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    Haberler >Astroloji >Hangi burçlarla anlaÅŸÄ±yor sunuz?

    Hangi burÃ§larla anlaÅŸÄ±yor sunuz?

    HÃ¼rriyet Haber
    05.05.2009 - 11:49 | Son GÃ¼ncelleme:

    Hangi burÃ§larla iyi, hangi burÃ§larla kÃ¶tÃ¼ anlaÅŸÄ±yorsunuz. Ä°ÅŸte cevabÄ±.

    KoÃ§
    ArasÄ± Ã§ok iyi: Aslan, YayÂ Â Â Â
    Ä°yi: BoÄŸa, Ä°kizler, Kova, BalÄ±k
    KÃ¶tÃ¼: YengeÃ§, Terazi, OÄŸlakÂ Â Â Â Â Â
    Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: BaÅŸak, AkrepÂ Â Â Â Â Â Â Â

    BoÄŸaÂ Â 
    ArasÄ± Ã§ok iyi: BaÅŸak, OÄŸlak
    Ä°yi: Ä°kizler, YengeÃ§, BalÄ±k, KoÃ§
    KÃ¶tÃ¼: Kova, Aslan, Akrep
    Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: Terazi, Yay

    Ä°kizlerÂ
    ArasÄ± Ã§ok iyi: Terazi, Kova
    Ä°yi: YengeÃ§, Aslan, KoÃ§, BoÄŸa
    KÃ¶tÃ¼: BaÅŸak, Yay
    Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: Akrep, OÄŸlak, BalÄ±k

    YengeÃ§
    ArasÄ± Ã§ok iyi: Akrep, BalÄ±k
    Ä°yi: Aslan, BaÅŸak, BoÄŸa, Ä°kizler
    KÃ¶tÃ¼: KoÃ§, Terazi, OÄŸlak
    Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: Yay, Kova

    Aslan
    ArasÄ± Ã§ok iyi: Yay, KoÃ§
    Ä°yi: BaÅŸak, Terazi, Ä°kizler, YengeÃ§
    KÃ¶tÃ¼: Akrep, Kova, BoÄŸa
    Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: KoÃ§, Ä°kizler

    BaÅŸak
    ArasÄ± Ã§ok iyi: BoÄŸa, OÄŸlak
    Ä°yi: Ä°kizler, YengeÃ§, BalÄ±k, KoÃ§
    KÃ¶tÃ¼: Kova, Aslan, Akrep
    Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: Terazi, Yay

    Terazi
    ArasÄ± Ã§ok iyi: BoÄŸa, BaÅŸak
    Ä°yi: Kova, BalÄ±k, Akrep, Yay
    KÃ¶tÃ¼: KoÃ§, YengeÃ§, Terazi
    Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: Ä°kizler, Aslan

    Akrep
    ArasÄ± Ã§ok iyi: BalÄ±k, YengeÃ§
    Ä°yi: Yay, OÄŸlak, BaÅŸak, Terazi
    KÃ¶tÃ¼: Kova, BoÄŸa, Aslan
    Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: KoÃ§, Ä°kizler

    Yay
    ArasÄ± Ã§ok iyi: KoÃ§ ve Aslan
    Ä°yi: OÄŸlak, Kova, Terazi, Akrep
    KÃ¶tÃ¼: BalÄ±k, Ä°kizler, BaÅŸak
    Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: BoÄŸa, YengeÃ§

    OÄŸlak
    ArasÄ± Ã§ok iyi: BoÄŸa, BaÅŸak
    Ä°yi: Kova, BalÄ±k, Akrep, Yay
    KÃ¶tÃ¼: KoÃ§, YengeÃ§, Terazi
    Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: Ä°kizler, Aslan

    Kova
    ArasÄ± Ã§ok iyi: Ä°kizler,Terazi
    Ä°yi: Yay, OÄŸlak, BalÄ±k, KoÃ§
    KÃ¶tÃ¼: BoÄŸa, Aslan, Akrep
    Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: YengeÃ§, BaÅŸak

    BalÄ±k
    ArasÄ± Ã§ok iyi: YengeÃ§, Akrep
    Ä°yi: OÄŸlak, Kova, KoÃ§, BoÄŸa
    KÃ¶tÃ¼: Ä°kizler, BaÅŸak, yay
    Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: Aslan, Terazi

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