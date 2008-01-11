Hafta sonunuz nasıl geçecek

12 OCAK CUMARTESİ



Koç

Bugün etkisinde olduğunuz yıldızlar sizi özellikle alım satımda, yeni teşebbüslerde, haberleşmelerde ve randevularda olumlu olarak etkileyecektir. Bu yüzden hemen her konuda yenilikleri kaçırmamalı ve devam eden işlerinizi bile yenileştirmekten çekinmemelisinizNeşeli ve mutlu dış görünümünüzle birçok bağlantılar kurabilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Aşk ve evlilik hayatınızda ise diğer konular gibi değişiklikler şanslı olabilir fakat var olan durumu da daha rahatlatarak sürdürebilirsiniz.

Boğa

Bugün aktif ve girişken bir yapıda olacaksınız. Yeni düşünceler üretecek, olayların gelişimine hemen uyum sağlayacaksınız. Genel olarak sağduyulu bir tutum içinde olmanız size avantajlar sağlayacaktır. Cömert, düşünceli, kapısını herkese açan ve olumlu tavsiyeleri ile çevresindeki kişilere yardımcı olmak isteyen bir yapıdasınız. Sorunlar ortaya çıktıkları zaman çabuk ve akılcı çözümler bulmanız yakınlarınız tarafından hayretle karşılanacak.

İkizler

Bugün geçici bir yalnızlık ve duygusal karışıklık yaşayabilirsiniz. Bu süre içinde duygusal ilişkide olduğunuz kimseden fazla bir beklentiniz olmasın. Onun düşüncelerini değiştirmeye çalışmamalı, ikna kabiliyetiniz yetersiz olduğundan süregelen olayları zorlamamalısınız. Bu arada istediğiniz için veya başka bir nedenden dolayı sevdiğiniz kişiden kısa bir süre de olsa ayrı kalabilirsiniz. Bu durumda, özlemenin, sevgi ilişkinizde ne kadar yenileyici bir etkiye sahip olduğunu anlama şansınız da olacaktır.

Yengeç

Bugün, yeteneklerinizi de kullanarak, son derece başarılı yeni çalışmalarda ve girişimlerde bulunabileceksiniz. Entellektüel zevklerinizi geliştirmek için etkinliklerde bulunmalı, aktif bir yapı içinde olmalısınız. Geçmişteki yaratıcı faaliyetleriniz sonucu elde ettiğiniz başarıların verimini arttırmak için yöntemli çalışmalarınızı sürdürmelisiniz. Ayrıntılara göstereceğiniz ilgi ve özen diğer insanlardan bir adım önde olmanızı sağlayacaktır. Bu arada karışık, düzensiz veya kalabalık ortamlardan uzak durmalısınız. Bu tür yerler sizi son derece olumsuz etkileyerek işlerinizin aksamasına neden olabilir.

Aslan

Bugün hoş, çekici ve girişken bir yapıda olacaksınız. Sıcak kalpli, eliaçık, asil davranışlarınız çevrenizde bir hayran kitlesi oluşturacak. Aşk hayatınızdaysa ateşli ve coşkulu bir tutum içinde olacaksınız. İlişkide olduğunuz kişiye, yerine getirmekte zorlanacağınız sözler verebilirsiniz. Girişkenliğiniz sayesinde başkalarının zorlandığı ya da uzun sürede bitirdiği işleri siz kolayca ve kısa sürede bitireceksiniz. Yarışmalı ortamlar sizi cezbedecek. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahip olabilirsiniz.

Başak

Bugün övülmeye çok hevesli olmanız çevrenize kötü niyetli ve sizden bir şeyler kopartmak isteyen kimseleri toplayabilir. Tatlı dilli ve ardniyetli kimselerin sizi olumsuz şartlara sürüklememesine dikkat etmelisiniz. İkili ilişkilerinizin gündeme geleceği ev ortamında ve aile yaşantınızda mutlu olaylar yaşayabilirsiniz. Azami dikkat ve ilişkilerinizde götereceğiniz sakin ve aklı başında tutum sizi olumsuzluklardan uzaklaştıracaktır.

Terazi

Bugün ortak çalışmalar ve sosyal hayatta alacağınız başarılar sizi son derece keyiflendirecek. Çevrede konuşulan ve başarılarından söz edilen popüler bir kişi olabilirsiniz. Bu durum içinizdeki sıkıntıları da atmanıza sebep olacaktır. Aşk hayatınızda da sizi sevindiren gelişmeler olacaktır. Uzun süredir istediğiniz bir beraberliği gerçekleştirebilir, nişan veya evilikle sonuçlanması gereken birliktelikleri de sonuca götürebilirsiniz fakat yeni kurulabilecek ilişkilerde dikkat etmelisiniz. Bu ilişkiler aldatıcı olabilir.

Akrep

İletişim ve her türlü anlaşma ve sözleşmelerde çok şanslısınız. Yapmayı düşündüğünüz ve sizin için önemli olan alış verişleri de bugün yapmalısınız. Aşk hayatınızda karşı cinsten kimselerle önce güler yüzlü, açık düşünceli ve uyumlu olmaya özen göstermelisiniz. Kibirli ve sinirli davranışlar istediklerinizi elde etmenizde zorluk çıkartacaktır. Aşırı mantıklı bir yapının ağır basması sizi uyanık ve çıkarcı bir yapıya sokacaktır. Bu nedenle mantığınızı ve duygularınızı kullanırken dengeli davranmaya özen gösterin.

Yay

Yıldızların üzerinizdeki aşırı olumlu etkileri sizi aşırı iyimserliğe ve ihtiyatsızlığa sürükleyebilirler. İlişkilerinizde yüzeysel olmaktan kaçınmalı, yerine getirmeniz gereken işleri başkalarına yüklemememeye de dikkat etmeli, her şeyi zamanında halletmelisiniz. Geçen günler sizi fazlasıyla düşünce yüklemiş olarak görünüyor ve bu da sizi negatif olarak etkiliyor. Düşüncelerinize sımsıkı bağlı kalacaksınız. Bazı düşünce ve uygulamalarınızda çevrenizdeki insanların da yardımlarını almalısınız.

Oğlak

Bugün genel olarak iyi bir dönemdesiniz ve kritik anları, işbirliklerini ön plana alırsanız kolaylıkla atlatabilirsiniz. Mantıklı olmaya gayret edin ve "ben" diye değil, "biz" diye düşünmeye çalışın. Aşk hayatınızdaysa, inişli çıkışlı dönemler yaşayabilirsiniz. Duygusal ilişkileriniz bitti, bitecek derken karşı tarafın özverili tutumlarıyla düzelecektir. Bununla beraber, olayların en sonunda bir yerlerde patlamak zorunda olduğunu sizin de farkediyor olmanız lazım. Tecrübeli kimselerden edineceğiniz tavsiyeleri dinleyerek önce basit, günlük, sıradan işlerinizi düzene sokun.

Kova

Bugün başta duygularınız olmak üzere her konuyu yeniden değerlendirmeniz gerekecektir. Eğer yüzeysel davranmaz, bugünün işini yarına bırakmazsanız güzel bir gün geçirebilirsiniz. Aşırı israrcı yapıdasınız. Kendinizin de yanlış bulduğunuz bazı düşünceleri inat olsun diye savunabilirsiniz. Bunu yaparsanız hem zaman kaybeder hem de iletişimde olduğunuz kimselerin hakkınızda yanlış düşünmelerine sebep olursunuz. Doğruyu bulup, onun peşinden gitmeniz sizin için kolay olmalı.

Balık

Bugün daha çok kişiliğiniz üzerinde önemli etkiler yapan olaylarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca macera sever yapınız ve kendinize olan aşırı güveniniz nedeniyle riskli işlere teşebbüs edebilirsiniz. Bununla beraber, işlere boş vermek ya da başkalarına devretmek gibi bir tavır içinde olursanız kazançlarınız azalabilir. Bu yüzden işi ve eğlenceyi dengede tutmayı bilmelisiniz. İş ilişkilerinizde ne kadar ciddi ve güvenilir bir insan olduğunuzu göstermeniz yeni fırsatları ayağınıza kadar getirecek, yetki konumundaki kimselerin sizi iyi değerlendirmelerini sağlayacaktır.

13 OCAK PAZAR



Koç

Bugünkü Astrolojik oluşumlardan işleriniz inanılmaz derecede olumlu etkilenebilir. Bundan istifade etmek yerine tartışmalarla vakit kaybetmemelisiniz. Ayrıca her işe, yapılabilir diye değil de, sadece ben yapabilirim şeklinde atılmanız hiç de hoş olmayabilir. Zaman ve ortamı iyi seçerek, biraz da sezgilerinizle, yumuşak başlı tavırlarla girişimde bulunmalısınız. Özellikle, mantık kadar sezgilerinize de güvenmeye karar vermelisiniz. Aşk hayatınız iyi görünüyor.

Boğa

Gün boyunca bilinçaltı tepkilerinize karşı uyanık olmalı, hareket ve düşüncelerinizde bilinçli olmaya özen göstermelisiniz. Sizin de pek farkında olmadığınız kalıplaşmış alışkanlıklar ve geçmiş şartlara fazlaca bağımlı olmanız nedeniyle olumsuzluklar çıkabilir. Alış verişlerinizde, konuşmalarınızda, anlaşmalarınızda ve parayla ilgili işlerinizde dikkatli olmalısınız. Süregelen işlerinizle ilgilenmeli ve biran önce bitirmeye çalışmalısınız.

İkizler

Bugün her attığınız adımı dikkatli olarak atmalısınız. Söyleyeceğiniz sözler yanlış anlaşılabilir ya da aslında söylemek istediklerinizi tam olarak ifade edemeyebilirsiniz. Bu durumda işleri çözümlemek üzere yapacağınız yeni atılımlar yerine, nerede hata yaptığınızı bulmaya çalışmanız daha akıllıca olabilir. Duygusal hayatınız yeterince olumlu. Seviyor ve seviliyorsunuz. Hatta bu güne kadar çıkan birçok sorun da bu arada çözülebilir. Sağlık açısından da iyi bir gündesiniz.

Yengeç

Bugün çevrenizdeki insanları veya olayları zorlamamalısınız. Küçük başarılar sizi tatmin etmiyor. Ancak büyük başarılar elde etmek için basamakları birer birer çıkmaya çalışmalı, en tepeye varmak için aceleci davranmamalısınız. Bugün güçlü bir kişiliğiniz var. Bunu zamanında ve yerinde kullanmaya çalışın. Aşk hayatınızda yanlış tutumlara girmekten kaçınmalısınız. Bugünü biraz sabır ve azimle çok iyi geçirebilirsiniz. Eğer bekar bir insansanız ve süregelen bir ilişkiniz varsa karşınızdaki insana isteklerinizi zorlayarak yaptırtmaya çalışmamalısınız. Düzenli spor yapmanız ruhsal ve fiziksel açıdan kendinizi daha iyi hissetmenize neden olabilir.

Aslan

Beraber olduğunuz kişiyle aranızda bazı problemler varsa ya da aranızdaki ilişki kopma noktasına gelmiş ise her an bir ayrılık yaşayabilirsiniz. Ancak ayrılık kararları vermeden önce konuyu çok yakın olduğunuz bir arkadaşınız ile konuşup bu kişinin görüşlerini dinlemeniz sizin için daha faydalı olabilir. Daha sonra pişman olabileceğiniz bir karar veriyor olabilirsiniz. Eğer yalnız bir kimseyseniz yeni tanışacağınız bir kişiden çok fazla etkileneceksiniz. Ancak yine de duygularınızdan ve kendinizden pek emin olmadan harekete geçmemenizi tavsiye ederiz.

Başak

Aşırı harcama yapmaya meyillisiniz. Elinizdeki değerleri boşa sarfetmeniz yüzünden kaynak sıkıntısı çekebilirsiniz. Karamsarlığa meyillisiniz. Her şeyi olduğundan kötü görebilir ve hayatı kendinize zindan edebilirsiniz. Bazı kimselerin kıskançlıkları yüzünden hoş olmayan durumlara düşebilirsiniz. Bugün kadınlarla anlaşmanız oldukça zor gibi görülüyor. Sizin cinsiyetiniz ne olursa olsun kadınları yanlış anlayabilir ya da yanlış anlaşılabilirsiniz. Eğer siz bir erkekseniz duygusal ilişkilerinizle ilgili bir kalp kırıklığı yaşamanız olasıdır.

Terazi

Bugün bir erkeğin düşmanca davranışlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden tahriklere kapılmamaya çalışmalısınız. Anlatmak istediklerinizi tam düşünmeden konuşmamaya özen göstermelisiniz. Bu nokta haricinde aşk hayatınız duygusal açıdan oldukça yoğun geçecek. Ancak kendinizi duygularınıza fazla kaptırma tehlikesi ile karşı karşıyasınız. Unutmayın beklentileriniz ne kadar fazla olursa elde ettikleriniz sizi o kadar az mutlu eder. Dolayısıyla sevdiğinizden daha az şeyler beklemeniz beraberliğiniz açısından daha olumlu bir yaklaşım olabilir.

Akrep

Bugün mali konularda çok dikkatli davranmanız gerekebilir. Hesaplamalarınızda farkında olmadan önemli detayları gözden kaçırabilirsiniz. Bu yüzden bugün yaptığınız hesaplamaları birkaç kez kontrol etmeniz sizin için daha iyi olur. Kendinize olan güveniniz ve iyimser yaklaşımlarınız sayesinde istediklerinizi elde edeceksiniz. Eğer bir beraberliği olan bir kimseyseniz biraz çaba gösterdiğiniz takdirde ilişkinizde yeni birtakım heyecanlar keşfetmenin tadını çıkaracaksınız.

Yay

Bugün duygusal hayatınızda bir takım değişiklikler yapma isteğinde olabilirsiniz. Bunun geçici bir dönem olduğunu bilerek hareket ederseniz yanılgıya düşmezseniz. Ayrıca çok ciddi kararlar varmedan önce kendinize biraz zaman tanıyın ve bu dönemin geçmesini bekleyin. Aksi takdirde yanlış kararlar verebilirsiniz. Bugün yeni bir işe, arkadaşlığa, geziye veya bir işe para yatırmaya kalkışmamalısınız. Yeni bir şey almaktan da mümkün mertebe uzak durmalısınız. Gitmeniz gereken yerlere ulaşabilmek için gerekenden biraz daha erken yola çıkmanızda fayda var.

Oğlak

Şayet erkekseniz bugün karşınıza çıkacak ve çok çekici bulacağınız bir kadınla ilişki kurmaktan kaçınmalısınız. Fiziksel aktivitelerden hoşlanabileceğiniz ve fiziksel açıdan güçlü olacağınız bir dönemdesiniz. Sevdiğinizden daha fazla ilgi bekliyorsanız, hiç bir şey demeden sizi anlayıp sizinle ilgilenmesini beklemek yerine ona daha fazla ilgi istediğinizi belirtmeniz en doğrusu. Bu tür ufak tefek iletişim eksikliklerini ortadan kaldırdığınız takdirde çok romantik ve güzel bir gün geçirebilirsiniz.

Kova

Şanslı bir gündesiniz. Özellikle erkekseniz karşı cins ilişkilerine çok uygun ve şanslı bir dönemdesiniz. Şayet siz bir kadınsanız çevreye son derece güzel, uyumlu ve sevimli görünebilirsiniz. Bugün önemli, bir eşyaya sahip olabilirsiniz. İhtiyaçlarınızı karşılamak için uygun dönemdesiniz. Aynı alanda çalıştığınız kişilerle olan ilişkilerinizi geliştirip iş birliğine girmeniz bulunduğunuz konumun güçlenmesini sağlayabilir. Bu dönemde içgüdülerinize ve yaratıcılığınıza güvenebilirsiniz.