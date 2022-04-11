Nestlé Türkiye’den globale atama

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Buse Aksu Özgen, Nisan ayı itibarı ile sütlü içecekler iş birimi için küresel stratejilerin belirlenmesine ve süreçlerinin yönetimine katkıda bulunacak. Ayrıca yeni fırsatlar ve iş modelleri geliştirmekten de sorumlu olacak.

Kariyerine başladığı Nestlé Türkiye’de çok çeşitli kategori ve fonksiyonda görev aldığını ifade eden Buse Aksu Özgen görev değişimi hakkında “İş dünyasına 20 yıl önce Nestlé Türkiye’nin gençlere kapılarını açtığı bir kariyer geliştirme programı ile adım attım. Bugüne kadar şirketin hemen her kategorisinde ve pek çok ticari fonksiyonunda tecrübe edinme fırsatı yakaladım. Bugüne kadar bana destek olan tüm Nestlé Türkiye Ailesine ve ekibime teşekkür ederim” dedi.