Hafta sonunuz nasÄ±l geÃ§ecek?

19 NÄ°SAN CUMARTESÄ°



KOÃ‡

Ã‡ok samimi olduÄŸunuz anlarda bazÄ± sÃ¶zleriniz Ã§izgiyi aÅŸÄ±yor, bunu yapmayÄ±n ve aÄŸzÄ±nÄ±za bakla koyun sonra insana dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiz derler. Ne bildiÄŸinizi veya ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± iyice anlamak iÃ§in danÄ±ÅŸmaya ihtiyaÃ§ duyacaksÄ±nÄ±z. DanÄ±ÅŸÄ±n bunda garip birÅŸey yok. BabanÄ±zla Ã¶zel bir iliÅŸki iÃ§indeyseniz aranÄ±zda Ã¶nemli bir olay olabilir. Bir kÄ±sÄ±tlanma ya da engellenme veya geciktirilmeye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz ama deÄŸil, acele etmeyin.

BOÄžA

HiÃ§ bir zaman sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±zÄ±n ne olabileceÄŸini veya ne olmayacaÄŸÄ±nÄ± unutmamalÄ± ve farkÄ±nda olmalÄ±sÄ±nÄ±z. EÅŸinizden veya sevdiÄŸinizden ya da en Ã§ok sevdiÄŸiniz arkadaÅŸÄ±nÄ±zdan iyi bir yardÄ±m alacaksÄ±nÄ±z. Bu yardÄ±m sizin ihtiyacÄ±nÄ±za gÃ¶re ÅŸekillenecek. Gizli konulara meraklarÄ±nÄ±z artÄ±yor, yani gizli konu derken karanlÄ±k entrikalarÄ± kasdetmiyorum tabii ki, kasdim doÄŸaÃ¼stÃ¼ ile ilgili. TatlÄ± dil dedim ama mizah gÃ¼cÃ¼nÃ¼z azalabilir ve bu da yavanlÄ±k getirir, sÃ¶zlerinizi test edin.

Ä°KÄ°ZLER

Kendi baÅŸÄ±nÄ±za iÅŸ baÅŸarmayÄ± seviyorsunuz, iyi gÃ¼zel ama herÅŸey bÃ¶yle yapÄ±lmaz ve sonra kendi dÃ¼ÅŸen aÄŸlamaz deÄŸil mi? BaÅŸarÄ± da, hata gibi paylaÅŸÄ±lmak iÃ§indir, bunu bir dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. Genellikle para ile ilgili meselelerde Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k istiyorsunuz, Ã¶rneÄŸin bazÄ±larÄ±nÄ±z gezmek istiyorsunuz ya da bol bol alÄ±ÅŸ veriÅŸ yapmak tutkunuz artÄ±yor. Ã–nce bir oturun cÃ¼zdanÄ±nÄ±za ya da bankanÄ±za bir gÃ¶z atÄ±n. Bu konuda klasik Ä°kizler kararsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hiÃ§ ama hiÃ§ gÃ¶stermeyin diyorum.

YENGEÃ‡

Ä°liÅŸkileri hevesle benimseyin, kabul edin sonra analizde bulunun, peÅŸin hÃ¼kÃ¼mlerden kaÃ§Ä±nÄ±n. Bu ara baÅŸkalarÄ±na olan sevginiz veya iliÅŸkiniz zorlayÄ±cÄ± olabilir. ArkadaÅŸca tavÄ±rlar alÄ±n ve sÄ±k sÄ±k kanÄ±tlayÄ±n. GÃ¼nÃ¼n etkileri kÄ±skanÃ§lÄ±k, yaratÄ±cÄ±lÄ±k, misafirperverlik ÅŸeklinde olabilir. KarÅŸÄ±t cins iliÅŸkilerinde cazibeniz iyi, heyecanlÄ± ve ateÅŸlisiniz, Ã¼stelik ilham gÃ¼cÃ¼nÃ¼z de yeterli. Aile iÃ§inde de sosyal olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼n, Ã§ok iÅŸinize yarayacak. Ä°liÅŸkileri yÃ¶nlendirmede duygulu olun ve Ã§ekimser kalmayÄ±n. Kendi iÃ§inizde dÃ¼zensizsiniz, biraz daha derli toplu olmalÄ±, dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi sÄ±rayla kullanmalÄ±sÄ±nÄ±z.

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ASLAN

Ä°liÅŸkileri daha fazla ilerletmek iÃ§in Ã§evrenizdeki insanlarÄ± ustaca ve severek kullanmak zorundasÄ±nÄ±z. Bunu zorla deÄŸil, isteyerek yaparsanÄ±z sonuÃ§ sandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan da iyi olabilir. Resmi iliÅŸkiler bazÄ±larÄ±nÄ±zÄ± uÄŸraÅŸtÄ±rÄ±rken bazÄ±larÄ±nÄ±zÂ flÃ¶rtÃ§Ã¼ olacaklar, kalbiniz boÅŸsa ve durum uygunsa mesele yok ama aksi halde iki misli sorun var, ona gÃ¶re. Sosyal anlamda zekice dÃ¼zenlenmiÅŸ iliÅŸki ve iletiÅŸim, fiziksel veya duygusal tatminlerden daha Ã¶nemlidir.

BAÅžAK

Sanat ve Ã¶zellikle de mÃ¼ziÄŸe eÄŸiliminiz artacak. Hukuksal sorunlarÄ±nÄ±z varsa yararlÄ± iliÅŸkilerle yakÄ±ndan ilgilenin ve bu konuda iyi davranÄ±ÅŸlarÄ± takdir edin. BaÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayan iliÅŸkiler sizi Ã§ok incitiyor, yeni iliÅŸkilere girmeniz zorlaÅŸÄ±yor ve isteksiz oluyorsunuz, neden ama? BirÅŸey biter ve baÅŸka birÅŸey baÅŸlar BÃ¶yle bir tutumla istismarcÄ±larÄ± kendinize Ã§ekiyorsunuz. Kendinizi kullandÄ±rtmayÄ±n ve kendinizden emin gÃ¶rÃ¼nÃ¼n.

TERAZÄ°Â

GÃ¼nÃ¼n anahtar sÃ¶zcÃ¼kleri; dÃ¼rÃ¼stlÃ¼k doÄŸru politika, idealist olmak ve de rasyonalizm. Bunlar size yetecek. GeniÅŸ bir iliÅŸki Ã§erÃ§evesinde devamlÄ± uyarÄ±cÄ± iliÅŸkiler arÄ±yorsunuz. AslÄ±nda siz karmaÅŸÄ±k olmayan arkadaÅŸlÄ±klarda daha baÅŸarÄ±lÄ±sÄ±nÄ±z ama her zaman bÃ¶yle olmaz tabii ki, yaÅŸam Ã§ok renklidir, deÄŸil mi? Mizah anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±z iyi, manevi yapÄ±nÄ±z ise ruhani veya filozofik. Bu yÃ¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼ gÃ¶sterin. Ã‡Ä±karÄ±nÄ±z iÃ§in deÄŸiÅŸiklikleri kabul etmek zorundasÄ±nÄ±z.

AKREP

AdÄ±m adÄ±m geliÅŸen davranÄ±ÅŸlar sizi daha emin sonuÃ§lara gÃ¶tÃ¼rÃ¼r. Bu gÃ¼nlerdeÂ BoÄŸa insanlarÄ±ndan kaÃ§Ä±nÄ±n. Grup faaliyetlerine katÄ±lÄ±n, enerjiniz yeterli olacak. Sinirlenmeye ve Ã¶fkelenmeye aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z ama soÄŸukkanlÄ± olursanÄ±z kaynak yaratmada ve organizasyonda baÅŸarÄ±lÄ± olabilirsiniz. Sizin iÃ§in hafif meÅŸrep diyebilirler, neden olmasÄ±n ama zerafetle ve de kimseyi Ã¼zmeden. Neyiniz eksik ki?

YAY

Ä°ÅŸ ve aÅŸk hayatlarÄ±nda reddedilmeyi kolay kabullenmediÄŸiniz iÃ§in kendi kendinizi yiyorsunuz. Sinirsel enerjinize gem vurun hatta sinirlerinizi yÄ±kayÄ±n, nasÄ±l mÄ±? Kolay, aÃ§Ä±k hava ve de sÄ±k sÄ±k su meditasyonu. BilmiyorsanÄ±z araÅŸtÄ±rÄ±n, gerÃ§ekten yararlÄ± olacaktÄ±r. DeÄŸiÅŸik uÄŸraÅŸlarla fiziksel aktivitelerinizi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼n. Organizasyon yeteneÄŸiniz iyi ama dedikodular ya da Ã¶nemli olmayan detaylar sizi fazla sÄ±kÄ±yor.

OÄžLAK

BugÃ¼n dikkat Ã§ekecek kadar yaratÄ±cÄ±sÄ±nÄ±z, iÃ§gÃ¼dÃ¼sel tepkileriniz uygun ve gÃ¼Ã§lÃ¼. Soyut kavramlarÄ± fiziksel gerÃ§eklere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rme yeteneÄŸine sahipsiniz. Ama buna karÅŸÄ±n biraz tembelsiniz ve harekete geÃ§mek iÃ§in gÃ¼vensizlikÂ duyuyorsunuz. Ä°stediÄŸiniz gibi yÃ¼rÃ¼mediÄŸi iÃ§in size Ã¼zÃ¼ntÃ¼ veren bir iliÅŸkiniz hakkÄ±nda sevindirici geliÅŸmeler olabilir. SevdiÄŸiniz bir kimseden gelebilecek olan bir teklifi de gene kararsÄ±zlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden deÄŸerlendiremeyebilirsiniz.

KOVA

Ã‡abalarÄ±nÄ±z yoÄŸun bir amaca yÃ¶nelik olmalÄ±. BirÅŸey yaparken gerÃ§ek nedenleri ya Ã§ok iyi belirtin ya da sizce belirsizse saklayÄ±n. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zdan elle tutulan sonuÃ§lar ve Ã¶dÃ¼ller bekliyorsunuz ama acele etmeyin. Bunlar olacak. Mutlu olma kapasitesine sahipsiniz ama aniden unutuveriyorsunuz, biliyorum yoÄŸun gezegen etkileri sÃ¼rÃ¼yor fakat siz her zaman daha fazlasÄ±nÄ± elde edebilirsiniz.

BALIK

EntellektÃ¼el meraklar iÃ§ersindesiniz ama Ã¶ÄŸrenmenizin hÄ±zÄ± belli deÄŸil. DÃ¼ÅŸÃ¼nce ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zda ani ve kesin deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±yorsunuz oysa anÄ±nda karar verme yeteneÄŸiniz var, hatÄ±rlayÄ±n ve kullanÄ±n. SÃ¼rÃ¼ncemeli tartÄ±ÅŸmalardan kaÃ§Ä±nÄ±n. Fikirlerinizin iyi kullanÄ±lamamasÄ±nda organizasyon yokluÄŸu olabilir, buna yÃ¶nlenin. BugÃ¼n ve belki de yarÄ±n sevdiÄŸiniz sizi kÄ±zdÄ±rabilir, kendinizi kontrol edin ve onu mazur gÃ¶rÃ¼n.

20 NÄ°SAN PAZAR



KOÃ‡

Beraberliklerinizde gerginlikler sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndeme gelebilir. YoÄŸun emek harcayarak oluÅŸturduÄŸunuz yapÄ±larÄ± yÄ±kmamaya Ã¶zen gÃ¶stermelisiniz. GeliÅŸmeleri daha farklÄ± bir yaklaÅŸÄ±mla ele almalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu tÃ¼r geliÅŸmeler Ã¶zellikle meslek ya da eÄŸitim hayatÄ±nÄ±zla ilgili sorunlar iÃ§in geÃ§erlidir. Ã–zellikle ikiliÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde sezgilerinize gÃ¼venin ve kÃ¼ltÃ¼rel birikiminizden faydalanÄ±n. Sinirlerinize daima hakim olun.

BOÄžA

EÄŸer orta yaÅŸÄ±n altÄ±ndaysanÄ±z Ã¶zellikle bohem eÄŸilimleriniz artabilir, bÃ¶yle ortamlarda bulunmak size mutluluk verecektir, ancak kapÄ±lÄ±p sÃ¼rÃ¼klenmemeye dikkat etmelisiniz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ boÅŸvermiÅŸlik, bir yaÅŸam biÃ§imi haline gelebilir ve sert etkiler yÃ¼zÃ¼nden sorumluluÄŸunu Ã¼slendiÄŸiniz iÅŸlerde sorun Ã§Ä±kabilir. Bu gÃ¼nlerde Ã§abuk aÅŸÄ±k olabilir ve duygularÄ±nÄ±zdan emin olmadan harekete geÃ§tiÄŸiniz iÃ§in daha sonra piÅŸmanlÄ±k duyabilirsiniz.

Ä°KÄ°ZLER

Kalbiniz boÅŸsa, yeni bir iliÅŸkiyi gÃ¼ndeme getirin. Ancak duygularÄ±nÄ±zla hareket etmeniz ve bu iliÅŸkinin temelinde fiziksel nedenlerin yatmasÄ±, bunun kÄ±sa sÃ¼reli olmasÄ±na sebep olabilir. Ã–zellikle Ä°kizler kadÄ±nlarÄ±nÄ±n bu gibi bir iliÅŸkilere aÃ§Ä±k olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. AnlaÅŸmazlÄ±klarda Ã¶nceliÄŸi gene kadÄ±nlara verebilirsiniz. Annenizle ya da kÄ±zkardeÅŸinizle veya aileden bir diÅŸiyle geliÅŸebilecek anlaÅŸmazlÄ±klarda dikkatli olmanÄ±z gerekiyor.

YENGEÃ‡

Evet biraz kÄ±zdÄ±nÄ±z, biliyorum. BugÃ¼n bir yerlerden uzaklaÅŸmak isteyebilirsiniz. OlaylarÄ±n akÄ±ÅŸÄ± mahÃ§up olmanÄ±za neden olabilir. Oysa en saÄŸlÄ±klÄ± kararÄ± ancak siz verebilirsiniz. Ä°stemeden sarfettiÄŸiniz sÃ¶zler nedeniyle Ã§evrenizdeki insanlarÄ±n tepkilerini Ã¼zerinize Ã§ekmeyin. Ã‡Ã¼nkÃ¼ herÅŸeye anÄ±nda uygun bir tepki gÃ¶stermek, uygun bir cevap bulmak zorundasÄ±nÄ±z. Yani Ã¶zetle uygun yeri ve zamanÄ± kollayacaksÄ±nÄ±z.

ASLAN

Ã–zellikle tartÄ±ÅŸma gerektiren bir konu, bugÃ¼n bir ÅŸekilde yakÄ±n Ã§evrenizde gÃ¶rÃ¼lebilir. AÅŸk ve sevgi konularÄ± gÃ¼n iÃ§inde oldukÃ§a verimli gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Kendinizi kanÄ±tlama isteÄŸiniz artacak ve iliÅŸkilerinizi ÅŸu andaki dÃ¼zeyde devam ettireceksiniz. Psikolojik olarak bazÄ± ÅŸeylerin eksikliÄŸini Ã§ekiyorsanÄ±z, o ÅŸeyler doÄŸrultusunda hareket etmelisiniz. Åžimdilik gÃ¶zden uzak olan pÃ¼rÃ¼zler sonradan baÅŸÄ±nÄ±za dert olabilir. KarÅŸÄ± cinsten biri size yaklaÅŸmak istiyor fakat fazla cesareti yok.

BAÅžAK

Hislerinizi iyi anlatabildiÄŸiniz ve aktarabildiÄŸiniz bugÃ¼n hoÅŸ kimselerle tanÄ±ÅŸmanÄ±za ve Ã¶zellikle de sevdiÄŸinizle iyi iletiÅŸim kurmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r. Yeni ve kalÄ±cÄ± bir iliÅŸki dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z iyi deÄŸerlendirmelisiniz. GÃ¼n sonuna doÄŸru gezegenlerinÂ aÅŸk ve sevgi konularÄ±nda size daha Ã§ok destek vermeleri iyi bir fÄ±rsat olabilir. Sizi aramak isteyenler size ulaÅŸamakta zorluk Ã§ekebilirler, gereken dÃ¼zenlemeleri yapÄ±n.

TERAZÄ°Â

BugÃ¼n yeni geliÅŸmeler olabilir ve zaman sizin iÃ§in Ã§ok daha deÄŸerli olabilir. Yeterince mantÄ±klÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde kaybetmeniz olasÄ± olan bir tartÄ±ÅŸmaya girmemeye Ã§aba gÃ¶sterin. Ani bir enerji ile Ã§ok yavaÅŸ ilerleyen bir iÅŸinizi bugÃ¼n kolayca halledebilirsiniz. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n fikirlerine kapÄ±lmadan harekete geÃ§in. Bir arkadaÅŸ toplantÄ±sÄ±nda veya bir eÄŸlence ortamÄ±nda bulunabilirsiniz.

AKREP

Gerek iÅŸ iliÅŸkilerinizde, gerek duygusal iliÅŸkilerde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ihtiyacÄ± duymanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Bu ihtiyaÃ§tan dolayÄ± birlikte olduÄŸunuz kimselere karÅŸÄ± olumsuz tutumlar iÃ§ine girebilir veya farkÄ±nda olmadan Ã§evrenizdekileri kendinizden uzaklaÅŸtÄ±rabilirsiniz. Maddi konularda yorgunsunuz yani yargÄ± hatalarÄ± yapacak ve hakkÄ±nÄ±zda yanlÄ±ÅŸ yargÄ±lara varÄ±lmasÄ±na sebep olabilecek derecede zihinsel yorgunluk iÃ§inde olabilirsiniz. Ã–nlem alÄ±n.

YAY

BugÃ¼n sevdiÄŸiniz insanÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸmamalÄ± ve ikna etme yeteneÄŸiniz etkisiz olduÄŸundan, sÃ¼regelen olaylarÄ± fazla zorlamamalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu arada sevdiÄŸiniz kiÅŸiden iÅŸleriniz ya da baÅŸka nedenlerden dolayÄ± kÄ±sa bir zaman ayrÄ± kalabilirsiniz. Ama Ã¶zlem iÅŸinize yarayacak. Sosyal Ã§evrenizi geniÅŸletmek ve Ã¶nemli konumdaki kiÅŸilerle verimli ve yararlÄ± iletiÅŸim kurabilmek iÃ§in Ã§aba gÃ¶stermelisiniz.

OÄžLAK

BaÅŸka kimseleri yavaÅŸlatÄ±yorsunuz. Ne yaparsanÄ±z yapÄ±n temponuzu biraz yÃ¼kseltmek zorundasÄ±nÄ±z. Size telkin edilmek istenilen fikirleri iyice sÃ¼zgeÃ§ten geÃ§irmelisiniz. AÅŸk hayatÄ±nda bazÄ± Ã¼zÃ¼cÃ¼ olaylar yaÅŸayabilirsiniz, kÄ±rgÄ±nlÄ±klar oluÅŸabilir. Ama kendinizi bÄ±rakmamanÄ±z ve mÃ¼cadele etmeniz gerekiyor. Fakat sonra mÃ¼kemmel denebilecek iliÅŸkiler iÃ§inde olacaksÄ±nÄ±z.

KOVA

Enerjiniz bugÃ¼n oldukÃ§a dÃ¼ÅŸÃ¼k olabilir ve bu nedenle kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. DostlarÄ±nÄ±z arasÄ±nda bulunan bir kadÄ±na Ã¶zellikle dikkat edin, sizi nedensiz bir ÅŸekilde yargÄ±lÄ±yor, buna izin vermeyin. KonuÅŸmak ve anlaÅŸabilmek size zor gelebilir fakat istediÄŸiniz ÅŸartlarÄ± bulacaksÄ±nÄ±z. BazÄ± durumlar sizin iÃ§in artÄ±k kaÃ§Ä±nÄ±lmaz hale gelmiÅŸtir. Fazla tereddÃ¼t etmemelisiniz. Â