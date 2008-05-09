Hafta sonunuz nasÄ±l geÃ§ecek

9 MAYIS CUMA



KOÃ‡

HayatÄ±nÄ±zda birÃ§ok olumlu deÄŸiÅŸiklik meydana gelebilir. Beklenmedik ÅŸeyler yapmaya eÄŸilimlisiniz. Uzun yolculuklara Ã§Ä±kabilirsiniz. Hayat ÅŸartlarÄ±nÄ±zda dÃ¼zelme olabilir. EÄŸer zaten iyiyse bunun daha da iyiye gitmesini bekleyebilirsiniz. Bu dÃ¶nemde her tÃ¼r iliÅŸkiniz baÅŸarÄ±lÄ±dÄ±r. Ä°nsanlarla iÅŸ birlikleri ya da ortaklÄ±klar kurabilir, baÅŸarÄ±lÄ± ekip Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapabilirsiniz.

BOÄžA

BugÃ¼n Ã§evrenizdeki kiÅŸilerin bazÄ± yalanlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ä°leriye yÃ¶nelik olumlu kararlar alarak yeni Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yollarÄ± bulabileceksiniz. Duygusal iliÅŸkileriniz ikinci planda olmakla beraber sizi mutlu etmeye yetecek seviyededir. DeÄŸiÅŸik yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±zla Ã¶zellikle iÅŸ yerinde Ã¼stlerinizin dikkatini Ã§ekip onlarÄ±n takdirlerini kazanabilirsiniz.

Ä°KÄ°ZLER

AÅŸÄ±rÄ± yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸma temposuna bir sÃ¼re ara verip ortam deÄŸiÅŸtirmeye gereksinim duyabilirsiniz. Ä°ÅŸ yerinizde gerek patronunuzun gerekse de bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ±n olumsuz tutumlarÄ± nedeniyle sorunlarÄ±nÄ±z olabilir. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinizde bazÄ± tatsÄ±zlÄ±klar yaÅŸayabilirsiniz. Ã‡ok arzu ettiÄŸiniz kiÅŸinin, sizinle aynÄ± duygularÄ± paylaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayÄ±p, hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrayabilirsiniz.

YENGEÃ‡

BugÃ¼n Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zda dengeli ve huzurlu bir gÃ¼n yaÅŸayabilirsiniz. HoÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ±z bir yerde yemek yemeniz, gÃ¼zel bir davette bulunmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.Evliyseniz eÅŸinizle, birlikte olduÄŸunuz biri varsa sevgilinizle uyum iÃ§inde kavgadan ve tartÄ±ÅŸmadan uzak tatlÄ± saatler geÃ§irebilirsiniz. Size verilen ama tutulmayan sÃ¶zlerin, karÅŸÄ±nÄ±zdaki insanÄ±n da elinde olmayan nedenlerden dolayÄ± kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeniz gerekiyor.

ASLAN

Maddi aÃ§Ä±dan sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± ve riskli bir gÃ¼n geÃ§ireceksiniz. BugÃ¼nÂ geleceÄŸe yÃ¶nelik maddi giriÅŸimlerde bulunmaktan kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. YatÄ±rÄ±m amaÃ§lÄ± bir giriÅŸiminiz nedeniyle zarara uÄŸrayabilirsiniz. Ä°ÅŸ yerinizde sizin iÃ§in Ã¶nemli olabilecek bir konumda olan kiÅŸilerle tartÄ±ÅŸÄ±rken dikkatli olmanÄ±z gerekmektedir. KarÅŸÄ±nÄ±zdaki kiÅŸi tarafÄ±ndan yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±labilir hoÅŸ olmayan durumlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.

BAÅžAK

BugÃ¼n ayaklarÄ±nÄ±zÄ±n yere saÄŸlam bastÄ±ÄŸÄ± dengeli bir gÃ¼nÃ¼nÃ¼zdesiniz. Ã‡evrenizdeki kiÅŸilerle uyumlu bir iletiÅŸim iÃ§indesiniz. KarÅŸÄ± cinsin istek ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini sezgisel olarak anlayÄ±p, gereken karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verebilecek psikolojidesiniz. Gelecek iÃ§in hazÄ±rlÄ±k ve plan yapabilmek iÃ§in iyi zamandasÄ±nÄ±z. BÃ¼tÃ¼n hayatÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirecek olan bÃ¼yÃ¼k sÃ¼rprizlere hazÄ±r olmalÄ±sÄ±nÄ±z.

TERAZÄ°

BugÃ¼n sizin iÃ§in bazÄ± sorunlarÄ±nÄ±zdan kurtulma gÃ¼nÃ¼ olabilir. BÃ¼tÃ¼n yapmanÄ±z gereken kendi insiyatifinizi kullanarak ve kimseden bir yardÄ±m veya teÅŸvik beklemeden harekete geÃ§mektir. GÃ¼nÃ¼nÃ¼z sakin baÅŸlayÄ±p son derece hareketli devam edebilir. Duygusal iliÅŸkileriniz iÃ§in de ÅŸanslÄ± bir gÃ¼ndesiniz. EÄŸer duygusal iliÅŸkilerinizde bozuk giden bir durum varsa onu dÃ¼zeltebilir, yalnÄ±zsanÄ±z mutlu bir iliÅŸki gerÃ§ekleÅŸtirebilirsiniz.

AKREP

BugÃ¼n birÃ§ok alanda ÅŸansÄ±nÄ±z oldukÃ§a yÃ¼ksek. Ä°leriye yÃ¶nelik olumlu ve pratik deÄŸeri olan kararlar almanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. DargÄ±n olduÄŸunuz kimseler varsa onlarla barÄ±ÅŸmanÄ±z, yoksa yeni dostlar edinmeniz mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Duygusal iliÅŸkileriniz de bugÃ¼n iÃ§in sizi sevindirecek geliÅŸmelere aÃ§Ä±ktÄ±r. BazÄ± konularda ciddi sÃ¶zler verebilir, yeni bilgiler edinebilir ve yeni yeni projeler iÃ§in kafa yorabilirsiniz.

YAY

BugÃ¼n maddi konularda ÅŸanslÄ± bir gÃ¼ndesiniz. Parasal Ã¶dÃ¼lÃ¼ olan bir baÅŸarÄ± kazanabilir ya da herhangi bir yerden ummadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir para alabilirsiniz. Bu durumun Ã§evrenin kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§ekmesi ihtimali de gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. BugÃ¼n arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± arayÄ±p sorduÄŸunuz veya bir araya geldiÄŸiniz takdirde Ã§ok olumlu sonuÃ§lar alabilirsiniz.

OÄžLAK

BugÃ¼n Ã¶nemli bir konuda karar verme aÅŸamasÄ±nda olabilirsiniz. Ancak, nihai kararÄ± vermeden Ã¶nce, Ã§evrenizdeki bir dostunuzdan yardÄ±m istemeyi unutmayÄ±n. AyrÄ±ca bugÃ¼n Ã¶zgÃ¼r kalma duygularÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r basacaÄŸÄ± bir gÃ¼ndesiniz. KonuÅŸma ve ikna kabiliyetiniz oldukÃ§a yÃ¼ksek olabilir. Ã–nemli konumlardaki insanlara istedikleriniz kabul ettirebilir, her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi saÄŸlayabilirsiniz.

KOVA

BugÃ¼n alÄ±nganlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Ã¼zerinizde ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiz sÃ¶zler sarf etmeye eÄŸilimlisiniz. Size yÃ¶neltilen her eleÅŸtiriyi yÄ±kÄ±cÄ± olarak algÄ±lamayÄ±n. AyrÄ±ca sakar ve kazalara aÃ§Ä±k durumdasÄ±nÄ±z. BazÄ± konularda anlama zorluÄŸu da Ã§ekmeniz olasÄ±dÄ±r. Bunlara dikkat ederseniz gÃ¼nÃ¼ az hasarla atlatabilirsiniz. BugÃ¼n duygusal iliÅŸkilerinizde de Ã§ok dikkatli davranmalÄ±sÄ±nÄ±z.

BALIK

BugÃ¼n Ã§evrenizdeki kimselerle aranÄ±zda bazÄ± fikir ayrÄ±lÄ±klarÄ± yaÅŸayabilir hatta bÃ¼yÃ¼k bir tartÄ±ÅŸmaya girebilirsiniz.Â KonuÅŸmalarÄ±nÄ±zda Ã¶zellikle alaycÄ± tavÄ±rlara girmemeye Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu sÄ±ralar, bÃ¼yÃ¼klerinizin ya da dostlarÄ±nÄ±zÄ±n akÄ±llÄ±ca tavsiyelere kulak vermeniz gereken dÃ¶nemdir. AÅŸk hayatÄ±nÄ±z karÄ±ÅŸÄ±k ve heyecanlÄ±. Bu konuda dik kafalÄ±lÄ±k etmeye eÄŸilimlisiniz.Â

10 MAYIS CUMARTESÄ°

KOÃ‡

BugÃ¼n alabileceÄŸiniz davet tekliflerini kabul ederken Ã§ok dikkatli olmanÄ±z gerekiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ davet edildiÄŸiniz yerde, karÅŸÄ± cinsten birisiyle hiÃ§ de tahmin etmediÄŸiniz nedenlerden dolayÄ± tatsÄ±zlÄ±k yaÅŸamanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Maddi aÃ§Ä±dan varolan sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mlenmesi, sosyal etkinliklere katÄ±lmanÄ±zÄ± saÄŸlayacaktÄ±r.

BOÄžA

Duygusal iliÅŸkileriniz gÃ¼Ã§lÃ¼ almasÄ±na raÄŸmen kararsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yÃ¼zÃ¼nden oldukÃ§a hareketsiz bir gÃ¼n geÃ§irebilirsiniz. BugÃ¼n sizin hakkÄ±nÄ±zda olumsuz kararlar verebilirler. Hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun, bekarsanÄ±z karÅŸÄ± cins iliÅŸkileriyle ilgili ciddi bir olay yaÅŸayabilirsiniz.

Ä°KÄ°ZLER

BugÃ¼n sosyal ya da duygusal iliÅŸkilerinizle ilgili Ã¶nemli bir fÄ±rsatÄ± deÄŸerlendiremeyebilirsiniz. Bir fÄ±rsatÄ± deÄŸerlendirebilirseniz dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zden de iyi duruma girmeniz mÃ¼mkÃ¼n olur. KarÅŸÄ±nÄ±zdaki kimsenin ya da kimselerin fazla Ã¼zerine dÃ¼ÅŸmeniz sizin hakkÄ±nÄ±zda olumsuz dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmesine sebep oluyor.

YENGEÃ‡

BugÃ¼n Ã¼zerinizde genel bir isteksizlik ve uyuÅŸukluk olabilir. Biraz gayretle bunu yenip, alacaÄŸÄ±nÄ±z teklifleri deÄŸerlendirmelisiniz. Bu dÃ¶nemde sosyal yÃ¶nleriniz aÄŸÄ±r basÄ±yor.Â Birlikte olduÄŸunuz kimsenin bazÄ± hoÅŸunuza gitmeyen davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± olgunlukla karÅŸÄ±lamalÄ±sÄ±nÄ±z. Hemen olur olmaz konuÅŸmalardan kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z.

ASLAN

Bu gÃ¼n karÅŸÄ±nÄ±za bazÄ± fÄ±rsatlar Ã§Ä±kabilir. Ancak bu yeni imkanlar size Ã§ok Ã§ekici bile gÃ¶rÃ¼nseler ÅŸimdilik Ã§ekimser kalmanÄ±zda fayda var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hem Ã§evrenize danÄ±ÅŸÄ±p, hem de daha iyi deÄŸerlendirirseniz iÅŸin devamÄ±nÄ±n, hiÃ§ de Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark edebilirsiniz. BugÃ¼n ayrÄ±ca artÄ±k hiÃ§bir anlam ifade etmeyen ve geÃ§miÅŸte kalmasÄ± gereken konularÄ± fazla dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye ve kafanÄ±za takmaya eÄŸilimlisiniz.

BAÅžAK

BugÃ¼n planlarÄ±nÄ±zÄ± uygulamakta bazÄ± engellerle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. KafanÄ±zda belirli bir planÄ±nÄ±z olabilir ve bu planÄ± bozacak geliÅŸmeler meydana geldiÄŸi zaman son derece sinirlenmeniz ve Ã¶zellikle de karÅŸÄ± cinse karÅŸÄ± kÄ±rÄ±cÄ± olmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Duygusal iliÅŸkilerinizde bÃ¼yÃ¼k bir kararsÄ±zlÄ±k iÃ§ine dÃ¼ÅŸmenize sebep olabilecek geliÅŸmeler yaÅŸamanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ä°ki kiÅŸi arasÄ±nda bir tercih yapma durumunda kalabilirsiniz.

TERAZÄ°

BugÃ¼n duygusal hayatÄ±nÄ±z gerilimli olmakla beraber iÅŸ ve sosyal iliÅŸkilerinizde insanlarla iyi anlaÅŸabilir, fikirlerinizi beÄŸeni uyandÄ±rabilecek ÅŸekilde takdim edebilirsiniz. BirÃ§ok konuda, Ã¶nemli kiÅŸilerden destek gÃ¶rmeniz olasÄ±dÄ±r. Duygusal iliÅŸkilerinizle ilgili bir tatminsizlik iÃ§inde olabilirsiniz. Duygusal hayatÄ±nÄ±zÄ± karÄ±ÅŸÄ±k bir duruma sokma meylindesiniz.

AKREP

BugÃ¼n yetenekleriniz nedeniyle Ã§evrenizdekilerin dikkati Ã§ekebilir ya da Ã¶nemli bir kiÅŸinin, teklifiyle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. KafanÄ±zÄ±n iyi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir gÃ¼nde olduÄŸunuz iÃ§in her ÅŸeyi iyi tasarlayÄ±p, toparlayabilirsiniz fakat gene de yorulacaksÄ±nÄ±z. Sinirlenmemeli, sakin bir kafayla dÃ¼ÅŸÃ¼nmeli ve pratik olan ÅŸeyleri yapmalÄ±sÄ±nÄ±z.

YAY

BugÃ¼n biraz karmaÅŸÄ±k olmakla birlikte hoÅŸ bir gÃ¼n geÃ§ireceksiniz. PlanladÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek yerine ani bir yolculuÄŸa Ã§Ä±kmak zorunda kalabilirsiniz. Basit bir iÅŸlem bile iÃ§inden Ã§Ä±kÄ±lmaz anlaÅŸmazlÄ±klar haline girebilir. Gece hayatÄ±, bir yere gitmek, kalabalÄ±k iÃ§inde olmak, dinlenmek ve eÄŸlenmek gibi ÅŸeylere eÄŸilimlisiniz. Ruhsal olarak romantik ve nostaljiksiniz.

OÄžLAK

BugÃ¼n fiziksel ve ruhsal aÃ§Ä±dan kendinizi gÃ¼Ã§lÃ¼ hissedebileceÄŸiniz bir gÃ¼ndesiniz. Mutluluk ve coÅŸku hisleri iÃ§indesiniz. Size memnuniyet verebilecek olan birÃ§ok olayla karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. YardÄ±mseversiniz. KarÅŸÄ± cinsle olan her tÃ¼rlÃ¼ iliÅŸki ve iletiÅŸimiz verimlidir. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yapmÄ±ÅŸ olabileceÄŸiniz hatalarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p, deÄŸerlendirme meylinde olabilirsiniz.

KOVA

BugÃ¼n aÅŸk ve iÅŸ hayatÄ±nÄ±zda iyi haber ve geliÅŸmeler olabilir. Sadece kendinize gÃ¼venerek yapacaÄŸÄ±nÄ±z bir ÅŸey bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni kazanabilir. EÄŸer iÅŸi hafife almaz da Ã¼zerine giderseniz ilerde Ã§ok Ã¶nemli olabilecek bazÄ± geliÅŸmeler baÅŸlayabilir. Kendinizi fiziksel olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ bile hissetseniz belli bir performans kaybÄ±nÄ±z var ve Ã§evreniz bunu fark ediyor. Biran Ã¶nce silkinip kendinize gelmeniz ve iÅŸlerinize gereken Ã¶zeni gÃ¶stermeniz gerekmektedir.

BALIK

BugÃ¼n maddi aÃ§Ä±dan, varolan sorunlarÄ±nÄ±zÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mlemek amacÄ±yla bulunacaÄŸÄ±nÄ±z giriÅŸimlerden zarar gÃ¶rebilirsiniz. DolayÄ±sÄ±yla risklere girmemeye Ã¶zen gÃ¶stermelisiniz. Yeni Ã§Ä±kan fÄ±rsatlarÄ± daha Ã§ekici bulmanÄ±z ve o tarafa meyletmeniz mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. EÄŸer kararlÄ± bir ÅŸekilde ilerleseniz hedefinizi mutlaka elde edeceksiniz.

11 MAYIS PAZAR

KOÃ‡

BugÃ¼n bazÄ± karmaÅŸÄ±k olaylarla karÅŸÄ±laÅŸabilir ve bir anda kendinizi sorunlarÄ±n altÄ±ndan kalkamayacak kadar gÃ¼Ã§sÃ¼z hissedebilirsiniz. Duraklar, karamsarlÄ±ÄŸa kapÄ±lÄ±r veya cayarsanÄ±z zararlÄ± Ã§Ä±kabilirsiniz. Bu durumda daima cesaretli davranmanÄ±z ve verdiÄŸiniz kararlarda Ä±srar etmeniz etmeniz ÅŸarttÄ±r. SÃ¶ylenenler sizi yÄ±ldÄ±rmamalÄ±dÄ±r Ã§Ã¼nkÃ¼ en karÄ±ÅŸÄ±k anlarda bile olumlu bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolu bulabilirsiniz

BOÄžA

BugÃ¼n birÃ§ok aÃ§Ä±dan ÅŸanslÄ± gÃ¼nlerinizden birisindesiniz. Para ve iÅŸ iliÅŸkileriniz mÃ¼kemmel seviyededir. ZekanÄ±zla yeni iÅŸ ve kazanÃ§ imkanlarÄ± yaratabilirsiniz. Ã–zellikle iÅŸ hayatÄ±nÄ±zda Ã¼stÃ¼nÃ¼z konumunda olan kimselerden beklenmedik destekler gÃ¶rebilirsiniz. Yeni bir iÅŸe girmeniz ya da mevcut iÅŸinizde yeni bir ÅŸeyler yapmanÄ±z ya da terfii etmeniz olasÄ±dÄ±r.

Ä°KÄ°ZLER

BugÃ¼n duygusal yÃ¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼n aÄŸÄ±r basacaÄŸÄ±, dengeli bir gÃ¼n geÃ§ireceksiniz. Her ÅŸeye bÃ¼yÃ¼k bir incelik ve hassasiyetle yaklaÅŸabilirsiniz. DiÄŸer alanlarda aÅŸÄ±rÄ± derecede ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z ve her iÅŸiniz kendiliÄŸinden yÃ¼rÃ¼yebilir ancak Ã¼zerinizde otorite sahibi olan kimselerle bazÄ± anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±nÄ±z da olabilir.

YENGEÃ‡

BugÃ¼n sizi oldukÃ§a heyecanlandÄ±ran bir Ã¶neriye para harcayabilir ya da yatÄ±rÄ±m yapabilirsiniz. Bunu gerÃ§ekleÅŸtirmeden Ã¶nce, yine de iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeniz gerekiyor. YatÄ±rÄ±mÄ±n kendisi Ã§ok cazip olabilir, ancak daha fazla kazanmak iÃ§in doÄŸru karar vermeniz gerekiyor. BugÃ¼n karÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinde epey ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. HeyecanlÄ± maceralar ve yeni birlikteliklere aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z.

ASLAN

Ä°ÅŸinizde aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸun olmanÄ±z nedeniyle son gÃ¼nlerde aÅŸk hayatÄ±nÄ±zÄ± ihmal etmiÅŸ olabilirsiniz. Bu ihmalin affedilmeyeceÄŸini ve bÃ¼yÃ¼k bir sorun yaratacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz. Ancak bugÃ¼n yapacaÄŸÄ±nÄ±z gÃ¼zel bir jest sevdiÄŸiniz kiÅŸiyi yumuÅŸatmaya yetecektir. Ä°nsanlarla iletiÅŸiminiz ve etkileÅŸiminiz gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ±na raÄŸmen gruplaÅŸmak yerine yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ± tercih edebilirsiniz.

BAÅžAK

Sizi uzun sÃ¼redir uÄŸraÅŸtÄ±ran ve hatta gizliden gizliye korkutan konularÄ± bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zdan yardÄ±m gÃ¶rerek halledebileceksiniz. BugÃ¼n kendi ortamÄ±nÄ±zdan fazla uzaklaÅŸmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Yapmak zorunda kalabileceÄŸiniz Ã§ok Ã¶nemli ve yorucu bazÄ± ÅŸeyler Ã§Ä±kabilir. Kendinizi hazÄ±r tutmalÄ±sÄ±nÄ±z. Daha iyimser dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z.

TERAZÄ°

BugÃ¼n Ã§evrenizde sarf edebileceÄŸiniz sÃ¶zler yada sinirli hareketleriniz nedeniyle bazÄ± sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Ä°leri geri konuÅŸmanÄ±z yÃ¼zÃ¼nden baÅŸÄ±nÄ±z derde girebileceÄŸi gibi tutamayacaÄŸÄ±nÄ±z vaadler de de bulunabilirsiniz. Size verilen sÃ¶zlere de dikkat etmelisiniz Ã§Ã¼nkÃ¼ size vaad edilen bazÄ± ÅŸeylerin yerine getirilmemeleri de mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Sizi Ã¼zecek olan bir ayrÄ±lÄ±k yaÅŸamanÄ±z olasÄ±dÄ±r.

AKREP

BugÃ¼n, iÃ§inde bulunduÄŸunuz sorunlarÄ± sÃ¼rekli dÃ¼ÅŸÃ¼nmek yerine kendinize zaman ayÄ±rmalÄ± ve hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸeylerle ilgilenmelisiniz. Bir sÃ¼reden beri farkÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir zihinsel yorgunluk iÃ§indesiniz ve bugÃ¼n bir, iki saat farklÄ± konularla ilgilenerek bu yorgunluÄŸunuzdan kurtulabilirsiniz.

YAY

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde sorun yaratmÄ±ÅŸ olan Ã¶zel iliÅŸkilerinizle iÅŸ iliÅŸkilerinizi dikkatle gÃ¶zden geÃ§irmeli ve kendinize yeni bir yÃ¶n vermelisiniz. Her zamankinden daha hareketli bir dÃ¶nem yaÅŸayabilirsiniz. YapmanÄ±z gereken iÅŸler daha da fazlalaÅŸarak hayli zamanÄ±nÄ±zÄ± alabilirler. Yeterli gayreti gÃ¶sterdiÄŸiniz takdirde bÃ¼tÃ¼n engelleri yÄ±kabilir ve baÅŸarÄ±lÄ± olabilirsiniz.

OÄžLAK

BugÃ¼n baÅŸkalarÄ±nÄ±n fikirlerine gÃ¶re deÄŸil, kendi sezgilerinize gÃ¶re hareket ederseniz daha baÅŸarÄ±lÄ± olabilirsiniz. Size telkin edilmek istenilen fikirleri iyice sÃ¼zgeÃ§ten geÃ§irmelisiniz. Ã–zellikle iÅŸ konularÄ±nda bazÄ± baskÄ±larla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Bunlar aslÄ±nda sizin iyiliÄŸinize olacak ÅŸeylerdir fakat ilk anda boyun eÄŸmiÅŸ durumda kalmak size zor gelebilir ve bu yÃ¼zden de stres yaratabilirsiniz.

KOVA

Kendinizi zorlamaktan ve olumsuz dÃ¼ÅŸÃ¼nmekten vazgeÃ§melisiniz. Ãœzerinizde otorite sahibi olan kimselerle karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak gerilimleriniz olabilir. BazÄ± iÅŸ teklifleri almanÄ±z ve kararsÄ±z kalmanÄ±z ihtimali gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. Sizi uzun zamandan beri aramayan birisinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ± ve gÃ¼zel geliÅŸmeler olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.