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28Â HAZÄ°RAN CUMARTESÄ°Â

KOÃ‡

Beklenmedik tesadÃ¼fler gÃ¼zel sonuÃ§lar getirebilir. BugÃ¼n maddi konularda bazÄ± dÃ¼zeltmeler yapmanÄ±z gerekebilir. Maddi anlamda bÃ¼yÃ¼k kazanÃ§larÄ±nÄ±z olabilir buna karÅŸÄ±lÄ±k hakkÄ±nÄ±zdaki dedikodular da artabilir. DavranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z daha ihtiyatlÄ± olmalÄ± ve sÄ±rlarÄ±nÄ±zÄ± saklamalÄ±sÄ±nÄ±z. Evinizle ilgili uzun sÃ¼redir elinizin deÄŸmediÄŸi iÅŸleri halletme fÄ±rsatÄ± bulacaksÄ±nÄ±z. Bu gÃ¼n yeni tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kimselerden gelen her ÅŸeyi ÅŸÃ¼pheyle karÅŸÄ±layabilirsiniz. Pek Ã§ok konuda da ÅŸanslÄ± bir gÃ¼nÃ¼nÃ¼zdesiniz. Siz bir erkekseniz saÄŸlÄ±k olarak zayÄ±fsÄ±nÄ±z ayrÄ±ca kendinizi riske sokacak ÅŸeylere, kaza ve incinmelere eÄŸilimlisiniz. KalabalÄ±k ortamlarda bulunabilir, dikkatleri Ã¼zerinize toplayabilir ve gÃ¼zel saatler geÃ§irebilirsiniz. Kendinize gÃ¼venin ve yeni sorumluluklar almaktan kaÃ§Ä±nmayÄ±n. Siz bir kadÄ±nsanÄ±z, yeni geliÅŸmeleri deÄŸerlendirmeli ve ciddi Ã§alÄ±ÅŸmalara hazÄ±rlanmalÄ±sÄ±nÄ±z. Daha Ä±lÄ±mlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde kaybetmeniz olasÄ± olan bir kavgaya girersiniz.

BOÄžA

Duygusal iliÅŸkilerinizde yolunda gitmeyen sorunlar varsa onlardan kurtulabilir ve mutlu beraberlikler yaÅŸayabilirsiniz. Ã–nemli bir fÄ±rsatÄ± deÄŸerlendiremeyebilirsiniz. Bir fÄ±rsatÄ± deÄŸerlendirebilirseniz dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zden de iyi duruma girmeniz mÃ¼mkÃ¼n olur. KarÅŸÄ±nÄ±zdaki kimsenin fazla Ã¼zerine dÃ¼ÅŸmeniz sizin hakkÄ±nÄ±zda olumsuz dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmesine sebep oluyor. BugÃ¼n imzalayacaÄŸÄ±nÄ±z herhangi bir anlaÅŸma, kontrat gibi ÅŸeylerde, ilerde problemler yaÅŸayabilirsiniz. Eski bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zla ilgili Ã¼zÃ¼ntÃ¼leriniz olabilir. HiÃ§bir ÅŸeyin Ã¼zerinde durmayÄ±n veya ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine parlamayÄ±n. PlanlÄ± davranmalÄ± ve ilgili kiÅŸilerin de zamanÄ±nda hareket etmelerini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z.

Ä°KÄ°ZLER

EÄŸer yalnÄ±z bir insansanÄ±z idalinizdeki sevgiliyle bugÃ¼n karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Dinlenme zamanÄ±nÄ± gerÃ§ekten dinlenmeye ayÄ±rmanÄ±z iyi olur. Kendinizi yÄ±pratma eÄŸilimindesiniz. Sizden haber ya da yakÄ±nlÄ±k bekleyen birisi, size belli etmemekle birlikte iÃ§ten iÃ§e yÄ±kÄ±lÄ±yor. EÄŸer siz bir erkekseniz tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±z fakat hiÃ§ hesapta olmayan bir kadÄ±n birden bire ortaya Ã§Ä±kabilir. GeliÅŸmeler sizde bÃ¼yÃ¼k bir ferahlÄ±k yaratacak ve moral desteÄŸi olacaklardÄ±r. Aile bÃ¼yÃ¼kleriniz arasÄ±nda hastalÄ±k ya da herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± verici durum olabilir. Rahat tutumlarda olduÄŸunuz takdirde Ã§evreniz tarafÄ±ndan daha iyi anlaÅŸÄ±lÄ±rsÄ±nÄ±z. Evinizle ilgili bazÄ± sorunlarÄ±nÄ±z da ortadan kalkabilir. Siz bir kadÄ±nsanÄ±z, yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z ÅŸeyler Ã§ok Ã¶nemli deÄŸillerse bunlarÄ± sonraki bir gÃ¼ne ertelemenizde fayda var.

YENGEÃ‡

Ã‡evrenizdeki ÅŸanssÄ±zlÄ±klar sizi etkileyebilir ve bu gÃ¼nÃ¼nÃ¼zÃ¼ zehir edebilir. EÄŸer pasif kalÄ±rsanÄ±z beceriksiz durumuna dÃ¼ÅŸebilirsiniz. KararsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve tembelliÄŸi bir yana bÄ±rakmalÄ±sÄ±nÄ±z. Her tÃ¼rlÃ¼ ihtiyacÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶zden geÃ§irip, fazla zaman kaybetmeden bunlarÄ± halletmelisiniz. YakÄ±n olduÄŸunuz kimselerden bazÄ± ÅŸeyleri saklamaya Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkileri aÃ§Ä±sÄ±ndan, hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun istediÄŸiniz iliÅŸkiyi gerÃ§ekleÅŸtirebilirsiniz. Maddi aÃ§Ä±dan fazla rahat bir gÃ¼nde olduÄŸunuz sÃ¶ylenemez. Ã–zellikle sevdiÄŸiniz kiÅŸiler nedeniyle yapacaÄŸÄ±nÄ±z harcamalar parasal aÃ§Ä±dan sÄ±kÄ±ÅŸmanÄ±za sebep olabilir. BugÃ¼n kafanÄ±z hayli karÄ±ÅŸÄ±k ve bazÄ± sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsanÄ±z, tek baÅŸÄ±nÄ±za altÄ±ndan kalkabilmeniz kolay deÄŸildir.

ASLAN

Birlikte olduÄŸunuz kimsenin bazÄ± konulara olan yaklaÅŸÄ±mlarÄ± veya istekleri size itici gelebilir. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinizde atlatÄ±labilir, hatta aldatÄ±labilirsiniz. OlaylarÄ± iÃ§inize atmayÄ±p, baÄŸÄ±rÄ±p Ã§aÄŸÄ±rÄ±rsanÄ±z hem ferahlarsÄ±nÄ±z hem anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± Ã¶nlemiÅŸ olursunuz. Sevgiliniz ya da eÅŸinizle, bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z yÃ¼zÃ¼nden bozuÅŸabilir veya kavga edebilirsiniz. Duygusal iliÅŸkilerinizde pek ÅŸanslÄ± olduÄŸunuz sÃ¶ylenemez. Yeni iliÅŸkilere girmekten kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. EÄŸer ebeveynleri ile oturan bir genÃ§seniz, ailenizin sizden isteyecekleri ÅŸeylere itirazsÄ±z uyarsanÄ±z onlarÄ± sevindiririrsiniz. Ä°nsanlarÄ±n sÃ¶zlerini kendiliklerinden tutmalarÄ±nÄ± beklerseniz haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayabilirsiniz. Bir arkadaÅŸ toplantÄ±sÄ±nda kÄ±rÄ±cÄ± olaylar yaÅŸayabilirsiniz. Size karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±lar olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

BAÅžAK

KarÅŸÄ± cinsten birisiyle uzun bir yolculuk yapmanÄ±z ve bu yolculukta fazlasÄ±yla yakÄ±nlaÅŸmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. BazÄ± konularda size oldukÃ§a iÅŸe yarar bilgiler verebilirler. BunlarÄ± deÄŸerlendirmelisiniz. Bozuk giden aÅŸk, iÅŸ ve dostluk iliÅŸkilerinizde bir dÃ¼zelme durumu, iyiye doÄŸru dÃ¶nÃ¼ÅŸ olabilir. YakÄ±n dostlarÄ±nÄ±zla birlikte olmanÄ±z ve eski anÄ±larÄ±nÄ±zÄ± tazelemeniz de olasÄ±dÄ±r. Ä°steklerinizi ifade etmek ve derdinizi dinletebilmek iÃ§in gÃ¼zel bir gÃ¼n. BazÄ± ÅŸeylerin son anda kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± olasÄ±dÄ±r. Yapacak birÅŸey yok. Ã–fkenizi yakÄ±nlarÄ±nÄ±za yansÄ±tmayÄ±n. FÄ±rsatlarÄ± deÄŸerlendirdiÄŸiniz takdirde sadece kendinize deÄŸil Ã§evrenize de oldukÃ§a faydalÄ± olabilirsiniz. DostlarÄ±nÄ±zÄ±n destek ve yardÄ±mlarÄ±nÄ± istemekten Ã§ekinmemelisiniz. KarÄ±ÅŸÄ±k bir durumda son derece olumlu bir karar vermeniz ya da tercih yapmanÄ±z olasÄ±dÄ±r.

TERAZÄ°

BugÃ¼n yakÄ±n Ã§evrenizde doÄŸabilecek bir tartÄ±ÅŸmayÄ± Ä±lÄ±mlÄ± bir konuÅŸma ortamÄ±na sokabilirseniz beklenmedik bir gÃ¼ven kazanabilirsiniz. Zihinsel yÃ¶nden gÃ¶sterdiÄŸiniz aktivite bunu yapmanÄ±zda size destek olacaktÄ±r. KiÅŸisel aÃ§Ä±dan Ã§ekiciliÄŸinizin Ã¼stÃ¼nÃ¼zde olmasÄ± size ilginÃ§ fÄ±rsatlar getirecektir. Hatta Ã§evrenizden beklemediÄŸiniz bir ilgiyle de karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Ã–zellikle de karÅŸÄ± cinsten. GÃ¼nÃ¼n ortasÄ±nda elinizdeki tÃ¼m parayÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸe yatÄ±rabilirsiniz. Bu alÄ±ÅŸveriÅŸ tutkusu sizi maddi aÃ§Ä±dan zor bir dÃ¶neme sokabilir. Ä°lk bakÄ±ÅŸta cazip gÃ¶rÃ¼nen tekliflere dikkatli yaklaÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. Ã–nceden gÃ¶rÃ¼lmesi zor olan bazÄ± pÃ¼rÃ¼zler olabilir ve sonunda zararlÄ± Ã§Ä±kabilirsiniz. AkÅŸam saatlerinde kalabalÄ±k bir ortamda istediÄŸiniz kimselerle birlikte olmanÄ±z olasÄ±dÄ±r.

AKREP

EÄŸer yalnÄ±z bir insansanÄ±z idalinizdeki kimse ile bugÃ¼n karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. KafanÄ±zÄ± iÅŸgal eden bir konuda da bazÄ± sert kararlar alabilirsiniz. KararsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± Ã§abuk yenmeniz gerekir. Ã–nemli veya baÅŸarÄ±lÄ± bir insan size iÅŸ, ortaklÄ±k ya da benzeri birÅŸeyÂ teklif edebilir. Bu teklifi kabul ederseniz ileride Ã¶nemli kazanÃ§lar saÄŸlayabilirsiniz. EÄŸer siz bir kadÄ±nsanÄ±z birlikte olduÄŸunuz erkeÄŸe karÅŸÄ± haksÄ±z davranÄ±ÅŸlar iÃ§inde olabilirsiniz. Bunu kontrol altÄ±nda tutamazsanÄ±z sert karÅŸÄ±lÄ±klar gÃ¶rebilirsiniz. Siz bir erkekseniz, bugÃ¼n sevdiÄŸiniz ya da inandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z birisi tarafÄ±ndan kÄ±rÄ±labilirsiniz. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla ilgilenmeniz gerekli. Kendinizi her konuda gereÄŸinden fazla yoruyorsunuz. Arada sÄ±rada dinlenmek iÃ§in de zaman ayÄ±rÄ±rsanÄ±z herÅŸeyi daha iyi yÃ¼rÃ¼tÃ¼rsÃ¼nÃ¼z.

YAY

OlaylarÄ± yÃ¼zeysel deÄŸil detaylarÄ±yla ele almalÄ±sÄ±nÄ±z. EÄŸer, gÃ¶zden kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konular varsa sonunda zararlÄ± Ã§Ä±kabilir ya da beklediÄŸiniz kazancÄ± elde edemeyebilirsiniz. BugÃ¼n herhangi bir ÅŸeye dikkatinizi yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekebilirsiniz. Oysa insanlarla konuÅŸmalÄ± ve dÃ¼ÅŸÃ¼nce alÄ±ÅŸveriÅŸlerinde bulunmalÄ±sÄ±nÄ±z. DalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n iliÅŸkilerinize yansÄ±masÄ±na ve sizi kÃ¶tÃ¼ durumlara sokmasÄ±na mÃ¼saade etmeyin. Bir yolculuÄŸunuz veya sadece kendinize gÃ¼venerek yapacaÄŸÄ±nÄ±z bir ÅŸey dostlarÄ±nÄ±zla aranÄ±zÄ± aÃ§abilir. Beklenmedik birtakÄ±m masraflar gÃ¼ndeme gelebilir. Ekonomik anlamda bazÄ± kÄ±sÄ±tlamalar yapmalÄ±sÄ±nÄ±z ve ayrÄ±ca yeni baÄŸlantÄ±lar ve haberleÅŸme konularÄ±nda daha dikkatli davranmalÄ±sÄ±nÄ±z. Haberlerinizin yerlerine gidip gitmediklerini veya doÄŸru ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± daima kontrol edin.

OÄžLAK

BugÃ¼n ev ya da iÅŸinizle ilgili bir konuda yanlÄ±ÅŸ bir karar vererek zor durumda kalabilirsiniz. AramayÄ± ihmal ettiÄŸiniz dostlarÄ±nÄ±z sizin iÃ§in hiÃ§ de hoÅŸ olmayan ÅŸeyler dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar. BugÃ¼n bir fÄ±rsat yaratÄ±p birilerinin hatÄ±rÄ±nÄ± sorarsanÄ±z durumu kurtarabilirsiniz. Sizin dikkat etmeniz gereken ÅŸey Ã§evre karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±na aldanÄ±p yanlÄ±ÅŸ karar vermemektir. Mal, para ya da alÄ±ÅŸveriÅŸle ilgili bir konuda sinir bozucu geliÅŸmeler olabilir. AÅŸk ve iÅŸ hayatÄ±nÄ±zda iyi haber ve geliÅŸmeler meydana gelebilir. Ciddiye almayÄ± hiÃ§ aklÄ±nÄ±za getirmediÄŸiniz bir iliÅŸki birden bire sizin iÃ§in Ã§ok deÄŸerli hale gelebilir. Uzak Ã§evrenizde karÅŸÄ± cinsten biri size bazÄ± tekliflerde bulunmaya hazÄ±rlanÄ±yor. DuyduÄŸunuz dedikodularÄ± baÅŸkalarÄ±na nakletmeniz yÃ¼zÃ¼nden baÅŸÄ±nÄ±za dert aÃ§abilirsiniz.

KOVA

BugÃ¼n dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizin fazla kendinize merkezlenmiÅŸ olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Bundan sÄ±yrÄ±lmalÄ±sÄ±nÄ±z. EÄŸer erkekseniz uzak bir yerde bir kadÄ±nla buluÅŸmanÄ±z ya da rastlaÅŸmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. KarÅŸÄ±nÄ±zdaki kadÄ±nÄ±n ciddi olmayÄ±p, geÃ§ici bir iliÅŸki ve oyun olsun diye Ã¶yle size Ã¼mit vermesi ihtimali gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. Siz bir kadÄ±nsanÄ±z ve bekar bir insansanÄ±z bugÃ¼nlerde evlilik konusu ciddi bir ÅŸekilde gÃ¼ndeme gelebilir. Ã‡evrenize karÅŸÄ± Ã§ok fazla sÄ±zlanmanÄ±z iyi etki yapmÄ±yor. BugÃ¼n deneme sayÄ±labilecek ÅŸeylerden kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. TecrÃ¼beli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konularda ÅŸanslÄ± deÄŸilsiniz. Hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun, Ã¶zellikle yirmi yaÅŸ veya altÄ±ndaysanÄ±z ebeveynleriniz, evli bir insansanÄ±z eÅŸiniz bazÄ± ÅŸeyleri , tam olarak anlamamalarÄ±Â yÃ¼zÃ¼nden engelleyebilir. En iyisi bÃ¼tÃ¼n konsantrenizi verip, herÅŸeyi tam olarak halledip, sonra Ã¶zel ÅŸeylerle ilgilenmenizdir.Â

BALIK

BugÃ¼n Ã¶nemli fikirlerinizi birilerine anlatmak ve destek aramak gibi planlarÄ±nÄ±zdan vazgeÃ§melisiniz. Ã‡Ã¼nkÃ¼, destek aramayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z kiÅŸilerin iÅŸleri baÅŸÄ±ndan aÅŸkÄ±n ve size gereken zamanÄ± ayÄ±ramayabilirler. Bu nedenle, onlarÄ±n da uygun bir zamanÄ±nÄ± kollamalÄ±sÄ±nÄ±z. Bir yolculuk yapmak zorunda kalabilirsiniz ve bu yolculuk sizi gereÄŸinden Ã§ok uÄŸraÅŸtÄ±rabilir. KadÄ±nsanÄ±z sevdiÄŸiniz kimsenin Ã§ok istediÄŸiniz bir davranÄ±ÅŸÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacaksÄ±nÄ±z. Siz bir erkekseniz, daha iyimser dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. KalabalÄ±k iÃ§inde son derece Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ olmanÄ±z gerekiyor. Hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun, bazÄ± ÅŸeyleri kendi kendinize bÃ¼yÃ¼tÃ¼yorsunuz. Genel iliÅŸkileriniz ve Ã¶zel hayatÄ±nÄ±z haraketlenecektir. Olaylar karÅŸÄ±nÄ±za aniden Ã§Ä±kabilirler. Ã‡evrenin uyarÄ± ve tavsiyelerine boÅŸ verecek bir gÃ¼nde deÄŸilsiniz.

29 HAZÄ°RAN PAZAR

KOÃ‡

BugÃ¼n duygusal hayatÄ±nÄ±zÄ± karÄ±ÅŸÄ±k bir duruma sokma meylindesiniz. Evli bir insansanÄ±z bugÃ¼n bir aile iÃ§i kavga ya da anlaÅŸmazlÄ±ÄŸa hazÄ±r olmalÄ±sÄ±nÄ±z. YalnÄ±zsanÄ±z karÅŸÄ± cinsten, herkese yÃ¼zvermeyecek birisinden teklif alabilirsiniz. SÃ¼regelen bir beraberliÄŸiniz varsa bugÃ¼n sevdiÄŸiniz kimseyle birarada olmanÄ±z ve birlikte bazÄ± ÅŸeyler yapmanÄ±z da olasÄ±dÄ±r. Fiziksel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za dikkat etmeniz gerekiyor. Son derece sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir durumdan Ã§Ä±kmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Detaylarla uÄŸraÅŸÄ±p, konunun devamlÄ± olarak Ã§evresinde dolaÅŸmanÄ±z kendinize gÃ¼venememenizdendir. Birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kimselerin dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini dinlemeniz sizin iÃ§in doÄŸru bir yaklaÅŸÄ±m olabilir. BirÅŸeyler kÄ±rÄ±p dÃ¶kebilir ya da kendinizi yaralayabilirsiniz. Bu dÃ¶nemlerde parasal ÅŸansÄ±nÄ±z sÄ±nÄ±rlÄ±dÄ±r ve en olmadÄ±k zamanda zor durumda kalabilirsiniz. Ä°nsanlardan beklenmedik ve sebepsiz terslikler gelebilir.

BOÄžA

Siz bir erkekseniz kendi inatÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yÃ¼zÃ¼nden iliÅŸkilerinizi tatsÄ±zlaÅŸtÄ±rabilirsiniz. Uyumlu olmanÄ±z ve kÃ¼Ã§Ã¼k sorunlarÄ± bÃ¼yÃ¼tmemeniz, iliÅŸkilerinizi geliÅŸtirecektir. Siz bir kadÄ±nsanÄ±z karÅŸÄ± cinsten biri sizi baÅŸtan Ã§Ä±kartmaya uÄŸraÅŸÄ±yor. AslÄ±nda tercih edebileceÄŸiniz bir tip olabilir fakat siz bir tÃ¼rlÃ¼ anlamÄ±yorsunuz. Hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun, hoÅŸÃ§a vakit geÃ§ireceÄŸiniz gÃ¼zel ÅŸeyler paylaÅŸabileceÄŸiniz ortamlarda bulunacaksÄ±nÄ±z. SÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ya da baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunuz konularda yapabileceÄŸiniz en etkin ÅŸey geri Ã§ekilip, baÅŸka yollardan gitmeyi denemektir. Elinizdeki bazÄ± imkanlardan Ã§evrenizin faydalanmasÄ±na izin vererek Ã¶nemli artÄ± puanlar kazanmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. BazÄ±Â sorunlarÄ±nÄ±zÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mlemek amacÄ±yla bulunacaÄŸÄ±nÄ±z giriÅŸimlerden zarar gÃ¶rebilirsiniz.

Ä°KÄ°ZLER

Ä°ki dostunuzun birbirlerini kÃ¶tÃ¼ ÅŸekilde kÄ±rmalarÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Bundan siz de olumsuz yÃ¶nde etkilenebilirsiniz. BugÃ¼nÃ¼ yeni giriÅŸimlerde bulunmak yerine, yarÄ±m kalan iÅŸlerinizi tamamlamaya ayÄ±rmalÄ±sÄ±nÄ±z. BazÄ± ÅŸeyleri dÃ¼zeltebilmenize uygun ortamlarla karÅŸÄ±laÅŸacaksÄ±nÄ±z. AÅŸÄ±rÄ± sÄ±kÄ±ÅŸÄ±k durumda olmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. HerÅŸey aynÄ± anda Ã¼zerinize gelebilir. Kendi planlarÄ±nÄ±za gÃ¼venmeniz daha olumludur. DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi ileri sÃ¼rmek iÃ§in biraz daha beklemeniz ve insanlara zaman vermeniz gerekiyor. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinde tam olarak ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. HeyecanlÄ± maceralar ve yeni birliktelikteliklere aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. BugÃ¼n baÅŸkalarÄ±nÄ± ilgilendiren bir konuda karar vermek durumunda kalabilirsiniz. Basit gibi gÃ¶rÃ¼nsede bu gibi ÅŸeylerden kaÃ§malÄ±sÄ±nÄ±z Ã§Ã¼nkÃ¼ kimseyi memnun edemeyip, baÅŸÄ±nÄ±za dert alma durumunda kalabilirsiniz.

YENGEÃ‡

Yeni Ã§Ä±kan fÄ±rsatlarÄ± daha Ã§ekici bulmanÄ±z ve o tarafa yÃ¶nlenmeniz mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ancak yenisi iÃ§in eski yolu bÄ±rakanlarÄ±n nereye gideceklerini bilememe ihtimali olduÄŸunuz da unutmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Durmadan engeller Ã§Ä±kan ve sizi bezdiren bir konu bugÃ¼n Ã§Ã¶zÃ¼lebilir. DavranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z biraz daha Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ olmak zorunda. Dostlar arasÄ±ndaki iletiÅŸimi saÄŸlayabilir, dargÄ±nlarÄ± barÄ±ÅŸtÄ±rabilir veya bir iÅŸi yapmalarÄ±nda yardÄ±mcÄ± olabilirsiniz. Bir sÃ¼redir gÃ¶rmediÄŸiniz bir dostunuz sizi arayÄ±p Ã§ok Ã¶nemli bilgiler verebilir. Ona zaman ayÄ±rmalÄ±sÄ±nÄ±z. KarÅŸÄ± cinsten yeni irtibat kurduÄŸunuz birisi varsa, yakÄ±nlaÅŸmak iÃ§in gayretin sizden gelmesi gerekiyor. BazÄ± ÅŸeyleri tamamlayacak vakit bulamamanÄ±z yÃ¼zÃ¼nden ileriye yÃ¶nelik planlarÄ±nÄ±zda da aksamalar olabilir. Kendi kararlarÄ±nÄ±za fazla gÃ¼venmemelisiniz.

ASLAN

EÄŸer kararlÄ± bir ÅŸekilde ilerleseniz hedefinizi mutlaka elde edeceksiniz. BugÃ¼n Ã§evrenizde, unutmak istediÄŸiniz olaylarÄ± hatÄ±rlatabilecek kimseler fazlaca bulunabilir. KarÅŸÄ± cinse gÃ¼venmemeniz gereken bir gÃ¼ndesiniz. Ä°Ã§inizi sÄ±kan ve tereddÃ¼tte kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir konuda heyecan verici geliÅŸmeler olabilir. BugÃ¼n her konuda yeni teÅŸebbÃ¼slerden kaÃ§Ä±nmanÄ±z gerekir. Siz bir erkekseniz tanÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z bir kadÄ±nla aranÄ±zda tÄ±pkÄ± masallardaki gibi ani bir aÅŸk doÄŸabilir fakat karÅŸÄ± cinse Ã§abuk inanmamanÄ±z gerektiÄŸini aklÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±kartmayÄ±n. Siz bir kadÄ±nsanÄ±z, aile bÃ¼yÃ¼kleriniz arasÄ±nda hastalÄ±k ya da herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± verici durum olabilir. Zor bir durumdan geÃ§erek feraha Ã§Ä±kacaksÄ±nÄ±z. Yorucu bir durum fakat sonunda mÃ¼kafatÄ± da bÃ¼yÃ¼k olacak.

BAÅžAK

Ä°lerdeki iyilikler iÃ§in bugÃ¼n bÃ¼yÃ¼k fedakarlÄ±klarÄ± gÃ¶ze alabilir ve bazÄ± ÅŸeylerden feragat edebilirsiniz. Uzun zamandan beri haber alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir eski sevgiliniz yeniden ortaya Ã§Ä±kabilir. YorgunluÄŸunuzu Ã¼zerinizden atabilmenizi saÄŸlayacakÂ hoÅŸ anlar yaÅŸayacaksÄ±nÄ±z. YaÅŸlÄ± kimselerle iyi anlaÅŸabilmenize uygun bir gÃ¼ndesiniz. Onlarla ilgili olumlu geliÅŸmeler olabilir ya da onlardan olan isteklerinizi kabul ettirebilirsiniz. Yeni ve reddetmesi gÃ¼Ã§ teklifler alabilirsiniz. KarÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kan fÄ±rsatlarÄ± muhakkak deÄŸerlendirin. Genel bir isteksizliÄŸiniz olabilir. Bunu yenip, alacaÄŸÄ±nÄ±z teklifleri deÄŸerlendirmelisiniz. Bu dÃ¶nemde fazla gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ ve haraketli eÄŸlenceler sizi dinlendirmekten Ã§ok, daha fazla yorabilir. KÃ¶rlemesine yapacaÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerle kimseyi memnun etmeniz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. HerÅŸeyi iyice anlamadan ne olursa olsun harekete geÃ§memelisiniz.

TERAZÄ°

Ã–nemli kararlar alabilir, herÅŸeyden yeni bir fikir Ã§Ä±kartabilirsiniz. Fiziksel olarak da oldukÃ§a gÃ¼Ã§lÃ¼sÃ¼nÃ¼z. Size sÃ¶ylenen ÅŸeyleri veya yapÄ±lan teklifleri iyi deÄŸerlendirmelisiniz. Ã–zellikle bugÃ¼n baÅŸkalarÄ±nÄ±n iÅŸleri ile ilgilenmemelisiniz. Bu dÃ¶nemde aÅŸk hayatÄ±nÄ±z biraz duraÄŸan olacaktÄ±r. BugÃ¼n Ã¶nemli bir iÅŸi halletmek iÃ§in uzak bir yere gitmeniz olasÄ±dÄ±r. Zor ya da sÄ±kÄ±cÄ± bir yolculuk yapmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ã–zellikle araba kullanÄ±yorsanÄ±z dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z.Â Kendinizi sonuca ulaÅŸmÄ±ÅŸ sayarsanÄ±z herÅŸey birden bire ters dÃ¶nebilir. Size bazÄ± konularda baskÄ± yapÄ±labilir. Bunlar aslÄ±nda sizin iyiliÄŸinize olacak ÅŸeylerdir. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinizle ilgili bir tercih yapmak zorunda kalabilirsiniz. Kendinize Ã§eki dÃ¼zen vermelisiniz. BugÃ¼n beklenmedik karÅŸÄ±laÅŸmalara aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. Birilerinin ihmali veya aptallÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã¶nem verdiÄŸiniz bir konu toptan yÄ±kÄ±labilir.

AKREP

KÄ±rÄ±cÄ± konuÅŸmalara aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. DostlarÄ±nÄ±zÄ±n arzularÄ± doÄŸrultusunda bazÄ± planlarÄ±nÄ±zdan vaz geÃ§mek ve onlara uymak zorunda kalabilirsiniz. KaybedeceÄŸiniz bir evrak iÅŸlerinizin oldukÃ§a aksamasÄ±na neden olabilir. BazÄ± teklifler alabilir ve teklifi getiren kimseyle birlikte oldukÃ§a yorucu ÅŸeyler yapabilirsiniz. YoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konular sizi zihnen ve bedenen oldukÃ§a yormuÅŸ olabilirler. Mal, para ya da alÄ±ÅŸveriÅŸle ilgili bir konuda sinir bozucu geliÅŸmeler olabilir. BugÃ¼n ÅŸansÄ±nÄ±z son gÃ¼nlerdekine gÃ¶re Ã§ok daha iyi. EÄŸer erkekseniz bugÃ¼n bir kadÄ±n yÃ¼zÃ¼nden Ã¼zÃ¼lebilirsiniz. Hangi konu olursa olsun zorlanabilirsiniz fakat baÅŸlama aÅŸamalarÄ±ndan sonra herÅŸey Ã§ok iyi yÃ¼rÃ¼yebilir. Parasal sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±z kafanÄ±zÄ± Ã§ok meÅŸgul ediyor. BazÄ± kimseleri aramanÄ±z gerektiÄŸini unutmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Sizden haber bekleyen kimseler var. Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ±n size son derece garip gelebilecek faaliyetleri olabilir ve size de teklifte bulunabilir.

YAY

Kendinizi zorlamaktan ve olumsuz dÃ¼ÅŸÃ¼nmekten vazgeÃ§melisiniz. Ãœzerinizde otorite sahibi olan kimselerle karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak gerilimleriniz olabilir. Bir konu Ã¼zerinde Ã§ok ciddi olarak dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kten sonra onun verimsiz olduÄŸuna karar verip vazgeÃ§ebilirsiniz. Yeni bir aÅŸk iliÅŸkisine girmeniz ya da en azÄ±ndan sizi heyecanlandÄ±racak ve bir flÃ¶rte baÅŸlamanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Size yapÄ±lan istekler baÅŸta Ã¶nemsiz gibi gÃ¶rÃ¼nseler bile ilerde sizi Ã§ok zorlayabilirler. BoÅŸuboÅŸuna insanlarÄ±n kalbini kÄ±rmayÄ±n sonra bunu dÃ¼zeltmeniz Ã§ok zor olur. AlÄ±m satÄ±mla ilgili konularda ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. Bu gibi ÅŸeyler iÃ§in harakete geÃ§mekte gecikmeyin. Birlikte olduÄŸunuz ya da olmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z kimseden bazÄ± ÅŸÃ¼pheleriniz olabilir. Siz yalnÄ±z bir erkekseniz davet edileceÄŸiniz bir yere gitmeyi sakÄ±n reddetmeyin.

OÄžLAK

GeleceÄŸe dÃ¶nÃ¼k giriÅŸimleriniz nedeniyle para sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ekiyorsunuz. Ä°nsanlara her istediÄŸinizi yaptÄ±rtabilir ve sÄ±cak iliÅŸkiler geliÅŸtirebilirsiniz. Ailenizle ilgili bazÄ± masraflar yapmanÄ±z gerekebilir bugÃ¼n para aÃ§Ä±sÄ±ndan tedarikli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Sizi rahatsÄ±z eden bazÄ± konularda huzura kavuÅŸacaksÄ±nÄ±z. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinizle ilgili bir yanlÄ±ÅŸ yapmak Ã¼zeresiniz. Kendinizi devamlÄ± olarak kontrol altÄ±nda tutmaya Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±z ani patlamalara da sebep olabilir. Aile iÃ§i gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri ve aile bÃ¼yÃ¼kleri ile bir arada olma imkanlarÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Elde etmek istediÄŸiniz bir ÅŸeyi bir kadÄ±n, sizden Ã¶nce davranarak veya sizi engelleyerek bozabilir. SevdiÄŸiniz kiÅŸi sizi arayabilir. Birlikte bir ÅŸeyler yapmayÄ± teklif edebilir. Beraber hoÅŸ anlar yaÅŸayabilirsiniz. Siz bir erkekseniz uzak bir yerde bir kadÄ±nla buluÅŸmanÄ±z ya da rastlaÅŸmanÄ±z olasÄ±dÄ±r.Â

KOVA

HayatÄ±nÄ±zÄ± daha iyi dÃ¼zenleme imkanlarÄ± yakalayabilirsiniz. Genel bir isteksizliÄŸiniz olabilir. Bunu yenip, alacaÄŸÄ±nÄ±z teklifleri deÄŸerlendirmelisiniz. BazÄ± kimseler ya da kimse duygusal iliÅŸkileriniziÂ sarsmaya teÅŸebbÃ¼s edebilirler. EÄŸer bir erkekseniz bugÃ¼n hiÃ§bir konuda ÅŸansÄ±nÄ±za gÃ¼venmemelisiniz. Ã‡evrenizde size ihtiyacÄ± olan ve ancak sizin yardÄ±mcÄ± olabileceÄŸiniz kimseler olabilir. BazÄ± iÅŸ teklifleri almanÄ±z ve kararsÄ±z kalmanÄ±z ihtimali gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. Birdenbire kendinizi karar yetkisinde bulabilirsiniz. BugÃ¼n dostlarÄ±nÄ±zla iyi vakit geÃ§irebilirsiniz. Yenilikler sizin iÃ§in daha verimli olacaktÄ±r. GÃ¼nÃ¼n imkanlarÄ±nÄ± iyi kullanmaya Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. Yorucu ve yÄ±pratÄ±cÄ± da olsa sonunda baÅŸarÄ± sizindir. Sizi arayan birisi ile kontak kuramazsanÄ±z sonradan oldukÃ§a Ã¼zÃ¼lebilirsiniz.Â

BALIK

BazÄ± kimseler sÄ±rf size karÅŸÄ± olsun diye bir takÄ±m yenilikler teklif etseler bile bundan siz kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kacaksÄ±nÄ±z. DÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z ÅŸeyler iÃ§in bir, iki gÃ¼n daha beklerseniz iyi olur. Maddi konularda sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±z varsa bunlar, bugÃ¼nden baÅŸlayarak dÃ¼zelebilirler. BugÃ¼n alaycÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Ã¼zerinizde ve Ã§ok kÄ±rÄ±cÄ± ÅŸakalar yapabilirsiniz. SaÄŸlÄ±k ÅŸartlarÄ±na dikkat etseniz bile korunmaya fazla Ã¶nem vermiyorsunuz. Ä°ÅŸ Ã§evrenizdeki geliÅŸmeler sizi telaÅŸlandÄ±rabilir fakat aslÄ±nda acele edecek bir durum yok. EÄŸer fazla bocalamaz ve kendinize acÄ±makla vakit kaybetmezseniz herÅŸeyi eski dengesine ulaÅŸtÄ±rabilirsiniz. KafanÄ±za takÄ±lan konularÄ± ortaya koyabilir ve saÄŸlam kafa ile tartÄ±ÅŸabilirsiniz. Bir Ã§ok konuda gereksiz endiÅŸelendiÄŸinizi anlayarak ferahlayabilirsiniz. SÃ¼regelen duygusalÂ iliÅŸkileriniz biraz zorlaÅŸabilir.

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