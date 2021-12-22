Hepsiburada'da önemli atama

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Hepsiburada’nın lojistik organizasyonunun daha da geliştirilmesi hedefi çerçevesinde, halen Hepsiburada iştiraklerinden HepsiJet’in Genel Müdürü olarak görev yapan Mehmethan Yallagöz 01 Ocak 2022 itibariyle Hepsiburada Lojistik Grup Başkanı olarak atandı. Mehmethan Yallagöz, yeni görevinde bugüne kadar Operasyon Grup Başkanlığı altındaki tüm lojistik operasyonlarının yönetimini devralacak.

Hepsiburada’nın üst yönetiminde bir diğer değişiklik de pazarlama, büyüme ve veri alanlarında gerçekleşti. Hepsiburada’nın pazarlama ve büyüme hedeflerini bütünleşik bir pazarlama organizasyonu altında yönetmek üzere, halen şirketin Pazarlama Grup Başkanlığı (CMO) görevini yürüten Ender Özgün bu görevine ek olarak, 01 Ocak 2022 tarihinde geçerli olmak üzere Büyüme ve Veri fonksiyonlarının sorumluluklarını da üstlenecek.