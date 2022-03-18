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ING Türkiye'de önemli atama

#ING Türkiye#Atama#Bankacılık
ING Türkiyede önemli atama

ING Türkiye’den yurt dışına üst düzey bir atama gerçekleşti. Şirketin Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi İhsan Çakır, 1 Nisan 2022 itibarıyla ING Leasing Belçika CEO’su ve ING Grubu Pazar Liderleri Bölgesi Leasing Takım Lideri olarak atandı.

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2012 yılında Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak şirkete katılan ve 2018 yılından itibaren şirketin Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Çakır, aynı zamanda şirketin Leasing Yönetim Kurulu Başkanı ve Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı görevlerini de üstlendi. 

Çakır, şirkette tüzel bankacılığın dijital odaklı gelişimine; KOBİ ve Ticari bankacılık faaliyetlerinin Tüzel Bankacılık çatısı altında birleşme sürecine liderlik ederek önemli başarılara imza attı. Tüzel bankacılık ve leasing alanındaki 27 yılı aşkın deneyimi ve geniş bilgi birikimi ile Çakır, yeni rolüyle birlikte Belçika ve Hollanda leasing şirketlerinden sorumlu olarak leasing stratejilerinin oluşturulması, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve bu hizmetlerin Pazar Liderleri bölge pazarlarının yanı sıra tüzel bankacılık alanında faaliyette bulunan diğer tüm ülkelerde uygulanmasında lider bir rol üstlenecek.  

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#ING Türkiye#Atama#Bankacılık

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