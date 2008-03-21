Hafta sonunuz nasÄ±l geÃ§ecek?

22 MARTÂ CUMARTESÄ°



KOÃ‡Â Â

AslÄ±nda siz karmaÅŸÄ±k olmayan arkadaÅŸlÄ±klarda daha baÅŸarÄ±lÄ±sÄ±nÄ±z ama her zaman bÃ¶yle olmaz tabii ki, yaÅŸam Ã§ok renklidir, deÄŸil mi? Mizah anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±z iyi, manevi yapÄ±nÄ±z ise ruhani veya filozofik. BazÄ± koÃ§lar Ã¶nce de dediÄŸim gibi bu ara Ã§ok kÄ±skanÃ§ olurken kontrolu elde tutmak isteyecekler, bu psikoloji iliÅŸkilere Ã¶ncelik eÄŸilimi olarak tanÄ±mlanabilir. Ã‡evrenin size olan sevgisi ve inancÄ±nÄ± avantaj olarak kullanabilir ve aksaklÄ±klarÄ± ortadan kaldÄ±rabilirsiniz.Â Â Â Â Â

BOÄžAÂ

KarÅŸÄ±t cins iliÅŸkilerinde cazibeniz iyi, heyecanlÄ± ve ateÅŸlisiniz, Ã¼stelik ilham gÃ¼cÃ¼nÃ¼z de yeterli. Aile iÃ§inde de sosyal olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼n, Ã§ok iÅŸinize yarayacak. Ä°liÅŸkileri yÃ¶nlendirmede duygulu olun ve Ã§ekimser kalmayÄ±n. Kendi iÃ§inizde dÃ¼zensizsiniz, biraz daha derli toplu olmalÄ±, dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi sÄ±rayla kullanmalÄ±sÄ±nÄ±z. GÃ¼nÃ¼n etkileri kÄ±skanÃ§lÄ±k, yaratÄ±cÄ±lÄ±k, misafirperverlik ÅŸeklinde olabilir. AÄŸÄ±r iÅŸler yapmak yada aÅŸÄ±rÄ± yorgunluktan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bozulabilir. Bu tÃ¼r sorunlarÄ±nÄ±z varsa size yardÄ±m edebilecek insanlarÄ± aramalÄ±sÄ±nÄ±z. OnlarÄ±n desteÄŸi zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z anlarda rahat bir nefes almanÄ±zÄ± saÄŸlayabilir.Â Â Â

Ä°KÄ°ZLER

DÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerinizin gerÃ§ekleÅŸmemesi sizi telaÅŸlandÄ±rmasÄ±n kendinizi sakinleÅŸtirebilecek birÅŸeyler bulmaya gayret etmelisiniz. Onlarla birlikte birÅŸeyler yaparken her zamankinden daha tedbirli davranmak bir Ã§Ã¶zÃ¼m olabilir,Â bunun yanÄ± sÄ±ra kendinizden yaÅŸÃ§a daha bÃ¼yÃ¼k insanlarla iliÅŸkilerinize de dikkat etmelisiniz. BazÄ±larÄ±nÄ±z bu gece flÃ¶rtÃ§Ã¼ olacaklar, kalbiniz boÅŸsa durumlar uygunsa mesele yok ama aksi halde iki misli sorun var, ona gÃ¶re.

YENGEÃ‡

YabancÄ± bir Ã¼lkede doÄŸduysanÄ±z veya anne ya da babanÄ±z yabancÄ± uyruklu ise size oralarda bir kapÄ± aÃ§Ä±lma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± var gibi ama her biriniz iÃ§in deÄŸil bu. EÄŸer uygun formattaysanÄ±z diyorum. Aniden geliÅŸebileecek olaylar karÅŸÄ±sÄ±nda tavÄ±r almakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekseniz bile uzun vadede iÅŸinize yarayacak konularda son derece baÅŸarÄ±lÄ± adÄ±mlar atabilirsiniz. Ã–nemli sorunlardan birincisi yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla aranÄ±zda Ã§Ä±kabilecek tartÄ±ÅŸmalara ya da anlaÅŸmazlÄ±klar olabilir. Bu tÃ¼r birlikteliklerde umduÄŸunuzu bulamayabilirsiniz ve hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n etkisiyle moraliniz bozulabilir

ASLAN

Bir Ã§ok Ã¶nemli geliÅŸme oluyor ve siz kendinizi bunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda tutuyorsunuz. EÅŸinizden veya sevdiÄŸinizden ya da en Ã§ok sevdiÄŸiniz arkadaÅŸÄ±nÄ±zdan iyi bir yardÄ±m alacaksÄ±nÄ±z. Bu yardÄ±m sizin ihtiyacÄ±nÄ±za gÃ¶re ÅŸekillenecek. Gizli konulara meraklarÄ±nÄ±z artÄ±yor, yani gizli konu derken karanlÄ±k entrikalarÄ± kasdetmiyorum tabii ki, kasdim doÄŸaÃ¼stÃ¼ ile ilgili. Bu sonuÃ§, biraz da VenÃ¼syen etki. Ã–nsezileriniz kuvvetli. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda karÅŸÄ±nÄ±zdaki kiÅŸiler fazla anlayÄ±ÅŸlÄ± deÄŸiller. BeklemediÄŸiniz bir engel sizi umutsuzluÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼rebilir.

BAÅžAK

Ä°ÅŸiniz veya Ã¶ÄŸreniminizle ilgili bir geliÅŸim iÃ§in maddi desteÄŸe ihtiyacÄ±nÄ±z olacak. Ya da bir Ã¼st kurum ile iÅŸiniz veya bir sorununuz olacak, eÄŸer oraya yakÄ±n birini bulabilirseniz baÅŸÄ±nÄ±z sÄ±kÄ±lmadan sorunu aÅŸacaksÄ±nÄ±z. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± veya tanÄ±dÄ±klarÄ± kendiniz iÃ§in kullanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsunuz, bu tabii ki olabilir ama sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸmayÄ±n ve Ã§ok belirgin bir hale getirmemeye Ã§aba gÃ¶sterin. Hala bazÄ± engellemelere ve yanlÄ±ÅŸ kararlar vermeye aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. SaÄŸlÄ±k olarak ÅŸu aralar aÅŸÄ±rÄ± baÅŸ aÄŸrÄ±larÄ±ndan her zamankinden fazla ÅŸikayet edebilirsiniz. Dikkatli olun.

TERAZÄ°

Bu gÃ¼nÃ¼ dikkatli yaÅŸamalÄ± risklere pek fazla girmemelisiniz.Â Sorumluluk alma konusunda istekli olduÄŸunuzu kanÄ±tlayÄ±n. Rekabeti sevdiÄŸiniz herkes tarafÄ±ndan iyi biliniyor. BabanÄ±zla ilgili bir sorun olabilir, belki bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸanabilir ya da maddi bir sorun, sessiz kalÄ±n ve bekleyin. BirkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde haklÄ± olduÄŸunuz ortaya Ã§Ä±kacaktÄ±r. AmaÃ§larÄ±nÄ±zÄ± bir kez daha gÃ¶zden geÃ§irin tÃ¼m gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼ son hedefiniz iÃ§in kullanÄ±n. SÄ±kÄ±lmaya zaman bulamayacaÄŸÄ±nÄ±z bir kaÃ§ gÃ¼n yaÅŸamanÄ±z olasÄ±dÄ±r. MaddiyatÃ§Ä± olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir insanÄ±n beklenmedik davranÄ±ÅŸlarÄ± sizi ÅŸaÅŸÄ±rtabilir.

AKREP

Psikolojik ve fiziksel olarak gÃ¼Ã§sÃ¼z bir gÃ¼ndesiniz. Bu yÃ¼zden imkan bulduÄŸunuz takdirde hiÃ§bir ÅŸey yapmadan bu dÃ¶nemin geÃ§mesini beklemeniz gerekir. DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizin anlatÄ±mÄ± kurnazlÄ±k ve incelikden yoksun olmasÄ±n. Keskin duygulara sahipsiniz ve bu yÃ¼zden Ã§abuk kÄ±zÄ±yorsunuz. Bu akÅŸam bir kadÄ±n canÄ±nÄ±zÄ± sÄ±kabilir ama bence Ã¶nemsiz. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n fikirlerini almak, dinlemek ve yansÄ±tmak iÃ§in en uygun dÃ¶nemdesiniz. Sezgilerinizi iyi kullanÄ±n, acil Ã§Ã¶zÃ¼msellikden ziyade iÃ§gÃ¼dÃ¼lerinizi dinleyin.

YAYÂ

GÃ¼n iÃ§inde harcama yapma dÃ¼rtÃ¼nÃ¼zÃ¼ kontrol altÄ±nda tutmalÄ±sÄ±nÄ±z. Gerekli tasarrufa girmezseniz Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde bir hayli zorlanacaksÄ±nÄ±z. Ne gerek var? DÃ¼ÅŸÃ¼nce ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zda ani ve kesin deÄŸiÅŸiklikler olacaktÄ±r. Yani demek istediÄŸim kendi iÃ§inizdeki ikilemlerin getirdiÄŸi zÄ±tlaÅŸmalar. AnÄ±nda karar vermeniz gerektiÄŸinde kendinize beÅŸ dakikalÄ±k bir zaman tanÄ±yÄ±n. Kendinizi ifade zorluÄŸu hissettiÄŸinizde ise tartÄ±ÅŸmalardan kaÃ§Ä±nÄ±n. Beklenmedik teklifler alabilir veya Ã¶nemli konumlara gelebilirsiniz.

OÄžLAK

Pek olumlu bir gÃ¼nde deÄŸilsiniz. GÃ¼nÃ¼ mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca pasif ÅŸekilde geÃ§irmeye ve iliÅŸkilerinizi sarsmamaya gayret etmelisiniz. Her zaman her yerde istediÄŸiniz tÃ¼rde insanlar bulunmaz, bazÄ±larÄ± farklÄ±dÄ±r, bunu kabul edin diyorum. Yani Ã¶zetle devamlÄ± uyarÄ±cÄ± iliÅŸkiler aramayÄ±n biliyorsunuz ki, karmaÅŸÄ±k olmayan arkadaÅŸlÄ±klarda daha baÅŸarÄ±lÄ±sÄ±nÄ±z. YanÄ±lÄ±yor muyum? Hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun bu gÃ¼nlerde unutkanlÄ±ktan dolayÄ± baÅŸÄ±nÄ±z aÄŸrÄ±yabilir aman dikkat. BazÄ± yÃ¼klerden kurtulmanÄ±z gerekiyor.

KOVAÂ

Bu gÃ¼n duygusal iliÅŸkilerinizi dÃ¼zene koymaya uygun dÃ¶nem deÄŸildir. GÃ¼vendiÄŸiniz insanÄ±n ya da insanlarÄ±n yanÄ±nda huzur arayÄ±n. Evet, bazÄ±larÄ± sizden daha Ã§ok ilgi bekleyebilirler, eÅŸiniz veya belki de sevdiÄŸiniz kiÅŸi iÃ§ine kapanmanÄ±zdan etkilenebilir. Bu kadar iÃ§e dÃ¶nmeyin. Kendinize karÅŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼ olduÄŸunuzda yanlÄ±ÅŸ yapabiliyorsunuz. Ä°stediÄŸiniz gibi yÃ¼rÃ¼mediÄŸi iÃ§in size Ã¼zÃ¼ntÃ¼ veren bir iliÅŸkiniz hakkÄ±nda sevindirici geliÅŸmeler yaÅŸayabilirsiniz. GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibi Ã¼zÃ¼ntÃ¼ geÃ§ici bir ÅŸeydir ve kalÄ±cÄ± olmasÄ±na izin vermemelisiniz.

BALIK

Aile iÃ§i sorunlarÄ±nÄ±z da bÃ¼tÃ¼n hÄ±zÄ±yla artacak fakat Ã¶yle dert edecek kadar deÄŸil. Ä°ÅŸ veya ev hayatÄ±ndaki sorunlar sizi sÄ±kmasÄ±na raÄŸmen Ã§Ã¶zÃ¼mlemek iÃ§in tÃ¼m enerjinizi sarfedecek ve baÅŸarÄ±lÄ± olacaksÄ±nÄ±z. Bu nedenle konuÅŸmalarÄ±nÄ±zda biraz daha seÃ§ici davranmanÄ±zÄ± Ã¶neririm. Sizi ÅŸaÅŸÄ±rtacak bir haber almanÄ±z ihtimali gÃ¼Ã§lÃ¼. Bunu saklÄ± tutmayÄ±p, tartÄ±ÅŸmaya aÃ§malÄ±sÄ±nÄ±z. Ã–nemli bir toplantÄ±da ya da bir eÄŸlencede bulunabilirsiniz. Bu gibi durumlarda ciddi konulardan da uzak durmalÄ±sÄ±nÄ±z.

23 MART PAZAR



KOÃ‡ Â

Size her ÅŸey sÄ±radan ve son derece tatsÄ±z gelebilir. Ne istediÄŸinizi, ne beklediÄŸinizi tam olarak adlandÄ±ramÄ±yabilirsiniz. Fakat bu geÃ§ici ve sÄ±radan bir etki. GÃ¼n ortasÄ±nda tembelleÅŸiyorsunuz. Bu etki kendinizi hissetmenize veya pasif olmanÄ±za, geri planda kalmanÄ±za neden olabilir. Bu tÃ¼r duygularÄ± Ã¼zerinizden atabilmek iÃ§in de kendinizi dÄ±ÅŸarÄ± atabilirsiniz. Fakat akÅŸama doÄŸru kendinizi toparlayacaksÄ±nÄ±z. Hatta Ã¶yle ki Ã§alÄ±ÅŸma isteÄŸindeki artÄ±ÅŸa kendiniz de ÅŸaÅŸÄ±racaksÄ±nÄ±z.

BOÄžA

Estetik gÃ¼zellik kadar maddi deÄŸerleri de arayacaksÄ±nÄ±z ayrÄ±ca doÄŸa ve doÄŸal ÅŸeyleri arzulayacaksÄ±nÄ±z. Realist dÃ¼ÅŸÃ¼nceler iÃ§indesiniz ama tedbiri elden bÄ±rakmayÄ±n. Bu ara kolay yÃ¶netiliyorsunuz ama bunu iyi bilenler muhteÅŸem inadÄ±nÄ±zÄ± ortaya Ã§Ä±karabilirler. AslÄ±nda bugÃ¼n fazla birÅŸey yok sayÄ±lÄ±r. Ã–zellikle yeni baÅŸlatmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z yakÄ±n iliÅŸkiler iÃ§in ÅŸansÄ±nÄ±z Ã§ok az. Aile veya duygusal iliÅŸkilerinizle ilgili bir mutluluk yaÅŸamanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n.

Ä°KÄ°ZLER BURCUÂ Â Â Â

Bu gÃ¼n iÅŸ yeriniz ya da iÅŸ iliÅŸkilerinizle ilgili sorunlarÄ±nÄ±zdan birisinden kurtulacaksÄ±nÄ±z. Ä°lginiz doÄŸrultusunda hedeflediÄŸiniz sonuca varmak ve bunu korumak iÃ§in elden geleni yapmalÄ±sÄ±nÄ±z ve hiÃ§ kimse sizin ilginizi baÅŸka bir yÃ¶ne sevketmemeli. Hedefinizin yoluna hiÃ§ kimsenin Ã§Ä±kmasÄ±na izin vermeyin ve buna dikkat edin ama ÅŸÃ¼pheci olmayÄ±n. Duygusal olarak son derece anlayÄ±ÅŸlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ±z gibi birlikte olduÄŸunuz kimseden de anlayÄ±ÅŸ gÃ¶receksiniz. VereceÄŸiniz ani kararlarla bir miktar para harcayabilirsiniz.

YENGEÃ‡

Yeni baÄŸlantÄ±lar kuracak ve yeteneklerinizi gÃ¶sterme imkanÄ±na kavuÅŸacaksÄ±nÄ±z. Ä°Ã§inizde uzun yolculuklarla veya belki de tatil yapmak gibi arzular bulunmasÄ± olasÄ±dÄ±r. Bu eÄŸilimler size para harcattÄ±rabilir. Evinizde gerek iÅŸ ve gerekse yolculuk planlarÄ±nÄ±z gibi ÅŸeyleri engelleyebilecek bir ÅŸeyler meydana gelebilir. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z fena sayÄ±lmaz. Daha Ã§ok manevi yÃ¶ndeki huzursuzluÄŸunuz ve tÃ¼ketim hÄ±rsÄ±nÄ±zÂ dÄ±ÅŸÄ±nda iyi demek istiyorum. GÃ¼neÅŸli gÃ¼nlerde yapacaÄŸÄ±nÄ±z kÄ±sa yolculuklar ve eÄŸlenceli gezintiler sizi umduÄŸunuzdan daha Ã§ok rahatlatacaktÄ±r.

ASLAN

Bu gÃ¼n saat 11:00 ile 15:00 arasÄ±nda olumsuz olarak etkilenebilirsiniz ama sakÄ±n telaÅŸ etmeyin Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§ok ciddi bir durum yok. Sadece bir tartÄ±ÅŸma veya yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lma olacaktÄ±r. Ã–nemli konularÄ± iki gÃ¼n sonrasÄ±na bÄ±rakmanÄ±z yeterli. Para konularÄ±ndaki uÄŸraÅŸlarÄ±nÄ±z alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtan daha zor ve yorucu olabilir fakat en azÄ±ndan bu konularda gerileme olmayacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yleyebilirim. Buna karÅŸÄ±lÄ±k, iÅŸ Ã§evrenizde huzursuz edici olaylar ve yÄ±pratÄ±cÄ± dedikodularla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. BazÄ± kimselerin, Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zÄ± kurcalamalarÄ± ve sizi yÄ±pratmaya Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± olasÄ±dÄ±r.

BAÅžAK

Bu gÃ¼n daha dÄ±ÅŸa dÃ¶nÃ¼ksÃ¼nÃ¼z. DÄ±ÅŸa aÃ§Ä±lmak bu gÃ¼nlerde yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ve yeteneklerinizi kÄ±sÄ±tlayacak. Bununla birlikte sezgileriniz kÄ±saca altÄ±ncÄ± duyunuz bir hayli geliÅŸmiÅŸ durumda. Bununla birlikte iÃ§ sorunlarÄ±nÄ±z ikinci plana itilecek. Tabii ki bu da problemlerin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ olabilir. Ev iÃ§inde olumsuz konuÅŸmalar geÃ§ebilir, aile bÃ¼yÃ¼klerinizle mÃ¼nakaÅŸa edebilirsiniz. Ama Ã§Ã¶zÃ¼mler zor deÄŸil.

TERAZÄ°

Bu gÃ¼n kendinizi aldatmayÄ±n aksi halde kÄ±rÄ±lgan olabilirsiniz. Oysa oldukÃ§a romantik ve hayalcisiniz. EÅŸinizle, sevgilinizle ya da sevdiÄŸiniz insanlarla iliÅŸkilerinizde son derece dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu duygusallÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yÃ¼zÃ¼nden Ã§evrenize karÅŸÄ± her zamankinden daha ilgili ve yardÄ±m sever olacaksÄ±nÄ±z.Â Ama bu olumlu yÃ¶nden Ã§ok olumsuz yÃ¶nde de etkileyebilir, sonuÃ§ta olaylara karÅŸÄ± isteksiz olabilirsiniz. Bu da iÅŸ veriminizi dÃ¼ÅŸÃ¼rebilir. KÄ±sa sÃ¼rede toparlanmanÄ±zÄ± ve bir an Ã¶nce silkelenmenizi tavsiye ederim.

AKREP

Tek baÅŸÄ±nÄ±za kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda olaylarÄ± ÅŸÃ¶yle bir gÃ¶zden geÃ§irmek gerÃ§ekten Ã§ok yararlÄ± olabilir. Neden utangaÃ§sÄ±nÄ±z? SokulgansÄ±nÄ±z ama biraz da utangaÃ§. SonuÃ§ olarak kendinize biraz daha Ã¶nem verirseniz sanÄ±rÄ±m daha iyi olacak. Ã‡ok hassas olduÄŸunuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz ama bu biraz da sanal bir duygu. Fiziksel dayanÄ±klÄ±lÄ±k ve gÃ¼Ã§ isteyen iÅŸlere giriÅŸmeniz ve bunlarda baÅŸarÄ±lÄ± olmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. AkÅŸamÄ± evde geÃ§irin ve dinlenin.

YAY

Ä°Ã§inde bulunduÄŸunuz kozmolojik durum yeni tanÄ±ÅŸmalarÄ± ve olumsuz duygulardan arÄ±nmayÄ± temsil eder. DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi birilerine aktarmak iÃ§in bu dÃ¶nemin geÃ§mesini beklemeniz daha yararlÄ± olacaktÄ±r. Ne kadar mÄ±. BirkaÃ§ hafta kadar. Genel iliÅŸkilerinizde uyumsuzluklar gÃ¶zlenebilir ya da sosyal olarak kendinizi ifede edemiyebilirsiniz. Evde atÄ±ÅŸtÄ±rma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z daha da yoÄŸunlaÅŸacak.

OÄžLAK

Sosyal geliÅŸmelere olan ilginizin arttÄ±ÄŸÄ± da gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. GÃ¼n sonuna doÄŸru canÄ±nÄ±zÄ±n sÄ±kÄ±lmasÄ±na neden olabilecek bir haber alsanÄ±z da sonuÃ§ta olayÄ±n iyiye gitmesi moral yÃ¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼ takviye edecek. Bence fena bir gÃ¼n sayÄ±lmaz. EÄŸer geÃ§miÅŸ dÃ¶nemlerdeki olumsuz etkiler yÃ¼zÃ¼nden eÅŸinizle aranÄ±zda bazÄ± gerilimler olmuÅŸsa artÄ±k onlarÄ±n tamamen ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receksiniz. Aniden sÃ¼rpriz misafirlerle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Ya da uzun sÃ¼redir gÃ¶rmediÄŸiniz birisinden haber alabilirsiniz.

KOVA

YakÄ±n akrabalarÄ±nÄ±zla hatta anne, babanÄ±zla ve eÄŸer varsa kardeÅŸlerinizle tartÄ±ÅŸabilirsiniz. GeliÅŸmeleri daha farklÄ± ve Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ yaklaÅŸÄ±mlarla ele almalÄ±sÄ±nÄ±z . Bu tÃ¼r bir davranÄ±ÅŸ meslek ya da eÄŸitim hayatÄ±nÄ±zla ilgili sorunlar iÃ§in geÃ§erlidir. Kalbiniz boÅŸsa, yeni bir iliÅŸkiyi gÃ¼ndeme getirin, bunun iÃ§in fazla zorlanmayacaksÄ±nÄ±z. Sosyal iliÅŸkiler ve etkinlikler iÃ§in iyi bir gÃ¼n. Ã‡alÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nÄ±z son derece disiplinli bir dÃ¶neme girmektedir. Bu durum size biraz sÄ±kÄ±ntÄ± verebilir fakat diÅŸinizi sÄ±kÄ±p, tempoya girebilirseniz yarar gÃ¶rebilirsiniz.

BALIK

Yeni kiÅŸilerden yana ÅŸansÄ±nÄ±z bu gÃ¼n de devam edecektir. Ã–nemli ya da ilginÃ§ kimseler tanÄ±yacaksÄ±nÄ±z.Â AyrÄ±ca ailevi anlaÅŸmazlÄ±klar dÃ¶neminden de Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ bulunuyorsunuz ve bu dÃ¶nem istediÄŸiniz her ÅŸey iÃ§in ailenizden destek gÃ¶rebilirsiniz. OlaylarÄ± deÄŸerlendirirken iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. GeÃ§erli etkiler Ã¶zellikle duygusal Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara neden olacaÄŸÄ± iÃ§in sizi yÄ±pratabilir. Dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z ve ani kararlarÄ±n etkisiÂ olabilir ve bu durum kÄ±skanÃ§lÄ±k ve kavgaya da neden olabilir.

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