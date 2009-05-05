Hangi burÃ§larla anlaÅŸÄ±yor sunuz?

KoÃ§
ArasÄ± Ã§ok iyi: Aslan, YayÂ Â Â Â
Ä°yi: BoÄŸa, Ä°kizler, Kova, BalÄ±k
KÃ¶tÃ¼: YengeÃ§, Terazi, OÄŸlakÂ Â Â Â Â Â
Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: BaÅŸak, AkrepÂ Â Â Â Â Â Â Â
BoÄŸaÂ Â
ArasÄ± Ã§ok iyi: BaÅŸak, OÄŸlak
Ä°yi: Ä°kizler, YengeÃ§, BalÄ±k, KoÃ§
KÃ¶tÃ¼: Kova, Aslan, Akrep
Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: Terazi, Yay
Ä°kizlerÂ
ArasÄ± Ã§ok iyi: Terazi, Kova
Ä°yi: YengeÃ§, Aslan, KoÃ§, BoÄŸa
KÃ¶tÃ¼: BaÅŸak, Yay
Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: Akrep, OÄŸlak, BalÄ±k
YengeÃ§
ArasÄ± Ã§ok iyi: Akrep, BalÄ±k
Ä°yi: Aslan, BaÅŸak, BoÄŸa, Ä°kizler
KÃ¶tÃ¼: KoÃ§, Terazi, OÄŸlak
Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: Yay, Kova
Aslan
ArasÄ± Ã§ok iyi: Yay, KoÃ§
Ä°yi: BaÅŸak, Terazi, Ä°kizler, YengeÃ§
KÃ¶tÃ¼: Akrep, Kova, BoÄŸa
Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: KoÃ§, Ä°kizler
BaÅŸak
ArasÄ± Ã§ok iyi: BoÄŸa, OÄŸlak
Ä°yi: Ä°kizler, YengeÃ§, BalÄ±k, KoÃ§
KÃ¶tÃ¼: Kova, Aslan, Akrep
Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: Terazi, Yay
Terazi
ArasÄ± Ã§ok iyi: BoÄŸa, BaÅŸak
Ä°yi: Kova, BalÄ±k, Akrep, Yay
KÃ¶tÃ¼: KoÃ§, YengeÃ§, Terazi
Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: Ä°kizler, Aslan
Akrep
ArasÄ± Ã§ok iyi: BalÄ±k, YengeÃ§
Ä°yi: Yay, OÄŸlak, BaÅŸak, Terazi
KÃ¶tÃ¼: Kova, BoÄŸa, Aslan
Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: KoÃ§, Ä°kizler
Yay
ArasÄ± Ã§ok iyi: KoÃ§ ve Aslan
Ä°yi: OÄŸlak, Kova, Terazi, Akrep
KÃ¶tÃ¼: BalÄ±k, Ä°kizler, BaÅŸak
Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: BoÄŸa, YengeÃ§
OÄŸlak
ArasÄ± Ã§ok iyi: BoÄŸa, BaÅŸak
Ä°yi: Kova, BalÄ±k, Akrep, Yay
KÃ¶tÃ¼: KoÃ§, YengeÃ§, Terazi
Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: Ä°kizler, Aslan
Kova
ArasÄ± Ã§ok iyi: Ä°kizler,Terazi
Ä°yi: Yay, OÄŸlak, BalÄ±k, KoÃ§
KÃ¶tÃ¼: BoÄŸa, Aslan, Akrep
Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: YengeÃ§, BaÅŸak
BalÄ±k
ArasÄ± Ã§ok iyi: YengeÃ§, Akrep
Ä°yi: OÄŸlak, Kova, KoÃ§, BoÄŸa
KÃ¶tÃ¼: Ä°kizler, BaÅŸak, yay
Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: Aslan, Terazi