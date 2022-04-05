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Küresel şirkette önemli atama

#BAT#Alper Yüce#Atama
Küresel şirkette önemli atama

BAT bünyesinde 18 yıldır farklı birimlerde yöneticilik yapan Alper Yüce, BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Kıbrıs Bölge Direktörü olarak görevine başladı.

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Yüce, bunun öncesinde yine BAT’ın stratejik coğrafyalarından Endonezya Japonya ve Kore’de Kategori Direktörlüğü ve Satış Pazarlama Direktörlüğü pozisyonlarında rol almıştı. 

Alper Yüce kimdir?

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Yüce, iş hayatına Efes Pilsen markasında başladı. 2003 yılında BAT Türkiye’de Ürün Müdürü olarak görevine başlayan Yüce, Grup Ürün Müdürlüğü, Ticari Pazarlama ve Satış Geliştirme Müdürlüğü gibi görevlerinin ardından BAT bünyesinde Endonezya Japonya ve Kore’de Kategori Direktörlüğü ve Satış Pazarlama Direktörlüğü pozisyonlarında farklı coğrafyalara BAT felsefesini taşıdı. 

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#BAT#Alper Yüce#Atama

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