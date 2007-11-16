Hafta sonunuz nasıl geçecek

17 KASIM CUMARTESİ



KOÇ: Sarfedeceğiniz küçük bir söz yanlış anlaşılarak büyük bir soruna neden olabilir veya böyle bir anlaşmazlığın temelini atabilir. Dikkatli olmazsanız herşeyi yeniden eski haline getirebilmeniz uzun süre uğraşmanızı gerektirebilir. Bugün bir yakınınızın yapacağı hataları düzeltmek de sizin başınıza kalabilir. Özel konularda sırlarınızı çok güvendiğiniz dostlarınız dışında kimselere açmayın. Çünkü daha sonra size karşı koz olarak kullanılabileceğini unutmayın.

BOĞA: Üzerinizde baskı yaratan sorunları ve maddi sıkıntıları yoğun bir biçimde düşünmekten kaçının. Gönül ilişkilerinizde olumlu gelişmeler meydana gelebilir. Yalnız fazla romantik olmayın, ayaklarınız yere iyi bassın. Uzaklara gitme isteği isteği duyabilirsiniz. Ufak kaçamaklar yapabilir ve maceralara atılabilirsiniz. Dostlarınızın size vereceği öğütleri iyi dinleyin. Özellikle sizi pozitif yönde etkileyen kişilerin söylediklerine iyi kulak verin. Böylece hata yapma yapma oranınız aza indirgenir.

İKİZLER: Sevgi ve toplumsal yaşam alanlarında her zamankinden daha başarılısınız. Düşüncelerinizde ve davranışlarınızda daha özgürce davranın, kendinizi hayal gücünüzün kollarına bırakın.. Sevdiğiniz kişiye onu sevdiğinizi söylemekten çekinmeyin ve kıskandığınızı fazla belli etmeyin. Üzerinizden taşan enerjinizi spora yöneltin, yürüyüşlere çıkın veya jimnastik yapın yediklerinize de maksimum özen gösterin.

YENGEÇ: Duygusal ilişkilerinizde de hoş ve heyecanlı anlar yaşayabilirsiniz ancak bazı ailevi sorunlar bunları gölgeleyebilir. Karşı cinsle olan ilişkilerinizde verdiğiniz sözleri tutun ve ortaklaşa aldığınız kararlardan caymayın. Eğlenceye biraz daha fazla vakit ayırın. Arkadaşlarınızdan gelen davetleri sürekli reddetmeyin. Gideceğiniz davetlerde yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Göreceksiniz iş hayatının tüm stresini de üzerinizden atacak yeniden enerji depolayacaksınız. .

ASLAN: Evinizle ilgili değişimler yapmak isteyebilir ve sevdiklerinizin isteklerine karşı duyarlı davranabilirsiniz. Ailenizin ve dostlarınızın güven isteklerine karşı duyarlı davranabilirsiniz. Yapmak istediğiniz değişiklikler için uygun bir zaman. Duygusal ilişkiniz genelde mutlu görünüyor ancak bu alanda biraz heyecanlı ve maceralı bir gün de yaşayabilirsiniz. Eğer sevdiğiniz kişiye sevginizi itiraf edemiyorsanız yakın arkadaşlarınızdan ya da onun çevresindeki tanıdığınız kişilerden yardım isteyin.

BAŞAK: Evinizde bazı olumsuz sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Uzun zamandan beri süregelen bu sorunları çözmek için bu kez kararlı davranın ve bunları kökünden çözmek için gayret gösterin. Bunları çözerseniz epeyi rahatlayacaksınız. Maddi konularda adım atmak için cesaretinizi toplayın. Duygusal dünyanızda olumsuz günler geçirseniz de fazla karamsarlığa kapılmayın. Güvendiğiniz dostlarınızdan yardım istemekten çekinmeyin.

TERAZİ: Duygusal yönden artık çekingen olmayın. Karşınızdaki kişiye bir an önce duygularınızı açmanız gerekiyor. Belirsizlik sizi karamsarlığa itebilir. En azından onun duygularını öğrenirsiniz. Eğer süregelen bir beraberliğiniz varsa, bu bir aşk ilişkisi yada evli olabilirsiniz, bu durumda sizin için birlikte olduğunuz kimseyle olan durumunuz önem kazanacak ve basit maceralardan kaçınmanız gerekecektir.

AKREP: Enerjinizi yaratıcı gücünüzü kullanabileceğiniz konulara yönlendirebilirsiniz.Yabancı ortamlara ilgi duyabilir, bu amaçla uzun geziler planlayabilirsiniz. Bazı masraflarınızın olmasını bekliyor olabilirsiniz fakat beklenmedik hatalar ya da son dakikada farkettiğiniz ayrıntılar bu masrafların beklediğinizden fazla olmasına yol açabilir. Ancak bütçenizi dengeleyecek yeni imkanlar bulabileceğiniz ya da yeni fikirler üretebileceğiniz için bunlar sizi fazla endişelendirmesin.

YAY: Enerjinizi doğru yönlendirirseniz çevrenizdeki insanların ilgisini çekecek ve onların sempatisini kazanacaksınız. Arkadaşlarınızın eğlenme tekliflerini kabul edin zararlı çıkmazsınız. Duygusal ilişkilerinizde oldukça başarılısınız. Duygularınızı açıklayabilir ve beklediğiniz karşılığı bulabilirsiniz ancak sizi çekemeyen kişilerin de araya girmeleri ihtimali var. Böyle bir duruma karşı da önleminizi almalısınız.

OĞLAK: Olaylara gösterdiğiniz tepkiler çok şiddetli olabilir ve sevdiğinizi kırabilirsiniz. Sevdiğinize karşı sabırsız davranmayın ve ona karşı daha anlayışlı olun. İlgisizlik, kapris gibi davranış biçimleri yüzünden önem verdiğiniz birisini kaybedebilir ya da kendinizden soğutabilirsiniz. Belki de bir süre yalnız kalmanız size gerçekleri gösterir. Böylece daha iyi değerlendirme şansına sahip olursunuz.

KOVA: Parasal problemlerinizin üstesinden gelebilmek için dostlarınızdan biraz yardım isteyebilirsiniz. Ancak daha sonra mahçup olmamak için yine de ödeyebileceğiniz kadar borç isteyin. İdeal eşle ilgili düşüncelerinizi bir kez daha gözden geçirin. Kimsenin kusursuz olmadığını unutmayın. Eğer biriyle birlikteyseniz, birlikte olduğunuz kişiye kıskançlık göstermekten, onu eleştirmekten ve özellikle sivri konuşmalardan kaçınmalısınız.

BALIK: Alacağınız bazı haberler yüzünden endişe duyabilirsiniz. Ancak bunları çok fazla büyütmeyin ve önceden olduğu gibi önemsemeyin. Dostlarınız ve arkadaşlarınızla aranızdaki ilişkiler rahat ve güzel gelişecek. Duygusal hayatınızda karşınızdaki kişinin bazı beklentileri nedeniyle baskısını hissediyorsunuz. Biraz düşünme fırsatı bulabilirseniz ilişkilerinizde yolunda gitmeyen noktayı bulup işleri yoluna koyabilirsiniz. Bugün kendinize yönelik düşünceler içine girebilirsiniz.

18 KASIM PAZAR



KOÇ: Birçok konuda önemli insanlardan destek görmeniz olasıdır. Bugün özellikle yapmak istediğiniz şeyleri iyi planlamalı ve kararlılıkla harekete geçmelisiniz. Amaçlarınız için her türlü mücadeleyi göze almalı ancak kurallara uymayı da ihmal etmemelisiniz. Bir takım ailevi sorunlar yaşıyorsunuz. Sorunlarınızı çevrenizde güvendiğiniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız kendinizi daha rahat hissedersiniz.

BOĞA: Pozitif düşünmeye gayret edin. Parasal konulara yönelik daha farklı beklentiler içine girmeniz mümkün. Beklemediğiniz birtakım sıkıntılar içine girebilirsiniz. Ancak bu sıkıntılarınızı sevdiğiniz insana fazla göstermeyin. Moralinizi yüksek tutmalı ve anlayışlı davranmaya özen göstermelisiniz. Eğer yapabilirseniz kısa bir seyahate çıkın veya evde uzun süredir ertelediğiniz işlerle uğraşın. Böylece sorunlarınızı biraz unutup, sakinleşirsiniz.

İKİZLER: Kendinizi olağanüstü dinamik ve enerji yüklü hissedebilirsiniz. Bu enerjinizi doğru yönde değerlendirin. Toplumsal ve kişisel olaylara yönelik çabalar içine girebilirsiniz. Bu fikirleri oluştururken hayal gücünüzü kullanmak isteyebilirsiniz. Bu durum ise keyfinizin artmasına neden olabilir. Ancak arkadaşlarınıza karşı biraz daha hoşgörülü olun. Çünkü onlar sizin kadar enerjiye sahip olmayabilir. Onları olumlu etkileyebilirseniz birlikte güzel saatler geçirebilirsiniz.

YENGEÇ: Bazı kişilerin sizi çekemeyerek ortaya değişik sorunlar çıkartmaya çalışabilirler. Onlara aldırmayıp, istediğiniz doğrultuda ilerlemekte israrcı olmalısınız Eğer siz evli bir yengeçseniz bazı olaylar eşinizle daha iyi anlaşmanıza ve duygusal kaynaşma içinde olmanıza neden olabilir.Aşk hayatınızda çok fazla heyecan gözükmüyor. Ancak, daldan dala atlamak yerine elinizde olan kişiyle yetinmeniz gerekecek. Belki de o kişi aslında arayıp da bulamadığınız kişidir.

ASLAN: Yıldızların üzerinizdeki olumlu etkileri nedeniyle çevrenizde popülariteniz iyice artacak. Maddi konularda şanslı ve parada bolluk dönemindesiniz. Ummadığınız yerlerden paralar gelebilir. Bu arada işe yarayan ve giderek değer kazanabilecek şeyler de satın alabilirsiniz.Bugün tekrar açılacak bir konu fazladan efor sarfetmenizi gerektirebilir ancak durumunuz çok daha iyi olabilir. Yıldızların duygusal ilişkilerle ilgili etkileri durgun gözükmekle birlikte yine de mutluluğu yakalayabilirsiniz.

BAŞAK: Sakin davranırsanız ve durumları gerektiği şekilde değerlendirirseniz olanlardan zarar görmezsiniz. Eğer parasal sorunlarınız varsa çevrenizdeki güvendiğiniz dostlarınızdan yardım isteyebilirsiniz. Dostlarınız sizi kırmayacak ve size yardımcı olabilmek için ellerinden geleni yapacaklar. Kendinizi yorgun, bitkin ya da kötümser hissediyorsanız biraz spor yapın ve gereksiz yorgunluklardan kaçının. Göreceksiniz spordan sonra her şeyi farklı bir şekilde değerlendireceksiniz.

TERAZİ: Herkesin dikkatini çekmeye, sevilmeye ve aranmaya uygun bir gününüzdesiniz. Bugün özellikle etkilemek istediğiniz kişilerle görüşmelisiniz. Önemli kararlar alabilirsiniz. Bunlara destek olacak somut adımlar atmaktan çekinmeyin. Böylece işlerinizi sağlama alabilirsiniz. Karşı cinsten, çok beğendiğiniz ama bir türlü açılamadığınız birisinin ilgisini çekmeniz olasıdır.İsterseniz uzun süreli bir beraberliğin ilk adımlarını atabilirsiniz.

AKREP: Gönül ilişkileri bugün ilk planda gözüküyor. Eğer aranızdaki çok küçük pürüzleri de hallederseniz, tamamen mutlu olmamanız için hiçbir neden yok. Böylece düşüncelerinizi rahatlatıp işinize daha iyi konsantre olabilirsiniz. Bugün yolculuk durumları da sizin için önemli bir yer tutabilir. Çok sevdiğiniz bir kişi uzun bir yoldan gelebilir yada sizin yapacağınız bir yolculukta hoş kimselerle karşılaşabilirsiniz.

YAY: Kısa bir süre sonra sıkıntılı günleri geride bırakacaksınız. Ayın üzerinizdeki etkisi hem bazı düşmanlıkları üzerinize çekiyor hem de size değişik duygular veriyor. Daima kendinize güvenmeli ve çevrenizdeki kişilerin her söylediğine inanmamalısınız. Vücudunuza gereken özeni göstermeyi ihmal etmeyin. Uzun zamandır ertelediğiniz doktorla randevunuzu da artık geciktirmeyin. Daha sonra pişman olabilirsiniz.