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HASTA YAKINLARI KANSERİ ANLATTI

#Bristol Myers Squibb#Kanser#Sağlık
HASTA YAKINLARI KANSERİ ANLATTI

BMS TÜRKİYE ÇALIŞANLARI, YAKINLARININ KANSER ÖYKÜLERİNİ ANLATARAK KANSER İLE MÜCADELENİN ve ERKEN TANININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

İnsan sağlığının en büyük tehditlerinden biri olan kanser, tüm dünyada önemi gün geçtikçe artan bir toplum sağlığı sorunu olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Her yıl yüzbinlerce insan bu hastalığa karşı büyük bir mücadele ortaya koyarken, bu mücadele hem hastalar hem de hasta yakınları için oldukça yorucu olabiliyor.

Dünyanın önde gelen biyofarma şirketlerinden Bristol Myers Squibb (BMS), kansere karşı mücadelede ülkemizde büyük bir sorumluluk üstleniyor. Çünkü BMS Türkiye’de de kanserin izleri kalplerde en derinden hissediliyor.

Bu yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde kendi kalplerinde iz bırakan kanser öykülerini paylaşan BMS Türkiye çalışanları bu hastalıkla mücadelenin önemine dikkat çekiyor.

İlandır.

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#Bristol Myers Squibb#Kanser#Sağlık

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