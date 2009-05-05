Hangi burÃ§larla anlaÅŸÄ±yor sunuz?

KoÃ§

ArasÄ± Ã§ok iyi: Aslan, YayÂ Â Â Â

Ä°yi: BoÄŸa, Ä°kizler, Kova, BalÄ±k

KÃ¶tÃ¼: YengeÃ§, Terazi, OÄŸlakÂ Â Â Â Â Â

Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: BaÅŸak, AkrepÂ Â Â Â Â Â Â Â

BoÄŸaÂ Â

ArasÄ± Ã§ok iyi: BaÅŸak, OÄŸlak

Ä°yi: Ä°kizler, YengeÃ§, BalÄ±k, KoÃ§

KÃ¶tÃ¼: Kova, Aslan, Akrep

Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: Terazi, Yay

Ä°kizlerÂ

ArasÄ± Ã§ok iyi: Terazi, Kova

Ä°yi: YengeÃ§, Aslan, KoÃ§, BoÄŸa

KÃ¶tÃ¼: BaÅŸak, Yay

Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: Akrep, OÄŸlak, BalÄ±k

YengeÃ§

ArasÄ± Ã§ok iyi: Akrep, BalÄ±k

Ä°yi: Aslan, BaÅŸak, BoÄŸa, Ä°kizler

KÃ¶tÃ¼: KoÃ§, Terazi, OÄŸlak

Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: Yay, Kova

Aslan

ArasÄ± Ã§ok iyi: Yay, KoÃ§

Ä°yi: BaÅŸak, Terazi, Ä°kizler, YengeÃ§

KÃ¶tÃ¼: Akrep, Kova, BoÄŸa

Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: KoÃ§, Ä°kizler

BaÅŸak

ArasÄ± Ã§ok iyi: BoÄŸa, OÄŸlak

Ä°yi: Ä°kizler, YengeÃ§, BalÄ±k, KoÃ§

KÃ¶tÃ¼: Kova, Aslan, Akrep

Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: Terazi, Yay

Terazi

ArasÄ± Ã§ok iyi: BoÄŸa, BaÅŸak

Ä°yi: Kova, BalÄ±k, Akrep, Yay

KÃ¶tÃ¼: KoÃ§, YengeÃ§, Terazi

Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: Ä°kizler, Aslan

Akrep

ArasÄ± Ã§ok iyi: BalÄ±k, YengeÃ§

Ä°yi: Yay, OÄŸlak, BaÅŸak, Terazi

KÃ¶tÃ¼: Kova, BoÄŸa, Aslan

Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: KoÃ§, Ä°kizler

Yay

ArasÄ± Ã§ok iyi: KoÃ§ ve Aslan

Ä°yi: OÄŸlak, Kova, Terazi, Akrep

KÃ¶tÃ¼: BalÄ±k, Ä°kizler, BaÅŸak

Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: BoÄŸa, YengeÃ§

OÄŸlak

ArasÄ± Ã§ok iyi: BoÄŸa, BaÅŸak

Ä°yi: Kova, BalÄ±k, Akrep, Yay

KÃ¶tÃ¼: KoÃ§, YengeÃ§, Terazi

Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: Ä°kizler, Aslan

Kova

ArasÄ± Ã§ok iyi: Ä°kizler,Terazi

Ä°yi: Yay, OÄŸlak, BalÄ±k, KoÃ§

KÃ¶tÃ¼: BoÄŸa, Aslan, Akrep

Ne iyi ne kÃ¶tÃ¼: YengeÃ§, BaÅŸak