Hafta sonunuz nasıl geçecek

19 OCAK CUMARTESİ



Koç

Sizin son derece akılcı yaklaşımlar gösterdiğiniz durumlara diğer insanlar ters açılardan bakabilirler. Bu kimseler yakınlarınız da olabilirler, hiç tanımadığınız kimseler de olabilirler. Aslında haklı olan sizsiniz fakat derdinizi anlatabilmeniz zordur. Bugün özellikle anlayışsız kimselerle kontak kurmaktan kaçınmalısınız aksi takdirde sadece kendinizi yormuş olursunuz. Şayet yukarda anlatılan ya da benzeri durumlarla karşılaşır da sinirlerinize hakim olamazsanız bu durum sizi dikkatsizleştirebilir ve bazı ufak tefek kazalar yapmanıza sebep olabilir.

Boğa

Duygusal yakınlık içinde olduğunuz kimseler sizi anlamakta güçlük çekebilirler. Aynı şekilde sinirleriniz de çabuk bozulabilir. Bir anda parlamanız mümkündür. Bu durumları kontrol altına alabilseniz de, alamasanız da uzak yerlere gitmekten kaçınmalısınız. Altında olduğunuz etkiler bu açıdan size çok az şans veriyorlar. Gittiğiniz bir yerde umduğunuzu bulamamanız, istediğiniz saattte yetişememeniz, trafikte takılıp kalmanız mümkündür. Beklediğiniz bir haberin size bir türlü ulaşamaması ya da neşenizi kaçırabilecek haberler almanız da olasıdır.

İkizler

Herhangi bir şekilde konuyu kesinlikle kapatırsanız, aslında sizin için son derece verimli olabilecek olan bugünü değerlendirebilme şansınızı da kaçırmazsınız. Siz bekar bir insansanız bugün arkadaşlarınızla ilgili hoş gelişmeler olabilir. Kalabalık fakat dinlendirici bir ortamda bulunabilirsiniz. Evli ya da sürekli bir ilişkisi olan bir kimseyseniz karşı cins ilişkileriniz bütün zamanınızı alabilir ve arkadaşlarınızla ilgili bazı şeylerden fedakarlık yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ancak ne olursa olsun durum sizin lehinizedir.

Yengeç

Bugün akrabalarınız ya da yakın arkadaşlarınız arasındaki bir aile kavgasına ya da anlaşmazlığa karışmanız da mümkündür. Başınıza iş açmak istemez ve gününüzü istediğiniz gibi değerlendirmek isterseniz bu gibi durumlarda hemen bir bahane ile uzaklaşmanız gereklidir. Bu gibi şeylerle vakit öldüreceğiniz yerde zamanınızı sevdiğiniz kimselerle beraber olarak harcarsanız hem siz mutlu olursunız hem de onları memnun edersiniz.

Aslan

Eğer evli bir erkekseniz eşiniz ya da eşinizin ailesi tarafından sinirlendirilebilirsiniz. Siz bekar bir kadınsanız ve sürekli bir ilişkiniz varsa bir kadın arkadaşınızın birlikte olduğunuz erkeğe karşı küçümser davranışlar içinde olmasına ya da fazla ilgili olmasını kızmanız olasıdır. Siz evli bir kadınsanız bugün eşinizin annesi ile bir araya gelmemeye gayret ederseniz daha iyi olur. Şayet siz yalnız bir kadınsanız göz koyduğunuz kimsenin başka bir kadınla yakınlığı olduğunu duyabilir ya da görebilirsiniz.

Başak

Bugün, gündemdeki çok önemli bir konuyu kendi becerilerinizle olumlu bir şekilde çözümleyebilirsiniz. Sorunun çözülmesi birçok kişiyi rahatlatacak ve dostlarınızın beğenisini kazanacaksınız. Bir erkekseniz çok hareketli ortamlarda bulunabilir hatta bulunduğunuz yerde günün yıldızı bile olabilirsiniz. Size yapılan bir teklifi reddedebilirsiniz ama aslında pek de önemli sayılmaz. Daha değişik hem de çok daha iyi şartlarla başka fırsatlarla önümüzdeki günlerde tekrar karşılaşacaksınız.

Terazi

Zamanınızı faydasız, boş ve gereksiz işlerle harcama meylindesiniz. Kafanızda birçok plan olabilir ancak bunları yürürlüğe koymayı hep erteleyerek kendinizi engellemeniz ve vakit öldürmeniz mümkündür. Üzerinizdeki tembelliği atabilmeniz oldukça zordur. Bu nedenle birşeyler yapacağım diye kendinizi aldatmayı bırakıp gününüzü dinlenmeye ayırırsanız kafaca rahat edersiniz. Bugün, siz bir erkekseniz fiziksel olarak, terazi kadınlarından daha tembel ve bitkin olmanız mümkündür. Siz bir kadınsanız fiziksel olarak fena sayılmazsınız fakat psikolojik gerilimleriniz olabilir.

Akrep

Bugün size değer verdiğini zannettiğiniz bir erkeğin aslında sizi hiç de ciddiye almadığını öğrenerek sinirlenmeniz de olasıdır. Bütün bu sayılan olumsuzluklar diğer insanların size karşı olan tutumlarıyla ilgili şeylerdir. Aslında siz uyumlu ve duygusal yapıdasınız ve olayların tatsızlaşmamaları için elinizden geleni iyi niyetle yapabilirsiniz. Buyüzden, karşılaşabileceğiniz olumsuzluklara biraz daha hoşgörüyle bakmaya çalışarak canınızı sıkmamanız iyi olur. Bunların dışında bugün bazı ailevi ilişkilerinizin olması da muhtemeldir.

Yay

Bugün zor ya da yorucu gibi görünen şeylere heves etmeniz ve bunlardan da büyük bir zevk almanız mümkündür. Bir tanıdığınızın ya da akrabanızın sizi çok memnun edecek bazı davranışları da olabilir. Birlikte olduğunuz kimsenin size açmak istemediği bazı sıkıntıları olabilir. Onu biraz zorlarsanız dertlerini sizinle paylaşacaktır.

Oğlak

Bugün fiziksel olarak aniden tükenebilir, serilip kalabilirsiniz. Siz bir kadınsanız bir erkek tarafından atlatılabilirsiniz. Baş dönmesi halsizlik gibi şikayetleriniz olabilir. Gittiğiniz herhangi bir yerde kalabalıktan bunalabilirsiniz. Dostlarınızdan biri kendisini aramanızı bekliyor. Onu arayıp, birlikte olursanız kendisine çok yardımcı olmuş olursunuz. Bugün maddi konularda da çok şanslı sayılmazsınız. Tasarladığınız bir yatırım varsa, bir süre ertelemeniz sizin için hayırlı oacaktır.

Kova

Kendinizi, olduğunuzdan çok daha enerjik hissederek olmayacak şeyler yapmaya kalkmanız ve fiziksel olarak yıpratmanız olasıdır. Bugün kapalı yerlerde kalmak size sıkıntı verebilir. Sevdiğiniz kimseler ya da aileniz sizi yanlarında görmek isteyebilirler. Planlarınızı yaparken bunu da hesaba almalısınız. Zaten uzun süredir onları ihmal ediyorsunuz. Yakındalarsa yanlarına gitmeniz, uzaktalarsa aramanız sizin için iyi olabilir.

Balık

Burcunuzun üzerinde hiç bir olumsuz etki olmayan ya da daha doğrusu kayda değer bir olumsuz etki olmayan günlerinizden birindesiniz. Siz bir erkekseniz bugün kendinizi son derece dinç ve güçlü hissetmeniz olasıdır. Yürümek, spor yapmak, herhangi bir yere gitmek arzuları duyamanız olağandır. Fiziksel uğraşlara gerek duyabilirsiniz. Siz bir kadınsanız bugün bir süredir görmediğiniz bir erkekle görüşmeniz ya da ondan haber almanız mümkündür.

20 OCAK PAZAR



Koç

Bugün sizin için hem mutlu ve eğlenceli hem de ciddi sorumluluklar altına girebileceğiniz bir gün olabilir. Bazı konularda ciddi sözler verebilir, yeni bilgiler edinebilir ve yeni yeni projeler için kafa yorabilirsiniz. Duygusal ilişkileriniz son derece tatmin edici ve yoğun. Siz yalnız bir Kadınsanız, sizin yaş gurubunuzda, ciddi bir erkekle tanışabilir ve bu kişi hakkında, ileriye yönelik son derece olumlu düşüncelere kapılabilirsiniz.

Boğa

Sizi sıkan bir konudan kurtulup, rahat nefes alabilirsiniz. Belki bu gibi bir durumun yol açacağı sinirsel boşalma, belki de size aptalca karşı çıkılmasından dolayı yaşayacağınız asabi gerilim, çok ileri seviyede olmasa da bağırıp, çağırmanıza sebep olabilir. Her durumda yorulmanızı ve yoğun fiziksel aktiviteler içinde olmanızı gerektiren bir dönemdesiniz. Günün ileri saatlerinde herşey son derece büyük bir ivme kazanacak ve bütün bu karışıklıklardan sıyrılacaksınız. Bir yolculuk yapmanız ihtimali de güçlü.

İkizler

Üzerinizdeki Astrolojik etkiler istenmeyen durumlara karışmanıza sebep olabilir. Siz bir erkekseniz ve bugün bir kadınla buluşmak için bir yere gitmeniz gerekiyorsa bazı zorluklar geçmenizin gerekeceğini de bilmelisiniz. Siz bir kadınsanız, bir erkek yüzünden canınız sıkılabilir. Hangi cinsiyetten olursanız olun bugün sıkıntılı bir durumdan geçmeniz ya da zor bir yolculuk yapmanız ihtimali güçlüdür. Her durumda, sonunda feraha çıkıp, fiziksel ve psikolojik olarak rahatlayacağınız bir sıkıntıdan geçeceksiniz.

Yengeç

Bugün yaşlı kimselerle son derece uyumlusunuz. Bir aile büyüğünüzden güzel bir hediye veya sevindiri bir haber almanız olasıdır. Aynı şekilde gerek aile büyükleriniz, gerekse yakın olduğunuz yaşlı kimselerden gelen olumlu tavsiyeler ya da yardımlar size yeni bir yön kazandırabilir. Duygusal ilişkilerinizle ilgili bir meselede kararsız kalmanız olasıdır. Biraz kararsızlığınızdan, biraz da ne yapabileceğinizi bilememenizden dolayı bir türlü harekete geçip, birşeyler yapamayabilirsiniz.

Aslan

Birlikte olduğunuz kimseden onun kapasitesinin üzerinde şeyler bekleyebilir ve onun en ufak hatasını bile büyük kusurlar olarak nitelendirerek hem ona, hem kendinize günü zehir edebilirsiniz. Ani ve beklenmedik şeyler yapmaya da meyillisiniz. Sizden hiç beklenmeyen davranışlar sergileyerek çevrenizi hayretler içinde bırakabilir ve biraz da antipati uyandırabilirsiniz. Siz bir kadınsanız birlikte olduğunuz erkekten pahalı sayılabilecek bir hediye almanız ya da çok hoşunuza gidecek bir yere davet edilmeniz olasıdır.

Başak

Bugün bir kalp kırıklığı yaşayabilir ve birisine darılabilirsiniz fakat kısa bir zaman içinde belki de biraz münakaşa ederek herşey tatlıya bağlanacaktır. Önceden planlanmış olan gezi, eğlence toplantı gibi şeylerin ertelenmeleri olasıdır fakat buna karşılık ani kararla yapılabilecek olan bu gibi şeylerde şanslısınız. Maddi durumunuzda beklenmedik bir kısıntı yapmanız ve bu yüzden de düşündüğünüz şeyler hakkında tereddütte kalmanız, hatta bazı şeylerden vazgeçmeniz de olasıdır.

Terazi

Bugün ailenizde büyük bir sevinç yaşanması olasıdır. Meydana gelebilecek olan Siz bir kadınsanız bugün orta yaşlarda bir erkekle birşeyler paylaşmanız, birlikte vakit geçirmeniz ondan alacağınız fikirler doğrultusunda ciddi düşüncelere girmeniz olasıdır. Siz bir erkekseniz genç bir kadındandan alacağınız bir haberden ya da böyle bir kimseyle yapacağınız konuşmadan sonra belki de önceden istemediğiniz bir yere gitmeye karar verebilirsiniz. Karara varmadan önce başka kaynaklara da danışmalısınız.

Akrep

Bugün birden fazla işi aynı anda yapmak zorunda kalmanız olasıdır. İlk başta bu durum sizi zorlasa da kısa zaman içinde duruma uyum sağlayacak ve herşeyi beceriyle halledebileceksiniz. Parayla ilgili konularda da olumlu gelişmelere açıksınız ancak önce kendi hesaplarını düzene sokmalı ve neye gerçekten ihtiyacınız var, neyin acelesi yok, buna karar vermelisiniz. Bir işte, duygusal ilişkide ya da eğlencede kendi arzunuzla pasif kalmayı, hatta tamamen ortadan çekilmeyi uygun bulabilirsiniz.

Yay

Burcunuzun üzerinde kayda değer hiç bir olumsuz etkinin olmadığı rahat bir gündesiniz. Bugün uzun süreden beri beklettiğiniz bazı planlarınızı yürürlüğe koyabilir, isteklerinizi elde etmek için harekete geçebilirsiniz. Şayet paraya ihtiyacınız varsa gerek duyduğunuz miktarın beklenmedik bir şekilde ve hatta beklenmedik yerlerden elinize geçmesi ihtimali oldukça yüksektir. Alacağınız bazı haberler ya da genç bir insanla ilgili gelişmeler kafanızda yeni düşünceler uyanmasına ve şeytanca planlar kurmanıza neden olabilir.

Oğlak

Karışık bir psikolojik yapı içinde olabilirsiniz. Sizi sıkan bir konudan kurtulmak için harekete geçmeniz ve yorgunluğu göze almanız olasıdır. Böyle bir durumunuz varsa aslında hemen harekete geçmeniz de gerekiyor zaten. Şayet tembellik etmeyip harekete geçerseniz herşeyin çabucak bittiğini ve düşündüğünüze değmediğini göreceksiniz. Siz bir erkekseniz herşeyden önce bir anlaşmazlığı halletmek zorunda kalmanız olasıdır. Akşam saatlerinde kalabalık bir ortamda ve belki bir arkadaş toplantısında bulunabilirsiniz.

Kova

Çok istediğiniz ve bir türlü gerçekleştiremediğiniz bazı şeyler için beklenmedik destekler görmeniz olasıdır. Bugün dikkat etmeniz gereken tek şey, ani kararlar almaktan, son dakikada karar değişikliği göstermekten ve hiç bir konuda, herşeyi tam olarak anlamadan konuşmaktan kaçınmaktır. Bu tür ani çıkışlar sonradan mahçup veya pişman olmanıza sebep olabilirler halbuki bu sıralarda ciddi ve kararlı bir görünüm sergilemeniz gerekiyor. Siz bir kadınsanız, uzun zamandan beri haber alamadığınız bir erkeğin bugün sizi araması olasıdır. Bu durum sizi mutlu edecektir.