ING Leasing'de üst düzey atama

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ING Leasing’de, uzun yıllardır ING Türkiye bünyesinde farklı görevler üstlenen ve son olarak ING Türkiye Tüzel Bankacılık Direktörlüğü görevini yürüten Hüsniye Ulu, 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak ING Leasing Genel Müdürlüğü ve ING Leasing Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atandı.

Finans sektöründeki deneyim ve bilgi birikimiyle Hüsniye Ulu, dijital leasing ürününün geliştirmesi ve yaygınlaştırılmasına, bu stratejiyi destekleyecek şirket fonlama imkanlarının çeşitlendirilmesine, ING Türkiye ve ING Leasing arasındaki sinerjinin daha da artırılmasına liderlik edecek.

1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde işletme üzerine lisansını tamamlayan Hüsniye Ulu, yüksek lisansını Özyeğin Üniversitesi’nde MBA alanında yaptı. Ulu, halen Sabancı Üniversitesi’nde finans alanında yüksek lisans programına devam ediyor. İş hayatında 25 yıllık deneyime sahip Hüsniye Ulu, şube müdürlüğü, Ege ve İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürlükleri olmak üzere ING Türkiye bünyesinde 15 yılı aşkın süredir birçok kritik rolde görev aldı. Hüsniye Ulu, son olarak 2017 yılından bu yana ING Türkiye Tüzel Bankacılık Direktörlüğü görevini yürütüyordu.