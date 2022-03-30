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Burgan Bank’ta üst düzey atama

#Burgan Bank#Atama#Halil Özcan
Burgan Bank’ta üst düzey atama

Burgan Bank Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan oldu. Özcan, bankanın yeni dönemde artan dijitalleşme odaklı yatırımlarının yönetiminden sorumlu olacak.

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Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Halil Özcan, kariyerine havacılık sektöründe başladı. 2008 yılında Türk Ekonomi Bankası’na transfer olduktan sonra bankanın dijital bankacılık alanındaki proje ve faaliyetlerinde farklı rollerde görev aldı. IBM Türkiye’de yürüttüğü danışmanlık kariyeri sonrasında Türk Ekonomi Bankası’na CEPTETEB markasının kuruluşu için tekrar geri dönen Özcan, Türkiye’nin ilk dijital bankacılık markalarından birinde Dijital Bankacılık Direktörlüğü görevini başarıyla yürüttü. Görevi süresince bankanın fintech iş birlikleri, inovasyon ve girişim ekosistemi ile ahenkli çalışması adına önemli roller üstlendi ve BNP Paribas bünyesinde diğer grup ülkeleriyle faaliyetlerde bulundu.

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#Burgan Bank#Atama#Halil Özcan

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