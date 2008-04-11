Hafta sonunuz nasıl geçecek?

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12 NİSAN CUMARTESİ



KOÇ

Bugün aile ilişkilerinizin gündemde olacağı ve onların sorunlarıyla ilgilenmeniz gereken bir gündesiniz. Aile büyükleriniz sizin istediğiniz ya da planladığınız bazı şeylere karşı çıkabilirler. Ancak mantıklı açıklamalarla onları ikna edebilirsiniz. Yapacağınız en kötü şey sert tepki göstererek konuyu kestirip atmaktır. Aslında size karşı değiller ve size bir zarar gelmesinden korktukları için bu şekilde davranıyorlar.

BOĞA

Bugün başkalarının yarattığı aksaklıkları düzeltmek yerine onları kendi hallerine bırakıp, kendinizle ilgilenmelisiniz. Çünkü sürekli başkalarının işleriyle uğraşırken bu kez de kendi işinizi aksatabilirsiniz. Dışardan bakınca komik veya önemsiz görünen fakat sizin için üzücü olabilecek bazı şeylerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu konularda insanlardan anlayış beklemeniz yersiz çünkü içinde yaşamadan anlamaları zordur. Bu gün ayrıca karşı cins ilişkilerinizle ilgili bir tercih yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yeni imkanlar size çok çekici bile görünseler şimdilik çekimser kalmanızda fayda var.

İKİZLER

Bugün sakin ve olaysız bir gün geçireceksiniz. Uzun süredir ilgilenemediğiniz yarım kalan işlerinizi sonuçlandırmak için iyi bir fırsat. Kendinize yeterince zaman ayıramamaktan dolayı kafanız oldukça yorgun düşmüş. Aslında problemleriniz çözülemeyecek kadar zor değiller. Yakın dostlarınızdan, birlikte olduğunuz kişiden veya eşinizden ya da ortağınızdan maddi destek alacaksınız. Geleceğe dönük kazançlı yatırımlar konusunda şanslısınız.

YENGEÇ

Bugün duygusal açıdan oldukça karmaşık bir gün sizi bekliyor. Aşk ilişkilerinizi aşırı kıskançlık hisleri yüzünden ya da herhangi bir sebepten karıştırmaya eğilimlisiniz. Bugün onlarla yapacağınız görüşme veya konuşmalarda dikkatinizi yoğunlaştırın ve söylediklerinizin farkında olmadan nereye varabileceğini iyi hesaplayın. Bugün pahalı bir hediye alabilir ya da birisini lüks bir yerde ağırlayabilirsiniz. Yeni gelişmelere karşı daha dikkatli olun.

ASLAN

Bugün birçok konuda yenilikler yapabilir, önemli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Her konuda iddialısınız ve bunun karşılığını göreceksiniz. Bazı işlerde sizi bile şaşırtan ani başarılar kazanabilirsiniz. Çalışma isteğinizin artması ile olaylara bakışınız yeniden değişebilir. Eğer aile fertlerinden biriyle aranız açıksa bugün ilişkilerinizi yeniden düzenlemek için uygun bir gün. Bu fırsatı kaçırırsanız, ilişkileri yola koyabilmek için beklemek zorunda kalabilirsiniz.

BAŞAK

Bugün iş hayatınızda yeni olanaklar ve sorumluluklarla karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. İşinizde, üstünüz konumunda olan bazı kimselerin desteğini ve beğenilerini kazanarak önemli ilerlemeler yapabilirsiniz. Kendi gayretinizin ve çalışmalarınızın sonucu da iyi olacaktır. Emeğinizin karşılığını görmeye uygun bir gündesiniz. Günün gelişmeleri kendinize olan güveninizin artmasına neden olacaktır.

TERAZİ

Bugün her konuda kararlılık ve istikrar gösterebileceğiniz bir gün. Kendinize ve arkadaşlarınıza zaman ayırmak için fırsat yaratabilirsiniz. Grup çalışmaları ve organizasyonlarda başarılı olabilir, yaratıcı fikirlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Olumlu düşünmeniz ve duygularınızı doğru yönlendirmeniz gereken bir gündesiniz. Kısa mesafede bulunan bir yerden sevindirici haberler alabilir ve bu haberler üzerine harekete geçmek gereği duyabilirsiniz.

AKREP

Bugün duygusal açıdan oldukça hassas ve alıngansınız. Çevrenizde sizinle ilgisi olmayan konuşmaları bile üzerinize alarak üzülmeniz mümkündür. Biraz vurdum duymaz olmaya gayret ederseniz dengenizi daha iyi koruyabilirsiniz. Heyecan veya öfke gibi duygulara teslim olmanız sizi düzeltilmesi mümkün olmayan hatalara sürükleyebilir. Bu nedenle kararları karşınızdakilere bırakmanız ve ona göre tepki vermeniz daha olumlu olabilir. Bugün ayrıca yaratıcılık isteyen bir işte başarılı olmanız mümkündür.

YAY

Bugün bir maddi soruna çare bulmanız ya da üzerinizden bir yükü atmanız olasıdır. Bu sonuç size moral vererek işinizde hayatınızda bazı değişiklikler yapmayı düşündürebilir. Duygusal olarak değişken bir gün geçirebilirsiniz. Sabah saatleri gerginlikler yaşamaya müsaitsiniz. Alacağınız bazı haberler canınızı sıkabilir. Ancak öğleden sonraki saatlerde duygusal olarak bir rahatlama içine gireceksiniz ama herhangi bir karar vermekten kaçınmalısınız.

OĞLAK

Bugün maddi açıdan kendinize yeni imkanlar yaratabileceğiniz fırsatlar yakalayabileceğiniz bir gündesiniz. Bu fırsatları değerlendirin. Sizin için önemli sayılabilecek ve tavsiyelerine değer verdiğiniz kişilerin sözlerini muhakkak dinlemelisiniz. Aksi veya ısrarcı bir tutum içine girmeniz zararlı çıkmanıza veya üzülmenize hatta içinde bulunduğunuz düzenin bozulmasına neden olabilir. İstemeden sarf ettiğiniz sözler nedeniyle bazı tepkiler çekebilirsiniz.

KOVA

Bugün işlerinizi başarıyla yürütecek şansa ve enerjiye sahipsiniz. Çalışmalarınızın karşılığını alabilir, gösterdiğiniz performans sayesinde takdir ve beğeni kazanabilirsiniz. Şans oyunlarında şansınızı denemek için güzel bir fırsat. Fikirlerinizle ve olaylara yaklaşımlarınızla çevrenizin dikkatini çekiyorsunuz. Duygusal konularda evli ya da beraberliği olan bir kimseyseniz ilişkilerinizde farklı bir canlılık hissedebilirsiniz.

BALIK

Bugün duygusal hayatınızda inişli ve çıkışlı bir gün yaşayabilirsiniz. Moralinizi fazla bozarsanız sevdiğiniz kimselere karşı kırıcı tutumlara girebilirsiniz. Duygusal iniş çıkışlara dikkat etmeli ve eşinizin zaman zaman sizinle aynı anlayışta olmayabileceğini normal karşılamalısınız. Hatta fazla duygusal ya da hassas olmanız mümkündür. Bir süredir görmediğiniz bir dostunuz sizi arayıp çok önemli bilgiler verebilir, zaman ayırmalısınız.

13 NİSAN PAZAR



KOÇ

Eski ateşler canlanabilir veya akla gelebilir. Haksızlığa dayanamıyor ve insanlara yardım etmek amacıyla sürekli çabalıyorsunuz. Bazı olumsuz durumların ortadan kalkması sizi aklayacaktır. Karşılaşabileceğiniz engeller, zorluklar sizi engellemekten çok adeta harekete geçmeniz için kamçılamalı. Detaylarla uğraşıp, konunun devamlı olarak çevresinde dolaşmanız kendinize güvenememenizdendir. Birlikte çalıştığınız kimselerin düşüncelerini dinlemeniz sizin için doğru bir yaklaşım olabilir.

BOĞA

Aşk hayatında bazı üzücü olaylar yaşayabilirsiniz. İstemediğiniz bitişler olabilir. Ama kendinizi bırakmamanız ve mücadele etmeniz gerekiyor. Fakat sonra mükemmel denebilecek ilişkiler içinde olacaksınız hatta aynı kişi olsa bile. Sağlığınız ise iyi sayılır; fazla düşüncelerden dolayı yorulabilirsiniz. Çok yoğunsunuz bu da bir çok faaliyette olacağınız anlamında. Kendinizi yormamaya çalışın.

İKİZLER

Zorlu bir güne giriyorsunuz. Her konuda baskı altında bulunmak ve duygularınızı ön plana almak sizi sıkıntılı olayların içine itecektir. Bu durumu engelleyebilmek için mantıklı olmalı ve bazı kişilere "hayır" diyebilmelisiniz. Çünkü yoğun enerjinizi yanlış değerlendirmeniz sizi huzursuz yapacak. İki dostunuzun birbirlerini kötü şekilde kırmaları mümkündür. Bundan siz de olumsuz yönde etkilenebilirsiniz, biraz uzak durun.

YENGEÇ

Düşüncelerinizi ileri sürmek için biraz daha beklemeniz ve insanlara zaman vermeniz gerekiyor. Karşı cins ilişkilerinde tam olarak şanslısınız. Heyecanlı maceralar ve yeni birliktelikteliklere açıksınız. Bugün başkalarını ilgilendiren bir konuda karar vermek durumunda kalabilirsiniz. Basit gibi görünse de bu gibi şeylerden kaçmalısınız çünkü kimseyi memnun edemeyip, başınıza dert alma durumunda kalabilirsiniz.

ASLAN

Düşünceleriniz daha çok güncel konuları ele almanızı sağlıyor. İstediğiniz sonuçları alacaksınız. Ne var ki bütün olay yine sizde düğümleniyor. Kafanızı en iyi şekilde çalıştırmalı, nerede, ne zaman, nasıl hareket edeceğinizi bilmelisiniz. Yani herşey bir bakıma zamanlamayı iyi yapmanıza bağlı olacak. Atacağınız her adımı iyi hesaplamalı, baktığınız her yerde kendinizi görmeli ve hatalarınızı anında kavramalısınız. İşte o zaman hata yapma oranını azaltacaksınız.

BAŞAK

Durmadan engeller çıkan ve sizi bezdiren bir konu bugün çözülebilir. Davranışlarınız biraz daha ölçülü olmak zorunda. Dostlar arasındaki iletişimi sağlayabilir, dargınları barıştırabilir veya bir işi yapmalarında yardımcı olabilirsiniz. Bir süredir görmediğiniz bir dostunuz sizi arayıp çok önemli bilgiler verebilir. Ona zaman ayırmalısınız. Karşı cinsten yeni irtibat kurduğunuz birisi varsa, yakınlaşmak için gayretin sizden gelmesi gerekiyor.

TERAZİ

Uzun zamandan beri haber alamadığınız bir eski sevgiliniz yeniden ortaya çıkabilir. Yorgunluğunuzu üzerinizden atabilmenizi sağlayacak hoş anlar yaşayacaksınız. Yaşlı kimselerle iyi anlaşabilmenize uygun bir gündesiniz. Onlarla ilgili olumlu gelişmeler olabilir ya da onlardan olan isteklerinizi kabul ettirebilirsiniz. Genel bir isteksizliğiniz olabilir. Bunu yenip, alacağınız teklifleri değerlendirmelisiniz. Bu aralar fazla gürültülü ve hareketli eğlenceler sizi dinlendirmekten çok, daha fazla yorabilir. Körlemesine yapacağınız işlerle kimseyi memnun etmeniz mümkün değildir. Herşeyi iyice anlamadan ne olursa olsun harakete geçmemelisiniz.

AKREP

Birlikte olduğunuz kimsenin ailevi sorunları bu günlerde öne çıkacaktır. Bu sebeple moralinizin bozuk olabileceğini unutmamalısınız. Hatta onu moral açısından desteklemeniz gerekecek. Bir küçük ve tatsız olay ilişkinizi fazla etkilemeyecektir. Yanlız daha önce yapmış olduğunuz bir plan varsa onu ertelemenize neden olabilir. Aile ve iş yaşamında gelişebilecek ani sorunlar, kendiliğinden çözüme kavuşacaklar.

YAY

Bugün her türlü konuda yenilikler ve değişiklikler düşünebilirsiniz. Hatta bunların çoğunu gerçekleştirme fırsatı yakalayacaksınız. Belki de kendinizi tamamen yenilenmiş hissedeceksiniz. Yeni günün sizde yaratacağı rahatlık duygusuna kapılarak tembelleşebilirsiniz. Pratik yönlerinizi kullanma bakımından iyi bir gün olacak. Bunun yanında maddi zorlanmalarda da rahatlama görülecek.