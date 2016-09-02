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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir

    Hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir

    Niobe Aslı Temel
    02.09.2016 - 10:03 | Son Güncelleme:

    Hayallere dalanlar, olayları gerçekçi gözle görmeyenler veya bazı şeylerin farkında dahi olmayanlar için zorlayıcı günler. Özgüven ve cesaret kaybı ön plana çıkabilir.

    Gerçeklerle ağır şekilde yüzleşmek durumunda kalınabilir. Dost görünen düşmanlar, yanıltıcı kişilerin tuzakları, saldırgan kişiler, arkadan çevrilen işler, yanlış anlaşılmalar, yanıltıcı ve aldatıcı etkiler devrede.

    Sahtekarlıklar, dolandırıcılıklar, hileli evraklar, hırsızlıklarda artış olabilir. Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü yazdığım saldırgan Mars Satürn etkileşimi de hala devrede. Geçen hafta yazdığım için yenilemiyorum. Kendimizi, önemli işlerimizi ve yakınlarımızı her anlamda ihmal etmeyelim. Akşam saatlerinde ise, kendimizi daha iyi ifade edebilir, daha olumlu düşünebilir veya şu an sonuçları anlaşılmasa da uzun vadede yararlı planlar yapabiliriz. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… 

    Etiketler: niobe , aslı temel , astroloji

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