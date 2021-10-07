Citrix yeni CEO’sunu açıkladı

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Yeni göreviyle ilgili de konuşan Calderoni, “Geçici CEO rolünü üstlenmekten memnuniyet duyuyorum ve şirket için bu kadar önemli bir zamanda Yönetim Kurulu, yetenekli yönetim ekibi ve kendini işine adamış Citrix çalışanlarıyla birlikte çalışmaktan heyecan duyuyorum. Değerli müşterilerimiz için güvenli bir şekilde birleşik bir iş deneyimi sunmak için çalışırken, işi SaaS'a geçirmeye odaklanmaya devam ediyoruz. Şirketi bir sonraki büyüme ve başarı aşamasına götürmeyi dört gözle bekliyorum ve bunun sorunsuz bir liderlik geçişi olacağından eminim” dedi.

Citrix'in Baş Bağımsız Direktörü Nanci Caldwell ise, "Teknoloji sektöründe yedi yılı Citrix direktörü olmak da dahil olmak üzere 30 yılı aşkın yönetici deneyimiyle Bob, şu anda şirkete liderlik etmek için doğal bir seçimdir. Bob ürünlerimizi, pazarlarımızı, müşterilerimizi ve kültürümüzü biliyor. Yönetim Kurulu, Şirketin devam eden dönüşümünü yönlendirecek ve hissedarlarımıza değer katacak doğru kişi olduğundan emin.”