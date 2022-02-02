Penta Teknoloji’de üst düzey atama

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Kamu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre Penta Teknoloji Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erünsal, Penta Teknoloji Genel Müdürü olarak atandı. Penta Teknoloji’nin başarılarında büyük katkısı olan, şirketin Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Mürsel Özçelik ise bundan sonraki süreçte görevine Yönetim Kurulu Murahhas Azası olarak devam edecek.

Kariyerine 2003 yılında Yıldız Holding’in bilişim grubu şirketlerinde başlayan Fatih Erünsal, 2007 yılında Hızlı Sistem’de yürüttüğü Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevinde şirketin perakende operasyonları ile ithalat ve distribütörlük süreçlerini yönetmiştir. 2012 yılında sektörün önemli birleşmelerinden biri olan Penta Bilgisayar ve Mersa Sistem birleşmesi başta olmak üzere takip eden yıllarda da Medyasoft, Ekip Elektronik, Beyaz İletişim, Sayısal Grafik ve Exper şirketlerinin satın almalarında aktif rol üstlenmiştir. Fatih Erünsal, 2017 yılından bu yana yürüttüğü Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde, 2021 yılında Penta Teknoloji’nin halka arzında yer almış ve sürecin başarıyla tamamlanmasına katkı sağlamıştır.