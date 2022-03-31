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Mastercard’da önemli atama

#Mastercard#Atama#Avşar Gürdal
Mastercard’da önemli atama

Mastercard bünyesinde son olarak Mastercard Türkiye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Avşar Gürdal, Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü olarak atandı.

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Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi’nde MBA derecesi alan Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, 2015 yılından bu yana Mastercard bünyesinde görev yapıyor.

Kariyerine Unilever'de başlayan Gürdal, PRG ve Value Partners’da çalıştıktan sonra 2015 yılında Mastercard Advisors bünyesine katıldı. 2016 yılında Mastercard Müşteri İlişkileri Yönetimi Direktörü olarak atandı. 2019 yılından bu yana Mastercard Türkiye Başkan Yardımcısı görevini yürüten Gürdal artık Türkiye ve Azerbaycan pazarlarını yönetecek.

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#Mastercard#Atama#Avşar Gürdal

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