Hafta sonunuz nasıl geçecek

refid:8238177 ilişkili resim dosyası

16 ŞUBAT CUMARTESİ



KOÇ BURCU

İş ortaklıklarında son derece anlayışlı olmaya gayret etmelisiniz. Heleki işiniz insanlarla ikili ilişkilere dayanıyorsa o zaman işiniz biraz daha zor olabilir, ancak siz yine de her şeyin yolunda gitmesini sağlayabilirsiniz. Sert bir uslüpla insanlarla diyalog kurmamalısınız, o zaman isteklerinizin yerine getirilmesini sağlamanız çok daha kolay olacaktır. Gezegensel olumsuz etki, kuşku ve tartışmadır, bu olay tüm aile ilişkilerinizde ortaya çıkabilir.

BOĞA BURCU

Genelde huzurlu bir gün gibi bugün ama genelde düşüncelerinizin yoğun olduğu bir dönemdesiniz. Kendinizi fazlasıyla beğeniyorsunuz. İstek ve sevgi ile çalışmak arzusundasınız, iş hayatınızda sizi sevindirecek bir haber olabilir. Sempatik davranışlarınız ile ilgi çekiyorsunuz, sevgi duygunuz bu gün bir hayli gelişmiş durumda ve sevilmek ihtiyacı duyuyorsunuz.

İKİZLER BURCU

İnsanları her konuda kesin tavırlar içinde esneklikten yoksun bir şekilde yargılamak yanlış. Hatta bencilliğe varacak davranışlar sergileyebilirsiniz. Oysa size bir şey kazandırmayacak olan bu tutum sizi olumsuz yönde etkileyecektir. Unutmayın ki kimseyi yapmak istemedikleri işler için zorlamamalısınız. Hem verici hem de alıcı olmalısınız. Zor değil, yanlızca biraz özveriniz olması yeterli olacaktır.

YENGEÇ BURCU

Her türlü anlaşma-sözleşmelerden, başkasına kefil olma gibi durumlardan, yeni başlangıçlardan bir hafta uzak durmanız gerekiyor. Toplumla olan ilişkilerinizde ise, sezgileriniz kullanın. Onları kullanmayı gözardı etmemelisiniz. Eğer süregelen bir ilişkiniz yoksa flört olaylarını sıkça yaşayabileceğiniz bir devredesiniz. Sağlığınız pek rahat değil. Bilinçaltı isteklerinizin ön planda olması sizi ruhsal açıdan rahatsız edecektir.

ASLAN BURCU

Aceleci olmamalısınız. Telaşlı bir yapı, sahip olduğunuz enerjiyi yönlendirmede hatalar yapmanıza neden olacaktır. Fakat savaşmak istemiyorsunuz. Bu yüzden de olayları çözümlenmeleri için kendi hallerine bırakıyorsunuz. Ama bu hatalı bir tutum. Fazlasına kalkışmak çeşitli rahatsızlıklara yol açacaktır. Duygusallığınızın birden artacağını sevilme ve sevme hislerinizin de yoğunlaşacağını söylemeliyim.

BAŞAK BURCU

Yerleşik alışkanlıklarınızdan vazgeçmek sizi bir hayli korkutuyor. Kendi hatalarınızın yüzünden ne başkasını suçlayın ne de kendiniz zor durumlarda kalın. Bir an önce gerçeklere dönmenin zamanı geldi. Fiziksel yorgunluklar ve yeterince dinlenememiş olmak sizi zorlayabilir. Bugünlerde istirahat düzenizi korumanız ve düzenli beslenmeye dikkat etmeniz gerekiyor

TERAZİ BURCU

Beklediğiniz haberler birkaç gün aksayabilir veya beklemediğiniz sonuçlar ortaya çıkabilir. Diğer bir konu ise sosyal çevreniz. Aslında bulunduğunuz mekandan hoşnut değilsiniz. Daha geniş ve yapıcı bir çevre düşlüyor ama harekete geçmek için yerinizden bile kıpırdamıyorsunuz. Sizi engelleyen şeylerden birisi kendinizin yarattığı olumsuz düşünce formları ve isteksizlik.

AKREP BURCU

Dağınık düşüncelerinizi bir araya toplamalı aralarında ilişkisi olanları Değişikliği pek de önemsemeyen ya da sevmeyen biriyseniz yaşadığınız ortam içinde edindiğiniz yer size yeterli geliyor demektir. Oysa bu düşüncelerden kendinizi arındırmalı hatta bu konuda yardım alabileceğiniz kimselerle beraber olmalısınız. Ve şu anda kafanızdaki düşünceleri dışarıya yansıtmakta zorluk çekiyorsunuz.

YAY BURCU

Satın alınacak bütün hoş şeylere aşırı ilginiz size belki de gereksiz harcamalar yapmaya itecektir. Sanki böyle davranarak egonuzu tatmin ediyorsunuz. Güzel konuşan ve mantık çerçevesi içinde düşünen bir yapıya bürünmeniz toplumda saygınlık kazandıracaktır. Aşırı masraflar yapmak zorunda kalabilirsiniz, bazı kimseler işlerinizi baltalamaya çalışabilirler

OĞLAK BURCU

Özellikle ikili ilişkilerinizin uzun süre bozuk gitmesi psikolojik açıdan sizi olumsuz olarak etkileyecek ve yeni bir ilişkinin başlangıcını köreltecektir. Olaylara başlangıcınız çok güzel, fakat olayları sürdürürken takındığınız tavır, çalışma arkadaşlarınıza uyum sağlayamamanız gibi pürüzler ortaya çıkacaktır. Kafanızı en iyi şekilde çalıştırmalı, nerede ne zaman hareket edeceğinizi bilmelisiniz.

KOVA BURCU

Bu da belki içinizden dışarıya atamadığınız sıkıntılardan kaynaklanıyordur. Ondan birşey gizlemeyin, içinizi açın. İnanın çok sevinecek ve sizi sevdiğini bir kez daha kanıtlayacaktır. Eğer bekarsanız ve devam eden bir ilişkiniz yoksa yeni arkadaşlıklar için olumlusunuz. Burcun ilk döneminde doğduysanız dikkat etmeniz gereken şey maddi değerlerdir. Durumların böyle olması sizi hem bedensel hem de ruhsal olarak etkiliyor.

BALIK BURCU

Olumsuz etkiler nedeniyle, ne kadar çaba sarf ederseniz bazı aksamalar baş gösterecektir. Sıkıntılı durumlar yaşasanız da geriye çekilmek yerine sizi kamçılamasını sağlayın. En azından birşeyler öğrenmeye çalışın. Konuları dolaysız yaklaşımlarla, ayrıntılarıyla birlikte ele almaya çalışın. Ancak o zaman hangi boyutların içinde olduğunuzu görebilirsiniz. Aşk ve evlilik hayatınızda ise sevgi ilişkileriniz net bir düzlem içinde ilerleyecek.

17 ŞUBAT PAZAR



KOÇ BURCU

Herşeyden önce sağlık açısından son derece sağlam olacağınız bir dönemdesiniz. Ama buna kapılıp fazla ileri gitmeyin ve kendiniz korumaya özen gösterin. Baskı altında bulunmak ve düşünce yapısı olarak duygularınızı ön plana almak sizi sıkıntılı olayların içine itecektir. Bu durumu engelleyebilmeniz içinse mantıklı olmalı ve hayır demesini bilmelisiniz. Ay boyunca sorumluluk almaya ve çok çalışmaya yetecek kadar enerjiniz var. Eğer kafanızda kesinleşmiş bir düşünceniz yoksa harekete geçmemek için direnmelisiniz.

BOĞA BURCU

İş hayatında oluşabilecek yenilikler ve gelişmeler sizi şaşırtabilir. Bu tür ani olaylar değişik sürprizleri de beraberinde getirecektir. Gelişmelerin büyüsüne kapılan yakınlarınızın sizi hızlı karar vermeye zorlamalarına kulak asmamalısınız. Zaten olaylar siz istemesenizde gelişecektir. Bu nedenle daha sakin ve mantıklı düşünebildiğiniz bir dönemi seçmelisiniz. Etki altında kaldığınız şu günlerde sezgilerinize güvenerek vereceğiniz acele bir karar yanlışlıklar yapmanıza neden olabilir.

İKİZLER BURCU

Toplum içinde yüksekten atarak gülünç duruma düşebilirsiniz. Ayrıca yerine getirmeniz imkansız sözler verebilir ve sonra da bu yüzden kendinize dünyayı zindan edebilirsiniz. Çalışma isteğinizin artması ile olaylara bakışınız yeniden değişebilir. Sabrınız ve gücünüz yerine gelecektir. sorumluluk duygunuzun yeniden kabarması ile iş ve aile yaşamınız düzene giriyor. Çalışkanlığınız ile başarı kazanacaksınız ve başarılı diyaloglar kurabilmeniz olacaktır.

YENGEÇ BURCU

İkili ilişkilerinizde biraz gerçeklerden uzaklaşmanız gibisiniz. Duygusal ve hayalci tutumlardan bazı zararlar görebilirsiniz. Size cazip gelen veya gelecek olan bir ilişkiden, daha ilerki safhalarda bir zevk alamayabilirsiniz. Aldığınız ve alacağınız olumlu etkilerden yararlanmalı ve tanışacağınız kişileri kendinize bağlamalısınız. Bu tutumunuzu koruduğunuz taktirde çevrenizi genişletmeniz mümkün olabilir. Bu tutumunuz ilişkilerinizi geliştirmenize ve çeşitli etkinliklere çağrılmanıza yardımcı olacaktır. Davranış yeteneğiniz nerede?

ASLAN BURCU

Bugün gireceğiniz her yükümlülüğü başarıyla yerine getirebilirsiniz, ancak önemli olan kendinize olan güveninizdir, işte bunu unutmamalısınız. Bu dönem sevgilinizin sizi baskı altında tutmak istemesi ve kıskanması ile gelişebilir. Konuşma yeteneğinizin gündemde olması ise ikili ilişkilerinizde ummadığınız başarılar kazanmanıza neden olabilir.

BAŞAK BURCU

Sağlığınız fena sayılmaz. Önemsiz sayılabilecek rahatsızlıklara karşı zamanında önlem alırsanız, ileride karşınıza çıkabilecek sağlık sorunlarını bertaraf etmiş olacaksınız. Hareketlerinizde ve konuşmalarınızda belli bir ahenk ve ayrıca sürükleyici bir hava olmalı ki insanları etkileyebilesiniz. Akşamüstü saatlerinden itibaren belirli olumlu etkiler altındasınız. Günün ikinci yarısında ani şehiriçi yolculuklar yapmanız olasıdır.

TERAZİ BURCU

Beklemediğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bunları iyi değerlendirmek ise sizin zamanlamanıza bağlı olacaktır. şansınızın bu konuda yapacağı pek fazla bir şek yok. yani fırsatları yakalamak sadece sizin kişisel yeteneklerinize kalıyor. Bir çok fırsatı kaçırabilirsiniz. Ama sonuçta oldukça iyi başarılar elde edeceksiniz. Bu devre daha çok iş ve mesleki yönde verimli geçecektir. Bu gün, daha duyarsız olmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bunun da bir çözüm olmayacağını hatırlatmalıyım.

AKREP BURCU

Bazı konularda hislerinizi zorlamanız, sizi ve davranışlarınızı olumsuz yönde etkileyebilir, beraber olduğunuz kişiye karşı olan davranışlarınızdaki kapris ve tartışmacı tutumlar, yolunda giden ilişkilerinize zarar verebilir. Aile ilişkilerinizin da düzene girdiğini görmek sizi rahatlatabilir. Bu moral ile dönemi başarılı ve verimli sonuçlarla bitirebilirsiniz. Bugün bir tercih yapmak durumunda kalmanız da olasıdır.

YAY BURCU

Haberleşmeler konusunda yaşayacağınız problemleri ise çevrenizdeki insanlardan yardım alarak çözümleyin. Davranışlarınızdaki coşku onların daha da çok ilgisini çekecektir. İnsanlardan beklemediğiniz derecede yardım ve destek görmeye açık olduğunuz bir dönemdesiniz. Çoktandır istediğiniz ve bugüne kadar belki de birkaç defa, son anlarda olamayan birşeyi elde edebilir ya da yapabilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Problemleri ele alacak olursak, aranızda çıkabilecek anlaşmazlıklarda karşılıklı bir anlayışsızlık ikiniz içinde son derece kırıcı bir hava yaratacaktır. Onun duygularını anlamaya, ancak size ters gelen yanları varsa orta bir nokta bulmaya çalışmalısınız. Özellikle aranızda sorun haline gelebilecek meseleleri herhangi bir şekilde gündeme getirmemelisiniz. Oldukça hareketli günler sizi bekliyor. Karşı cinsin bu dönemde ilgisi sizin üzerinizde olabilir.

KOVA BURCU

Sabrınız ve gücünüz yerine gelecektir. sorumluluk duygunuzun yeniden kabarması ile iş ve aile yaşamınız düzene giriyor. Arzularınıza kavuşabilmeniz için bir süre daha beklemeli ve kişisel yöndeki beklentilerinizi yoğunlaştırmalısınız. Uzun süredir görmediğiniz birisinden haber alabilirsiniz. Aileniz ya da diğer sevdiğiniz kimseler için bazı fedakarlıkları göze almanız olasıdır.