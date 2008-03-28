Hafta sonunuz nasÄ±l geÃ§ecek

29 MART CUMARTESÄ°



KOÃ‡Â

Bu gÃ¼n kendinize olan gÃ¼veniniz her zamankinden iki kat fazla olacaktÄ±r. Bu gÃ¼vence Ã¶zellikle de iÅŸ Ã§evrenizde Ã§Ä±kabilecek tatsÄ±zlÄ±klarÄ± halletmeniz iÃ§in olumlu olacaktÄ±r. Sezgileriniz baÅŸÄ±nÄ±za gelebilecek riskleri en aza indirmenizi saÄŸlayacak.Â Fizik olarak biraz yorgun ve fiziksel etkinliklere karÅŸÄ± isteksiz olabilirsiniz. Ä°steÄŸinizin dÄ±ÅŸÄ±nda, insanlarla yoÄŸun kontaklar iÃ§inde olmanÄ±z olasÄ±dÄ±r.

BOÄžA

Bu gÃ¼n genelde beklediÄŸinizin dÄ±ÅŸÄ±nda hareketli bir gÃ¼n olacaktÄ±r. YanlÄ±ÅŸ insanlara doÄŸruyu sÃ¶ylerseniz bir Ã§ok olumsuzluklarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Hareketleriniz ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zdaki acelecilik sizi bir yere gÃ¶tÃ¼rmeyecektir. Daha sakin ve aÄŸÄ±rbaÅŸlÄ± olun. Tabiri caizse kendinizi dizginleyin. Hareketlilik aslÄ±nda sizin dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼n tam tersine sizi yoracak. Ve zamandan kazanayÄ±m derken enerjinizi boÅŸ yere harcamÄ±ÅŸ olacaksÄ±nÄ±z.

Ä°KÄ°ZLER

Ortaya Ã§Ä±kabilecek bir tartÄ±ÅŸmayÄ± yumuÅŸatabilirseniz beklenmedik bir gÃ¼ven kazanabilirsiniz. Fakat heyecanÄ±nÄ±zÄ± kontrol edememek sorunlar yaratabilir. Bir konu Ã¼zerinde Ã§ok ciddi olarak dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kten sonra onun verimsiz olduÄŸuna karar verip vazgeÃ§ebilirsiniz. Yeni bir aÅŸk iliÅŸkisine girmeniz ya da en azÄ±ndan sizi heyecanlandÄ±racak ve bir flÃ¶rte baÅŸlamanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Size yapÄ±lan istekler baÅŸta Ã¶nemsiz gibi gÃ¶rÃ¼nseler bile ilerde sizi Ã§ok zorlayabilirler.Â

YENGEÃ‡

EtrafÄ±nÄ±zdaki insanlarÄ±n ya da geliÅŸme gÃ¶steren olaylarÄ±n sabrÄ±nÄ±zÄ± zorlayacak dereceye gelmesi sizi sÄ±kÄ±yor, baskÄ± altÄ±nda gibisiniz. Fakat, olgun kiÅŸiliÄŸiniz sayesinde sabrÄ±nÄ±zÄ± koruyorsunuz. Ve haliyle asÄ±lsÄ±z dedikodulara maruz kalacaksÄ±nÄ±z. KafanÄ±zÄ± takmayÄ±n ne de olsa siz iÅŸin aslÄ±nÄ± biliyorsunuz. Ä°ÅŸinizle veya bulunduÄŸunuz ortamla ilgili haberlere tam olarak doÄŸrulanana kadar inanmamalÄ±sÄ±nÄ±z.

ASLAN

Bu gÃ¼n konuÅŸmalarÄ±nÄ±zda daha sakin ve sabÄ±rlÄ± olmanÄ±zÄ± tavsiye ederim. Ä°hmalkar davranÄ±ÅŸlardan da kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. AÅŸktan yana olan ÅŸansÄ±nÄ±zÄ± bu tÃ¼r sorumsuz davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zda geri tepmemelisiniz. Yine gÃ¼n iÃ§inde sÃ¼rpriz dost ziyaretlerine kendinizi hazÄ±rlÄ±klÄ± tutmalÄ±sÄ±nÄ±z. BeklemediÄŸiniz kimseler size kalÄ±cÄ± misafir olarak gelebilirler. Biraz hayal kurabilir ve biraz da romantik olabilirsiniz. Bir deneyin, bu bir zaaf sayÄ±lmaz, deÄŸil mi?

BAÅžAK

Aile iliÅŸkileri bu gÃ¼n sizin aÃ§Ä±nÄ±zdan fazla iÃ§ aÃ§Ä±cÄ± olmayabilir. AranÄ±zdaki iliÅŸkilerden hoÅŸnut kalmamanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n. Daha Ã§ok kafanÄ±zda yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir ortamÄ±n geliÅŸmesini isteyeceksiniz ki, bunu geliÅŸtirmeniz de zor olacaktÄ±r. OlmadÄ±k zamanlarda diÄŸer aile fertlerini tenkid edebilir ve iliÅŸkilerinizi daha da olumsuz bir boyuta getirebilirsiniz. Maddi aÃ§Ä±dan yargÄ±larÄ±nÄ±zÄ±n zayÄ±f olacaÄŸÄ± bir gÃ¼ndesiniz. Ã‡eÅŸitli hatalar yapmanÄ±z ve sonucunda kayÄ±plara uÄŸramanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n olabilir.

TERAZÄ°

GÃ¼n boyunÃ§a ayrÄ±ntÄ±larÄ± unutmadan kullanabilmek size Ã§ok ÅŸey kazandÄ±racaktÄ±r. Olaylara tarafsÄ±z olarak yaklaÅŸmanÄ±z ise, sizin sandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gibi kazanÃ§ getirmeyecek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaylarda iki taraf var ve onlar tarafsÄ±z birilerini istemiyorlar. EÄŸer evliyseniz bu konuda eÅŸinizin Ã§ok yardÄ±mÄ±nÄ± gÃ¶receksiniz. Ya da iliÅŸkinizdeki kiÅŸinin. Onun sayesinde doÄŸru tarafÄ± bulabilirsiniz.

AKREP

Bu gÃ¼n size ÅŸanssÄ±z olduÄŸunuzu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rebilir. Ama bu geliÅŸmelerden oldukÃ§a fazla tecrÃ¼be edineceÄŸinizi ve umduÄŸunuzun altÄ±nda bir zararla kurtulacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± sÃ¶ylemeliyim. BÃ¶yle olunca biraz daha rahatlayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± umarÄ±m. yanlÄ±z kiÅŸisellikten vazgeÃ§melisiniz. Ã§Ã¼nkÃ¼ sonucunda baÅŸarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ sizin faaliyetleriniz sonucunda olacaktÄ±r. Ama asla nasÄ±l olsa her ÅŸeyi yoluna koyarÄ±m demeyin. Dikkatli olun ve bu etkiden Ã§abuk kurtulmaya bakÄ±n. Fizik yÃ¶nÃ¼nden olduÄŸu kadar mantÄ±k ve dÃ¼ÅŸÃ¼nce yÃ¶nÃ¼nden de hareketlisiniz.

YAY

HareketliliÄŸiniz bu gÃ¼n oldukÃ§a az. AldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bazÄ± baÅŸarÄ±larÄ±n keyfine vermek isteyeceksiniz. Bu da sizi biraz tembelleÅŸtirebilir. Hatta faaliyetsizlik veya kaprisli isteklerde bulunmanÄ±z dostlarÄ±nÄ±zÄ± gÃ¼cendirebilir. Bunun yanÄ±sÄ±ra enerjinizi boÅŸa harcama eÄŸilimlisiniz. Ã–zellikle de sevdiÄŸiniz kimseye karÅŸÄ± huysuz davranabilirsiniz. YapacaÄŸÄ±nÄ±z kÄ±sa yolculuklar sizi rahatlatacaktÄ±r. Merak ediyor ve yoÄŸunlaÅŸÄ±yorsunuz.

OÄžLAK

Bu gÃ¼n tahammÃ¼l gÃ¼cÃ¼nÃ¼z yÃ¼ksek. TutarsÄ±z kiÅŸilerden nefret ediyorsunuz. Her tÃ¼rlÃ¼ anlaÅŸma, sÃ¶zleÅŸmelerden, baÅŸkasÄ±na kefil olma gibi durumlardan, yeni baÅŸlangÄ±Ã§lardan bir hafta uzak durmanÄ±z gerekiyor. Toplumla olan iliÅŸkilerinizde ise, sezgilerinizi kullanÄ±n.Bu ara kolay yÃ¶netiliyorsunuz ama bunu iyi bilenler muhteÅŸem inadÄ±nÄ±zÄ± ortaya Ã§Ä±karabilirler. AslÄ±nda bu gÃ¼n fazla birÅŸey yok sayÄ±lÄ±r.

KOVA

Bu gÃ¼n pasiflikten silkelenmelisiniz. Zira yapacaÄŸÄ±nÄ±z bir hareket sevdiÄŸiniz kimseyi yumuÅŸatmaya yetecektir. Bir an Ã¶nce kendinizi affettirmenin yolunu bulun. Ä°kili iliÅŸkilerinizde biraz hÄ±rcÄ±n ve tartÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±nÄ±z. Bu da pek Ã§ok konuda zor duruma dÃ¼ÅŸmenize neden olacak. Ã–zellikle iki gÃ¼n sonra bu tÃ¼r tartÄ±ÅŸmalarÄ± fazlaca yaÅŸayabilirsiniz. Yeniliklere uymakta zaman kaybetmemelisiniz. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z pek rahat deÄŸil. BilinÃ§altÄ± isteklerinizin Ã¶n planda olmasÄ± sizi ruhsal aÃ§Ä±dan rahatsÄ±z edecektir.

BALIK

Genelde kadÄ±nlarla olan iliÅŸkileriniz gerilimli olabilir. Ã–zellikle de anneniz veya eÅŸiniz ya da kÄ±z kardeÅŸiniz ile. Beklenmedik geliÅŸmeler ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zdaki olumlu deÄŸiÅŸiklikler eski gÃ¼ncelliÄŸinizi korumanÄ±zÄ± saÄŸlayacaktÄ±r. OlaylarÄ±n dengesini kurmakta biraz zorlanabilirsiniz ama genelde baÅŸarÄ±lÄ± ve verimli bir dÃ¶nem geÃ§ireceksiniz. Duygusal yÃ¶nÃ¼nÃ¼z bu gÃ¼n yeniden canlanÄ±yor.

30 MART PAZAR



KOÃ‡Â

Eski alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ±n yavaÅŸ yavaÅŸ deÄŸiÅŸtiÄŸini gÃ¶rebilirsiniz. Genel sosyal ve yakÄ±n Ã§evre iliÅŸkilerinizde uyumlu ve baÅŸarÄ±lÄ± bir gÃ¼ndesiniz. AÅŸk ve sevgi konularÄ±nda ise bu baÅŸarÄ± umduÄŸunuzun altÄ±nda olabilir. DaÄŸÄ±nÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼nceler, sizi tedirgin bir havaya sokuyor. Bu da size yanlÄ±ÅŸ boyutlar getiriyor. EÄŸer yeni giriÅŸimlerde bulunmak istiyorsanÄ±z veya sÃ¼regelen iÅŸlerinizle ilgili bir deÄŸiÅŸiklik yapacaksÄ±nÄ±z yeterli zamanÄ±nÄ±z olacak. KorkmayÄ±n.

BOÄžA

KarÅŸÄ± cinsten olan bu kimse ile daha yakÄ±n olmak isterseniz bir sÃ¼re beklemeniz ve zamanlamanÄ±zÄ± iyi kullanmanÄ±z gerekiyor. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda bu dÃ¶nem sÃ¼priz misafirler ve hoÅŸ toplantÄ±larla geÃ§ecektir. AyrÄ±ca parasal yÃ¶nden aÃ§Ä±lma devresinde olduÄŸunuzu hatÄ±rlatÄ±rÄ±m. BÃ¼tÃ§enizi kontrolden geÃ§irmeden alÄ±ÅŸ veriÅŸlerinizi yapmamalÄ±sÄ±nÄ±z. BeklediÄŸiniz haberler birkaÃ§ gÃ¼n aksayabilir veya beklemediÄŸiniz sonuÃ§larÂ ortaya Ã§Ä±kabilir.

Ä°KÄ°ZLER

BaskÄ± altÄ±nda bulunmak ve dÃ¼ÅŸÃ¼nce yapÄ±sÄ± olarak duygularÄ±nÄ±zÄ± Ã¶n plana almak sizi sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olaylarÄ±n iÃ§ine itecektir. Bu durumu engelleyebilmeniz iÃ§inse mantÄ±klÄ± olmalÄ± ve hayÄ±r demesini bilmelisiniz. Ay boyunca sorumluluk almaya ve Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmaya yetecek kadar enerjiniz var. EÄŸer kafanÄ±zda kesinleÅŸmiÅŸ bir dÃ¼ÅŸÃ¼nceniz yoksa harekete geÃ§memek iÃ§in direnmelisiniz. Daha Ã¶nce baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z giriÅŸimler bazÄ± ufak aksaklÄ±klarla devam ediyor.

YENGEÃ‡

Ä°sabetli kararlarÄ±nÄ±zÄ± kendi iÅŸlerinizde de kullanarak bu gÃ¼n baÅŸarÄ±lÄ± olabilirsiniz. DaÄŸÄ±nÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi bir araya toplamalÄ± aralarÄ±nda iliÅŸkisi olanlarÄ± gruplandÄ±rmalÄ±sÄ±nÄ±z. Ancak bu ÅŸekilde yararlÄ± ÅŸeyler Ã¼retebilirsiniz. DeÄŸiÅŸikliÄŸi pek de Ã¶nemsemeyen ya da sevmeyen biriyseniz yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ortam iÃ§inde edindiÄŸiniz yer size yeterli geliyor demektir.

ASLAN

Genel olarak ilk yargÄ±larÄ±nÄ±z doÄŸru ve kesin fakat ayrÄ±ntÄ±larla fazlaca ilgilenmeniz zaman kaybÄ±na neden olacaktÄ±r. Kimsenin aklÄ±na gelmeyen, orjinal ve kendini Ã¶zgÃ¼ deÄŸiÅŸik fikirler Ã¼reteceksiniz. Fakat enerjinizi doÄŸru bir ÅŸekilde yÃ¶nlendirmelisiniz.Ä°steksiz ve pasif davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z sizi kaderci bir havaya sokabilir. Ã§evrenizde aranÄ±r olmanÄ±za raÄŸmen yabancÄ±laÅŸma eÄŸilimi gÃ¶sterebilirsiniz. AÅŸk hayatÄ±nda da oldukÃ§a kaderci davranarak olaylarÄ± geliÅŸime bÄ±rakabilir ve sonuclarÄ±na katlanmak isteyebilirsiniz.

BAÅžAK

Yeni geliÅŸmelere karÅŸÄ± daha dikkatli olmanÄ±z gereken bir dÃ¶nemdesiniz. Ã–ncelikle olaylarÄ± takip etmeniz ve sonuÃ§landÄ±rmanÄ±z gerekiyor. Ã‡evrenizde bu baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±zÄ± kÄ±skanan bir Ã§ok kimse Ã§Ä±kabilir. Hatta aleyhinize Ã§alÄ±ÅŸabilirler de. AceleciliÄŸiniz sonucu yapacaÄŸÄ±nÄ±z bir hata en Ã§ok bu kimseleri sevindirecektir. Bu sebeple mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca dikkatli adÄ±mlar atmanÄ±z gerekiyor. Bu gÃ¼n bazÄ± kimselerden ÅŸÃ¼phelenebilirsiniz.

TERAZÄ°

Bu gÃ¼n kuÅŸku iÃ§inde gibisiniz. Ama sonra kurtulacaksÄ±nÄ±z. Yeter ki isteyin. Ã–te yandan sÃ¼rekli devinim iÃ§inde olmak ve iliÅŸki iÃ§inde olduÄŸunuz kiÅŸiye net cevaplar verememek onu Ã¼zÃ¼yor. EÄŸer bu durumunuzu dÃ¼zeltmezseniz sonuÃ§ Ã¼zÃ¼cÃ¼ olabilir, neden olsun ki? Yine bu gÃ¼n sinirli bir ortamda bulunabilir ve zaten pek sevmediÄŸiniz biri ile sinir savaÅŸÄ± halinde olabilirsiniz. Parayla ilgili Ã¶nemli konuÅŸmalar ve anlaÅŸmalar yapabilirsiniz.

AKREP

DeÄŸiÅŸikliÄŸi pek de Ã¶nemsemeyen ya da sevmeyen biriyseniz yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ortam iÃ§inde edindiÄŸiniz yer size yeterli geliyor demektir. Oysa bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerden kendinizi arÄ±ndÄ±rmalÄ± hatta bu konuda yardÄ±m alabileceÄŸiniz kimselerle beraber olmalÄ±sÄ±nÄ±z. IÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla iyi iliÅŸkiler kurmanÄ±z gerektiÄŸini ve zaman zaman da onlarla birlikte olmanÄ±z gerektiÄŸini unutmamalÄ±sÄ±nÄ±z. KaÃ§mayÄ±n ve dÄ±ÅŸlÄ±yor gibi gÃ¶rÃ¼nmeyin. HiÃ§ sÃ¼phesiz gereken zekaya ve diplomasiye sahipsiniz.

YAY

Biraz kendini beÄŸenmiÅŸ olmanÄ±z bu gÃ¼n tepkilere sebep olabilir. Her ÅŸeye raÄŸmen aktif ve olumlu bir gÃ¼ndesiniz ve Ã§evreye boÅŸ verip, elde edebileceÄŸiniz her ÅŸeyi toplamaya bakmalÄ±sÄ±nÄ±z. AÅŸk iliÅŸkilerinize fazla zaman ayÄ±ramayacaksÄ±nÄ±z. SÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± durumlar yaÅŸasanÄ±z da geriye Ã§ekilmek yerine sizi kamÃ§Ä±lamasÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±n. Ondan birÅŸey gizlemeyin, iÃ§inizi aÃ§Ä±n. Ä°nanÄ±n Ã§ok sevinecek ve sizi sevdiÄŸini bir kez daha kanÄ±tlayacaktÄ±r. En azÄ±ndan birÅŸeyler Ã¶ÄŸrenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±n

OÄžLAK

Bu gÃ¼n duygusal konularda son derece ÅŸanslÄ± ve aktif olmanÄ±z olasÄ±dÄ±r, aÅŸÄ±rÄ± heyecan duyabilir ve hislerinize kapÄ±larak hareket edebilirsiniz. MantÄ±klÄ± olduÄŸunuz kadar Ã§evrenizdeki olaylara hemen uyum saÄŸlamanÄ±z, Ã¶zellikle bunu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizde uygulamanÄ±z etrafÄ±nÄ±zdaki insanlardan olumlu eleÅŸtiriler almanÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. BazÄ± giriÅŸimlerinizi, ertelemenizde fayda var. AlÄ±ÅŸveriÅŸlerde ve her tÃ¼rlÃ¼ haberleÅŸmelerde dikkatli olmanÄ±z gerekiyor.

KOVA

Her zaman her yerde istediÄŸiniz tÃ¼rde insanlar bulunmaz, bazÄ±larÄ± farklÄ±dÄ±r, bunu kabul edin diyorum. Yani Ã¶zetle devamlÄ± uyarÄ±cÄ± iliÅŸkiler aramayÄ±n biliyorsunuz ki, karmaÅŸÄ±k olmayan arkadaÅŸlÄ±klarda daha baÅŸarÄ±lÄ±sÄ±nÄ±z. YanÄ±lÄ±yor muyum? Hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun bu gÃ¼nlerde unutkanlÄ±ktan dolayÄ± baÅŸÄ±nÄ±z aÄŸrÄ±yabilir aman dikkat. BazÄ± yÃ¼klerden kurtulmanÄ±z gerekiyor. Ä°ÅŸinizle ilgili haberlere bu dÃ¶nem, tam olarak doÄŸrulanana kadar inanmamalÄ±sÄ±nÄ±z.

BALIK

KorkularÄ±nÄ±zÄ± ve gÃ¼vensizlikleri yenmek iÃ§in fazlasÄ±yla Ã¶zverili ve neÅŸeli olmaya Ã§alÄ±ÅŸmayÄ±n, biraz kendiniz koruyun. Sorumluluk almaya isteklisiniz ama rekabeti de elden bÄ±rakmÄ±yorsunuz. AmaÃ§larÄ±nÄ±zÄ± ve gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼ mesleÄŸiniz iÃ§in kullanÄ±n yoksa geri tepebilir. Beklenmedik ÅŸeyler yapmaya eÄŸilimsiniz. Uzun yolculuklara Ã§Ä±kabilirsiniz.

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