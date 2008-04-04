Hafta sonunuz nasÄ±l geÃ§ecek

01

KOÃ‡

BugÃ¼n bazÄ± karmaÅŸÄ±k olaylarla karÅŸÄ±laÅŸabilir ve bir anda kendinizi sorunlarÄ±n altÄ±ndan kalkamayacak kadar gÃ¼Ã§sÃ¼z hissedebilirsiniz. Duraklar, karamsarlÄ±ÄŸa kapÄ±lÄ±r veya cayarsanÄ±z zararlÄ± Ã§Ä±kabilirsiniz. Bu durumda daima cesaretli davranmanÄ±z ve verdiÄŸiniz kararlarda Ä±srar etmeniz etmeniz ÅŸarttÄ±r. SÃ¶ylenenler sizi yÄ±ldÄ±rmamalÄ±dÄ±r Ã§Ã¼nkÃ¼ en karÄ±ÅŸÄ±k anlarda bile olumlu bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolu bulabilirsiniz

BOÄžA

BugÃ¼n birÃ§ok aÃ§Ä±dan ÅŸanslÄ± gÃ¼nlerinizden birisindesiniz. Para ve iÅŸ iliÅŸkilerinizde olumlu geliÅŸmeler olacak. ZekanÄ±zla yeni iÅŸ ve kazanÃ§ imkanlarÄ± yaratabilirsiniz. Ã–zellikle iÅŸ hayatÄ±nÄ±zda Ã¼stÃ¼nÃ¼z konumunda olan kimselerden beklenmedik destekler gÃ¶rebilirsiniz. Yeni bir iÅŸe girmeniz ya da mevcut iÅŸinizde yeni bir ÅŸeyler yapmanÄ±z ya da terfii etmeniz olasÄ±dÄ±r.

Ä°KÄ°ZLER

BugÃ¼n duygusal yÃ¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼n aÄŸÄ±r basacaÄŸÄ±, dengeli bir gÃ¼n geÃ§ireceksiniz. Her ÅŸeye bÃ¼yÃ¼k bir incelik ve hassasiyetle yaklaÅŸabilirsiniz. DiÄŸer alanlarda aÅŸÄ±rÄ± derecede ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z ve her iÅŸiniz kendiliÄŸinden yÃ¼rÃ¼yebilir ancak Ã¼zerinizde otorite sahibi olan kimselerle bazÄ± anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±nÄ±z da olabilir.

YENGEÃ‡

BugÃ¼n sizi oldukÃ§a heyecanlandÄ±ran bir Ã¶neriye para harcayabilir ya da yatÄ±rÄ±m yapabilirsiniz. Ama bunu gerÃ§ekleÅŸtirmeden Ã¶nce, bir kez daha dÃ¼ÅŸÃ¼nmeniz gerekiyor. YatÄ±rÄ±mÄ±n kendisi Ã§ok cazip olabilir, ancak daha fazla kazanmak iÃ§in doÄŸru karar vermeniz gerekiyor. BugÃ¼n karÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinde epey ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. HeyecanlÄ± maceralar ve yeni birlikteliklere aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z.

ASLAN

Ä°ÅŸinizde aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸun olmanÄ±z nedeniyle son gÃ¼nlerde aÅŸk hayatÄ±nÄ±zÄ± ihmal etmiÅŸ olabilirsiniz. Bu ihmalin affedilmeyeceÄŸini ve bÃ¼yÃ¼k bir sorun yaratacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz. Ancak bugÃ¼n yapacaÄŸÄ±nÄ±z gÃ¼zel bir jest sevdiÄŸiniz kiÅŸiyi yumuÅŸatmaya yetecektir. Ä°nsanlarla iletiÅŸiminiz ve etkileÅŸiminiz gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ±na raÄŸmen gruplaÅŸmak yerine yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ± tercih edebilirsiniz.

BAÅžAK

Sizi uzun sÃ¼redir uÄŸraÅŸtÄ±ran ve hatta gizliden gizliye korkutan konularÄ± bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zdan yardÄ±m gÃ¶rerek halledebileceksiniz. BugÃ¼n kendi ortamÄ±nÄ±zdan fazla uzaklaÅŸmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Yapmak zorunda kalabileceÄŸiniz Ã§ok Ã¶nemli ve yorucu bazÄ± ÅŸeyler Ã§Ä±kabilir. Kendinizi hazÄ±r tutmalÄ± ve daha iyimser dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z.

TERAZÄ°

BugÃ¼n Ã§evrenizde sarf edebileceÄŸiniz sÃ¶zler yada sinirli hareketleriniz nedeniyle bazÄ± sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Ä°leri geri konuÅŸmanÄ±z yÃ¼zÃ¼nden baÅŸÄ±nÄ±z derde girebileceÄŸi gibi tutamayacaÄŸÄ±nÄ±z vaadler de de bulunabilirsiniz. Size verilen sÃ¶zlere de dikkat etmelisiniz Ã§Ã¼nkÃ¼ size vaad edilen bazÄ± ÅŸeylerin yerine getirilmemeleri de mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

AKREP

BugÃ¼n, iÃ§inde bulunduÄŸunuz sorunlarÄ± sÃ¼rekli dÃ¼ÅŸÃ¼nmek yerine kendinize zaman ayÄ±rmalÄ± ve hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸeylerle ilgilenmelisiniz. Bir sÃ¼reden beri farkÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir zihinsel yorgunluk iÃ§indesiniz ve bugÃ¼n bir iki saat farklÄ± konularla ilgilenerek bu yorgunluÄŸunuzdan kurtulabilirsiniz.

YAY

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde sorun yaratmÄ±ÅŸ olan Ã¶zel iliÅŸkilerinizle iÅŸ iliÅŸkilerinizi dikkatle gÃ¶zden geÃ§irmeli ve kendinize yeni bir yÃ¶n vermelisiniz. Her zamankinden daha hareketli bir gÃ¼n yaÅŸayabilirsiniz. YapmanÄ±z gereken iÅŸler daha da fazlalaÅŸarak hayli zamanÄ±nÄ±zÄ± alabilirler. Yeterli gayreti gÃ¶sterdiÄŸiniz takdirde bÃ¼tÃ¼n engelleri yÄ±kabilir ve baÅŸarÄ±lÄ± olabilirsiniz.

OÄžLAK

BugÃ¼n baÅŸkalarÄ±nÄ±n fikirlerine gÃ¶re deÄŸil, kendi sezgilerinize gÃ¶re hareket ederseniz daha baÅŸarÄ±lÄ± olabilirsiniz. Size telkin edilmek istenilen fikirleri iyice sÃ¼zgeÃ§ten geÃ§irin. Ã–zellikle iÅŸ konularÄ±nda bazÄ± baskÄ±larla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Bunlar aslÄ±nda sizin iyiliÄŸinize olacak ÅŸeylerdir fakat ilk anda boyun eÄŸmiÅŸ durumda kalmak size zor gelebilir ve bu yÃ¼zden de stres yaratabilirsiniz.

KOVA

Kendinizi zorlamaktan ve olumsuz dÃ¼ÅŸÃ¼nmekten vazgeÃ§melisiniz. Ãœzerinizde otorite sahibi olan kimselerle karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak gerilimleriniz olabilir. BazÄ± iÅŸ teklifleri almanÄ±z ve kararsÄ±z kalmanÄ±z ihtimali gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. Sizi uzun zamandan beri aramayan birisinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ± ve gÃ¼zel geliÅŸmeler olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

BALIK

BugÃ¼n maddi konularda Ã§ok dikkatli davranmalÄ±sÄ±nÄ±z. Ã‡ok fazla gÃ¼venmediÄŸiniz kimselere borÃ§ vermeyin ve harcamalarÄ±nÄ±zÄ± kendiniz yapÄ±n. Aksi takdirde ummadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir zararla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Herkesin dikkatini Ã§ekmeye, sevilmeye ve aranmaya uygun bir gÃ¼nÃ¼nÃ¼zdesiniz. Ã–nemli iÅŸlerinizden de iyi sonuÃ§lar alabilirsiniz.

02

KOÃ‡

BugÃ¼n baÅŸÄ±nÄ±za gelecek olaylar karÅŸÄ±sÄ±nda, duygularÄ±nÄ±zÄ± bastÄ±rmanÄ±n bir yolunu bulmanÄ±z gerekiyor. Hislerinizin etkisinde kalarak vereceÄŸiniz kararlarla acele olarak harekete geÃ§erseniz, sonradan piÅŸman olacaÄŸÄ±nÄ±z sÃ¶zler sarfedebilirsiniz. Kendinizi duygusal bir kaosun iÃ§inde bulacaksÄ±nÄ±z ve bu durum sizi ÅŸaÅŸÄ±rtacak veÂ Ã¶fkelendirecek. SoÄŸukkanlÄ± olun.

BOÄžA

Ä°lham gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼n ve buna baÄŸlÄ± yaratÄ±cÄ± fikirlerinizin gÃ¼Ã§lendiÄŸi bir gÃ¼ndesiniz. Bu, son derece etkili ve Ã§ekicilik uyandÄ±ran bir gÃ¼Ã§tÃ¼r. Ancak Ã§ok fazlasÄ± Ã§ekememezlikle karÅŸÄ±lanabilir. Fikirlerinizi savunabilirsiniz ancak Ã§evrenizde bulunan aslÄ±nda size gÃ¶rÃ¼ndÃ¼kleri kadar dost olmayan kiÅŸilerin eleÅŸtirileri karÅŸÄ±sÄ±nda da, Ã¶fkeye kapÄ±lmadan, soÄŸukkanlÄ± ve kararlÄ± bir biÃ§imde hareket edin.

Ä°KÄ°ZLER

Sizi sÄ±kan ÅŸeylerden, Ã¶zellikle iÅŸ hayatÄ±nÄ±zdaki sorunlardan, hatta belki aÅŸkla ilgili sÃ¼rtÃ¼ÅŸmelerden uzak tutacak ÅŸeylerle ilgilenmek iÃ§in bulunmaz bir gÃ¼n. Kendinizi eÄŸlendirecek, kafanÄ±zÄ± tazeleyecek ve size hoÅŸÃ§a vakit geÃ§irtecek meÅŸgalelerle uÄŸraÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z Ã§Ã¼nkÃ¼ fiziksel ve zihinsel olarak buna ihtiyacÄ±nÄ±z var. Tek ihtiyacÄ±nÄ±z, beraber zaman geÃ§irmekten hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z, sizi sorunlarÄ±yla veya sorularÄ±yla sÄ±kmayacak bir partner.

YENGEÃ‡

Her ne kadar uygun bir gÃ¼n gibi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yorsa da, bugÃ¼n iÅŸe biraz zaman ayÄ±rmalÄ±sÄ±nÄ±z. En azÄ±ndan zihinsel olarak. Ortaya attÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve kabul gÃ¶ren teklifler, ayrÄ±ca sorumluluk altÄ±na girdiÄŸiniz projelerle ilgili olarak yakÄ±n geleceÄŸe yÃ¶nelik Ã¶nerilerde bulunmanÄ±z, karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z kÃ¼Ã§Ã¼k sorunlarÄ±n bÃ¼yÃ¼meden hallolmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r. Åžu anda feda edeceÄŸiniz iki Ã¼Ã§ saatle, ilerdeÂ maddi manevi yorgunluk verecek problemlerden koruyacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zardÄ± etmeyin.

ASLAN

OldukÃ§a tuhaf bir ruh hali iÃ§indesiniz. Romantizminizle birlikte, iÅŸe yÃ¶nelik hÄ±rsÄ±nÄ±z da gÃ¼Ã§lenmiÅŸ ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z Ã¼zerinde etki kazanmÄ±ÅŸ durumda. Bu nedenle, bu aralar gÃ¼n iÃ§inde kendinize ayÄ±racak, vÃ¼cudunuzu ve kafanÄ±zÄ± dinlendirecek zaman bulamÄ±yorsunuz. SÃ¼rekli hareket halindesiniz ve zihniniz de meÅŸgul. Ve iÅŸte bu durumu kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in bulunmaz bir gÃ¼n. Zaten zekanÄ±z da bu yÃ¶nde parlamak Ã¼zere aÃ§lÄ±k Ã§ekiyor.

BAÅžAK

Uzun sÃ¼redir vermeniz gereken ama bocaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kararÄ± vermeniz ve hatta aÃ§Ä±klamanÄ±z gerekiyor artÄ±k. SÃ¼reniz doldu. Ãœstelik Ã¶yle bir noktaya geldiniz ki, bunun baskÄ±sÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±za, dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinize yansÄ±maya baÅŸladÄ±. DolayÄ±sÄ±yla, vereceÄŸiniz karar ne olursa olsun, en azÄ±ndan bu karmaÅŸÄ±k konuyu baÅŸÄ±nÄ±zdan attÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in rahatlayacaksÄ±nÄ±z. Hata yapmÄ±ÅŸ olsanÄ±z bile, telafisi imkansÄ±z deÄŸil. Yeter ki harekete geÃ§in, bir adÄ±m atÄ±n.

TERAZÄ°

BugÃ¼nÃ¼ iyi deÄŸerlendirirseniz, yakÄ±n gelecekteki gÃ¼nlerde, aklÄ±nÄ±za koyduÄŸunuzu baÅŸarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirebilecek gÃ¼Ã§ ve kararlÄ±ÄŸÄ± depolayabileceksiniz. KarÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z olumsuzluklarla mÃ¼cadele etmek ve onlarÄ± en sorunsuz ÅŸekilde geride bÄ±rakmak, sizin iÃ§in zorlu bir mÃ¼cadeleden ziyade, kendi kendinize oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir oyun gibi gelecek. Ã–te yandan, bugÃ¼n gireceÄŸiniz topluluklarda kendinizi arka planda kalmÄ±ÅŸ hissedebilirsiniz. Fakat bunun bir Ã¶nemi olmayacak.

AKREP

GÃ¼ndÃ¼z, Ã¶zellikle sabah vakitleri sizin iÃ§in Ã§ok sakin geÃ§ecek ama bilmelisiniz ki bu sadece fÄ±rtÄ±na Ã¶ncesi sessizlik. Sizi Ã§ok hareketli bir akÅŸam bekliyor. BÃ¼tÃ¼n duygusal enerjinize ihtiyacÄ±nÄ±z olacaÄŸÄ± insanlar ve olaylar arasÄ±nda kalacaksÄ±nÄ±z. Ã–zellikle hakkÄ±nÄ±zda yapÄ±lacak yorumlar, sarfedilecek sÃ¶zler konusunda derin analizlere girmekten kaÃ§Ä±nÄ±n. VaracaÄŸÄ±nÄ±z sonuÃ§larÄ±n hatalÄ± olmasÄ± olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã§ok yÃ¼ksek. UnutmayÄ±n ki, sÃ¶ylenen sÃ¶zler her zaman gÃ¶rÃ¼nen anlamÄ± taÅŸÄ±mazlar.

YAY

BugÃ¼ne, Ã§ok da Ã¼retici olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± hissederek, biraz tatsÄ±z baÅŸlayabilirsiniz. Ama zaten dinlenmeye ve tatile ihtiyacÄ±nÄ±z olduÄŸu bu anda, Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¼rtÃ¼sÃ¼ sizin iÃ§in sakÄ±ncalÄ±. Kendinizi bu karamsar ve olumsuz havadan kurtarmaya Ã§alÄ±ÅŸarak, istirahatin keyfini Ã§Ä±karmaya bakÄ±n. AklÄ±nÄ±z baÅŸka ÅŸeylerle meÅŸgul olma eÄŸiliminde. Biraz iradenizi kullanÄ±n ve bu durumu engelleyin. GÃ¼nÃ¼n ikinci yarÄ±sÄ±nda, karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± ummadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z insanlar yÃ¼zÃ¼nden duygusal gerginlik iÃ§ine girmeniz olasÄ±.

OÄžLAK

Bu aralar, alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z normal ev yaÅŸantÄ±nÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rememe konusunda ÅŸikayetleriniz var. Ä°ÅŸte sorunlarÄ±nÄ±zÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mlemeniz iÃ§in ideal bir gÃ¼n. Ailenizle bol bol zaman geÃ§irin, onlarla yakÄ±nlaÅŸÄ±n ve bir sÃ¼redir anlamÄ±nÄ± unuttuÄŸunuz "dertleÅŸme" sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlayÄ±n. Belki karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z eleÅŸtiriler baÅŸta sizi Ã¼zecek ama hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na kapÄ±lmadan Ã¶nce, karÅŸÄ±nÄ±zdakilerin kimler olduÄŸunu bir kez daha aklÄ±nÄ±za getirin.

KOVA

HayatÄ±nÄ±zda bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yan, hatta bulunduÄŸunuz yere getiren bilgi ve kÃ¼ltÃ¼r avantajÄ±, dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiz davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde ayaÄŸÄ±nÄ±za dolanabilir. UnutmayÄ±n ki, herkesin takdir ettiÄŸi, saygÄ± duyduÄŸu Ã¶zelliÄŸinizi, baÅŸkalarÄ±nÄ± dinleyerek ve her kaynaktan edindiÄŸiniz bilgilere eÅŸit Ã¶nem vererek kazandÄ±nÄ±z. Åžu anda ise ilgilendiÄŸiniz tek ÅŸey, sadece konuÅŸmak ve fikirlerinizi iletmek. BazÄ± kiÅŸileri aÅŸaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼yorsunuz. Bu sadece sizin kiÅŸiliÄŸinizi zedeler ve Ã§evrenizde saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± azaltÄ±r.

BALIK

Silkinmenin, toparlanÄ±p kendinize gelmenin zamanÄ±dÄ±r artÄ±k. GÃ¶zÃ¼nÃ¼z aÃ§Ä±k hayal gÃ¶rmeyi bÄ±rakÄ±n ve gerÃ§eklere dÃ¶nÃ¼n. Bu ÅŸekilde hiÃ§ bir probleminizi, deÄŸil halletmek, farketmeniz dahi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Zaten sizi Ã§ok seven ve her zaman destekleyen yakÄ±nlarÄ±nÄ±z da bu halinizden sÄ±kÄ±ldÄ±. Ä°Ã§inizdeki gÃ¼cÃ¼, potansiyeli aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±karmanÄ±zÄ± ve hem kendinizi daha iyi bir duruma taÅŸÄ±manÄ±zÄ±, hem de gerektiÄŸiÂ anda yardÄ±mÄ±nÄ±z iÃ§in size gÃ¼venebilmeyi istiyorlar.

03

KOÃ‡

BugÃ¼n aile iliÅŸkilerinizin gÃ¼ndemde olacaÄŸÄ± ve onlarÄ±n sorunlarÄ±yla ilgilenmeniz gereken bir gÃ¼ndesiniz. Aile bÃ¼yÃ¼kleriniz sizin istediÄŸiniz ya da planladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bazÄ± ÅŸeylere karÅŸÄ± Ã§Ä±kabilirler. Ancak mantÄ±klÄ± aÃ§Ä±klamalarla onlarÄ± ikna edebilirsiniz. YapacaÄŸÄ±nÄ±z en kÃ¶tÃ¼ ÅŸey sert tepki gÃ¶stererek konuyu kestirip atmaktÄ±r.

BOÄžA

BugÃ¼n baÅŸkalarÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± aksaklÄ±klarÄ± dÃ¼zeltmek yerine onlarÄ± kendi hallerine bÄ±rakÄ±p, kendinizle ilgilenmelisiniz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sÃ¼rekli baÅŸkalarÄ±nÄ±n iÅŸleriyle uÄŸraÅŸÄ±rken bu kez de kendi iÅŸinizi aksatabilirsiniz. DÄ±ÅŸardan bakÄ±nca komik veya Ã¶nemsiz gÃ¶rÃ¼nen fakat sizin iÃ§in Ã¼zÃ¼cÃ¼ olabilecek bazÄ± ÅŸeylerle uÄŸraÅŸmak zorunda kalabilirsiniz.

Ä°KÄ°ZLER

BugÃ¼n sakin ve olaysÄ±z bir gÃ¼n geÃ§ireceksiniz. Uzun sÃ¼redir ilgilenemediÄŸiniz yarÄ±m kalan iÅŸlerinizi sonuÃ§landÄ±rmak iÃ§in iyi bir fÄ±rsat. Kendinize yeterince zaman ayÄ±ramamaktan dolayÄ± kafanÄ±z oldukÃ§aÂ yorgun dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ. AslÄ±nda problemleriniz Ã§Ã¶zÃ¼lemeyecek kadar zor deÄŸiller. TecrÃ¼beli ve sÃ¼rekli destek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ±n sayesinde moral kazanacak geleceÄŸe daha gÃ¼venle bakabileceksiniz.

YENGEÃ‡

BugÃ¼n duygusal aÃ§Ä±dan oldukÃ§a karmaÅŸÄ±k bir gÃ¼n sizi bekliyor. AÅŸk iliÅŸkilerinizi aÅŸÄ±rÄ± kÄ±skanÃ§lÄ±k hisleri yÃ¼zÃ¼nden ya da herhangi bir sebepten karÄ±ÅŸtÄ±rmaya eÄŸilimlisiniz. EÄŸer kÄ±skanÃ§lÄ±k duygularÄ±nÄ±zÄ± bastÄ±ramazsanÄ±z Ã§ok zararlÄ± Ã§Ä±kabilir, birlikte olduÄŸunuz kiÅŸiyi kaybedebilirsiniz. Fakat bÃ¼tÃ¼n bunlar birer uyarÄ±, tabii ki Ã¶nemserseniz.

ASLAN

BugÃ¼n birÃ§ok konuda yenilikler yapabilir, Ã¶nemli fÄ±rsatlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Her konuda iddialÄ± bir yapÄ±dasÄ±nÄ±z ve bunun da karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receksiniz. TeÅŸebbÃ¼s ettiÄŸiniz iÅŸlerde sizi bile ÅŸaÅŸÄ±rtan ani baÅŸarÄ±lar kazanabilirsiniz. Ã‡alÄ±ÅŸma isteÄŸinizin artmasÄ± ile olaylara bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±z yeniden deÄŸiÅŸebilir. Sorumluluk duygunuzun yeniden artmasÄ±yla aile yaÅŸantÄ±nÄ±z da yeniden dÃ¼zene girecek.

BAÅžAK

BugÃ¼n iÅŸ hayatÄ±nÄ±zda yeni olanaklar ve sorumluluklarla karÅŸÄ±laÅŸabileceÄŸiniz bir gÃ¼ndesiniz. Ä°ÅŸinizde, Ã¼stÃ¼nÃ¼z konumunda olan bazÄ± kimselerin desteÄŸini ve beÄŸenilerini kazanarak Ã¶nemli ilerlemeler yapabilirsiniz. Kendi gayretinizin ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zÄ±n sonucu da iyi olacaktÄ±r. EmeÄŸinizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmeye uygun bir gÃ¼ndesiniz.

TERAZÄ°

BugÃ¼n her konuda kararlÄ±lÄ±k ve istikrar gÃ¶sterebileceÄŸiniz bir gÃ¼n. Kendinize ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±za zaman ayÄ±rmak iÃ§in fÄ±rsat yaratabilirsiniz. Ekip Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve organizasyonlarda baÅŸarÄ±lÄ± olabilir, dikkat Ã§ekebilirsiniz. Olumlu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeniz ve duygularÄ±nÄ±zÄ± doÄŸru yÃ¶nlendirmeniz gereken bir gÃ¼ndesiniz. AlacaÄŸÄ±nÄ±z davetleri de eÄŸer sizin iÃ§in Ã§ok zor olmayacaksa kabul etmelisiniz.

AKREP

BugÃ¼n duygusal aÃ§Ä±dan oldukÃ§a hassas ve alÄ±ngansÄ±nÄ±z. Ã‡evrenizde sizinle ilgisi olmayan konuÅŸma ya da tavÄ±rlarÄ± bile Ã¼zerinize alarak Ã¼zÃ¼lmeniz ya da moralinizi bozmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Biraz vurdum duymaz yapÄ±da olmaya gayret ederseniz dengenizi daha iyi koruyabilirsiniz. Heyecan veya Ã¶fke gibi duygularÄ±nÄ±za teslim olmanÄ±z sizi yanÄ±lgÄ±lara ve sonradan dÃ¼zeltilmesi mÃ¼mkÃ¼n olmayan hatalara sÃ¼rÃ¼kleyebilir.

YAY

BugÃ¼n iÅŸinizde baÅŸarÄ± gÃ¶stermeniz, belirsiz durumdaki bir maddi soruna Ã§are bulmanÄ±z ya da Ã¼zerinizden bir yÃ¼kÃ¼ atmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. BazÄ± iyi niyetli dostlarÄ±nÄ±zÄ±n yardÄ±mÄ±yla Ã¶nemli bir iÅŸi Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸtÄ±rabilirsiniz.. Bu durum size moral vererek iÅŸinizde ya da hayatÄ±nÄ±zda bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸiklikler yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rebilir. Duygusal olarak deÄŸiÅŸken bir gÃ¼n geÃ§irebilirsiniz.

OÄžLAK

BugÃ¼n maddi aÃ§Ä±dan kendinize yeni imkanlar yaratabileceÄŸiniz fÄ±rsatlar yakalayabileceÄŸiniz bir gÃ¼ndesiniz. Bu fÄ±rsatlarÄ± deÄŸerlendirdiÄŸiniz takdirde gÃ¼zel kazanÃ§lar elde edebilirsiniz. Elinize beklenmedik paralar geÃ§ebilir ya da borÃ§larÄ±nÄ±zÄ± tahsil edebilirsiniz. Sizin iÃ§in Ã¶nemli sayÄ±labilecek ve Ã¶nerilerine deÄŸer verdiÄŸiniz kiÅŸilerin sÃ¶zlerini muhakkak dinlemelisiniz.

KOVA

BugÃ¼n iÅŸlerinizi baÅŸarÄ±yla yÃ¼rÃ¼tecek ÅŸansa ve enerjiye sahipsiniz. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alabilir, gÃ¶sterdiÄŸiniz performans sayesinde Ã¼stlerinizin takdir ve beÄŸenisini kazanabilirsiniz. Åžans oyunlarÄ±nda ÅŸansÄ±nÄ±zÄ± denemek iÃ§in gÃ¼zel bir fÄ±rsat. Fikirlerinizle ve olaylara yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±zla Ã§evrenizin dikkatini Ã§ekiyorsunuz. Ä°ÅŸyerinizde olumlu geliÅŸmeler kaydetmeye devam edeceksiniz.

BALIK

BugÃ¼n duygusal hayatÄ±nÄ±zda iniÅŸli ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± bir gÃ¼n yaÅŸayabilirsiniz. Moralinizi fazla bozarsanÄ±z sevdiÄŸiniz kimselere karÅŸÄ±Â kÄ±rÄ±cÄ± tutumlara girebilirsiniz. Bir sÃ¼redir gÃ¶rmediÄŸiniz bir dostunuz sizi arayÄ±p Ã§ok Ã¶nemli bilgiler verebilir. Ona zaman ayÄ±rmalÄ±sÄ±nÄ±z. DeÄŸiÅŸen mevsim koÅŸullarÄ±nÄ± gÃ¶zardÄ± etmeden, kendinize dikkat edin.

04

KOÃ‡

Ãœmit verici bile olsa bugÃ¼n de bazÄ± teÅŸebbÃ¼ÅŸleriniz sonuÃ§suz kalmaya mahkum, ayrÄ±ca onun zannettiÄŸiniz gibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayÄ±p, piÅŸmanlÄ±k duyabilirsiniz. Yine bugÃ¼n genelde karÅŸÄ± cins iliÅŸkileriniz olumludur fakat kadÄ±nlarla olan sosyal iliÅŸkiler biraz sakat sayÄ±labilir. Ya da diÄŸer kadÄ±nlarÄ±n neden olabilecekleri anlaÅŸmazlÄ±klar ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±klar ortaya Ã§Ä±kabilir.

BOÄžA

Yapmak istediÄŸiniz ve ya bir tÃ¼rlÃ¼ fÄ±rsat bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ya da yapmaya muvaffak olamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z herÅŸeyi bu gÃ¼nlere sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmayaÂ kalkÄ±ÅŸmayÄ±n. GÃ¼n boyunca ÅŸehir iÃ§indeÂ bir ya da birkaÃ§ gÃ¼zel ve verimli iliÅŸki kurabilir bu arada duygusal iliÅŸkilerinizi dÃ¼zene sokabilir veya istediÄŸiniz yeni iliÅŸkileri geliÅŸtirebilirsiniz.

Ä°KÄ°ZLER

Zihinsel olarak kendi hatalarÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶recek, gerekirse dÃ¼zeltebilecek ve ayrÄ±ntÄ±larÄ± daha iyi anlayabilecek hale geliyorsunuz. SaÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlere gÃ¶re daha hassas durumdasÄ±nÄ±z, Ã¶zellikle Ã¼ÅŸÃ¼tme ve hava deÄŸiÅŸimlerine karÅŸÄ± Ã¶nlemler almalÄ± ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za daha fazla dikkat etmelisiniz. Bununla beraber saÄŸlÄ±k konusunda Ã§ok aÅŸÄ±rÄ± bir tehlike karÅŸÄ±sÄ±nda da deÄŸilsiniz.

YENGEÃ‡

Bu gÃ¼n iliÅŸkilerinizde dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bir kadÄ±n tarafÄ±ndan ihmal edilebilir, Ã¶nemsenmeyebilir ya da siz onunla iliÅŸki kurabilecek vakit bulamayabilirsiniz. GÃ¼nÃ¼n ikinci yarÄ±sÄ±nda duygusal olarak biraz daha karÄ±ÅŸÄ±k olacaksÄ±nÄ±z. BugÃ¼n de karÅŸÄ±lÄ±k alamayacaÄŸÄ±nÄ±z bazÄ± kadÄ±nlardan korkmanÄ±z gerekir. Bu son uyarÄ±m her iki cinsiyet iÃ§in de geÃ§erli.

ASLAN

Yolculuk ihtimalleri bugÃ¼n daha daha gÃ¼Ã§lÃ¼. Ã–nemli konuÅŸmalar yapabilir, bazÄ± ÅŸeyler satÄ±n alabilir, Ã¶nemli ve sevinÃ§li haberler alabilirsiniz. Bu gÃ¼nlerde sosyal iliÅŸkileriniz son derece gÃ¼Ã§lÃ¼. Yeni insanlarla tanÄ±ÅŸmanÄ±z, dostluklar kurmanÄ±z, eski dostlarÄ±nÄ±zla sÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸmeniz olasÄ±dÄ±r. BugÃ¼n astrolojik etkiler hafifliyor fakat kÃ¶tÃ¼ye gitmiyor.

BAÅžAK

BazÄ± toplantÄ±lara katÄ±labilir ve aktif rol oynayabilirsiniz. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±za bazÄ± iyilikler yapmanÄ±z ve gerek duyduÄŸunuz her konuda onlarÄ±n yoÄŸun desteÄŸini gÃ¶rmeniz olasÄ±dÄ±r. BugÃ¼nlerde, eÄŸlence gezileri, bir veya birkaÃ§ arkadaÅŸÄ±nÄ±zla uzak bir yere gitmek gibi ÅŸeylere de aÃ§Ä±k ve uygunsunuz. ZamanÄ± biraz daha iyi deÄŸerlendirin hatta biraz da egonuzu tatmin edin.

TERAZÄ°

Duygusal iliÅŸkileriniz akÄ±ÅŸkan sayÄ±lmaz fakat cinsiyetinize gÃ¶re iliÅŸkiler deÄŸiÅŸebilir. Erkekseniz kadÄ±nlar iliÅŸki konusunda Ã¶nÃ¼nÃ¼zdeki Ã¼Ã§ gÃ¼nden sonra daha iyisiniz.Â BugÃ¼n saat 15'den sonra sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±sÄ±nÄ±z, erkeklerden bazÄ± terslikler gelebilir ama o kadar da ciddi sayÄ±lmazlar. Bir haber sizi korkutabilir ama sonuÃ§ korktuÄŸunuz gibi deÄŸil.

AKREP

BugÃ¼n sÃ¼regelen iliÅŸkilerde gerilimli olmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. OlaylarÄ±n akÄ±ÅŸÄ± nedeniyle sevdiÄŸiniz kimseden uzakta kalabilir ya da kÄ±skanÃ§lÄ±ktan doÄŸan gerilimler yaÅŸayabilirsiniz. Ã–zellikle saat 18-21 arasÄ±nda dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Sadece duygusal iliÅŸkiler deÄŸil sosyal iliÅŸkileriniz de bozuk olabilir, bu arada bunun gÃ¼ncel bir etki olduÄŸunu unutmayÄ±n. Ã–te yandan zihinsel aktiviteniz Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼.

YAY

Sanat ve sanat olaylarÄ± ilginizi Ã§ekebilir. Evinizle ilgili masraflar Ã§Ä±kabilir. BÃ¶yle bir zorunluluk olmasa bile zaten siz yeteri kadar savurgansÄ±nÄ±z. KarÅŸÄ±t cins iliÅŸkilerinde yeniliklere aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. Ä°leri seviyede bir iliÅŸki geliÅŸtireceksiniz denilemez fakat Ã¼mit ve heyecan verici olaylar yaÅŸayabilirsiniz. HeyecanÄ±nÄ±zÄ± kontrol edin ve daima Ã¶nce bir kez dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n.

OÄžLAK

ArkadaÅŸ toplantÄ±larÄ±na, sohbetlere veya ciddi konuÅŸmalara ve yeni baÄŸlantÄ±lara aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. Size yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼k olumsuzluklar yok fakat aile bÃ¼yÃ¼kleriniz ve Ã¶zellikle de bunlardan kadÄ±n olanlarla ilgili sorunlar Ã§Ä±kabilir. Bu sorunlar onlarÄ±n bazÄ± sorunlarÄ± da olabilir. Ã–rneÄŸin saÄŸlÄ±k bozukluÄŸu, baÅŸka kimselerle olan kavga ve dargÄ±nlÄ±klar sizi doÄŸrudan veya dolaylÄ± olarak etkileyebilirler.

KOVA

Siz bir kadÄ±nsanÄ±z Ã¶ÄŸleden Ã¶nce, erkekseniz Ã¶ÄŸleden sonra duygusal iliÅŸkileriniz daha sÄ±cak ve olumlu bir atmosfere girecektir. Duygusal iliÅŸkilerinizde sizin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ya da size yapÄ±lan bazÄ± hatalar veya kalp kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ± varsa bunlar kÄ±sa zamanda size hatÄ±rlatÄ±lacak. Ä°ÅŸ ortamÄ±nda veya ortamÄ±nÄ±zda bir tartÄ±ÅŸma olabilir. Bunu geÃ§iÅŸtirmeye ya da konuyu saptÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n.

BALIK

Elinizdeki konularÄ± baÅŸtan gÃ¶zden geÃ§irmeli ve olasÄ± hatalarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmelisiniz. Aksayan ve ÅŸimdiye kadar farkÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bazÄ± ÅŸeyleri yakalayacaksÄ±nÄ±z, bunu yapmazsanÄ±z ve Ã¶nemli iÅŸlerinizde de bazÄ± hatalar varsa bugÃ¼n bunlarÄ±n bir sonucu ile karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Duygusal iliÅŸkilerinizde Ã§ok rahat olmamakla birlikte kendi normallerinizdesiniz.

05

KOÃ‡

BugÃ¼n enerjik yapÄ±dasÄ±nÄ±z fakat bazÄ± ailevi karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar ve aile iliÅŸkilerindeki gerilimler de kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±r. BazÄ± yeni karÅŸÄ± cins arkadaÅŸlÄ±klarÄ± kurmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n. Duygusal hayatÄ±nÄ±zda yeniliklere aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. Siz yalnÄ±zsanÄ±z karÅŸÄ± cinsten birisindenÂ Ã¶nemli teklifler alabilirsiniz fakat bunlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden kabul ederseniz size bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar da getirebilirler. Ä°yisi mi, iyice bir dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n.

BOÄžA

BugÃ¼n zaman zaman iradeniz dÄ±ÅŸÄ±nda sÃ¼rÃ¼klenebilirsiniz. En iyi Ã§Ã¶zÃ¼m ise heyecanlaraÂ ve hayale kapÄ±lmadan davranabilmeniz olacaktÄ±r. O zaman geliÅŸmeleri deÄŸerlendirebilirsiniz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunu yapacak enerjiniz ve yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olacak. DeÄŸiÅŸik insanlar sizi etkileyebilirler. EÄŸer sÃ¼regelen bir iliÅŸkiniz varsa birlikte olduÄŸunuz kimseyle, baÅŸkalarÄ±nÄ±n etkileri yÃ¼zÃ¼nden aranÄ±z aÃ§Ä±labilir.

Ä°KÄ°ZLER

BugÃ¼n zaman zaman aÅŸÄ±rÄ±ya kaÃ§abilecek bilimsel bir titizlik ve kuralcÄ±lÄ±k sizi yanÄ±ltabilir. Daha doÄŸrusu karÅŸÄ±nÄ±zdaki insanlarÄ±n size tepki gÃ¶stermelerineÂ neden olabilir. Bu duruma biraz dikkat ederek sÃ¶z konusu olabilecek aksaklÄ±klarÄ± ortadan kaldÄ±rabilirsiniz. Sosyal hayatÄ±nÄ±z ve entelektÃ¼el iliÅŸkileriniz sizin iÃ§in sÄ±kÄ±cÄ± bir hal alabilir. TÃ¼m bunlarÄ± bir araya getirmekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekebilirsiniz. Ama sezgilerinize gÃ¼venebileceÄŸinizi bilmelisiniz.

YENGEÃ‡

BugÃ¼n yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla aranÄ±zda Ã§Ä±kabilecek tartÄ±ÅŸmalar ya da anlaÅŸmazlÄ±klar sizi sÄ±kan bir sorun halini alabilirler. Bu tÃ¼r birlikteliklerde umduÄŸunuzu bulamayabilirsiniz. Hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n etkisiyle moraliniz bozulabilir. KÄ±sa yolculuklarda da can sÄ±kÄ±cÄ± olaylar meydana gelebilir. Bu arada enerjiniz de oldukÃ§a iyi. Ancak koÅŸuÅŸturmaktan yorulabilirsiniz.

ASLAN

Maddi olarak bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸayabilirsiniz. Ã–ncelikle sosyal etkinliklerdeki harcamalarÄ±nÄ±zda bazÄ± aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klar gÃ¶rÃ¼lebilir. BugÃ¼n iÃ§inde yapacaÄŸÄ±nÄ±z harcamalarda Ã¶lÃ§Ã¼yÃ¼ aÅŸmamanÄ±z gerekiyor. Ancak gene bu gÃ¼n boyunca kazancÄ±nÄ±zÄ±n artma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da yÃ¼ksek olduÄŸunu da belirtmek gerekir. Fakat bu artÄ±ÅŸ ancak gÃ¼ncel Ã§Ã¶zÃ¼mler dÃ¼zeyindedir.

BAÅžAK

OlmadÄ±k bir zamanda yapmak zorunda kalacaÄŸÄ±nÄ±z bir tartÄ±ÅŸma da sizi ÅŸaÅŸÄ±rtabilir. Bu kafa daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde hiÃ§bir alanda Ã¶nemli birÅŸeye giriÅŸmenize imkan yoktur. Ciddi ÅŸeyler iÃ§in harekete geÃ§meden Ã¶nce mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca dinlenmeniz ve gÃ¼n iÃ§inde karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z ve sizi sarsacak olan bazÄ± durumlarÄ± da daha rahat karÅŸÄ±lamanÄ±za yeterli olacaktÄ±r.

TERAZÄ°

Aile iÃ§inde Ã§Ä±kabilecek anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in bÃ¼tÃ¼n enerjinizi harcamanÄ±z gerekebilir. Enerjinizi sizin iÃ§in uzun vadede yararlÄ± olabilecek alanlara akÄ±tabilirseniz maddi olarak kazanÃ§ saÄŸlayabilirsiniz. Ancak aniden geliÅŸebilecek deÄŸiÅŸikliklere dikkat etmelisiniz. EÄŸer siz bir kadÄ±nsanÄ±z bu sÄ±ralarda etrafÄ±nÄ±zda karÅŸÄ± cinsten pek Ã§ok insan toplanabilir.

AKREP

Kendi yargÄ±larÄ±nÄ±za gÃ¼venmelisiniz. ZekanÄ±zÄ±n keskinliÄŸine karÅŸÄ±lÄ±k duygusal olarak aynÄ± derecede gÃ¼Ã§lÃ¼ deÄŸilsiniz. Kendi duygularÄ±nÄ±zÄ± yanlÄ±ÅŸ deÄŸerlendirme eÄŸilimindesiniz. Duygusal karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yÃ¼zÃ¼nden bazÄ± Ã¶nemli hatalar yapabilirsiniz. Hislerinizi bir yana bÄ±rakÄ±p, mantÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± kullanmaya Ã§alÄ±ÅŸmalÄ± ve geliÅŸmelere hemen tepki vermekten kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z.

YAY

YoÄŸun bir Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ iÃ§ine girmektesiniz. Ã–nceden gÃ¶remediÄŸiniz bugÃ¼n sizi oldukÃ§a terletecek fakat sonuÃ§ olarak maddi ve manevi Ã¶dÃ¼ller alabileceksiniz. BugÃ¼nÃ¼ kendinizi disipline ederek yoÄŸun konsantre ile geÃ§irmeniz tavsiye edilir. Ä°letiÅŸimle ilgili konularda ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. En merak ettiÄŸiniz konulardaki bilgi ve haberler size kolaylÄ±kla ulaÅŸabilir.

OÄžLAK

BugÃ¼n parayla ilgili konularda ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. Elinize bir miktar para geÃ§ebilir veya Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde gelecek olan paranÄ±n belirtilerini gÃ¶rebilirsiniz. Ä°yi etkilerine raÄŸmen bugÃ¼n sizin iÃ§in iÃ§ sÄ±kÄ±cÄ± olabilir. Ä°Ã§inizden gelmese de bazÄ± dostlarÄ±nÄ±zÄ± ararsanÄ±z bu sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± atabilirsiniz. KarÅŸÄ± cinsle yeni iliÅŸkiler geliÅŸtirmek iÃ§in zorlayÄ±cÄ± istekler duyduÄŸunuz bir zamandasÄ±nÄ±z.

KOVA

Gerilimlerinizi atmaya gayret etmelisiniz. Gerek zihinsel, gerekse bedensel olarak fazla gerilmiÅŸ durumda olabilirsiniz. En azÄ±ndan fiziksel olarak belli bir gevÅŸekliÄŸe ulaÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. Gerilimleriniz iÃ§in huzursuzlanmanÄ±z gereksiz. Ä°yi bir dinlenmeden sonra son derece sakinleÅŸtiÄŸinizi gÃ¶receksiniz. Duygusal iliÅŸkilerinizde insiyatifi ele almalÄ± ve isteklerinizi Ã§ekinmeden ortaya koymalÄ±sÄ±nÄ±z.

BALIK

BugÃ¼ne kadar dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸiniz bazÄ± iÅŸler hakkÄ±nda planlar yapmaya baÅŸlamanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Bir haber Ã¼zerine aÅŸÄ±rÄ± telaÅŸlÄ± davranÄ±ÅŸlara girmeniz olasÄ±dÄ±r. Fazla acele etmeniz gereken bir durum yok ve sakin davransanÄ±z da bir ÅŸeyi kaÃ§Ä±racak deÄŸilsiniz. Bu yÃ¼zden kendinizi frenlemeli ve soÄŸukkanlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmelisiniz. BeklemediÄŸiniz bir dostunuzun hoÅŸ bir teklifi bazÄ± maddi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±za Ã§Ã¶zÃ¼m getirebilir.

06

KOÃ‡Â

SevdiÄŸiniz kimsenin yapacaÄŸÄ± hoÅŸ sÃ¼rpriz iliÅŸkiniz aÃ§Ä±sÄ±ndan oldukÃ§a verimli olacaktÄ±r. Birbirinizi daha Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼necek ve yakÄ±nlaÅŸacaksÄ±nÄ±z. Hatta Ã§evrenizdeki kimseler bu iliÅŸkinizi kÄ±skanabilirler. Beraberce vereceÄŸiniz bazÄ± kararlarÄ± uygulamaya sokuyorsunuz. Daha Ã¶nce baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z giriÅŸimler bugÃ¼ne kadar bazÄ± ufak aksaklÄ±klarla devam ediyor. Bu gÃ¼n ÅŸansÄ±nÄ±zÄ±n da desteÄŸi ile birlikteliÄŸinizin pekiÅŸmesi ve yeni geliÅŸmelerin olmasÄ± sizleri oldukÃ§a sevindirecektir.

BOÄžA

EÄŸitim sorunlarÄ±nÄ±n gÃ¼ndeme gelmesi ile uzun konuÅŸma ve tartÄ±ÅŸmalara gireceksiniz, tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yakÄ±n bir dostunuzun eÄŸitim ile ilgili sorunlarÄ±nÄ± birlikte Ã§Ã¶zmek iÃ§in hareket ediyorsunuz. Genelde beklediÄŸinizin dÄ±ÅŸÄ±nda hareketli bir gÃ¼n olacaktÄ±r. YanlÄ±ÅŸ insanlara doÄŸruyu sÃ¶ylerseniz bir Ã§ok olumsuzluklarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Daha sakin ve aÄŸÄ±rbaÅŸlÄ± olun. Tabiri caizse kendinizi dizginleyin.

Ä°KÄ°ZLER

Ã–zel bir macera yaÅŸamak istiyorsanÄ±z harekete geÃ§meniz yeterli olacak. BugÃ¼nÂ gizemli ve mistik bir havaya bÃ¼rÃ¼nebilirsiniz, bÃ¶yle daha etkileyici olacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz. BugÃ¼n ikili iliÅŸkilerinizdeki yoÄŸunluk baÅŸka iÅŸlerinizi engelleyecektir. Bu nedenle Ã¶nemli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z iÅŸleri bir yakÄ±nÄ±nÄ±za devredebilir veya Ã¶ncelik tanÄ±yarak halledebilirsiniz.

YENGEÃ‡

DÄ±ÅŸ uyarÄ±lara aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. Bu yÃ¼zden de gelen tesirlere karÅŸÄ± alÄ±cÄ± rolÃ¼ Ã¼stlenmiÅŸsiniz. her olay ve konuÅŸma sizi oldukÃ§a etkileyecek. Bu nedenle daha duyarsÄ±z olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor olabilirsiniz. Bu bir Ã§Ã¶zÃ¼m olamayacak Ã§Ã¼nkÃ¼ duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z oldukÃ§a gÃ¼Ã§lÃ¼ olacak. Hareketli gÃ¼nler sizi bekliyor. KarÅŸÄ± cinsin ilgisi sizin Ã¼zerinizde olabilir. Hedeflerinizin doÄŸrultusunda aktif olarak atÄ±lÄ±mlarda bulunacaksÄ±nÄ±z. AyrÄ±ntÄ±larÄ± unutmadan kullanabilmek size Ã§ok ÅŸey kazandÄ±racaktÄ±r. Olaylara tarafsÄ±z olarak yaklaÅŸmanÄ±z ise, sandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gibi kazanÃ§ getirmeyecek.

ASLAN

KonuÅŸmalarÄ±nÄ±zda daha sakin ve sabÄ±rlÄ± olmanÄ±zÄ± tavsiye ederim. Ä°hmalkar davranÄ±ÅŸlardan kaÃ§Ä±nÄ±n. AÅŸktan yana olan ÅŸansÄ±nÄ±zÄ± bu tÃ¼r sorumsuz davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zda geri tepmemelisiniz. Yine gÃ¼n iÃ§inde sÃ¼priz dost ziyaretlerine kendinizi hazÄ±rlÄ±klÄ± tutmalÄ±sÄ±nÄ±z.Â BeklemediÄŸiniz kimseler size kalÄ±cÄ± misafir olarak gelebilirler. Biraz hayal kurabilir ve biraz da romantik olabilirsiniz. Bir deneyin, bu bir zaaf sayÄ±lmaz, deÄŸil mi?

BAÅžAK

Aile iliÅŸkileri bugÃ¼n sizin aÃ§Ä±nÄ±zdan fazla iÃ§ aÃ§Ä±cÄ± olmayabilir. AranÄ±zdaki iliÅŸkilerden hoÅŸnut kalmamanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n. Daha Ã§ok kafanÄ±zda yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir ortamÄ±n geliÅŸmesini isteyeceksiniz ki, bunu geliÅŸtirmeniz de zor olacaktÄ±r. OlmadÄ±k zamanlarda diÄŸer aile bireylerini eleÅŸtirebilir ve iliÅŸkilerinizi daha da olumsuz bir boyuta getirebilirsiniz. Maddi aÃ§Ä±dan yargÄ±larÄ±nÄ±zÄ±n zayÄ±f olacaÄŸÄ± bir gÃ¼ndesiniz.

TERAZÄ°

BugÃ¼n yoÄŸun geÃ§ecek. Ã–zellikle de kendinizi kanÄ±tlama isteÄŸiniz artacak ve iliÅŸkilerinizi bu dÃ¼zeyde devam ettireceksiniz. TartÄ±ÅŸma gerektiren bir konu bir ÅŸekilde yakÄ±n Ã§evrenizde gÃ¶rebilir. AÅŸk ve sevgi konularÄ±nda bugÃ¼n oldukÃ§a verimli geÃ§ecek. BunlarÄ±n yanÄ±nda Ã¶zellikle de aile fertlerine karÅŸÄ± davranÄ±ÅŸlarda bulunabilirsiniz. Sinirli hareketlerden kaÃ§Ä±nÄ±n. EÄŸlence hayatÄ± ve zevkli anlar iyidir ama gerektiÄŸi yer ve zamanda kendinizi durdurmayÄ± bilmelisiniz.

AKREP

Bu gÃ¼nler size ÅŸanssÄ±z olduÄŸunuzu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rebilir. Ama bu geliÅŸmelerden deneyim kazanacak ve umduÄŸunuzun altÄ±nda bir zararla kurtulacaksÄ±nÄ±z.Â BÃ¶yle olunca biraz daha rahatlayacaksÄ±nÄ±z yanlÄ±z kiÅŸisellikten vazgeÃ§melisiniz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sonuÃ§ta baÅŸarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ sizin Ã§abalarÄ±nÄ±z sonucunda olacaktÄ±r. NasÄ±l olsa her ÅŸeyi yoluna koyarÄ±m diyerek umursamaz tavÄ±rlardan kaÃ§Ä±nÄ±n.

YAY

HareketliliÄŸiniz azalÄ±yor. BazÄ± baÅŸarÄ±larÄ±n keyfine vermek isteyeceksiniz. Bu da sizi biraz tembelleÅŸtirebilir. Hatta kaprisleriniz dostlarÄ±nÄ±zÄ± gÃ¼cendirebilir. Bunun yanÄ±sÄ±ra enerjinizi boÅŸa harcama eÄŸilimlisiniz. Ã–zellikle de sevdiÄŸiniz kimseye karÅŸÄ± huysuz davranmayÄ±n. Bu nedenle Ã¶nemli bir gerginlik yaÅŸayacaksÄ±nÄ±z. YapacaÄŸÄ±nÄ±z kÄ±sa yolculuklar sizi rahatlatacaktÄ±r.

OÄžLAK

BugÃ¼n manevi dÃ¼nyanÄ±z aÄŸÄ±rlÄ±k kazanabilir. Daha romantik, daha mistik ve hayalci olabilirsiniz. Manevi fikirlerinizi baÅŸka insanlara aktarma isteÄŸiniz de bugÃ¼nÂ yoÄŸunlaÅŸabilir. Bir dost bir konuda gÃ¼vende olmanÄ±zÄ± saÄŸlayacak ve onunla Ã§alÄ±ÅŸmalarda bulunacaksÄ±nÄ±z. AyrÄ±ca ilgi alanÄ±nÄ±z oturduÄŸunuz evi ve aileyi de kapsayacak. Aileden kimselerin sorunlarÄ±yla ilgilenecek, yardÄ±mcÄ± olmak isteyeceksiniz. Toplumla olan iliÅŸkilerinizde ise, sezgilerinizi kullanÄ±n.

KOVA

Ä°ÅŸ ve gÃ¼ncel yaÅŸamÄ±nÄ±zda yenilikler olacak. Evde bazÄ± kimselerle bu sebeple tartÄ±ÅŸabilirsiniz fakat ikna kaabiliyetinizin devam etmesi ile olaylarÄ± tatlÄ±ya baÄŸlayacaksÄ±nÄ±z. YanlÄ±z iÅŸ ve Ã¶zel ilgi alanlarÄ±nÄ±z arasÄ±nda bir dengesizlik gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor, birinden birisi aÄŸÄ±r basacaktÄ±r. Sizi engelleyen ÅŸeylerden birisi de yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olumsuz dÃ¼ÅŸÃ¼nceler ve isteksizlik.Â YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ortama aÅŸÄ±rÄ± baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bunu engelliyor olabilir.

BALIK

BugÃ¼n genelde kadÄ±nlarla olan iliÅŸkileriniz gerilimli gibi. Ã–zellikle de anneniz veya eÅŸiniz ya da kÄ±z kardeÅŸinizle. Beklenmedik geliÅŸmeler ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zdaki olumlu deÄŸiÅŸiklikler gÃ¼ncelliÄŸinizi korumanÄ±zÄ± saÄŸlayacaktÄ±r. OlaylarÄ±n dengesini kurmakta biraz zorlanabilirsiniz ama genelde verimli bir gÃ¼n geÃ§ireceksiniz. Duygusal yÃ¶nÃ¼nÃ¼z yeniden canlanÄ±yor, oldukÃ§a heyecanlÄ± maceralar yaÅŸayabilirsiniz. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iyi ve dÃ¼zenlisiniz.

07

KOÃ‡

BugÃ¼n hayatÄ±nÄ±za daha sonra Ã¶nemli olacak birisi girebilir. Ancak karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bu kiÅŸi, sizin gibi baÅŸÄ±na buyruk yaÅŸamak isteyen ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na Ã§ok dÃ¼ÅŸkÃ¼n birisi. Yani, sorunsuz anlaÅŸabilmeniz iÃ§in ikinizden birinin Ã¶zveride bulunmasÄ± gerekecek. Bu kiÅŸi sayesinde yaÅŸamÄ±nÄ±z olumlu yÃ¶nde deÄŸiÅŸebilir. KararÄ±nÄ±zÄ± tÃ¼m bunlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek vermelisiniz.

BOÄžA

BugÃ¼n yeni flÃ¶rtler ve romantizm dolu iliÅŸkiler yaÅŸamanÄ±z olasÄ±. YaÅŸamÄ±n her alanÄ±nda ÅŸansÄ±nÄ±z yÃ¼ksek. Bu ÅŸansÄ±nÄ±zÄ± duygusal baÄŸlamda kullanÄ±rsanÄ±z yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za son verebilirsiniz. Bir toplulukta veya bir grupta bulunan insanlarla tanÄ±ÅŸma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸu bir gÃ¼ndesiniz. DeÄŸiÅŸik ortamlarda bulunabilir ilginÃ§ insanlarla tanÄ±ÅŸabilirsiniz.

Ä°KÄ°ZLER

YoÄŸun bir iÅŸ temposu sizi bekliyor. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla birlikte ekip Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gÃ¼ndemde. ZamanÄ±nÄ±zÄ±n Ã§oÄŸunu iÅŸinize ayÄ±racaksÄ±nÄ±z. Bunun sonucunda maddi ve manevi aÃ§Ä±dan rahatlÄ±k kazanacaksÄ±nÄ±z. Uzaktan gelen biriyle tanÄ±ÅŸacaksÄ±nÄ±z. Bu insanla aranÄ±zda bir yakÄ±nlaÅŸma olacak. Fakat seviyor ve seviliyorsanÄ±z bu iliÅŸkiyi sÄ±nÄ±rlandÄ±rmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu kiÅŸiyle iÅŸ iliÅŸkisine de girebilirsiniz.

YENGEÃ‡

DuygularÄ±nÄ±zla beraber mizacÄ±nÄ±zÄ±n da sÄ±k deÄŸiÅŸeceÄŸi bir gÃ¼ndesiniz. Enerjinizi yanlÄ±ÅŸ kullanabilir ve sizin iÃ§in fazla Ã¶nem taÅŸÄ±mayan konularla gereksiz yere zaman harcamak zorunda kalabilirsiniz. BugÃ¼n maddi konularda yeni yatÄ±rÄ±mlar yapmaktan ve atÄ±lÄ±mda bulunmaktan kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. AÅŸk hayatÄ±nÄ±zda bir huzursuzluk olabilir. Bir yakÄ±nÄ±nÄ±zÄ±n bir sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m getireceksiniz.

ASLAN

Ä°ÅŸ yerinizde yeni dÃ¼zenlemeler yapmak isteyebilir, farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi uygulamaya koyabilirsiniz. DuygularÄ±nÄ±zÄ± anlatmakta zorlanmayacaksÄ±nÄ±z. Ailenizle yakÄ±nlaÅŸmanÄ±z ve birbirinize anlayÄ±ÅŸ gÃ¶stermeniz olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± hayli yÃ¼ksek. Bu durum, evinizde kendinizi duygusal bakÄ±mdan gÃ¼vende hissetmenizi saÄŸlayabilir. GÃ¼nlÃ¼k iÅŸlerinizde yeni sorumluluklar Ã¼stlenebileceÄŸiniz bir gÃ¼n.

BAÅžAK

AÅŸk konusunda bir gerilim yaÅŸayabilirsiniz. KarÅŸÄ±nÄ±zdaki insanÄ±n beklentileri sizin beklentilerinizle uyuÅŸmayabilir. Bunu normal karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±z gerekiyor. Parasal konularda yeni bir yatÄ±rÄ±m ya da giriÅŸim yapmamanÄ±z gereken bir gÃ¼ndesiniz. Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zla ya da sosyal Ã§evrenizden biriyle bir anlaÅŸmazlÄ±k olabilir. Olaylara daha sakin yaklaÅŸmayÄ± denemelisiniz.

TERAZÄ°

Duygusal iliÅŸkilerinizde Ã§ok dikkatli davranmalÄ±sÄ±nÄ±z. Birlikte olduÄŸunuz kiÅŸiye yÃ¶nelteceÄŸiniz kÃ¼Ã§Ã¼k bir sÃ¶zÃ¼nÃ¼z bile Ã§ok yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±labilir ya da en azÄ±ndan bir anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n temelini atabilir. BÃ¶yle bir durumda da her ÅŸeyi eski haline getirebilmeniz uzun sÃ¼re uÄŸraÅŸmanÄ±zÄ± gerektirir. Ä°ÅŸyerinizde hareketli bir gÃ¼n yaÅŸayabilirsiniz. Sorumluluk almanÄ±z gereken konular daha da fazlalaÅŸabilir.

AKREP

KarÅŸÄ± cinsten, Ã§ok beÄŸendiÄŸinizi birisinin ilgisi Ã§ekmeniz olasÄ±dÄ±r. Ä°stediÄŸiniz takdirde uzun sÃ¼reli bir iliÅŸki ve beraberliÄŸin ilk adÄ±mlarÄ±nÄ± atabilirsiniz. Ancak ÅŸimdilik sadece hoÅŸÃ§a vakit geÃ§irmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmelisiniz. Ãœzerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Ã¶nemli projelerinizden de olumlu sonuÃ§lar elde edebilirsiniz. BugÃ¼n Ã¶zellikle etkilemek istediÄŸiniz kimselerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmelisiniz. Kimse size karÅŸÄ± duramayacaktÄ±r.

YAY

BugÃ¼n oldukÃ§a eskilerde kalan ve artÄ±k neredeyse unutmuÅŸ olduÄŸunuz bir para konusu aÃ§Ä±labilir ve ummadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir anda elinize bu para geÃ§ebilir. AslÄ±nda insanlarÄ±n, isteklerinize fazla direnemeyecekleri bir gÃ¼ndesiniz. Yani her istediÄŸinizi yaptÄ±rabilecek durumdasÄ±nÄ±z. Bu etkinizden mutlaka yararlanmalÄ±sÄ±nÄ±z. BugÃ¼n Ã§ok sevdiÄŸiniz bir kimse uzun bir yoldan gelebilir.

OÄžLAK

KarÅŸÄ± cinsle olan iliÅŸkilerinde ÅŸansÄ±nÄ±z oldukÃ§a aÃ§Ä±k. BugÃ¼n Ã¶zellikle, bu konulardaki bir hayalinizi gerÃ§ekleÅŸtirmeniz de olasÄ±dÄ±r. EÄŸer sÃ¼regelen bir beraberliÄŸiniz varsa ki, bu bir aÅŸk iliÅŸkisi de olabilir, evli de olabilirsiniz, bu durumda sizin iÃ§in, birlikte olduÄŸunuz kimseyle olan durumunuz Ã¶nem kazanacak. SonuÃ§ olarak, basit ve sonu olmayan maceralardan kaÃ§Ä±nÄ±n.

KOVA

Duygusal hayatÄ±nÄ±zÄ± karÄ±ÅŸÄ±k bir duruma sokma eÄŸilimindesiniz. EÄŸer evliysenizÂ Â bugÃ¼n bir aile iÃ§i kavga ya da anlaÅŸmazlÄ±ÄŸa hazÄ±r olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Birlikte olduÄŸunuz kimselerin dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini dinlemeniz sizin iÃ§in Ã§ok daha uygun ve doÄŸru bir yaklaÅŸÄ±m olabilir. Kendi inatÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yÃ¼zÃ¼nden iliÅŸkilerinizi tatsÄ±zlaÅŸtÄ±rmayÄ±n. Uyumlu olmanÄ±z ve kÃ¼Ã§Ã¼k sorunlarÄ± bÃ¼yÃ¼tmemeniz, iliÅŸkilerinizi olumlu yÃ¶nde geliÅŸtirecektir.

BALIK

Ã–nemli kararlar alabilir, her ÅŸeyden yeni bir fikir Ã§Ä±kartabilirsiniz, bu bir avantaj ama tabii ki yeri geldiÄŸinde. Fiziksel olarak da oldukÃ§a gÃ¼Ã§lÃ¼sÃ¼nÃ¼z. BazÄ± teklifler alabilir ve teklifi getiren kimseyle birlikte oldukÃ§a yorucu ÅŸeyler yapabilirsiniz. Kendinizi zorlamaktan ve olumsuz dÃ¼ÅŸÃ¼nceler Ã¼retmekten vazgeÃ§in. Ãœzerinizde otorite sahibi olan kimselerle karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak gerilimleriniz olabilir.

