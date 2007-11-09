Hafta sonunuz nasıl geçecek?

CUMARTESİ



KOÇ: Bugün parasal yönden biraz rahatlayabilirsiniz. Ancak aklınıza hergeleni yapmaktan kaçınmalı ve hayalleri bir tarafa bırakıp, sağlam oynamalısınız. Birden fazla yerden geliriniz olabilir ya da birden fazla, parayla ilgili iş yapabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde heyecanlı bazı şeyler yaşayabilirsiniz. Ancak bazı ailevi sorunlarınızın duygusal ilişkilerinizi gölgelemesi de mümkündür.

BOĞA: Söylenenler sizi yıldırmamalıdır çünkü en karışık anlarda bile olumlu bir çıkış yolu bulabilirsiniz. Eğer evli bir boğaysanız ya da süregelen bir beraberliğiniz varsa çok, ama çok dikkkatli olmanız gerekmektedir. Çünkü karşı cins ilişkilerinizde iradenize hakim olamamanız tehlikesi var. Aranızda meydana gelebilecek en ufak bir tartışmayı büyütmeye meyillisiniz. Sinirlerinize hakim olabilirseniz daha az hasar yapmış olursunuz.

İKİZLER: Bugün herşeyden önce, dostluklarınızdan çok önemli faydalar sağlayabilirsiniz. Ve yine bugün parayla ilgili konularda bazı olumsuz yönlenmeler ya da engellemeler olabilir. Bazı kimselerin yanlış tutumları da parasal sıkıntınıza sebep olabilir. Daima kendinize güvenmeli ve olurolmaz sözlere kanmamalısınız. Dönem dönem gelebilecek olan sert etkilere rağmen gün boyunca pek çok şey istediğiniz gibi olabilir.

YENGEÇ: Siz bir erkek yengeçseniz kadınlara karşı bilinçaltınızda taşıdığınız şüpheler yüzeye çıkabilir. Eğer siz evli bir kadınsanız bugün eşinizin sosyal ilişkileri, arkadaş toplantıları gibi şeyleri için söylenme ya da surat asma eğilimlerini dizginlemeniz gerekmektedir. Eğer buna dikkat etmezseniz hiç beklemediğiniz patlamalarla karşılaşabilirsiniz. Bugün ayrıca elinizdeki bazı imkanları çevrenizin yararı için kullanarak takdir toplamanız da olasıdır.

ASLAN: Kafanızı işgal eden bir konuda da bazı sert kararlar almanız ve kararsızlıklarınızı çabuk yenmeniz gerekir. Dalgınlığınızın ve kararsızlığınızın ilişkilerinize yansımamasına ve sizi kötü durumlara sokmamasına dikkat edin. Aramayı ihmal ettiğiniz dostlarınız sizin için hiç de hoş olmayan şeyler düşünüyorlar. Düşüncelerinizin fazla kendinize merkezlenmiş olması mümkündür. Bundan sıyrılmalısınız.

BAŞAK: Karşınızdaki kimsenin fazla üzerine düşmeniz sizin hakkınızda olumsuz düşünülmesine sebep oluyor. Siz bir başak kadınıysanız, yeni tanıştığınız kimselerden gelen her teklifi şüpheyle karşılamalısınız. Siz bir erkek başaksanız sağlık olarak zayıfsınız ayrıca kendinizi riske sokacak şeylere meyillisiniz. Kaza ve incinmelere açık olduğunuzu aklınızdan çıkartmayıp, ona göre davranmalısınız.

TERAZİ: Kendinizi fiziksel olarak güçlü bile hissetseniz belli bir performans kaybımız var ve çevreniz bunu farkediyor. Biran önce silkinip kendinize gelmeniz ve işlerinize gereken özeni göstermeniz gerekmektedir. Önemli veya başarılı bir insan size iş, ortaklık ya da benzeri birşey teklif edebilir. Onu kabul etmeden önce, yine çevrenizdeki tecrübeli insanlara danışmanızda fayda var.

AKREP: İş hayatınızla ilgili ya da maddi durumunuzu sarsabilecek bir sorunla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Kişiliğiniz ve uğraştığınız konulara göre bir çok farklı olayla karşılaşabileceğiniz birgündesiniz. Çevrenizde farkında olmadığınız bir veya birkaç düşmanınız olabilir ve bunların bazı faaliyetleri size gerçekten de zarar verebilir. Duygusal ilişkileriniz kötü gidiyorsa fazla sorun etmeyin. Ya mevcut ilişkiniz düzelecek ya da yeni bir ilşki içine girerek daha mutlu olacaksınız.

YAY: Beklenmedik şeylerle karşılaşmanın verdiği şaşkınlıkla altüst olabilirsiniz. Ortaklık, aşk ve evlilik ilişkilerinde karışıklıklar yaşayabilirsiniz. Eğer siz bir kadın yaysanız aniden bir erkeğe bağlanabilirsiniz. Siz bir erkek yaysanız bugün genç bir kızla heyecanlı bir kontağınız olabilir. Bu ilişkinizin devamı halinde durumun bir aşka dönüşebilmesi de mümkündür.

OĞLAK: Kararsız ve dağınıksınız. Fikirleriniz genellikle uygulanabilir şeyler olmakla birlikte bazıları da sizi bloke edebilir. Eski yöntemleriniz ve davranış tarzınızın büyük bir kısmı şimdi size normal görünmeyebilir. Tanımadığınız insanlara dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde hoş olmayan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Acele ile yanlış kararlar verebilirsiniz. Evinizde, dikkatsizlikten kaynaklanan küçük bir zarar olabilir.

KOVA : Eğer evli bir kovaysanız, eşinizle bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Eğer evli olmayıp da sürekli bir ilişkisi olan bir kovaysanız, birlikte olduğunuz kimsenin sizi çok mutlu edebilecek sürprizleri olabilir. Ruhsal olarak romantik ve nostaljik bir yapıdasınız. Eğer yalnızsanız bugünlerde kolaylıkla aşık olabilirsiniz. Karşı cinsten çevrenizde sizinle ilgilenen çok sayıda insan var. Bunlar arasında seçim yapmak size kalmış birşey.

BALIK: Akşama doğru şartlar birdenbire değişebilir ve herşeyin size yardımcı olabilecek şekilde yönlendiğini görebilirsiniz. Sizi çekemeyen bazı kişiler kıskançlık nedeniyle ortaya değişik sorunlar çıkartmaya çalışabilirler. Onlara aldırmayıp, istediğiniz doğrultuda ilerlemekte ısrarcı olmalısınız. Bugün özellikle yapmak istediğiniz şeyleri iyi planlamalı ve kararlılıkla harekete geçmelisiniz. Amaçlarınız için her türlü uğraşı göze almalı fakat kurallara uymayı da ihmal etmemelisiniz.

PAZAR



KOÇ: Her zamankinden daha hevesli çalışacak ve kafanıza koyduğunuz şeyleri başaracaksınız. Bütün bu güzel şeylere rağmen masraflarınızda da artış olabilir. Bunun nedeni de siz değilsiniz. İş birliği yaptığınız kimseler, eşiniz ya da ortaklarınız fazla harcamalara yol açabilirler. Yaşça sizden büyük olan ve belki de önemli konumlarda bulunan birisi sayesinde elinize para geçebilir. Bundan başka, sıkıştığınız durumlarda yakınlarınız ve dostlarınız da size yardımcı olabilirler. Duygusal hayatınız ise bugün biraz durağan gözüküyor.

BOĞA: Bulunacağınız ortamlarda eğlenmeye çalışmalı ve tatsızlıklardan uzak kalmalısınız. Bugün size yaklaşan insanların hepsi iyi niyetli olmayabilirler. Eğer yalnız bir boğaysanız karşı cinsten değişik ve çekici birisi ile tanışmanız ya da zaten tanıdığınız fakat aranızda fazla yakınlık olmayan böyle birisi ile yakınlaşmanız olasıdır. Eğer siz evli bir boğaysanız eşinizle tam bir uyum içinde olacaksınız. Birbirinizin isteklerini yerine getirerek daha da mutlu olacaksınız. Birlikte bir hayalinizi de gerçekleştirebilirsiniz.

İKİZLER: Bugün, kaçmaya çalıştığınız bazı şeylerle yüzyüze geleceksiniz. Ama bunlar sizi endişelendirmesin. Çünkü, sorunları halledeceğiniz gibi, daha sonra da kendinize "neden bu işi daha önce yapmadım" diye kızacaksınız. Duygusal ilişikilerinizle ilgili bir tatminsizlik içinde olabilirsiniz. Duygusal hayatınızı karışık bir duruma sokma meylindesiniz. Evli bir ikizseniz bugün bir aile içi kavga ya da anlaşmazlığa hazır olmalısınız.

YENGEÇ: İş yerinizde üzerinize bazı yeni sorumluluklar yüklemeleri mümkündür. Rahatlıkla üstesinden gelebileceğiniz konular size yapılması imkansız gibi görünebilirler. Başka bir ifade ile, kendi kendinizin gözünü korkutuyorsunuz. İşe başladığınızda hiç de zor olmadığını görecek ve rahatlayacaksınız. Hangi cinsiyetten olursanız olun karşı cins ilişkilerinizle ilgili bir tercihte bulunma durumunda kalabilirsiniz. Bu tercih sizin daha ciddi şartlar altında ya da daha özgür olmanızla ilgili bir tercih olabilir.

ASLAN : Duygusal ilişkilerinizde büyük bir kararsızlık içine düşmenize sebep olabilecek gelişmeler yaşamanız mümkündür. İki kişi arasında bir tercih yapma durumunda kalabilirsiniz. Bu dönemde fiziksel olarak daha hassas ve zayıfsınız. Rakibiniz durumunda olan bazı kimselerin de antipatilerini çekebilirsiniz. Bu insanlar size bazı kısıtlamalar getirebilirler ve hangi cinsiyetten olursanız olun erkeklerden daha fazla zorluk görebilirsiniz.

BAŞAK:. Yakın çevrenizden göreceğiniz bazı yaklaşımlar, beraber olduğunuz kişinin kıskançlık duygularını kabartabilir. Ancak ona karşı göstereceğiniz sevgi ve hislerinizdeki açık tutumlarınız, ilişkinize gelebilecek zararları önleyecektir. Çevrenizdeki bazı kişiler gerçekten zor durumda olabilirler ancak şu aralar sadece kendinizle ilgilenmeniz ve kendi sorunlarınızı çözmeniz gerekiyor. Gurur meselesi yaparak açamadığınız bazı konuların üzerine gitmenizin zamanı geldi. Gelişmeler sizin yeni bir açılım yapmanızı sağlayabilir.

TERAZİ : Her ne kadar büyük bir kavga ya da ayrılık ihtimali yoksa da birlikte olduğunuz kişinin bazı davranışları size itici gelebilir, bazı kısıtlamalar olması muhtemeldir. Siz bir erkek teraziyseniz bugün karşıcins ilişkilerinizi çok dikkatli yürütmelisiniz. Herhangi bir önemli işiniz yüzünden birlikte olduğunuz kişiyi görememek gibi bir durumunuz varsa yapacağınız en iyi şey, işinizi erteleyip, zamanınızın çoğunu birlikte olduğunuz kişiye ayırmanızdır.

AKREP: Öğleden sonra ise sizi uğraştıran, hatta üzen bazı konularla ilgili olabilecek yeni gelişmeler sakinleşmenize ve herşeyi daha huzurlu bir şekilde düşünmenize sebep olabilirler. Eski bir dostunuz ya da eski bir aşkınızla karşılaşmanız olasıdır. Bu insanla olan kontağınız sizi geçmişe döndürerek bir süre için nostaljik etkiler altında kalmanıza sebep olabilir.

YAY: İnsanlardan beklemediğiniz derecede yardım ve destek görmeye açık olduğunuz bir gündesiniz. Uzun süredir istediğiniz ve bugüne kadar belki de birkaç defa, son anda olamayan birşeyi elde edebilir ya da yapabilirsiniz. Bugün istemediğiniz pek çok ek işi kabul etmek zorunda kalabilirsiniz. Sizi aramasını hiç beklemediğiniz, karşı cinsten biri arayabilir. Gerçekçi olmayan bahanelerden uzak durmalısınız.

OĞLAK : Aile çevrenizde mutlu bir toplantı yapılabilir fakat diğer durumlarda canınızı sıkabilecek şeyler olabilir ya da sizi kızdıracak konuşmalar yapılabilir. Yakın dostlarınızdan, birlikte olduğunuz kişiden veya eşinizden ya da ortağınızdan maddi destek alacaksınız. Bu durumu en iyi şekilde değerlendirip yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Ama bu girişimleri tek başına değil, güvendiğiniz bazı kişilerle yapmanızda fayda var.

KOVA: Yapmanız gereken şey biran önce bu konuda kafanızı rahatlatmak ve herşeyi açık açık ortaya dökmektir. Bundan pişman olmayacaksınız. Fikir sahibi olmadığınız konular yerine bildiğiniz konularla ilgilenirseniz daha başarılı olursunuz. Aşk hayatınızda hareketlenmeler olabilir. Karşınıza çok fazla etkileneceğiniz bir kişi çıkabilir.