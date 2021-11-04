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Altın ödül Türk şirkete

#Akçansa#Ödül#Ekonomi
Altın ödül Türk şirkete

Akçansa, her yıl 5 bine yakın başvuru alan ve 300’ün üzerindeki sektör profesyonellerinden oluşan jüri ile değerlendirmelerini yapan Globee Awards’ın prestijli platformu ‘International Best in Business Awards’ ödül programında önemli bir uluslararası başarıya imza attı.

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Şirket, iş dünyasının saygın platformları arasında yer alan Globee Awards’ın ‘International Best in Business Awards’ ödül programında ‘Avrupa’da Yılın En İyi İşvereni’ kategorisinde altın ödülün sahibi olarak Avrupa’nın 1 numarası oldu.   

Akçansa, çalışanların ihtiyaç duydukları gelişim fırsatlarına her zaman, her yerde ulaşmalarını sağlamak amacıyla 2020 yılında hayata geçirdiği Dijital Akademi ile sektöründe farklılaşıyor.  

Yeni neslin dinamizmini şirket içindeki deneyimle birleştirmek üzere 14 mentor ve menti’den oluşan mentorluk programı Kariyer Çınarı’nı hayata geçiren Akçansa ayrıca, yetenek yönetimi ile ilgili hem davranışsal hem de teknik anlamda gelişime önem veriyor ve buna yönelik olarak sürekli daha iyiye ulaşma bakış açısıyla çeşitli programlar organize ediyor. Kurum ayrıca çok seslilik ve özgünlüğün en büyük zenginlik olduğuna inanırken, iş hayatında kadınların güçlenmesi ve tüm iş süreçlerinde cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılması için yerel ve küresel girişimlere gönüllü olarak katılıyor. 

Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık uluslararası alanda kazandıkları saygın ödüllerin en iyi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirme çabalarının somut birer karşılığı olmasından duydukları mutluluğu ifade etti. Kanadıkırık şöyle devam etti; “Akçansa olarak en önemli kıymetimiz olan çalışanlarımızın iş deneyimini iyileştirmek, iş hayatlarına değer katmak için sürekli yenilikçi proje ve uygulamalara odaklanıyoruz.” 

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Akçansa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Berrin Yılmaz söz konusu gurur veren ödüllerin aynı zamanda sorumluluklarını daha da artırdığını söyledi. Yılmaz; “Akçansa olarak yenilikçi uygulamaları bünyemize hızla adapte edip, çalışanlarımızın gelişimini sağlamak için önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Özellikle pandemi ile hayatlarımızın merkezinde yer alan dijitalleşmenin sunduğu sonsuz fırsatlardan çalışanlarımızı en iyi şekilde yararlandırmaya çalışıyoruz.” dedi.

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#Akçansa#Ödül#Ekonomi

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