Hangi burç nasıl intikam alır?

KOÇ

En ateşli burçlardan biri olarak, eski sevgilinize ait pahallı bir şeyi kırmayı dahi göze alabilirsiniz. Çünkü siz genelde olacakları düşünmeden hareket edersiniz ve bu özelliğinizden dolayı vereceğiniz tepki size biraz pahallıya patlayabilir. Ne olduğunu siz bile anlayamadan bir anda parlayabilirsiniz ve bu nedenle sizin intikamınız çok da stratejik ve mantıklı olmayacaktır. Öfke kontrolünü sağlayabilmeniz sizin için önemlidir.

Eski sevgilinize dair her şeyi toparlayıp yok etmek sizi iyi gelecektir. Eski mektupları küçük parçalara ayırarak yırtın ve duygu yüklü fotoğrafları büyük bir ateşe atıp yakın, birkaç değersiz eşyayı kırıp parçalayın ve öfkenizden kurtulup size uygun başka birini bulmak için yolunuza devam edin.



BOĞA

İstikrarlı ve sakin bir burç olarak, siz bir aşktan diğerine öyle kolayca atlayamazsınız. Sağlam temelleri olan ve size güven vaat eden ilişkileri sevdiğiniz için, terk edilmek özellikle sizi biraz derinden etkileyebilir. Unutmayın ki sizin kalbinize giden yol duygularınızdan geçer – dokunmak, tat alma, koku alma - bu yüzden eski sevgilinizin evinden son kez ayrılırken ,en sevdiği pahalı şaraplarından bir şişeyi, değerli bir puroyu ya da lüks bir battaniyesini alırken sizi yakalamak bizi hiç şaşırtmayacaktır. Ya da sadece ‘ en iyi intikam ondan sonra iyi yaşayabilmektir’ atasözünü aklınıza getirip yolunuza devam edebilirsiniz. En iyisi size almış olduğu hediyelerin hepsini bir araya toplayıp internet üzerinden satın ve oradan kazandığınız parayla da kendinizi hafta sonu için güzel bir otele atın.

İKİZLER

En aklı havada burçlardan biri olarak, sizin yaşacağınız ayrılık acısı çok da uzun sürmeyecektir. Tekrar eski alışkanlıklarınıza ve yaşantınıza dönecek olmanız kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Bir yandan kalbiniz tamir olurken diğer yandan da cazibenizi ön plana çıkarıp eski sevgilinizin gözleri önünde yeni aşklara yelken açmaya başlayabilirsiniz. Ancak bu iyi bir fikir değildir. Aynı zamanda ona son bir darbe vurabilmek için sosyal medyada kalbinizi kıran kişi olmadan ne kadar güzel vakit geçirdiğinizi belirten durum güncellemeleri yapmak da çok iyi bir fikir olmayacaktır. Tabii ki kendiniz için yeni bekar hayatınızda ne kadar harika vakit geçirdiğinizi gösteren fotoğraflar paylaşabilirsiniz ama eski sevgilinizi incitecek veya eleştirecek kötü sözler söylememeye dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ

Sevdiğiniz biri incinmediği sürece, sizin ruhunuzda kincilik neredeyse yok denecek kadar azdır. Fakat yaralanan taraf siz iseniz, eski sevgilinizin gazabından korkması gerekir çünkü sizin sadakatiniz yabana atılacak cinsten değildir. Ayrılığınızın ilk şokunu atlatır atlatmaz, eski sevgilinize olan şefkatiniz çok çabuk bir şekilde nefrete dönüşebilir ve sizin için düzen kavramı çok önemli olduğundan dolayı eski sevgilinizin ev düzenini de sarsmaya dayanılmaz bir istek duyabilirsiniz. Sizdeki anahtarı vermeden önce değerli bir eşyasının yerini değiştirmek gibi nispeten zararsız olabilecek bir şey yapmaktan tutunda onu korkutacak bir durum yaratmaya kadar gidebilirsiniz. Bu dürtülerinize hakim olun.

Yengeçler, siz kırmanın ve dökmenin de ötesine geçebilirsiniz, başkasından beslenen bir doğanız olduğu için, en sonunda incinen sadece siz olursunuz. Bunların yerine, kendi evinizle uğraşın, yaşam alanlarınızı düzenleyin. Eğer sizi daha iyi ve güvende hissetmenizi sağlayacak ise kilitleri değiştirin ve birine bağımlı yaşayan kimliğinizden kurtulun, hatta olur da eski sevgilinizin evde olduğunuzu görüp size uğramasını engellemek için arabanızı birkaç blok ötede bırakın.

ASLAN

Aslanlar, siz çocukları en çok seven ve en gururlu burçlardan birisiniz. Bu özellikleriniz sizin aşk acısını daha ağır atlatmanıza neden olabilir. Siz aşka gereğinden fazla değer veriyorsunuz ve sizin için bir anda bir zamanlar ışığınız olan aşkı kaybetmek hiç de kolay olmayacaktır. Fakat bir yandan da yaratılışınızdan gelen cazibeniz ve dikkat çekme yeteneğiniz sayesinde odağınızı başka bir aşka çevirmeniz de muhtemeldir, siz, Aslanlar, kendinizi yeteneklerinizi ve hobilerinizi geliştirmeye odaklarsanız bu size sadece huzur değil aynı zamanda ün ve şöhret de getirecektir. Tutkularınızı takip ettiğiniz sürece, çok geçmeden konuşulmaya başlarsınız ve eski sevgiliniz bir anda kendini böyle bir çevrenin içinde bulabilir.

BAŞAK

Bir yandan güçlü analiz yeteneğiniz yaşadığınızın olması gerektiği gibi olmadığını görmenize yardımcı olur ve kendinize acımaya ve ya bir daha sevemeyeceğinizi düşünmeye pek fırsat bulamazsınız. Yine de siz en akıllı burçlardan birisiniz bu nedenle yanlışı yapan kim olursa olsun siz hem karşı tarafın hem de kendi hatalarınızı fark edecek ve kırılacaksınız. Aynı zamanda detaylara önem veren, fark eden ihtiyatlı birisiniz. Mesela eski sevgilinizin hiç hoşlanmadığı şeyleri! Acınızı yaşarken, bir yandan da onun hiç sevmediği müzik gruplarının broşürlerini, sevmediği politikacıların sloganlarıyla dolu gazeteleri her yerden toparlayıp, bir gece yarısı arabasının üstüne yapıştırıp (Tabii ki çok zarar vermeden ve arka cama olmasına dikkat etmelisiniz ) kendi kendize eğlenerek oradan uzaklaşabilirsiniz.

TERAZİ

Birliktelik odaklı bir burç olarak, Teraziler, ayrılmanın doğası sizi derinden etkiler. Siz denge ararsınız ve muhtemelen bu ilişki için de çok fazla gayret sarf etmişsinizdir, bir ayrılık yaşamak sizin için kişisel bir başarısızlık demektir. Bu ayrılıktan ve düşüşten sonra kendinizden uzaklaşmak burcunuzun en önemli özelliklerindendir. Terazi kadınları, saçlarınızın dalgasında değişiklikler yapın, kesin, boyatın, hareketlendirin , sonunda her zaman istediğiniz o sert görünüşe kavuşun. Biraz kendinize çekin düzen verin, parlayın, eğer zaten öyleyseniz biraz da casus tarzı deneyin. Kendinize odaklanarak, terazinin dengesini kendinize doğru çevirir ve size yanlış yapan insanın aslında neler kaçırdığını görmesini sağlarsınız.

AKREP

Dikkatli olun Akrepler, canınız bir kere yandığında, doğanız gereği iğnenizi öyle bir çıkartabilirsiniz ki gerçek bir zarar verebilirsiniz. Çok fazla ileri gitmemeye çalışın. Aynı zamanda çok keskin bir zekaya ve gizli olanı ortaya çıkarma yeteneğine sahipsiniz, bu nedenle eski sevgilinizle uğraşmak istemeniz iki amaca hizmet edebilir.

Birincisi, eski sevgiliniz ile ilişkinizde, sizi ayrılığın iyi bir fikir olduğuna inandıracak kötü bir koku almanız ve ikincisi ise evin yedek anahtarlarını istemek için ona mesaj veya e-mail gönderdiğinizde başka bir iş çevirdiğini fark etmenizdir. Bunları yapmak zorunda hissetmeyin. Gizeminizi koruyun ve sanki yeni flört ettiğiniz birine gönderiyor gibi onu umutlandıracak bir mesaj gönderin ve hemen arkasından ‘’ Aaaaa! Pardon! Yanlışlıkla sana gönderdim ‘’ yazın ve arkanızı dönüp gidin. Yeterli olacaktır.

OĞLAK

Oğlaklar farklı bir strateji deneyebilir; eski sevgilinizin özür dileme ihtimali olduğunu varsayarak, arkadaşlığınızı konuşmak üzere onu şık bir restoranda yemeğe davet edebilirsiniz. Bir zamanlar sevgiliniz olan kişi ile aşkınızı yeniden alevlendirecekmiş gibi sevdiğiniz içkiyi, yemeği ve tatlıyı sipariş edin. Ortam tam yumuşamaya başladığında bir telefon yapmanız gerektiğini söyleyerek izin isteyin, ve restorandan çıkıp gidin. Mesaj yerine ulaşacaktır. Tabii ki bir bunun yerine akşamınızı hoşlandığınız başka bir kişiyle yeni bir ilişkiye başlamak içinde değerlendirebilirsiniz.

YAY

Yayların birçoğunun karşılaştığı en büyük karmaşa, ilişkide kendi özgürlüklerini korumayı bilmemeleridir bağlı olduğunuzu kabul edersiniz. İşte bu da aşk acısını biraz daha fazla hissetmenize neden olabilir, ama yine de dünyayı gezme hevesinizi bir kenara atmayın, tekrar eski halinize dönmek ve kalan boş zamanı iyi değerlendirmek sizin için o kadar da zor olmayacaktır. Çaba harcamadan yolunuza devam ediyor olmanız eski sevgilinizi deli etmeye yeter. Eğer onunla kazara karşılaşıp alışık olmadığı gibi, arkadaş gibi konuşmayı başarabilirseniz, kendinizi daha rahat hissedersiniz ve eski sevgilinizin aslında sizin yaşamınızda çok da önemli olmadığını anlarsınız.



KOVA

Kovalar Zodyak'ın hayal gücü en yüksek ve teknolojiye en düşkün olan burçlarından biridir. İntikamları da bu yönde olacaktır. Eski sevgilinizin bilgisayarına zarar verebilmek için onlarca yol bilmenize rağmen, diğer insanlara karşı iyi huylu olma eğiliminiz bu konuda çok da ileri gitmekten sizi alı koyacaktır. Buna rağmen, Facebook şifresini biliyorsanız, profil fotoğrafını hoşlanmayacağı bir fotoğraf ile değiştirebilirsiniz ( tabii ki itibarını zedelemeden ), sevmediği müzik gruplarına ve bir çok sayfaya onu üye yapabilirsiniz. Eğer ipodlarına erişiminiz varsa tüm dinlediği kanalları siniri bozacak diğer kanallarla değiştirebilirsiniz ya da en iyisi bir şarkıyı tekrara alın ve sürekli aynı şarkıyı dinlemesini sağlayın. Ve eğer telefonuna da erişiminiz var ise çalma sesini daha gürültülü ve siniz bozucu bir melodi ile değiştirin. Tabii ki tüm bunlar sizin deli olduğunuzu düşünmesini sağlamaktan öteye gitmez, o yüzden bunları yapmayın, düşüncesi ne kadar güzel olsa da.

BALIK

Yumuşak başlı bir burç olarak kolayca kendi hayal dünyanıza dönebilirsiniz. Balıklar, siz çok da kindar bir yapıya sahip değilsiniz. Ama aynı zamanda çok zengin bir hayal gücünüz var, yani eski sevgilinizden bir an önce uzaklaşmanız gerekir. İnanılmaz bir hayal kurabilme yeteneğiniz var ve anılarınızı gözünüzde sürekli canlandırabilirsiniz, bu nedenle acınızı hafifletebilmek için eski sevgilinizin cezasını kendisinin bulacağını düşünmek sizin için daha iyi bir yol olabilir.Tabii ki az da olsa bir bedel ödetmek isterseniz, zamanlamayı kestirebilme yeteneğiniz bu konuda size yardımcı olacaktır. Eski sevgilinizin siniri bozacak durumu tahlil edin ve sabırla bekleyip en uygun zamanda hamlenizi yapın, ne olduğunu bile anlayamayacaktır.