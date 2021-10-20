İlk küresel hibrid çalışma endeksi yayınlandı

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Cisco endeksi HWI, iş liderlerinin hibrid çalışmayı uzun vadede başarılı hale getirmek için benimsemesi gereken yaklaşımları anlamasını sağlayabilecek önemli hususları şöyle ortaya koyuyor:

İK ve Personel Yöneticileri için önemli bulgular

Çalışanlar seçim hakkı istiyor ve hibrid iş yerleri çalışan sadakatini artırıyor: Katılımcıların %64'ü, ofise gelmek yerine uzaktan çalışma olanağının, bir işte devam etme veya işi bırakma kararını doğrudan etkilediğini ifade ediyor. Öte yandan, işverenlerin hibrid çalışmanın potansiyelini kabul etmesi konusunda belirsizlik hakim. Çalışanların yalnızca %47'si şirketlerinin gelecek 6-12 ayda çalışanlarının istediği yerden çalışmasına izin vereceğini düşünüyor.

Hibrid çalışmayı desteklenmesini sağlayan en temel unsurlar Esneklik ve Yaşam Kalitesi: Katılımcıların büyük çoğunluğuna göre, esnek çalışma düzeninin yanı sıra kişisel sağlık ve yaşam kalitesinin, hibrid çalışmanın geleceğinin olmazsa olmazları olacağını düşünüyor.

Hibrid çalışma, hareket halinde yapılan toplantıları artırıyor: Pandemi öncesinde çalışanlar toplantıların sadece %9'una mobil cihazlardan bağlanıyordu. Hibrid çalışma dünyasında ise bu oran %27'ye ulaştı.

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Çok fazla toplantı var fakat herkes aynı şekilde "katılmıyor": Dünya genelinde her ay Webex üzerinden 61 milyonu aşkın toplantı düzenleniyor. Ortalama bir toplantıda ise katılımcıların yalnızca %48'i konuşuyor. Bunun yanında, toplantıların %98'inde en az 1 kişi toplantıya uzaktan katılıyor ve bu da uzak katılımcıların fiziksel olarak katılanlarla eşit hissetmesi için kapsayıcılık ve eşit koşullara giderek daha fazla ihtiyaç duyması anlamına geliyor.

Hibrid Çalışma olanakları daha çeşitli yeteneklere erişimi artırdı: Ankete katılanların %82'si, bağlantı olanaklarına erişimin COVID-19 pandemisinin sona erdirilmesi ve herkesin çalışma, eğitim ve sağlık olanaklarına eşit biçimde erişebilmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu kabul ediyor. Bağlantı olanaklarına daha fazla erişim, insanların dünya genelindeki herhangi bir şirket bünyesinde çalışmasına, şirketlerin ise bulundukları konumdan bağımsız olarak en yetenekli kişilerle çalışmasına olanak tanıyacak.

AI işinizi elinizden almayacak; çalışmanın geleceğinin merkezinde yer alacak: 2021 yılı temmuz- eylül ayları arasında yapay zeka hizmetleri %200 artış gösterdi. Bu da kullanıcıların daha iyi bir toplantı ortamına olan ihtiyacını ortaya koyuyor. Bu ihtiyaç, çalışanların toplantılara katılmasını kolaylaştıran gürültü azaltma, otomatik çeviri ve döküm, anket düzenleme ve hareket tanıma gibi toplantı özelliklerini de içeriyor.