Microsoft Türkiye'de önemli atama

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25 yılı aşkın süredir kurumsal yazılım çözümleri alanında faaliyetlerini sürdüren tecrübeli yönetici Elif Acar Özgüner, Microsoft Türkiye bünyesinde Kurumsal Satış ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Teknoloji Deneyim Merkezi Direktörü olarak atandı.

Kariyerine Yapı Kredi Bankası’nda Sistem Mühendisi olarak başlayan ve sonrasında kurumsal yazılım çözümleri sağlayan global firmalarda satış ve iş geliştirme rollerinde görev alan Özgüner, 2007 yılından bu yana Microsoft Türkiye çatısı altında çalışıyor. Bu süre zarfında kurumsal satış ve iş ortakları ile çözüm satışı konularında birçok farklı pozisyonda görev alan Elif Acar Özgüner, sektörel iş ihtiyaçlarının teknolojiyle karşılanması ve kurumların iş yapış şekillerini değiştirecek projelerin geliştirilmesi gibi konularda uzman bir isim olarak tanınıyor.

Özgüner, yeni pozisyonunda bağlı kuruluşlar için Azure Altyapı, Data, AI ve Uygulama Servisleri, Microsoft365 Dijital İşyeri ve Verimlilik Çözümleri, Azure ve Microsoft 365 Güvenlik çözümleri, Dynamic365 İş Çözümleri, Kurumsal Destek Hizmetleri çözüm alanları ile stratejik dijital dönüşüm çözümleri üretmeye devam edeceği gibi, Türkiye’deki şirketleri geleceğe hazırlamak ve yerli yazılımları dünyaya tanıtmak amacıyla hayata geçirilen bir teknoloji merkezi olan Microsoft Teknoloji Merkezi’nin de Direktörlüğü görevini yürütecek.

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ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Özgüner, Temmuz 2020’den bu yana Microsoft Türkiye bünyesinde Danışmanlık Hizmetleri’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Elif Acar Özgüner, teknoloji sektöründeki görevinin yanı sıra, 2016 yılında İnsan Kaynakları bölümü ile iş birliği içinde çok sayıda Çalışan Bağlılığı projesine de liderlik yaparak Microsoft Türkiye’nin MEA Bölgesi içinde örnek ülke olarak gösterilmesine katkı sağladı. Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısının arttırılması konusundaki çalışmaları ile , Microsoft Türkiye bünyesinde Çeşitlilik ve Kapsayıcılık liderliği görevini de yürütmektedir.