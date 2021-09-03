L'Oréal'de önemli atama

L’Oréal Grup’ta üst düzey atama gerçekleşti. Laurent Duffier, L'Oréal Orta Doğu Bölgesi’nin yeni CEO'su olarak atandı. Bölge’nin merkezi olan Dubai’de görevini sürdürecek olan Laurent Duffier, bölgedeki 7 ülkede L’Oréal Grup’un tüm organizasyonuna liderlik edecek.

24 yıldır L’Oréal Grup bünyesinde çalışmalarını sürdüren Laurent Duffier, Nisan 2018’den bu yana L'Oréal Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Duffier’nin liderliğinde L’Oréal Türkiye, e-ticaret ve Dermo Kozmetik kanallarında önemli kilometre taşlarına imza attı ve aynı zamanda sürdürülebilirlik, dijital ve kadınların güçlendirilmesi alanlarında olumlu etki yaratan güçlü proje ve iş birlikleri gerçekleştirdi.

Dubai’deki ilk deneyimini 2011'den 2015'e kadar Tüketici Ürünleri Divizyonu Genel Müdürü olarak gerçekleştiren Laurent Duffier, kariyer geçmişi ve güçlü endüstri uzmanlığı ile L'Oréal Grup'un Körfez Ülkeleri’ne dair gelecek hedefleri doğrultusunda ideal bir lider olarak öne çıktı. Laurent Duffier, tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerine olan duyarlılığı, farklı kanallarda, farklı ülkelerde ve kategorilerde güzellik konusundaki deneyimi, Grup’un markaları hakkındaki derin bilgisi ve ekipleri birleştirme ve etkileşim kurma becerisi ile L’Oréal Grup’un önemli bölgelerinden biri olan ve ekonomik büyüklüğü ile öne çıkan Körfez Bölgesi’ndeki tüm strateji ve operasyonlardan sorumlu olacak.