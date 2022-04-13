Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAtamalar Haberleri

Papara’nın yeni CEO’su Emre Kenci oldu

#Atama#Papara#Emre Kenci
Papara’nın yeni CEO’su Emre Kenci oldu

2016 yılından bu yana CTO olarak görev yapan ve aynı zamanda şirket ortaklarından olan Emre Kenci, Papara’nın yeni CEO’su oldu.

Haberin Devamı

Papara tarafından yapılan açıklamada Emre Kenci’nin devrettiği CTO’luk görevine ise Mühendislik Departmanı Direktörü Volkan Nazmi Metin’in getirildiği belirtildi. Yönetim kurulunda bir değişiklik olmazken, Ahmed Faruk Karslı’nın yönetim kurulu başkanlığına devam ettiği ifade edildi.

EMRE KENCİ KİMDİR?

2008 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan Emre Kenci, Microsoft’ta kıdemli mühendis olarak çalışmış, BtcTurk ve BTCTrader’da ortak ve CTO olarak görev yapmıştır. 2016 yılından bu yana ortak ve yönetim kurulu üyesi olduğu Papara’da CTO olarak görevini sürdürürken yeni ürünlerin geliştirilmesinde aktif rol oynamıştır. Emre Kenci Nisan 2022 itibarıyla Papara’nın yeni CEO’su olarak çalışmalarına devam edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Atama#Papara#Emre Kenci

BAKMADAN GEÇME!

Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin

BAKMADAN GEÇME!

Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin