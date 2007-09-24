Hayaletler Antartika´da...

Merkezi açacağı binaya vardığı zaman binanın boş ve dışarıdan kilitli olduğunu gördü. Kilidi açıldıktan sonra Allie, yalnız başına içeri girdi. Sonrasını şöyle anlatıyor;"İçeri girer girmez tuhaf bir şeyler olduğunu hissettim. Bir kaç adım attıktan sonra saçlarım dimdik oldu. Basamakları tırmandım,yavaş yavaş yukarı doğru çıkmaya başladım. Kutuba yakın olmam nedeni ile hava soğuktu ama o anda buz kestim. Bu başka bir soğuktu. Arkamda bir şey vardı."

Bu üs, aslında uğursuz bir yer olarak kabul edilmektedir. 1979 yılında üssün yanında bulunan Errebus Dağı´na bir Yeni Zelanda uçağı çarpmış ve 257 kişi ölmüştü ve bu tarihten sonra yörede sık sık hayaletlerden bahsedildi. Kazadan sonra cesetler toplanmış ve Allie´nin alışveriş merkezi olarak açacağı binada bir süre saklanmıştı.Bir diğer garip iddia Everest fatihi Sir Edmund Hillary´nin yine burada ünlü kutup kaşifi Sir Ernest Shackleton hayaletini gördüğüydü. Scott Üssü´nün yöneticisi Glenn Powell, Yeni Zelanda´da ve daha aşağısında bu tür atmosferik ışık oyunlarının sık görüldüğünü söylüyordu. Ama Allie Barden, "Sandwich Girl" adı altında açacağı dükkanın bulunduğu yerin kaza bölgesine 3 km. uzaklıkta olduğunu söylüyordu.



Barden´a göre, Erebus uçak kazasının kurbanları, cesetlerinin saklandığı yerden ayrılmıyorlardı. Barden dükkanında zehirli ve yanıcı maddelerin bulunduğunu ve bunlarında sık sık alevlendiğini söylüyor ve başkalarının da benzer olaylardan söz ettiklerini belirtiyor ve diyor ki;" Daima yalnız olduğunuzda bir şey yaşıyorsunuz ya da yanınızda biri varsa size aniden dönüp duydun mu? diyor. Kendim ve iki yardımcım bunları yaşadık. Özellikle de merdivenlerden devamlı inip çıkan ayak sesleri duyduk ama uzun sürmüyorlar. Kapıyı kilitliyorum ve dışarı çıktıktan sonra biliyorum ki içeride kimse yok ama içeriden gelen ayak seslerini duyuyorum."



Barden şimdi yeni bir iş kurma çabasında. Aynı binanın 15. dk ötesinde başka bir yerde aynı işi yapmayı planlıyor ve Erebus hayaletlerinin peşinden gelmeyeceğini umut ediyor.