Sapanca ve Afyon’da yer alan otelleriyle turizm sektörüne yepyeni bir hizmet anlayışı kazandıran NG Hotels, ailesine konforun ve lüksün sınırlarını aşan yeni bir üye kazandırdı. Türkiye’nin en lüks ve 7 farklı kalite belgesine sahip otelleri NG Sapanca ve NG Afyon’dan sonra Sapanca’daki 2’inci otel yatırımı olan NG Sapanca Enjoy, hem çocuklu aileler, hem romantik çiftler hem de şirket organizasyonları için bölgenin alternatif konseptlere sahip, doğayla iç içe ve modern tasarımlı oteli olarak misafirlerini aradıkları tatil ortamıyla buluşturuyor.

Türk ve dünya mutfaklarından lezzetler sunan restoranları, açık ve kapalı havuzları, çocuklara ve yetişkinlere özel alanları, her türlü toplantı ve etkinliğe ev sahipliği yapan yüksek standartlı toplantı salonlarıyla otel, “Hayat Enjoy'da güzel!” sloganını her detayında yaşatıyor.



NG Sapanca Enjoy, yüksek standartları ve misafirlerinin konforu için sunduğu eşsiz imkanlarıyla doğa, orman ve göl tutkunlarına hayatı yeniden yaşatıyor. Orman, havuz ve göl manzaralı 246 Deluxe, 4 Suite olmak üzere toplam 270 oda ile hizmet veren 5 yıldızlı NG Sapanca Enjoy, aynı zamanda pandemi sürecinde Türkiye’nin yeni açılan ilk büyük oteli olma özelliğini taşıyor.





5 yıldızlı otel kavramını yeniden tanımlıyor

NG Sapanca Enjoy, 5 yıldızlı otel kavramını yeniden tanımlayan odalarıyla misafirlerinin tüm beklentisini tam olarak karşılıyor.



Ailece ya da baş başa en güzel tatil

NG Sapanca Enjoy, herkese uygun farklı aktiviteleriyle doğanın kalbinde ailecek tatil yapmanın keyfini sunuyor. Misafirlerini yemyeşil ormanın içinde, kuş cıvıltıları eşliğinde, keyifli ve özel anlar yaşamaya davet eden NG Sapanca Enjoy, baş başa tatil yapmak isteyenleri de aşk ve romantizmle buluşturuyor. Sevdikleriyle sakin bir tatil geçirmek isteyenler, otelin sunduğu “Lüks Wellness” konsepti ve “Orman Terapisi” eşliğinde yepyeni anılar biriktirebiliyorlar.



Minik misafirler için mutluluk dağıtıyor

NG Sapanca Enjoy, çocuklara özel alanları ile hem eğlenceli hem de verimli bir tatil imkânı sunuyor. Kendilerine ayrılmış alanlarda gözetmenler eşliğinde eğlenen minik misafirler, çeşitli oyunlarla ve eğitici aktivitelerle zaman geçirirken konaklamaları boyunca güzel anılar biriktiriyor.





Her türlü toplantı için üst düzey toplantı odaları

Şehrin kalabalığından ve stresinden uzakta, yepyeni bir yaşam tarzı sunan NG Sapanca Enjoy’un en yüksek teknoloji kullanılarak donatılan ses geçirmez duvarları, eşsiz akustik ve ışıklandırma sistemine sahip toplantı salonları, her türlü toplantı için ideal bir ortam sunuyor. Tamamı gün ışığı alan, bin alternatif büyüklükte 10 toplantı salonuna sahip olan otel, bilinen toplantı ve konferans konseptlerini adeta yeniden tanımlıyor.



Dünyaca ünlü lezzetlere yolculuk

NG Sapanca Enjoy, 2 restoran, 1 snack, 2 bar, 1 cafe, 1 dondurma dükkândan oluşan lezzet noktalarıyla tüm misafirlerinin damak tadına hitap ediyor. Türk ve dünya mutfaklarından farklı lezzetleri bir araya getiren otel, yeşil alanların geniş yer kapladığı özel konseptli restoranlarıyla misafirlerini dünya turuna çıkarıyor.





Kadınlara ve erkeklere özel ayrıcalıklı SPA hizmeti

NG Sapanca Enjoy’un 4 bin 600 metrekarelik alanda konumlandırdığı, misafirlerinin ruhunu ve bedenini tazeleyerek şifa dağıtan SPA alanında; kadın, karma ve çocuklu aileler için tanımlanan 3 bölüm ve 6 havuz yer alıyor. “İyi yaşam”ın şifresini veren Aliva SPA, misafirlerini dinlendirirken yeniliyor.



Eğlencenin tadını havuzda çıkarın



NG Sapanca Enjoy’da tatilde eğlencenin tadı havuzlarda çıkıyor. NG Sapanca Enjoy’da 5 kapalı, 2 açık olmak üzere toplam 7 havuz ve 1 aquapark bulunuyor. Misafirlerine diledikleri gibi zaman geçirme ve doyasıya eğlenme imkânı sunan havuzlar, sadece çocukların değil yetişkinlerin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ayrıca NG Sapanca Enjoy’da her yaş için harika bir oyun dünyası bulunuyor. Air Soft Poligon, Bilardo, Masa Tenisi, Nostalji Atari, Air Hokey, Langırt, Hareketli Basket Makinası, Sony Playstation 4 ve VR ile keyifle zaman geçiren çocuklar, N’joy Game Center’ın tutkunu oluyor.



Detaylı bilgi için tıklayın!

İlandır.