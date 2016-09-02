Hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir

Gerçeklerle ağır şekilde yüzleşmek durumunda kalınabilir. Dost görünen düşmanlar, yanıltıcı kişilerin tuzakları, saldırgan kişiler, arkadan çevrilen işler, yanlış anlaşılmalar, yanıltıcı ve aldatıcı etkiler devrede.



Sahtekarlıklar, dolandırıcılıklar, hileli evraklar, hırsızlıklarda artış olabilir. Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü yazdığım saldırgan Mars Satürn etkileşimi de hala devrede. Geçen hafta yazdığım için yenilemiyorum. Kendimizi, önemli işlerimizi ve yakınlarımızı her anlamda ihmal etmeyelim. Akşam saatlerinde ise, kendimizi daha iyi ifade edebilir, daha olumlu düşünebilir veya şu an sonuçları anlaşılmasa da uzun vadede yararlı planlar yapabiliriz. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…