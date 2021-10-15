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‘Anadolu Buluşmaları’nın 29’uncusunu düzenlendi

#Koç#Koç Holding#Anadolu Buluşmaları
‘Anadolu Buluşmaları’nın 29’uncusunu düzenlendi

Türkiye’nin dört bir yanındaki Koç Topluluğu bayileri ve yetkili servislerini bir araya getiren geleneksel Anadolu Buluşmaları’nın 29’uncusu bu yıl ilk kez dijital ortamda gerçekleşti.

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Koç Holding’in Nakkaştepe’deki merkezinden Topluluk bünyesindeki 11 bine yakın iş ortağına seslenen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, “Koç Topluluğu olarak mevcut şartlar içinde risklerimizi basiretle yönetirken; uzun dönemli hedeflerimizi de göz ardı etmiyoruz. Tüm belirsizliklere ve olumsuzluklara rağmen, memleketimizin geleceğine inanıyor ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2015-2020 döneminde 11,3 milyar dolar yatırım harcaması gerçekleştirdik. Bu sene bu rakam daha da artacak. Kombine ciromuz, milli gelirin yüzde 6,4'ü mertebesinde. Şirketlerimiz, ülkemiz ihracatının yaklaşık yüzde 7'sini gerçekleştiriyor. Koşullar nasıl olursa olsun, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılarımızı daha da arttıracağız. Ülkemize olan inancımızla, hep birlikte katma değer yaratmaya, yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya ve gücümüzü aldığımız ülkemizin kalkınması için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Koç Topluluğu’nun pandemiden çok önce başladığı kapsamlı dönüşüm programları, pandeminin başında hızla aldığı önlemler ve paydaşlarının gayretiyle belirsizlikle dolu bu süreçte üstün bir performans gösterdiğini belirten Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ise “Biliyoruz ki sorumluluğumuz sadece hissedarlarımıza karşı değil. Başta sizlerin dâhil olduğu çok büyük bir ekosistemin merkezindeyiz. İşte Koç'u Türk ekonomisinin asırlık kuruluşu yapan; sahip olduğu bu üstün sorumluluk bilincidir. Gururla ifade etmeliyim ki; pandemi döneminde çalışan sayımız azalmadı, tam tersine arttı. Dünyadaki örneklerin aksine; böylesine zor bir dönemde, çalışan bağlılığı skoru yükselen nadir gruplardan biri olduğumuzu kıvançla belirtmek isterim” dedi.

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#Koç#Koç Holding#Anadolu Buluşmaları

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