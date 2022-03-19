Ford Otosan’da üst düzey yönetici değişikliği

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Ford Otosan’a 1990 yılında mühendis olarak katılan Özyurt (Fotoğrafta solda), ürün geliştirme, servis ve kalite mühendisliği, ihracat ve satış planlama, Kocaeli fabrikaları proje liderliği, malzeme planlama gibi birimlerde çeşitli görevler üstlendikten sonra 2010 yılında Malzeme Planlama ve Lojistik Genel Müdür Yardımcılığına, 2014 yılında Satın Alma Genel Müdür Yardımcılığına ve en son Temmuz 2019’da Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Özyurt, İstanbul Üniversitesi İşletme Yönetimi Programını ve Harvard Business School İleri Yönetim Programı’nı tamamladı.

Ford Otosan’ın Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcısı görevini halen sürdüren Cem Temel (Fotoğrafta sağda), 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Operasyonlar ve Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcılıklarının birleştirilmesi sonucunda yeni oluşturulan Operasyonlar ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

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Temel, 1993 senesinde mühendis olarak kalite biriminde Ford Otosan’a katıldı. Pres ve takım-kalıp birimlerinde çeşitli yöneticilik rolleri üstlendikten sonra 2013 yılında Gölcük Fabrika Müdürlüğüne, 2016 yılında Kocaeli Fabrikaları ve Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcılığına ve en son olarak Temmuz 2019’da Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Temel, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olup, İstanbul Üniversitesi’nden İşletme Yüksek Lisans derecesine sahip.