Burgan Bank’ta üst düzey atama

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Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Halil Özcan, kariyerine havacılık sektöründe başladı. 2008 yılında Türk Ekonomi Bankası’na transfer olduktan sonra bankanın dijital bankacılık alanındaki proje ve faaliyetlerinde farklı rollerde görev aldı. IBM Türkiye’de yürüttüğü danışmanlık kariyeri sonrasında Türk Ekonomi Bankası’na CEPTETEB markasının kuruluşu için tekrar geri dönen Özcan, Türkiye’nin ilk dijital bankacılık markalarından birinde Dijital Bankacılık Direktörlüğü görevini başarıyla yürüttü. Görevi süresince bankanın fintech iş birlikleri, inovasyon ve girişim ekosistemi ile ahenkli çalışması adına önemli roller üstlendi ve BNP Paribas bünyesinde diğer grup ülkeleriyle faaliyetlerde bulundu.