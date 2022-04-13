Papara’nın yeni CEO’su Emre Kenci oldu

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Papara tarafından yapılan açıklamada Emre Kenci’nin devrettiği CTO’luk görevine ise Mühendislik Departmanı Direktörü Volkan Nazmi Metin’in getirildiği belirtildi. Yönetim kurulunda bir değişiklik olmazken, Ahmed Faruk Karslı’nın yönetim kurulu başkanlığına devam ettiği ifade edildi.

EMRE KENCİ KİMDİR?

2008 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan Emre Kenci, Microsoft’ta kıdemli mühendis olarak çalışmış, BtcTurk ve BTCTrader’da ortak ve CTO olarak görev yapmıştır. 2016 yılından bu yana ortak ve yönetim kurulu üyesi olduğu Papara’da CTO olarak görevini sürdürürken yeni ürünlerin geliştirilmesinde aktif rol oynamıştır. Emre Kenci Nisan 2022 itibarıyla Papara’nın yeni CEO’su olarak çalışmalarına devam edecek.