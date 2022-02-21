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BSH Grup’ta üst düzey atama

#Bsh#Atama#Elektrikli Ev Aletleri
BSH Grup’ta üst düzey atama

Elektrikli ev aletlerinde Avrupa’nın lider markası BSH Grup Şirketi’nde Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği (COO) görevine Lars Schubert atandı. Halen Teknolojiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği (CTO) görevinde bulunan ve Çin'deki BSH ofisinin yönetim kurulu üyesi de olan Schubert, 1 Nisan 2022 itibarıyla yeni görevine başlayacak.

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BSH Grup şirketinin Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (COO) görevine Lars Schubert atandı. Schubert, 1 Nisan 2022 itibarıyla üretim, geliştirme, inovasyon alanlarıyla birlikte Kurumsal Teknoloji ile Global Tedarik alanlarının sorumluluğunu üstlenecek. 

1995 yılından bu yana BSH’de çeşitli görevlerde bulunan Schubert, şirketi de çok yakından tanıyor. Chemnitz-Zwickau Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra BSH’nin Traunreut, Almanya’daki lokasyonunda Yüzey Teknolojisi ve Analitik Departmanı’nda mühendis olarak çalışmaya başladı.

 BSH adına ilk yurtdışı görevinde ABD'ye gitti, New Bern, North Carolina'da ki ırın fabrikasının sorumluluğunu üstlendi. Onları; Almanya ve diğer ülkelerdeki üretim, ürün geliştirme ve üretim yönetimi alanlarında çeşitli idari görevler takip etti. 

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Schubert 2016 yılında BSH adına Nanjing, Çin’e gitti. 2019’dan beri Çin bünyesinde Teknolojiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütüyordu. 52 yaşındaki Schubert, mart ayı sonunda görevinden ayrılacak olan Dr. Silke Maurer'in yerini alacak. 

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#Bsh#Atama#Elektrikli Ev Aletleri

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