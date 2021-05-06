Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanlığı’nda bayrak değişimi

Daniel Korioth, Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanlık görevini Steven Young’dan 1 Ağustos 2021 tarihinde devralacak. Bosch Grubu’nun Macaristan ve Adriyatik Bölgesi temsilciğinin yanı sıra Korioth, Bosch Macaristan Genel Müdürü olarak şirketin ülkedeki operasyonlarından da sorumlu.

Bosch Grubu’na 1989 yılında katılan Daniel Korioth; Macaristan ve Adriyatik Bölgesi Temsilciğine ve Robert Bosch Kft Genel Müdürlüğü görevine Kasım 2016’da başlamadan önce İspanya, Arjantin, Almanya ve Brezilya’da üst düzey görevlerde bulundu.

Korioth, grubun bölgedeki; Robert Bosch Energy and Body Systems Kft, Robert Bosch Power Tools, Robert Bosch Automotive Steering Kft. ve Robert Bosch Elektronika Kft. şirketlerinin denetleme kurulu başkanlığını yürütüyor. Ayrıca Budapeşte Corvinius Üniversitesi ve Alman-Macar Ticaret Odası danışma kurulu üyesi.

1964 yılında Peru’nun başkenti Lima’da dünyaya gelen Daniel Korioth, Lima Üniversitesi’nde ekonomi eğitimi aldı.