlüğü görevine gelen Arbak, 2021 yılından itibaren ise Philips Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Ultrason ve Bilgisayarlı Tomografi Pazarlama Direktörü olarak çalışıyordu.

Gamze Arbak, Philips’e katılmadan önce sağlık sektöründe klinik, satış ve pazarlama rolleri ağırlıklı olmak üzere farklı firmalarda görevler üstlendi.

1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun olan Gamze Arbak, Yeditepe Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı.