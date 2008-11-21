Hangi burca aÅŸÄ±kÄ±nÄ±z?

Bir KoÃ§'a mÄ± aÅŸÄ±ksÄ±nÄ±z?Â Â Â Â Â

Azimli ve biraz da dalkavuk olmanÄ±z gerekiyor. KoÃ§'lar fark edilmeyi sever ve ona gÃ¶sterdiÄŸiniz ilgi ve sevginin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak ister.

Ben-merkez sayabileceÄŸimiz bu kiÅŸi, her zaman kendinden bahseder. Kendi ayaklarÄ± Ã¼stÃ¼nde rahatÃ§a durabileceÄŸinden, sizden de bunu bekler. Ä°lgi odaÄŸÄ± olmaktan delicesine hoÅŸlanan KoÃ§'la birlikte mutlu bir hayat geÃ§irebilmek iÃ§in onu kalbinizin tam ortasÄ±na oturtmanÄ±z gerekir. AÅŸkÄ±nÄ±n peÅŸinden koÅŸan ve belli belirsiz deÄŸiÅŸen dengelerin adamÄ±dÄ±r. Kolay olursanÄ±z onu er geÃ§ kaybedeceksiniz demektir. ÅžofÃ¶r koltuÄŸuna onun geÃ§mesine izin vermeli ancak bindiÄŸiniz arabayÄ± tamamiyle onun kontrolÃ¼ne bÄ±rakmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Her an kendinizi hatÄ±rlatmalÄ±, varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n gideceÄŸiniz istikameti az da olsa deÄŸiÅŸtirmesini saÄŸlamalÄ±sÄ±nÄ±z. Aksi taktirde onu kaybettiniz demektir. Ona belli ipuÃ§larÄ± verip isteklerinizi kavramasÄ±nÄ± beklemenizse sizde hayalkÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratacaktÄ±r.

Kin gÃ¼tmeyi beceremeyen, yaralarÄ±nÄ± kendi kendine tedavi etmekte baÅŸarÄ±lÄ± olan KoÃ§, dolaylÄ± mesajlarÄ± kesinlikle anlamaz. Ona direkt yaklaÅŸÄ±n.

Bir BoÄŸa'ya mÄ± aÅŸÄ±ksÄ±nÄ±z?

Onun hayatÄ±nÄ±zÄ±n aÅŸkÄ± olduÄŸundan ve ona sadÄ±k kalabileceÄŸinizden emin olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu burÃ§ hareket ve denemelerin deÄŸil, tek bir insanla gÃ¼venli bir hayatÄ±n burcudur. DeÄŸiÅŸiklikten hiÃ§ hoÅŸlanmaz ve onunla birlikte olmak iÃ§in ona ayak uydurmak size kalÄ±r. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ze gÃ¶sterdiÄŸiniz Ã¶zeni ona vereceÄŸiniz hediyelerle perÃ§inlemelisiniz.

Bu evcil burcu elde etmek iÃ§in gÃ¶ze aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her ÅŸey ve verdiÄŸiniz tÃ¼m emek kÃ¶tÃ¼ bir aÅŸÃ§Ä±ysanÄ±z boÅŸunadÄ±r. Kalbinin asÄ±l anahtarÄ± onun iÃ§in piÅŸirdiÄŸiniz yemeklerde bulacaÄŸÄ± lezzettir. Ona sorduÄŸunuz herhangi bir sorunun noktasÄ±nÄ± ve virgÃ¼lÃ¼nÃ¼ tamamen kafasÄ±nda oturtmadan size asla cevap vermeyecek, komplimanlarÄ±nÄ±zÄ±n altÄ±nda gerÃ§eklik bulamayÄ±nca da omuz silkecektir.

GÃ¶zÃ¼nÃ¼z korkmasÄ±n; morali bozulduÄŸunda saklanabileceÄŸi bir omza sahipseniz gerisini berababerce halledersiniz zaten.

Bir Ä°kizler'e mi aÅŸÄ±ksÄ±nÄ±z?

Sadece kendiyle olabileceÄŸi, sadece kendine hesap vereceÄŸi, sizin asla girmeyeceÄŸiniz ve bunu talep etmeyeceÄŸiniz bir alanÄ± olmak zorundadÄ±r Ä°kizler'in.

Bu burÃ§ insanÄ±nÄ±n duygularÄ± yerine dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini dinlediÄŸini gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak onu kendinize baÄŸlayabilirsiniz ancak ne olursa olsun tamamen, her ÅŸeyiyle sizinle olmasÄ±nÄ± bekleyemezsiniz. Tam tersine ne kadar Ã¶zgÃ¼r olursa iliÅŸkiniz iÃ§in o kadar iyi olacaktÄ±r.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ sÄ±k sÄ±k deÄŸiÅŸtiriÅŸiniz, rutinden uzak bir yaÅŸam vaadi ve gÃ¶zlerinde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z ufacÄ±k bir pÄ±rÄ±ltÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir anda "Hadi kalk, bÃ¼tÃ¼n iÅŸlerini bÄ±rak, gÃ¼neye gidiyoruz!" deyiÅŸinizle onu kolayca kandÄ±rabilirsiniz.

UnutmayÄ±n ki ikizler ikiliklerin burcudur; kendinizi aynÄ± bedene sahip iki bambaÅŸka insanla birlikte gibi hissedebilirsiniz. Birinden birini daha Ã§ok sevmek gibi bir ÅŸansÄ±nÄ±z da olmayacaktÄ±r zira hangisinin ne zaman karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kacaÄŸÄ±ndan emin olamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gibi onda sevmeniz gerekenin bu belirsizlik ve Ã§atÄ±ÅŸma olduÄŸunu er geÃ§ anlarsÄ±nÄ±z. Gerekli sabrÄ± diÄŸer tÃ¼rlÃ¼ gÃ¶stermek mÃ¼mkÃ¼n olmayacaktÄ±r.

Bir YengeÃ§'e mi aÅŸÄ±ksÄ±nÄ±z?

KabuÄŸundan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± gereken duygusal ve hassas bir ruha aÅŸÄ±ksÄ±nÄ±z. Sessiz ve utangaÃ§ biriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yasÄ±nÄ±z ve onun iÃ§in vazgeÃ§ilmez olmanÄ±z gÃ¶stereceÄŸiniz peygamber sabrÄ±na, anlayÄ±ÅŸa ve onda oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ±z gÃ¼ven duygusuna baÄŸlÄ±dÄ±r. Bunu saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda hayatÄ±nÄ±n her noktasÄ±nda sizi ilk sÄ±raya yerleÅŸtirecek ve karÅŸÄ±lÄ±k olarak bunu sizden de bekleyecektir.

Tutku onun iÃ§in dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zden, gÃ¶sterdiÄŸinden ve hatta talep ettiÄŸinden daha da Ã¶nemlidir. Seksi iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ± ve saten Ã§arÅŸaflar onu kendi tahmininden bile fazla etkileyecektir. Onun mutluluÄŸu iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir rolÃ¼nÃ¼z olduÄŸunu aklÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±karmamalÄ± ve isteklerinizi belirtmekte aÃ§Ä±k olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Tabi onunkileri sormaktan da geri durmamanÄ±z gerekir.

Evcimendir ve dÃ¼rÃ¼st olduÄŸunuzda, birlikte ev iÅŸleri yapmayÄ± bile eÅŸsiz bir romintizme Ã§evirecek, sizi kalesinin kralÄ± / kraliÃ§esi yapacaktÄ±r.

Bir Aslan'a mÄ± aÅŸÄ±ksÄ±nÄ±z?

SÄ±rtÄ±nÄ± sÄ±vazlamayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Ã¶lÃ§Ã¼de hayatÄ±nÄ±zÄ± baÅŸtan sona renklendiren tutkulu bir aÅŸÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yasÄ±nÄ±z ancak sizin iÃ§in yaptÄ±klarÄ±nÄ±, anlamÄ±nÄ± sÃ¼rekli farkÄ±nda olmak ve onu motive etmek zorundasÄ±nÄ±z. Aslanlar bÃ¼tÃ¼n o heybetli, kendine gÃ¼venen, ortalÄ±ÄŸÄ± titretecek gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlerinin altÄ±nda oldukÃ§a utangaÃ§tÄ±rlar. Onaylanmaya ve takdire herkesten fazla ihtiyaÃ§ duyarlar.

Bir Aslan'la birlikte olabilmek iÃ§in sÃ¼rÃ¼den ayrÄ±lan, gÃ¶ze Ã§arpan, beÄŸenilen bir yÃ¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼n olmasÄ± gerekir. O, ikinizin yan yana gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± ister, Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± sizi sÃ¶nÃ¼k bÄ±rakmamalÄ± veya sizin yanÄ±nÄ±da gÃ¶zden kaÃ§Ä±rÄ±lmamalÄ±dÄ±r. Kalbini bir kez kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda sadakat iliÅŸkinize eÅŸlik edecek demektir. Ondan Ã§ok ÅŸey bekleyebilirsiniz; onun hayatÄ± eÄŸlenceli ve ilginÃ§ kÄ±lmaya dair Ã¶zel bir yeteneÄŸi vardÄ±r, canlÄ±lÄ±k ve dinamizm her an ona eÅŸlik eder.

Bir BaÅŸak'a mÄ± aÅŸÄ±ksÄ±nÄ±z?

Onu detaylarla etkiler, Ã§ok Ã§aba harcayarak keÅŸfettiÄŸiniz ve hareket etmek iÃ§in biraz emir beklediÄŸi yÃ¶nÃ¼nÃ¼ keÅŸfedip gerekli noktalarda mÃ¼dahale ettiÄŸinizde bÃ¼yÃ¼k bir zafer kazanÄ±rsÄ±nÄ±z.

En ufak ayrÄ±ntÄ±lara takÄ±lÄ±ÅŸÄ±, baktÄ±ÄŸÄ±nda mÃ¼kemmeli gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ yÃ¼zÃ¼ndendir. Sizde de aynÄ± durum sÃ¶z konusu olacaktÄ±r mutlak. EleÅŸtirilerinin sizin mÃ¼kemmel halinizi gÃ¶rmesinden ve ufak tefek aksaklÄ±klarÄ± sadece sizi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in dÃ¼zeltmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ndan olduÄŸunu bilemlisiniz.

Hayata entellektÃ¼el bir Ã§erÃ§eveden bakmasÄ± duygularÄ± anlamasÄ±na veya umursamasÄ±na engel deÄŸilir; ancak ona hislerinizi uzun uzun oturup aÃ§Ä±klamanÄ±z gerekebilir.

Bir Terazi'ye mi aÅŸÄ±ksÄ±nÄ±z?

Ona ilgi gÃ¶sterin ve destekleyin. KÄ±sa sÃ¼re sonra bir de bakarsÄ±nÄ±z hayatÄ±nÄ±n en Ã¶zel yÃ¶nlerine kadar sizinle paylaÅŸmasÄ± yetmezmiÅŸ gibi size kendini adamÄ±ÅŸ sadÄ±k bir eÅŸ sahibi oluvermiÅŸsiniz. Sorun bu baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± sadece size deÄŸil etrafÄ±ndaki herkese; ailesine, arkadaÅŸlarÄ±na tanÄ±dÄ±klarÄ±na da gÃ¶stermesidir.

Hep dengeli olmak isteyen ancak hep iki arada bir derede kalan biriyle birlikte olduÄŸunuzu sakÄ±n aklÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±karmayÄ±n. YaptÄ±ÄŸÄ± bir seÃ§imden memnun deÄŸilseniz bunu seslendirmek yerine bekleyin, nasÄ±l olsa bir de diÄŸer seÃ§eneÄŸi deneyecektir. SÄ±radan her ÅŸeyi ondan uzak tutmalÄ±sÄ±nÄ±z, dolayÄ±sÄ±yla ona bir buket karanfil gÃ¶ndermek yerine orkide veya zambak tercih etmelisiniz.

Onun zevkine gÃ¼venmeli, evi bir sÃ¼rÃ¼ tuhaf eÅŸyayla doldurma fikrini sabÄ±rla karÅŸÄ±lamalÄ± ve yaratacaÄŸÄ± gÃ¼zellikleri gÃ¶rmeden asla tahayyÃ¼l edemeyeceÄŸinize inanmalÄ±sÄ±nÄ±z.

Bir Akrep'e mi aÅŸÄ±ksÄ±nÄ±z?

Hareketlerinizi en ince ayrÄ±ntÄ±sÄ±na kadar Ã§Ã¶zebilen ve her deÄŸiÅŸimi fark eden Akrep'le birlikteliÄŸinizde ilginiz ve adanmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her zaman maksimumda olmalÄ±dÄ±r. SÄ±r saklayamazsÄ±nÄ±z, anÄ±nda yakalar. DÃ¼rÃ¼stlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼n size fazlasÄ±yla artÄ± puan saÄŸlayacaÄŸÄ± bu iliÅŸkide duygularÄ±nÄ±zÄ± en ufak dalgalanmalara kadar ona hissettirmeniz onu mutlu edecektir.

SÃ¶zcÃ¼klere ihtiyacÄ±nÄ±z yoktur her zaman, bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z ancak en Ã§ok dokunuÅŸlarÄ±nÄ±zla ona kendinizi anlatÄ±rsÄ±nÄ±z. Fiziksel temas sizi pek aÃ§mÄ±yorsa derhal kendinize yeni bir partner aramaya baÅŸlasanÄ±z iyi olur. Sadakat onun karÅŸÄ±sÄ±nda bir erden deÄŸil gereklliktir, aklÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±karmayÄ±n. Ä°liÅŸkideki ufak bir hatanÄ±zÄ± dahi asla unutmayacaktÄ±r; affedebilir ancak unutmaz. KarÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca az tÃ¶kezleyen ve yaptÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸlarÄ± da asla unutmayan bir partner bulacaksÄ±nÄ±z. Onun gÃ¼cÃ¼ne istediÄŸiniz kadar hayran olun, asÄ±l silahlarÄ±nÄ± hep gizlediÄŸini aklÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±karmamalÄ±, onunla yarÄ±ÅŸa girmek yerine, kendinize baÅŸka alanlar seÃ§melisiniz.

Bir Yay'a mÄ± aÅŸÄ±ksÄ±nÄ±z?

Ona karÅŸÄ± dÃ¼rÃ¼st olmalÄ± ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na saygÄ± gÃ¶stermelisiniz. Kendiyle baÅŸ baÅŸa kalmayÄ± seven ve Ã§ok zor baÄŸlanan Yay'Ä± kÄ±skanmamanÄ±z gerektiÄŸini kafanÄ±za kazÄ±dÄ±ktan sonra her konudaki bilgi ve deneyiminin yanÄ±nda oldukÃ§a keyifli muhabbetini paylaÅŸmaya baÅŸlamalÄ±sÄ±nÄ±z.

DaÄŸÄ±nÄ±k, dÃ¼zensiz ve sÃ¼rekli meÅŸgul bir ruhla berabersiniz ancak onun yalandan nefret ettiÄŸini ve asla sÃ¶yleyemeyeceÄŸini de gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu da demek oluyor ki; sizinle beraberse sizinle beraberdir, deÄŸilse Ã¶yleymiÅŸ gibi yapamaz. Oradan oraya koÅŸuÅŸturup bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± onca projede baÅŸarÄ±lÄ± olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken desteÄŸinize delicesine ihtiyaÃ§ duyar. Hatta denilebilir ki; ne kadar Ã§ok gÃ¶rev alÄ±rsa sizden o kadar Ã§ok destek gÃ¶receÄŸinden bu kadar maymun iÅŸtahlÄ±dÄ±r!

Son derece dinamik, eÄŸlenceli, kÄ±pÄ±r kÄ±pÄ±r bir iliÅŸkiniz, sabahlara kadar muhabbet edebileceÄŸiniz bir partneriniz var.

Bir OÄŸlak'a mÄ± aÅŸÄ±ksÄ±nÄ±z?

Tam bir iÅŸkolikle berabersiniz; ancak onu yanlÄ±ÅŸ anlamayÄ±n. O size paranÄ±n satÄ±n alabileceÄŸi en gÃ¼zel hediyeleri bulmak iÃ§in bu kadar Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ve ihtiyacÄ± olan sizin destek ve ilginiz. Her an onun aklÄ±ndasÄ±nÄ±z, bunu size Ã§oÄŸunlukla gÃ¶steremeyecektir ancak hislerinize gÃ¼venin.

Kariyeri onun hayat damarÄ± gibi ve en bÃ¼yÃ¼k rol de sÄ±rtÄ±nÄ± sÄ±vazlayan partnerinin, ister kabul edin, ister etmeyin. Arada sÄ±rada size yÃ¶nelttiÄŸi eleÅŸtirilerin dozunu bazen kaÃ§Ä±rsa da son derece iyi niyetlie sarf edilmiÅŸ, sadece iyiliÄŸinizi hedefleyen sÃ¶zler bunlar. EsasÄ±nda utangaÃ§ olduÄŸunu siz zaten Ã§oktan Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸ olmalÄ±sÄ±nÄ±z ve ona eÅŸlik etmeniz temel ihtiyaÃ§larÄ±ndan biri. Bir oÄŸlakla beraberlik insandan Ã§ok ÅŸey gÃ¶tÃ¼rebiliyor, kabul, ancak el ele verdiÄŸinizde hedefiniz yÄ±ldÄ±zlardan aÅŸaÄŸÄ±sÄ± olmayacak ve biraz Ã§abayla parÄ±ldamayÄ± baÅŸaracaksÄ±nÄ±z.

Bir Kova'ya mÄ± aÅŸÄ±ksÄ±nÄ±z?

GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gÃ¶rebileceÄŸiniz en Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne dÃ¼ÅŸkÃ¼n insanla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yasÄ±nÄ±z. Bu konuda en ufak kÄ±skanÃ§lÄ±k, sitem veya surat asÄ±lmasÄ±na gelemez. Belki size fazla mÃ¼layimce gelebilir ancak onun bu Ã¶zelliÄŸine saygÄ± gÃ¶stermeniz iliÅŸkiniz adÄ±na yeterli olacaktÄ±r. O hayata bambaÅŸka bir pencereden bakacak, etrafÄ±ndakileri tamamen farklÄ± anlamlandÄ±racaktÄ±r ve bu yÃ¶nÃ¼nÃ¼n takdir edilmesine Ã§ok bÃ¼yÃ¼k ihtiyaÃ§ duyar.

O yaÅŸamÄ± gÃ¼zelleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordur Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§evresinin eriÅŸebileceÄŸi mÃ¼kemmelliÄŸi gÃ¶rÃ¼r ve bir ÅŸekilde mevcut durum konusunda kendini sorumlu hisseder. Sizinle konuÅŸmalarÄ±nda bulunduÄŸu yerden Ã§ok daha yÃ¼kseklerden dÃ¼nyaya bakmakta, olaylarÄ± kuÅŸ bakÄ±ÅŸÄ± kavramakta ve sizinle ta oralardan tartÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Ä°nanÄ±lmaz derecede hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼dÃ¼r ancak tahammÃ¼l edemeyeceÄŸi bir olgu vardÄ±r; hoÅŸgÃ¶rÃ¼sÃ¼zlÃ¼k.

AyaklarÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼nde durmak ister ve sizden de bunu bekler. EÅŸit, adil ve ilginÃ§ bir iliÅŸkiyse istediÄŸiniz, tam yerindesiniz.

Bir BalÄ±k'a mÄ± aÅŸÄ±ksÄ±nÄ±z?

Ä°nsancÄ±l, ÅŸefkatli ve nazik bir biÃ§imde size her tÃ¼rlÃ¼ hava koÅŸulunda yanaÅŸÄ±p kendinizi gÃ¼vende hissedebileceÄŸiniz bir liman saÄŸlar.

YolculuÄŸunuza devam etme konusunda da her zaman onun desteÄŸine gÃ¼venebilirsiniz. KÃ¼Ã§Ã¼k ama candan hediyeler onu mutlu edebilir, tÃ¼m maaÅŸÄ±nÄ±zÄ± bir gÃ¼lÃ¼msemesine yatÄ±rmak zorunda kalmazsÄ±nÄ±z. Tam olarak iÃ§ine kapanÄ±k olduÄŸu sÃ¶ylenemez ancak siz deÅŸmedikÃ§e duygularÄ±ndan, bunalÄ±mlarÄ±ndan asla sÃ¶z etmeyecektir ve ne yaparsanÄ±z yapÄ±n anÄ± kesesinde taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼ler, mutluluklarÄ± hep aÅŸacaktÄ±r doya doya yaÅŸayamamasÄ± yÃ¼zÃ¼nden. YalnÄ±z kalmak istediÄŸinde ÅŸaÅŸÄ±rmamalÄ± ve altÄ±nda bit yenikleri aramamalÄ±sÄ±nÄ±z, bu onun ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gereklidir.

Kaba sÃ¶zcÃ¼kler ve yÃ¼ksek ses tonlarÄ±ndan nefret eder, dÃ¼nyasÄ±nda her ÅŸey nazik olmalÄ±dÄ±r, aksine tahammÃ¼l edemez. Onunla gÃ¼zel bir baÄŸ kurabildikten sonra iliÅŸkinizin uzun soluklu ve oldukÃ§a gÃ¼zel olacaÄŸÄ±ndan en ufak ÅŸÃ¼pheniz olmasÄ±n!