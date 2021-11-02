Gratis'te üst düzey atama

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Perakende, finans ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde 20 yılı aşkın kariyeri boyunca yöneticilik pozisyonlarında bulunan Ayşegül Bahçıvanoğlu, Gratis’in Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

New York Üniversitesi Stern Business School‘dan mezun olan Ayşegül Bahçıvanoğlu, profesyonel iş hayatına Citibank’ta Kurumsal Bankacılık Bölümü’nde başladı. Daha sonra yönetim danışmanı olarak uzun yıllar yurt içi ve yurt dışında müşteri odaklı dönüşüm, pazarlama stratejileri ve veri analitiği konularına odaklanan projeleri yönetti. 2013-2019 yılları arasında Teknosa’da Strateji ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bahçıvanoğlu en son Alghanım Group’ta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

Ayşegül Bahçıvanoğlu iyi derece Fransızca ve İngilizce bilmektedir.