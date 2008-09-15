İarea : İda dağının güzel perilerinden biri.

İakkhos : Eleusis Mysteria'larının tanrısı. Bazıları onun Demeter'in oğlu olduğuna inansalarda, asıl inanış Zeus ile Persephone'nin oğlu olduğu yolundadır. Asıl adı Zagreus olan bu çocuğu Zeus kıskanç karısının Zulmünden kurtarmak için şekilden şekile soktu. Onu bir boğa şekline soktuğu gün Hera'nın takipçileri onu yakaladılar ve kestiler. Zeus oğlunun yardımına yetişemedi. Apollon'a cesedinden arta kalanları Parnassos dağına getirmesini söyledi. Apollon çocuğun halen çarpmakta olan kalbini getirdi. Zeus kalbi emdi ve Zagres'I tekrar yarattı.Bu defa ona İakkhos adını koydu.

İalemos : Apollon ile Kalliope'nin oğlu. Genç yaşta ölenler için söylenen hüzünlü mersiyelerin taratıcısı.

İambe : Pan ile peri Ekho'nun kızı. Hizmetçilik yaparken kızını arayan kederli Demeter'I eğlendirmeye çalışırdı.

İamos : Kahramanlık devirlerinde yetişmiş bir kahin. Apollon ile Evadne'nin oğlu. Kahinliği babası Apollon'dan öğrendi.

İanus : Romalıların inancına göre evlerin kapılarını bekleyen tanrı idi.

İapetos : Prometheus'un babası.

İasion : (Jasion) Zeus'un oğlu Demeter'in sevgilisi. Demeter'den Plutos (Zenginlik) adında bir oğlu oldu.

İdas : Aphareus ile Arene'nin oğlu. Apollon'un sevdiği Marpesse adlı kızı kaçırınca Tanrıyla aralarında büyük bir kavga çıktı. Sonunda seçimi Marpesse'ye bıraktılar. Apollon'un sevgisine fazla güvenemeyen Marpesse İdas'ı seçti.

İdmon : Argonautlardan biri, Apollon'un oğlu. İyi bir kahindi. Hatta kendisinin öleceğini bile bile Arganautlar seferine katıldı.

İdaeos : Paris ile Helene'nin oğlu

İkadios : Lykialı bir peri kızı ile Apollon'un oğlu. Bugünkü Gelemiç'I kurmuştu.

İkarios : 1. Attika bölgesinin efsanevi kralı, Dionysos'u evinde misafir etmiştİ 2.Penelope'nin babası. Güzel kızını almak isteyenler arasında bir spor müsabakası tertip etti. Müsabakayı Odysseus kazandı.

İkaros : Daidalos'un oğlu

İkelos : Phobetor adıylada anılan insana ylnız hayvan şekli ile görünen bir rüya tanrısı.

İksion : Baş tanrının karısı Hera'ya göz koyan ve onu baştan çıkarmaya çalışan Lapith'ler kralı. Zeus tarafından cezalandırıldı.

İllia : Romulus ve Romus'un annesi olan Reasilve'nin bir diğer adı.

İllione : Priamos ile Hekube'nin kızı, Polymestor'un karısı.

İlithya : Zeus ile Hera'nın kızı. Doğum tarıçalığı yapardı. Bazı kadınların doğumlarına engel olarak onlara acılar çektirirdi.

İlos : Dardanos'un oğullarından biri. Bir kahraman ve Palladion şehrini kurdu.

İnakhos : Argos'un efsanevi kralı. Okeanos ile Tethys'in oğlu İo'nun babası.

İno : Bir adıda Leukothea olan İno Kadmos ile Harmonia'nın kızı, Kral Athamas'ın ikinci karısı idi. Athamas'tan Learkhos ve Melikertes adında iki oğlu oldu. Kardeşi Semele'nin ölümü üzerine henüz küçük yaşta olan Dianysos'u yanına alıp bakma isteyince Hera buna çok sinirlenip karı kocanın aklını başından aldı. Çıldıran İno oğlu Melikertes'I kaynar suyun içine attı. Kocasıda Learkhoz'u bir geyik olarak görerek av sırasında oğlunu vurdu. İno ne yaptığını fark edince oğlunun cansız bedenini kucağına alıp saraydan kaçtı ve bir kayalığın üzerinden kendini denize attı. Deniz tarıları bu kadına acıyıp onu Lekothea adında bir deniz tanrıçası oğlunu da Palaemon namıyla bir deniz tanrısı yaptılar.

İo : İnakhos'un kızı. Hera mağbedinin rahibesiyken Zeus ona görür görmez tutulmuştu.

İobates : Lykia'nın efsanevi kralı.

İobes : Herakles'in Kerthe'den olan oğlu.

İodama : Beotia mabedinin rahibesi. Bir gece zeka tanrıçası ona kalkanını takmış olarak görününce İodama taştan bir heykel oldu.

İokaste : Oidipus'un annesi. Daha sonradan öz oğlu olduğunu bilmeden Oidipus ile evlendi.

İokastos : Rüzgar tanrısı Eolos'un oğlu.

İola : Oihalia kralı Eurytos'un kızı.

İolaos : İphikles ile Automeduse'nin öğlu. Herakles'in yeğeni. Herakles'e yardım eder onun arabasını sürerdi. Herakles bu kahramanı çok beğendiğinden karısı Magara'yı ona armağan etti. Leipehile (Tekedilmiş aşk) adında bir kızları oldu. Herakles'in ölümünden sonra İolaos onun çocuklarını himayesi altına alıp baktı.

İon : Ksausthos ile Kreuse'nin oğlu. Hellen'in torunu İonia'lar adlarını İon dan aldılar.

İope : Eolos'un kızı, Kepheos'un karısı.

İoksos : Theseus'un torunu.

İphidamas : Troia'lı Antenor'un oğullarından biri. Agememnon tarafından öldürüldü.

İphigeneia : Agamemnon ile Klytemenstre'nin kızı.

İphikles : Herakles'in ikiz kardeşi. Babaları ayrı olmasına ve anneleri onlara farklı zamanda hamile kalmasına rağmen tanrı Zeus sevdiği kadın fazla acı çekmesin diye iki doğumun aynı anda olmasını sağladı. İki kardeş birlikte büyüp, gene birlikte bir çok savaşa katıldılar.

İphiklos : Theselia'da bir şehrin kralı olan Phylakos'un oğlu. Çok usta ve hızlı bir koşucuydu. Ekin tarlasında başakları eğmeden koşabilmesi ile ün salmıştı.

İphimedia : Triops'un kızı. Amcası Aloeus ile evlendi ondan iki oğlu oldu. İphimedia deniz tanrısına aşık olmuştu. Bütün günü deniz kıyısında geçiriyordu. Nihayet deniz tanrısı onun bu saf temiz sevgisine karşılık verdi ve onunla beraber oldu.

İphis : 1. Kıbrıslı güzel Anaksareta'nın sevgilisi, Aphrodite onu kayay çevirdi. 2.Girit'li Ligdos ile Telethausa'nın kızı. Babası bir erkek evlet istediğinden, annesi herkese İphis'in bir erkek olduğunu söyleyerek kandırdı. Bir erkek gibi giydirilip erkek gibi yetiştirildi.Yaşı ilerleyipte evlenme çağına gelince kendisine aşık olan İanthe adında bir kızla nişanlandı. Annesi bu durum karşısında telaşa kapılıp bereket tanrıçası İsis'e yalvardı. Tanrıça ona acıyıp İphis'I güzel bir kızken yakışıklı bir delikanlıya dönüştürdü.

İphistos : Oikhalia kralı Eurytos'un oğlu. Arganuatlar seferine katıldı. Herakle tarafından öldürüldü.

İrene : Eirene diye anılan İrene Horalardan biridir. Barış sembolüydü.

İris : 1. Yeşil ırmağın eski adı. 2.Thaumas ile Elektra'nın kızı. Okeanos soyundan gelmiştir. O gökle yeri birbirne bağlayan ebemkuşağının sembolüdür.

İsis : Güneş tanrısı Horos'un annesi.

İskender : Bir kahraman. Zeus'un oğlu olduğuna inanılırdı.

İskhenos : Gigas'ın oğlu. Olympia şehrinde kıtlık hüküm sürmeye başlayınca tanrılar bu kıtlığın ancak şehrin asıl delikanlısınınkurban edilmesi ile önleneceğini söylediler. Bunun üzerine İskhenos halkının kurtulması için kendi arzusuyla kurban oldu.

İsmene : Oidipus ile Jokoste'nin kızı, Antigone'nin kardeşi.

İsmenos : Niobe ile Amphion'un oğlu. Kardeşleri ile birlikte Apollon tarafından öldürüldü.

İsos : Troia prenslerinden biri Agememnon tarafından öldürüldü.

İssa : Lesbos'lu Makareus'un kızı. Apollondan Prylis isimli bir oğlu oldu. Daha sonradan Prylis ünlü bir kahin oldu.

İstros : Okeanos ile İethys'in oğlu. Bugün Tuna nehri dediğmiz nehrin tanrısı.

İtalos : Girit kralı Minos'un torunu, İtalya'ya adını veren kahraman

İtylos : Aedon ile Zetons'un oğlu. Yalnışlıkla annesi tarafından öldürülünce bülbül oldu.

İtys : Thrakia kralı Tereos ile Prokne'nin oğlu.

İulus : Aeneos'un oğlu Askanius'un bir diğer adı.

İuno : Heranın latince adı.

İupitter : Zeus'un latince adı.

İynks : Pan ile Ekho'nun kızı. Zeus ile İo'nun beraberliklerinde onlara yardımcı olduğu için Hera onu bir kayaya çevirdi.