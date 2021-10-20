İlk küresel hibrid çalışma endeksi yayınlandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
En büyük korku gerçek oldu Dünya AY 4.2 ile sarsıldıEn büyük korku gerçek oldu! Dünya AY 4.2 ile sarsıldı#Koronavirüs
G.Saraydan Felipe Melo bombası Brezilya basını duyurdu...G.Saray'dan Felipe Melo bombası! Brezilya basını duyurdu...#Galatasaray
Dikkat: Milyonları ilgilendiriyor 1 Kasımda başlıyor... Ödemeyene cezası varDikkat: Milyonları ilgilendiriyor! 1 Kasım'da başlıyor... Ödemeyene cezası var#Emlak Vergisi
Konyada 7 kişinin öldüğü katliamda yeni gelişmeKonya'da 7 kişinin öldüğü katliamda yeni gelişme#Konya
Bitcoinde tarihi zirve İşte yükselişin nedeni...Bitcoin'de tarihi zirve! İşte yükselişin nedeni...#Bitcoin (BTC)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijeryada: İş birliğimizi güçlendiriyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da: 'İş birliğimizi güçlendiriyoruz'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Gazeteci Sami Kohen için Demirören Medya Centerda tören... Eşinden duygusal sözlerGazeteci Sami Kohen için Demirören Medya Center'da tören... Eşinden duygusal sözler#Gazeteci Sami Kohen
Rusyadan flaş koronavirüs kararı: Emri Putin verdiRusya'dan flaş koronavirüs kararı: Emri Putin verdi!#Koronavirüs
Mucize kurtuluş Bu uçaktan hepsi sağ çıkarıldıMucize kurtuluş! Bu uçaktan hepsi sağ çıkarıldı#ABD
Maç sonrası olay yorum: Ali Şansalan, Dünya Kupası hayalleri kuruyor ama...Maç sonrası olay yorum: 'Ali Şansalan, Dünya Kupası hayalleri kuruyor ama...'#Fenerbahçe
Emre Aşık davasında dehşete düşüren mesajlar Hakimle dikkat çeken diyalogEmre Aşık davasında dehşete düşüren mesajlar! Hakimle dikkat çeken diyalog#İstanbul
İlk radikal karar resmen açıklandı Yeni dönem başlıyor...İlk radikal karar resmen açıklandı! Yeni dönem başlıyor...#Newcastle United
Fotoğraftaki ünlü ismi tanıdınız mı Her akşam evimize konuk oluyor...Fotoğraftaki ünlü ismi tanıdınız mı? Her akşam evimize konuk oluyor...#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Kraliçe 2. Elizabethe ne oluyor Yıllara meydan okudu ama doktorlara boyun eğdiKraliçe 2. Elizabeth'e ne oluyor? Yıllara meydan okudu ama doktorlara boyun eğdi#Kraliçe 2. Elizabeth
Shiloh Jolie Pitt: Kravatı attı, ilk kez elbise giydiShiloh Jolie Pitt: Kravatı attı, ilk kez elbise giydi#Shiloh Jolie Pitt
HABERLERAtamalar Haberleri

İlk küresel hibrid çalışma endeksi yayınlandı

#Cisco#Araştırma#Hibrid Çalışma
İlk küresel hibrid çalışma endeksi yayınlandı

Çalışanların hibrid çalışma dönemindeki tercihlerine ve teknoloji kullanımına ilişkin küresel bilgiler sağlan endekse göre: Yapay zeka hizmetlerinin kullanımı %200'den fazla, mobil toplantılar %300, kötü amaçlı uzaktan erişim denemeleri ise 2,4 kat artış gösterdi. Pandemi sürecinde toplantıların %98'inde en az 1 kişi uzaktan katılırken endekse katılanların %64'ü, ofise gelmek yerine uzaktan çalışma olanağının, bir işte devam etme veya işi bırakma kararını doğrudan etkilediğini ifade ediyor.

Haberin Devamı

Cisco endeksi HWI, iş liderlerinin hibrid çalışmayı uzun vadede başarılı hale getirmek için benimsemesi gereken yaklaşımları anlamasını sağlayabilecek önemli hususları şöyle ortaya koyuyor:

İK ve Personel Yöneticileri için önemli bulgular

Çalışanlar seçim hakkı istiyor ve hibrid iş yerleri çalışan sadakatini artırıyor: Katılımcıların %64'ü, ofise gelmek yerine uzaktan çalışma olanağının, bir işte devam etme veya işi bırakma kararını doğrudan etkilediğini ifade ediyor. Öte yandan, işverenlerin hibrid çalışmanın potansiyelini kabul etmesi konusunda belirsizlik hakim. Çalışanların yalnızca %47'si şirketlerinin gelecek 6-12 ayda çalışanlarının istediği yerden çalışmasına izin vereceğini düşünüyor. 

Hibrid çalışmayı desteklenmesini sağlayan en temel unsurlar Esneklik ve Yaşam Kalitesi: Katılımcıların büyük çoğunluğuna göre, esnek çalışma düzeninin yanı sıra kişisel sağlık ve yaşam kalitesinin, hibrid çalışmanın geleceğinin olmazsa olmazları olacağını düşünüyor.   

Hibrid çalışma, hareket halinde yapılan toplantıları artırıyor: Pandemi öncesinde çalışanlar toplantıların sadece %9'una mobil cihazlardan bağlanıyordu. Hibrid çalışma dünyasında ise bu oran %27'ye ulaştı.   

Haberin Devamı

Çok fazla toplantı var fakat herkes aynı şekilde "katılmıyor": Dünya genelinde her ay Webex üzerinden 61 milyonu aşkın toplantı düzenleniyor. Ortalama bir toplantıda ise katılımcıların yalnızca %48'i konuşuyor. Bunun yanında, toplantıların %98'inde en az 1 kişi toplantıya uzaktan katılıyor ve bu da uzak katılımcıların fiziksel olarak katılanlarla eşit hissetmesi için kapsayıcılık ve eşit koşullara giderek daha fazla ihtiyaç duyması anlamına geliyor. 

Hibrid Çalışma olanakları daha çeşitli yeteneklere erişimi artırdı: Ankete katılanların %82'si, bağlantı olanaklarına erişimin COVID-19 pandemisinin sona erdirilmesi ve herkesin çalışma, eğitim ve sağlık olanaklarına eşit biçimde erişebilmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu kabul ediyor. Bağlantı olanaklarına daha fazla erişim, insanların dünya genelindeki herhangi bir şirket bünyesinde çalışmasına, şirketlerin ise bulundukları konumdan bağımsız olarak en yetenekli kişilerle çalışmasına olanak tanıyacak. 

AI işinizi elinizden almayacak; çalışmanın geleceğinin merkezinde yer alacak: 2021 yılı temmuz- eylül ayları arasında yapay zeka hizmetleri %200 artış gösterdi. Bu da kullanıcıların daha iyi bir toplantı ortamına olan ihtiyacını ortaya koyuyor. Bu ihtiyaç, çalışanların toplantılara katılmasını kolaylaştıran gürültü azaltma, otomatik çeviri ve döküm, anket düzenleme ve hareket tanıma gibi toplantı özelliklerini de içeriyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cisco#Araştırma#Hibrid Çalışma

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika haberleri: CDCden flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi

Son dakika haberleri: CDC'den flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polatın klibinde oynamış

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polat'ın klibinde oynamış!

Bir taksi plakası bir kişinin olacak

Bir taksi plakası bir kişinin olacak

SGKlı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor Prim iadesi hakkında önemli detay

SGK'lı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor! Prim iadesi hakkında önemli detay

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!