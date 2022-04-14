Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAtamalar Haberleri

Mehmet Yılmaz, Türk Henkel’in Yapıştırıcı Teknolojileri Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyesi oldu

#Türk Henkel#Mehmet Yılmaz#Atama
Mehmet Yılmaz, Türk Henkel’in Yapıştırıcı Teknolojileri Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyesi oldu

Türk Henkel’de Yapıştırıcı Teknolojileri Başkanlığına Mehmet Yılmaz atandı. Mehmet Yılmaz, 1 Şubat 2021’den bu yana devam etmekte olduğu Yapıştırıcı Teknolojileri Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Operasyonlar Direktörlüğü görevinin yanı sıra Yapıştırıcı Teknolojileri Başkanı olarak Türk Henkel Yürütme Kurulu üyeliğine getirildi.

Haberin Devamı

1994 yılında Henkel‘in kalite bölümünde iş hayatına başlayan Mehmet Yılmaz, iş güvenliği ve çevre, mühendislik, projeler ve üretim bölümlerinde yöneticilik yaptı. Ardından 2004 yılında Henkel’in İran’da bulunan fabrikasına Fabrika Müdürü olarak atandı.

2008 yılında Türkiye’ye Çayırova Fabrika Müdürü olarak dönen Mehmet Yılmaz, 2016 yılında Yapıştırıcı Teknolojileri Türkiye Fabrikalarından Sorumlu Operasyonlar Direktörlüğü görevine getirildi. 2020 yılında ise bu görevlerine ek olarak Beauty Care Fabrika Müdürlüğü ve 2021 yılı Şubat ayı itibarı ile de Yapıştırıcı Teknolojileri Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Operasyonlar ve Projeler Direktörlüğü’ne atandı.

Mehmet Yılmaz, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren mevcut sorumluluklarının yanı sıra Yapıştırıcı Teknolojileri Başkanı olarak Türk Henkel Yürütme Kurulu Üyeliği görevini de üstleniyor olacak. İyi derecede İngilizce bilen ve işletme bölümü mezunu olan Mehmet Yılmaz, evli ve iki çocuk sahibi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Henkel#Mehmet Yılmaz#Atama

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı