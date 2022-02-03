HASTA YAKINLARI KANSERİ ANLATTI

İnsan sağlığının en büyük tehditlerinden biri olan kanser, tüm dünyada önemi gün geçtikçe artan bir toplum sağlığı sorunu olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Her yıl yüzbinlerce insan bu hastalığa karşı büyük bir mücadele ortaya koyarken, bu mücadele hem hastalar hem de hasta yakınları için oldukça yorucu olabiliyor.

Dünyanın önde gelen biyofarma şirketlerinden Bristol Myers Squibb (BMS), kansere karşı mücadelede ülkemizde büyük bir sorumluluk üstleniyor. Çünkü BMS Türkiye’de de kanserin izleri kalplerde en derinden hissediliyor.

Bu yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde kendi kalplerinde iz bırakan kanser öykülerini paylaşan BMS Türkiye çalışanları bu hastalıkla mücadelenin önemine dikkat çekiyor.

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