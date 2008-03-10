08 MART CUMARTESÄ°



KOÃ‡Â

DuygusallÄ±ÄŸÄ±nÄ±z birden artacak, sevilme ve sevme hisleriniz de yoÄŸunlaÅŸacak. Bu sizi gÃ¼nlÃ¼k iÅŸlerden uzaklaÅŸtÄ±rabilir. Hatta iÅŸleriniz sÄ±rasÄ±nda geri planda kalmayÄ± tercih edebilirsiniz. Duygusal yÃ¶nden oldukÃ§a sadÄ±ksÄ±nÄ±z. Gereksiz risklerden kaÃ§Ä±nmanÄ±z maddi yÃ¶nden uÄŸrayabileceÄŸiniz bÃ¼yÃ¼k bir zarardan kurtulmanÄ±za yardÄ±m edebilir, gÃ¼nÃ¼n sonunda size cazip gelen bir yatÄ±rÄ±m teklifi alabilirsiniz. Elinizdeyse her teklifi mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca ertelemenizi tavsiye ederim.

BOÄžA

Aceleci olmayÄ±n. ZekanÄ±z her zamankinden daha canlÄ± ve uyanÄ±k, ruhsal enerjiniz gÃ¼Ã§lÃ¼, planlarÄ±nÄ±zÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebilecek enerjiye sahipsiniz. AyrÄ±ca iÅŸlerinizi Ã§abuk halletme eÄŸilimindesiniz ve gayretlisiniz. Ä°yi iÅŸler yapabilir para ve baÅŸarÄ± kazanabilirsiniz. Ä°ÅŸ, aÅŸk, ÅŸansa baÄŸlÄ± her ÅŸeyde baÅŸarÄ±lÄ± olmamanÄ±z iÃ§in bir sebep yok. Size karlÄ± bir iÅŸ teklif edebilirler. Bu iÅŸin kazancÄ± ilk bakÄ±ÅŸta gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kadar Ã§ok olmayabilir. Yapmak istediÄŸiniz fakat bir sÃ¼reden beri fÄ±rsat bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸeyler iÃ§in hazÄ±rlanmalÄ±sÄ±nÄ±z. Ä°yimserliÄŸiniz ve acÄ±ma hislerinizin artmasÄ± iyi niyetinizi suistimal edebilecek kimselerin de yanÄ±nÄ±za yaklaÅŸmalarÄ±na neden olabilir.

Ä°KÄ°ZLER BURCUÂ Â Â Â

Bu gÃ¼n olaylarÄ± deÄŸerlendirirken abartma eÄŸilimindesiniz, sinirli tedirgin ve yÃ¼zeysel davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z dikkat Ã§ekebilir. Keskin zekasÄ± ve dili olan kimselerden veya saygÄ± duyduÄŸunuz birisinden katÄ± eleÅŸtiriler alabilirsiniz. Yeni ÅŸeylerden mesela yeni iliÅŸkiler, tanÄ±ÅŸmalar, iÅŸler ya da alÄ±ÅŸ veriÅŸ gibi ÅŸeylerden uzak durmalÄ±sÄ±nÄ±z. AlacaÄŸÄ±nÄ±z bir teklif sizi hem mutlu edecek hem de gururlanmanÄ±za sebep olacak. Ã–nemli bir sorumluluk almanÄ±z olasÄ±dÄ±r. KadÄ±nsanÄ±z sizden yÃ¼z bulamamÄ±ÅŸ olan bir erkeÄŸin kasÄ±tlÄ± dedikodularÄ± yÃ¼zÃ¼nden canÄ±nÄ±z sÄ±kÄ±labilir. Yeni ve kalÄ±cÄ± bir iliÅŸki dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z iyi deÄŸerlendirmeniz gerekecek.

YENGEÃ‡

Bu gÃ¼n eÄŸlence isteÄŸi gÃ¶rÃ¼lebilir, harcamalarda aÅŸÄ±rÄ±ya kaÃ§Ä±yorsunuz, zira sosyal yaÅŸamÄ±nÄ±zda canlÄ±lÄ±k var. AÅŸÄ±rÄ± hevesler iÃ§indesiniz, saygÄ±sÄ±z olmayÄ±n ve kendinize hakim olun. OlaylarÄ±n kolay yÃ¶nlerine kaÃ§Ä±yorsunuz, bazÄ± kadÄ±nlarla mÃ¼nakaÅŸa ve ayrÄ±lÄ±klar gÃ¶rÃ¼lebilir. AlacaÄŸÄ±nÄ±z bir haber yÃ¼zÃ¼nden, bir yere gidebilir ve asÄ±l yapmanÄ±z gereken ÅŸeyleri ihmal edebilirsiniz. ErkeksenizÂ Â ailenizle ilgili konular Ã¶n planda olacaktÄ±r. Yeniliklere uymakta zamanÂ kaybetmemelisiniz. Dedim ya, bu gÃ¼n bir dostunuzla birlikte bÃ¼tÃ¼n stresleriniziÂ atabilecek ve gÃ¼zel bir vakit geÃ§irmeniz olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± oldukÃ§a fazla. Hayaller ve bÃ¼yÃ¼k idealler peÅŸinde koÅŸmanÄ±z bazen sizi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±yor.

ASLAN

Enerjiniz yerinde, kararlÄ±lÄ±k ve Ã§alÄ±ÅŸkanlÄ±k gÃ¶stereceksiniz. Ama gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼n azaldÄ±ÄŸÄ± hissine kapÄ±labilir ve aÅŸÄ±rÄ± yorgunluk Ã§ekebilirsiniz. KÃ¼ltÃ¼rel faaliyetlerin yoÄŸun olduÄŸu bir dÃ¶neme girmek Ã¼zeresiniz. Ãœzerinizde otorite sahibi olan kimselerle karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak gerilimleriniz olabilir. SÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±zÄ± dostlarÄ±nÄ±za aÃ§madÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in kendinizi Ã§aresiz durumda gÃ¶rebilirsiniz. Bu gÃ¼n mÃ¼mkÃ¼nse hiÃ§ bir iÅŸe teÅŸebbÃ¼s etmemelisiniz. Ä°nsan iliÅŸkilerinde ÅŸanslÄ± ve baÅŸarÄ±lÄ±sÄ±nÄ±z. BazÄ± kimselereÂ en azÄ±ndan bir, iki gÃ¼n iÃ§in fazla iyi niyetli davranmanÄ±z zayÄ±f olmanÄ±z anlamÄ±na gelebilir. Hala bazÄ± engellemelere ve yanlÄ±ÅŸ kararlar vermeye aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z.

BAÅžAK

Ã‡ok yorgunsunuz, bu da kas aÄŸrÄ±larÄ±na neden olabilecek kadar Ã§ok faaliyette olacaÄŸÄ±nÄ±z anlamÄ±nda. Kendinizi yormamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Bu arada, sinir gerginliÄŸi yÃ¼zÃ¼nden sevdiÄŸiniz kiÅŸinin kalbini kÄ±rmaya hiÃ§ gerek yok. AÅŸk hayatÄ±nÄ±zda daha dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. YanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalar ve iletiÅŸim bozukluÄŸundan kaynaklanan birÃ§ok sorun sevdiÄŸiniz kimseyle aranÄ±zÄ± aÃ§acaktÄ±r. Bu ara sosyal Ã§evreniz oldukÃ§a geniÅŸ olacak. Sizin iÃ§in ilginÃ§ bir fÄ±rsat olabilir. Buna karÅŸÄ±n kendinize gÃ¼veninizin azaldÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nem iÃ§indesiniz. KarÅŸÄ±nÄ±zdakileri sizden daha gÃ¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rme eÄŸilimindesiniz bu yÃ¼zden bu kiÅŸilerden hemen etkilenebiliyorsunuz.

TERAZÄ°

BazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapabilirsiniz ve birÂ sÃ¼rpriz olabilir. Yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar ve kor halindeki aÅŸklarÄ±n alevlenmesi bu ara olasÄ±dÄ±r. Aman dikkat edin, eliniz yanmasÄ±n. Zorlu bir dÃ¶nemin iÃ§ine giriyorsunuz. Her konuda baskÄ± altÄ±nda bulunmak ve duygularÄ±nÄ±zÄ± Ã¶n plana almak sizi sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olaylarÄ±n iÃ§ine itecektir. Genel iliÅŸkileriniz ve Ã¶zel yaÅŸamÄ±nÄ±z hareketlenecek. Olaylar anidenÂ Ã§Ä±kabilir, bu nedenle heyecanÄ±nÄ±zÄ± kontrol etmesini Ã¶ÄŸrenmeniz gerekecek. DÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerinizi ve yapmak istediklerinizi rahatlÄ±kla gerÃ§ekleytirebileceÄŸiniz bir dÃ¶nemdesiniz. YanlÄ±z kararsÄ±z kalmanÄ±z olumsuz sonuÃ§lar doÄŸurabilir. AyrÄ±ca gecikmenize de neden olacaktÄ±r. Bu sebeple kararsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ã§ok Ã§abuk yenmeye Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu gÃ¼n bireyselliÄŸiniz Ã¶n plana Ã§Ä±kacak.

AKREP

Ruhsal aÃ§Ä±dan enerjiniz her zamankinden daha iyi durumda ve algÄ±lama gÃ¼cÃ¼nÃ¼z Ã¶n planda. Ã–nceden planladÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± uygulamak iÃ§in gÃ¼cÃ¼nÃ¼z olacak, dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerinizi yerine getirebilmeniz iÃ§in iyi bir zamandasÄ±nÄ±z. Moral ve ruhsal teÅŸvik ile iÅŸlerinizi oldukÃ§a Ã§abuk halledebiliyor ve isteklerinizin ne olmasÄ± gerektiÄŸine uygun karar verebiliyorsunuz. Bu dÃ¶nem ÅŸanslÄ± olduÄŸunuzu ve ÅŸansÄ±nÄ±zÄ±n da sizi bir sÃ¼re destekleyeceÄŸini gÃ¶receksiniz. Ã‡alÄ±ÅŸma isteÄŸinizin artmasÄ± ile olaylara bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±z yeniden deÄŸiÅŸebilir. SabrÄ±nÄ±z ve gÃ¼cÃ¼nÃ¼z yerine gelecektir.

YAY

Bu gÃ¼n baÅŸarÄ± isteÄŸiniz yoÄŸunlaÅŸacak yani kendinizi fanatik bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±za kaptÄ±rabilirsiniz. Ama kolay memnun olmayacaksÄ±nÄ±z. MantÄ±klÄ± olduÄŸunuz kadar Ã§evrenizdeki olaylara hemen uyum saÄŸlamanÄ±z ve Ã¶zellikle bunu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizde uygulamanÄ±z etrafÄ±nÄ±zdaki insanlardan olumlu eleÅŸtiriler almanÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. Meslek hayatÄ±nÄ±zda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±z esnasÄ±nda fikirlerinizin hemen dikkate alÄ±nmamasÄ± sizi sinirlendirebilir. DÃ¼ÅŸÃ¼nceleriniz sizin iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olabilir, ama baÅŸkalarÄ± da sizinle aynÄ± fikirleri paylaÅŸmayabilirler. Bireysel iliÅŸkileriniz Ã¶nem taÅŸÄ±yacaktÄ±r.

OÄžLAK

Bu gÃ¼n iÅŸ veya genel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zda verimliliÄŸiniz azalabilir. Etkilemeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z kimsenin dikkatini Ã§ekebilmek iÃ§in oldukÃ§a fazla efor sarfediyorsunuz. Kendinizi bu denli aÅŸÄ±rÄ± yormamanÄ±zÄ± Ã¶ÄŸÃ¼tlemeliyim. Aile iÃ§inde ise bu dÃ¶nem birlikte yapmanÄ±z gereken bazÄ± iÅŸler olacaktÄ±r. SabÄ±rlÄ±, yapÄ±cÄ± ve olumlu gÃ¶zlemleriniz sayesinde konulara kolay adapte olabiliyor, kÄ±sa zamanda sonuca gidebiliyorsunuz. KanÄ±tlanmÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri ele almanÄ±z ve gelecek iÃ§in sÃ¶ylediklerinizin doÄŸru Ã§Ä±kmasÄ± sizi diÄŸer insanlara karÅŸÄ± gÃ¼venilir bir havaya sokacaktÄ±r.

KOVA

AtacaÄŸÄ±nÄ±z her adÄ±mÄ± iyi hesaplamalÄ±, baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her yerde kendinizi gÃ¶rmeli ve hatalarÄ±nÄ±zÄ± anÄ±nda kavramalÄ±sÄ±nÄ±z. Ä°ÅŸte o zaman hata yapma oranÄ±nÄ± azaltacaksÄ±nÄ±z. Ne var ki bu ara sert aÃ§Ä±lar altÄ±ndasÄ±nÄ±z. Fakat geÃ§en yÄ±lÄ±n bu dÃ¶nemi kadar deÄŸil. Yine de siz temkinli olmaya devam edin. Sosyal yÃ¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼n bu dÃ¶nemde aÄŸÄ±r basmasÄ± ile deÄŸiÅŸik ortamlarda bulunmak ve deÄŸiÅŸik sanatsal faaliyetlere katÄ±lmak isteyeceksiniz. GÃ¼cÃ¼nÃ¼z sizi ve beraber olduÄŸunuz kimseyi oldukÃ§a ÅŸaÅŸÄ±rtabilir. AÅŸk isteÄŸiniz daha Ã§ok aÄŸÄ±rlÄ±k kazanacak. AraÅŸtÄ±rÄ±yor, gÃ¶rÃ¼yor ve saÄŸlam delillerle insanlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yorsunuz. Karar almakta zorlanÄ±yor fakat kararlarÄ±nÄ±zdan geri dÃ¶nmÃ¼yorsunuz.

BALIK

GÃ¼nÃ¼n ilk saatlerindeÂ ÅŸansÄ± yakalayabilirsiniz. BÃ¶ylelikle her konudaÂ haberdar olmak isteyeceksiniz. Bu gÃ¼nÃ¼ iyi deÄŸerlendirin. YaratÄ±cÄ±sÄ±nÄ±z ve rol yapma yeteneÄŸiniz kendini gÃ¶sterecektir. Bu sayede birÃ§ok olayÄ±n kontrolunu ele geÃ§irecek, hatta Ã§alÄ±ÅŸmalara bile baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z. HÄ±zlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor ve dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z andan itibaren de uygulamaya geÃ§iyorsunuz. BÃ¶ylece hem zamandan hem de enerjinizden tasarruf ediyorsunuz. Pratik uygulanabilir dÃ¼ÅŸÃ¼nceler Ã¼reteceksiniz. Ã‡evre uyarÄ±larÄ±nÄ± kiÅŸilik sorunu yapabilir ve insanlarÄ±n size eleÅŸtirdikleri fikrine kapÄ±labilirsiniz. AslÄ±nda amacÄ±nÄ±zÄ± saptayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in aÅŸÄ±rÄ±ya kaÃ§maya eÄŸilimlisiniz. AkÅŸam saatlerinde meslekte anlaÅŸmazlÄ±klar gÃ¶rÃ¼lebilir ya da ailevi sorunlarÄ±nÄ±z olabilir.

09 MART PAZAR



KOÃ‡Â

Genel iliÅŸkilerinizde ve Ã§evrenizdeki kiÅŸilere karÅŸÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zda huysuzluk ve geÃ§imsizlik gÃ¶zlenebilir, olaylar veya kiÅŸilerden fazlasÄ±yla etkilenmeye ve heyecanlanmaya aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. Sosyal hayatÄ±nÄ±z iÃ§in Ã§ok iyi olacak bu durum diÄŸer yandan Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zdaki sÃ¼rekli bir iliÅŸkiyi ortadan kaldÄ±rabilir. Daha Ã¶nce belirtilen hareketlilik kendini bariz bir ÅŸekilde ortaya koyacaktÄ±r. Zihniniz sÃ¼rekli olarak bir ÅŸeyden etkilenecek ve meÅŸgul olacaktÄ±r. Ä°fade eksikliÄŸi gÃ¶rÃ¼lebilir. Ä°kili iliÅŸkilerine dikkat etmelisiniz. Bir alÄ±m iÃ§in bir dosta arkanÄ±zÄ± dÃ¶nÃ¼yorsunuz.

BOÄžA

Kendinizi farklÄ± hisedebilir ve bundan dolayÄ± baÅŸkalarÄ±na her zamanki davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±zdan farklÄ± daha yakÄ±n olma isteÄŸinde olabilirsiniz. Keyifli ve rahat olma isteÄŸiniz yoÄŸun ayrÄ±ca Ã§evrenize sevgi beslemek isteÄŸindesiniz aynÄ± zamanda da bu kiÅŸilerden ÅŸefkat bekliyorsunuz. Bir BoÄŸa'nÄ±n unutkanlÄ±ÄŸÄ± ciddidir. Olumlu gezegen etkileri sizi giriÅŸimlerde faal ve verimli yapacaktÄ±r. YanlÄ±z bu kÄ±sa dÃ¶nemde Ã§evrenizdeki insanlara daha anlayÄ±ÅŸlÄ± olmak gerekiyor. AceleciliÄŸinizden ise hiÃ§ bir ÅŸey kaybetmemiÅŸsiniz. Yine bu gÃ¼n acelecilik gÃ¼ndemde olacak. Yani zihinsel yÃ¶nden gÃ¼Ã§lÃ¼ olmanÄ±za raÄŸmen konuÅŸmaktaÂ bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar Ã§ekebilirsiniz.

Ä°KÄ°ZLER

Daha temkinli ve dikkatli olduÄŸunuz sÃ¼rece sorunlarÄ± kolaylÄ±kla halledebiliyorsunuz. Birlikte olduÄŸunuz kimsenin ailevi sorunlarÄ± bu gÃ¼nlerde Ã¶ne Ã§Ä±kacaktÄ±r. Bu sebeple moralinin bozuk olabileceÄŸini unutmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu gÃ¼n yumuÅŸak baÅŸlÄ± gÃ¶rÃ¼nmeniz size kÃ¼Ã§Ã¼k menfaatler kazandÄ±rabilir ayrÄ±caÂ beklemediÄŸiniz misafirler gelebilir ve hediyeler alabilirsiniz Ã¶te yandan bu gÃ¼n yaptÄ±klarÄ±nÄ±z takdir gÃ¶recektir, resmi makamlarla ve patronlarÄ±nÄ±zla ya sizden bÃ¼yÃ¼klerle iyi iliÅŸkiler kurabilirsiniz. Ã‡ok yÃ¼klÃ¼ bir Ä°kizler gÃ¼nÃ¼ndesiniz, sabahtan itibaren fiziksel gÃ¼cÃ¼nÃ¼z iyi. Hatta kendinizde aÅŸÄ±rÄ± bir enerji yoÄŸunluÄŸu hissedebilirsiniz.

YENGEÃ‡

KÄ±sa seyahatler yapmak iÃ§in iyi bir zamandasÄ±nÄ±z. Ã‡alÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±zda ve genelde bu sÃ¼re iÃ§erisinde aktif olma isteksizliÄŸiniz yoÄŸun olacak olaylara ve kiÅŸilere sinirli davranabilirsiniz her zamankinden daha sinirli bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼mdesiniz. Ama bu zorluklarÄ± gayretle aÅŸÄ±yorsunuz, bazÄ± yeni atÄ±lÄ±mlar gerÃ§ekleÅŸtirebilirsiniz. Hatta yeni bir iÅŸ teklifi alabilirsiniz. YanlÄ±z bu teklife bir cevap vermeden Ã¶nce enine boyuna dÃ¼ÅŸÃ¼nmenizi tavsiye ederim. Bu konu bir iliÅŸki de olabilir. KararlÄ±lÄ±k gÃ¶steriyorsunuz.

ASLAN

BirÅŸeyler satÄ±n almak istiyorsanÄ±z bu zamanÄ± deÄŸerlendirmelisiniz. Genelde kadÄ±nlarla iliÅŸkilerin bozulduÄŸu bir dÃ¶nemsiniz. Ã‡ok Ã¶nemli olmamakla birlikte dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerda ayrÄ±lÄ±klar gÃ¶zlenebilir. Bir kÃ¼Ã§Ã¼k ve tatsÄ±z olay iliÅŸkinizi fazla etkilemeyecektir. Ama daha Ã¶nce yapmÄ±ÅŸ olduÄŸunuz bir plan varsa onu ertelemenize neden olabilir. Aile ve iÅŸ yaÅŸamÄ±nda geliÅŸebilecek ani sorunlar da kendiliÄŸinden Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸacaklar. Bu dÃ¶nem her tÃ¼rlÃ¼ konuda yenilikler ve deÄŸiÅŸiklikler dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz. Maddi isteÄŸiniz yoÄŸunluk kazanacak. Resmi yerler ve kamu kuruluÅŸlarÄ± ile olan iliÅŸkilerde baÅŸarÄ±lar gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor.

BAÅžAK

Kendinizden baÅŸkasÄ±nÄ±n halledemiyeceÄŸi iÅŸlerinizi halletmeniz iÃ§in iyi bir zamandasÄ±nÄ±z, sizden yaÅŸlÄ± olan kimselerle iliÅŸkilerinizi geliÅŸtirmeniz iÃ§in uygun bir zamandasÄ±nÄ±z. Ama iÃ§inize fazla kapanÄ±ksÄ±nÄ±z, duygusal karmaÅŸa yaÅŸÄ±yorsunuz bu sizin aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k duygusuna kapÄ±lmanÄ±za neden olabilir. ÅžÃ¼phelendiÄŸiniz konuda ÅŸimdilik bir ÅŸey belli etmeden olaylarÄ± kendi akÄ±ÅŸÄ±na bÄ±rakmakta yarar var. Bir toplantÄ±da bulunup, bulunmamak konusunda kararsÄ±z kalmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸlerin Ã¼stesinden gelme ve kararlarÄ±nÄ±za sadÄ±k kalma dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi ile isteÄŸiniz kuvvetli ve bu yÃ¼zden tartÄ±ÅŸmalara girebilirsiniz.

TERAZÄ°

Bu gÃ¼n duygusal ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±za fazlasÄ±yla yÃ¶neleceÄŸinizden davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zda lakayÄ±tlÄ±k ve ihmalcilik gÃ¶zlenebilir, sizi ziyaret eden misafirlerinizden rahatsÄ±z olabilirsiniz veya size yÃ¼k olabilirler.Â Ä°ÅŸvereninizle veya eÄŸitmenlerinizle ya da eÅŸinizle anlaÅŸmazlÄ±k yaÅŸÄ±yabilirsiniz, Ä±lÄ±mlÄ± olun. Gereksiz masraflara her zamankinden daha Ã§ok eÄŸilimlisiniz. Dikkat edin bu gÃ¼n yaÅŸamsal olmayan kazalara eÄŸilimlisiniz. Hevesle yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z bir konu engellenebilir. Bu durumda sizde moral Ã§Ã¶kÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yaratabilir. Bir toplantÄ±da bulunup, bulunmamak konusunda kararsÄ±z kalmanÄ±z olasÄ±dÄ±r.

AKREP

Bu gÃ¼n tam olarak duygusal bir gÃ¼ndesiniz. Her ÅŸeyi hislerinizle deÄŸerlendirme meylinde olabilirsiniz. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinizde teÅŸebbÃ¼sÃ¼ ele almanÄ±zÄ±n zamanÄ± geldi. KarÅŸÄ± taraf sizden hareket bekliyor. Ã‡evrenizden bazÄ± tahrikler gelebilir fakat siz bunlara aldÄ±rmayarak bir olgunluk Ã¶rneÄŸi sergileyeceksiniz. HayatÄ±nÄ±za yeni heyecanlar katÄ±labilir, yeni dostluklar kurulabilir. Ã‡evrenize ve kendinize karÅŸÄ± objektiflikten yoksunsunuz, bu bazÄ± anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± ve pÃ¼rÃ¼zleri beraberinde getirebilir. RahatsÄ±z edilmemek istiyorsunuz yani zihinsel yÃ¶nden faal olamÄ±yorsunuz.

YAY

Bu gÃ¼n Ã§evrenizdeki insanlara farklÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorsunuz ve Ã§evrenizdeki insanlar da size ayrÄ±calÄ±klÄ± ve bu gÃ¼n her iki cins iÃ§in Ã§apkÄ±nlÄ±k yapma eÄŸilimi yoÄŸunluk kazanÄ±yor. KarÅŸÄ± cins ilÅŸkilerinizde engelleyici etkiler altÄ±ndasÄ±nÄ±z. OlaylarÄ±n gerÃ§ek sebeplerini araÅŸtÄ±rÄ±p, tam bir Ã§Ã¶zÃ¼m yolu bulmanÄ±z gerekiyor. AkÄ±llÄ±ca planlar ve yaklaÅŸÄ±mlar iÃ§indesiniz fakat zaman bulamamak sizi sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rabilir. KarÅŸÄ±nÄ±zdaki insanlardan anlayÄ±ÅŸ beklememelisiniz. EÄŸer birinden kaÃ§ma durumuna girerseniz bunu baÅŸaramayacak ve zor durumlarla karÅŸÄ±laÅŸacaksÄ±nÄ±z. Hangi konu olursa olsun zorlanabilirsiniz fakat baÅŸlama aÅŸamalarÄ±ndan sonra her ÅŸey Ã§ok iyi yÃ¼rÃ¼yebilir. Hafif baÅŸ aÄŸrÄ±larÄ± Ã§ekebilirsiniz.

OÄžLAK

DavranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zda, fikirlerinizde ve aktivitelerinizde gizli olmayÄ± tercih ediyorsunuz ayrÄ±ca bu gÃ¼n Ã§evrenizde de gizli olaylar yoÄŸunluk kazanabilir hem de fikirlerinizde, davranÄ±ÅŸ ve isteklerinizde fanatik olma ve abartmak eÄŸilimindesiniz. Sinirleriniz gergin ve yÄ±pranmÄ±ÅŸ olabilir, ara vermeden Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda kalabilir ve bu yÃ¼zden de yorucu bir gÃ¼n geÃ§irebilirsiniz. KararsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± yenin. Aktivitelere eÄŸilimlisiniz. SÃ¼regelen iliÅŸkilerinizde birlikte olduÄŸunuz kimsenin tutumlarÄ±nÄ± ihtiyatlÄ± karÅŸÄ±lamanÄ±zda fayda var. Ä°Ã§gÃ¼dÃ¼leriniz gÃ¼Ã§lÃ¼, size rahatlÄ±k ve gÃ¼ven duygusu verecektir.

KOVA

KendinizeÂ yabancÄ±laÅŸma eÄŸilimindesiniz ama problemler sandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gibi zor ve aÄŸÄ±r olmayacak fakat kÃ¼Ã§Ã¼k zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸacaksÄ±nÄ±z. Bu gÃ¼n alacaÄŸÄ±nÄ±z bazÄ± haberler sizi sevindirebilir. AkÄ±llÄ±ca taktiklerle hem kendinizi hem de bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± zor durumlara girmekten kurtarabilirsiniz. AÄŸÄ±rdan almaktan vazgeÃ§melisiniz. BazÄ± konularda sizin bulduÄŸunuz Ã§Ã¶zÃ¼mler en iyisidir. AklÄ±nÄ±zÄ± Ã§elmelerine izin vermeyin. Bir iliÅŸkiniz bitebilir veya Ã§ok saÄŸlam bir temele oturabilir. Toplum veya aile hayatÄ±nda beklenmedik olaylarla karÅŸÄ±laÅŸacaksÄ±nÄ±z. Bir heyecan yaÅŸayabilirsiniz ya da toplu bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ olayÄ±na karÄ±ÅŸabilirsiniz.