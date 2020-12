Hafta sonunuz nasıl geçecek?

06 EKİM



KOÇ

Bugünün ilk saatlerinde önem verdiğiniz bütün konuları halletmek için gayret göstermeniz ve bu arada karşı cins ilişkilerinizle ilgili kesin kararlar almanız gerekmektedir. Kafanızdaki duygusal sorunları bir karara bağlayabilirseniz her alanda çok daha rahat hareket edebileceksiniz. Eğer etkilemek istediğiniz bazı kimseler varsa ve cinsiyetleri ne olursa olsun, onlarla yüzyüze görüşmeniz faydalı olabilir.

BOĞA

Bugün dostlarınız yüzünden bazı sorunlarla karşılaşmanız olasıdır. Karşılaşacağınız durumlar ilk anlarda size biraz karışık gelebilir ve bazı şeyleri halledebilmek için yorulmanız gerekebilir. Bununla beraber ilk etki geçtikten sonra herşeyin kolaylaştığını ve durumun düzeldiğini göreceksiniz. Bu durumu sadece yukarda belirtilen türde sorunlarla ilgili olarak almayın. Bugün ilgilendiğiniz hemen hemen her işte aynı durumla karşılaşabilirsiniz.

İKİZLER

Bugün duygusal ilişkileriniz ön planda olabilir ve bu konularda her zamankinden çok daha cesur, atılgan ve başarılısınız. Bu güçlü vasıflarınıza rağmen oldukça duygusal yapıdasınız ve kıskançlığınıza mağlup olabilirsiniz. Bu durumlarda aklınızı kullanmalı ve duygularınızı sergilemekten kaçınmalısınız aksi takdirde gün sona ermeden önce bazı hayal kırıklıklarıyla karşılaşabilir ve bu tür şeyleri kaldırabilmekte zorlanırsınız.

YENGEÇ

Bugün Venüs size sert açı yaparak duygusal ilişkilerinizi zorlaştırıyor ya da değişken hale sokuyor. Bugün Ay'dan alacağınız olumlu desteklerle Venüs'ün sert etkilerini yumuşatmanız ve sevgiyle ilgili konularda her istediğinizi yapmanız, olayları istediğiniz gibi yönlendirmeniz mümkündür. Eğer bir beraberliğiniz varsa ya da bir beraberlik düşünüyorsanız bu ilişkiyi son derece mutlu hale getirebilirsiniz.

ASLAN

Bugün erkeklere olan her ilişkinizde bazı olumsuzluklarla karşılaşmanız olasıdır. Aldatılmak derken hemen bir duygusal ihaneti düşünmeyin. Gerçi bunlarla karşılaşmanız da olasıdır fakat buradaki aldatılmak sözü her tür aldatılmadır. Alış verişlerinizde bile erkek satıcılara karşı dikkatli olmalısınız. Buna karşılık yumuşak açı yapan Ay yüzünden kadınlarla olan her ilişkinizde şanslı ve başarılısınız.

BAŞAK

Bugün kötü durumda değilsiniz fakat duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz. Davranışlarınız ve karşılaşacağınız olaylar duygusal yapınızı nasıl yönlendireceğinize göre değişir. Eğer sorunlara açık bir duruma girerseniz bundan dolayı telaşlanmamanız lazım çünkü Merkür sizi destekliyor ve her sorunu gerek konuşmanızla, gerekse bulacağınız akılcı çözümlerle halledebilirsiniz fakat tabii duygusal taşmalarınızı kontrol altında tutmanız şartıyla.

TERAZİ

Bugün oldukça şanslı bir dönemdesiniz. Astrolojik gök cisimleri bulundukları konumlardan size ya yumuşak açı yapıyorlar ya da etkisiz kalıyorlar. Sadece Jüpiter'den sert açı alıyorsunuz ki, bu da biraz abartıcı tutumlar içine girmenizden başka olumsuzluk getirmez. Tabii bugün abartıcı tutumlarınızın etkisi ile aşırı masrafa ve aşırı yemeye düşkün olabilirsiniz.

AKREP

Üzerinizdeki Astrolojik etkiler masraflarınızdaki ani artışı gösteriyorlar. Bu durum sizi şaşırtabilir. Düşünsel olarak oldukça rahatsınız ve ortaya çıkan sorunlara ve bütçenizi sarsacak seviyedeki masraflara kolaylıkla çözüm bulabilirsiniz. Kafanız oldukça süratli ve düzgün çalıştığı için olayları ayrıntılarıyla görerek neler yapmak gerektiğine anında karar verebileceksiniz.

YAY

Bugün eskiden kalma bazı belirli sorunlarla uğraşmanız gerekebilir. Mantığınızı kullanır ve zorluklara dayanmayı bilirseniz kazançlı çıkabilirsiniz. Geçiştirici tedbirlerle yetindiğiniz takdirde aynı konunun dönüp dolaşıp, gene karşınıza çıkacağını bilmelisiniz. Şansınız açık sayılır fakat burcunuzda bulunan ve sizi birçok konuda destekleyen Güneş bugün aldığı etkilerle sizi biraz tembelleştirerek bu şansınızdan istifade etmenizi önleyebilir.

OĞLAK

Bir para konusu bugün tartışmalara sebep olabilir. Bu yüzden evinizde bazı huzursuzluklar olabilir. Söz konusu tartışmalar eviniz ve aileniz içinde olabilir fakat evinizle ilgili olmayıp, tamamen bir dış mesele bile olsa huzursuzluğunun evinize yansıması ihtimali güçlüdür. Duygusal ilişkilerinizde dikkatli olmanız şartıyla başarılı ve mutlusunuz. Eğer yalnız bir insansanız çevrenizden olmayan birisi aniden hayatınıza girebilir.

KOVA

Bugün bazı kuruntularınızdan dolayı huzursuzlanmanız olasıdır. Ailenizden birisinin hastalığı ya da önemli bir derdi ile uğraşmanız da gerekebilir. Yaşlı bir yakınınızın derdine çare bulmak için de yorulabilirsiniz. Gününüz oldukça hareketli geçip, sizi birden fazla işle ilgilenmek zorunda bırakabilir. Günlük işleriniz son derece önemlidir.

BALIK

Bugün bir kaç olumsuz etkiye açıksınız. Karşılaşacağınız güçlüklerin arasında bazı fırsatlarda olacaktır fakat bunları yakalayabilmek için güçlüklerden yılmamalı ve çok hızlı olmalısınız. Sizinle uğraşan birisine önemli bir ders vermeniz ya da onun hakkında ne yapacağınıza karar vermeniz olasıdır. Bugün karşılaşacağınız şeyler size, sizinle uğraşan kişi hakkında önemli bilgiler verebilirler ve bu bilgileri kullanarak söz konusu kişiyi oldukça sarsabilirsiniz.

07 EKİM PAZAR



KOÇ

Dünkü durumunuz aslında hiç fena değildi fakat bugün, düne göre biraz daha rahat ve umutlu durumdasınız. Bugünkü durumunuzun önemli noktalarını kabaca ikiye ayırabiliriz. Birinci kısım iş, ikincisiyse sağlıktır. İş hayatınızda biraz ihtiyatlı davranmalısınız. Küçük hatalarınız, farkına varmadan söyleyebileceğiniz bir, iki ufak söz ya da kırıcı davranış sonradan sizin aleyhinize olabilir. Aslında hiç bir kötü niyetiniz olmayabilir fakat sözlerinizi kontrol edemezseniz yanlış izlenimler uyandırırsınız.

BOĞA

Eğer işleriniz yüzünden eğilimlerinizi tatmin edemezseniz bugün yapacağınız işler ancak vasat seviyede kalabilir. Konsantrenizi yaptığınız işe odaklamanız oldukça zor görünüyor. Çalışırken kafanız hayallerle dolu. Eğer imkan bulur da günü, Astrolojik etkilerin yönlendirdiği şekilde değerlendirebilirseniz yeni kimselerle tanışabilir, hayatın zevkini çıkartabilirsiniz.

İKİZLER

Bugün en şanslı olan burçlardan birisi sizinki. Kendi gayretinizle büyük işler başarabilir ve maddi ve manevi kazanca geçebilirsiniz. Yetenekleriniz sayesinde birçok fırsatı aynı anda değerlendirmeye muaffak olabilirsiniz. Bu kısa süre içinde pek çok şey yapabilirsiniz. Zaten bugün çıkabilecek olan fırsatları bugün değerlendirmeye ve onlar hakkında karara varmaya bir açıdan da mecbursunuz çünkü yarın ve sonraki günlerde bu fırsatlar kaçabilir. Şans durumunuz sürekli değildir.

YENGEÇ

Bugün duygusal ilişkileriniz veya karşı cinsle oluşturmanız olası olan macera ya da flört gibi şeylerde başarılısınız. Eğer süregelen bir ilişkiniz varsa onda da eskisinden daha mutlu duruma girebilirsiniz. Bugün ayrıca karşı cinsin beğenisini uyandırmaya da her zamankinden daha uygunsunuz. Hiç aklınıza gelmeyecek olan kimselerin çevrenizde dolandıklarını ve açıkça yeşil ışık yaktıklarını görmeniz olasıdır.

ASLAN

Bugün bir çok farklı olayla karşılaşmanız olasıdır. Karşılaşabileceğiniz durumların büyük bir çoğunluğu da sizin için olumludur. Çıkabilecek olan minik sorunlara aklınızı kullanarak çabucak çare bulabileceksiniz. Dolayısıyla olumsuz görünen şeylerin önemsiz şeyler olduklarını ve bunları hemen çözüme kavuşturabileceğinizi ya da zarar görmeyeceğinizi bilmelisiniz.

BAŞAK

Karşılaşmanız olası olan bazı olumsuzlukları fazla dikkate almadığınız takdirde bugün sizin için son derece verimli geçebilir. Bazı olaylar şaşırıp, kararsız kalmanıza sebep olabilirler fakat dostlarınızın, arkadaşlarınızın, akrabalarınızın ya da aile üyelerinizin desteği ile kısa zamanda kararsızlığınızdan ve şaşkınlığınızdan kurtulabilirsiniz. Hatta karşılaşacağınız olaylar kendi yeteneklerinizi daha iyi anlamanıza bile yardımcı olabileceklerdir.

TERAZİ

Pek çok kimse sizinle ilgilenmeye başlayabilir. Bu durumu sadece duygusallıkla sınırlı birşey olarak kabul etmeyin. Hemen her alanda insanları etkileyip, peşinizden sürükleyebilirsiniz. Birçok kimse sizinle yakınlaşmak isteyebilir fakat çevrenizdeki herkesi iyi niyetli olarak kabul etmeniz de hata olur. Bununla beraber bu sıralarda başlatacağınız maceraların pek de uzun ömürlü olamayacaklarını da bilmelisiniz.

AKREP

Bugün dünküne göre daha rahat etkiler altındasınız. Herşeyden önce mecburi masraflarınız sona eriyor ve maddi konularda daha ılımlı durumdasınız. Kafanızın hızlı ve düzgün çalışmasıysa aynen devam etmektedir ve bir çok açıdan sizi meşgul eden konular ortadan kalkacağı için kafanızın çalışmasından çok daha iyi istifade edebileceksiniz. Bugün Merkür'ün birleşik olumlu etkileri size bütün bunları sağlamakta.

YAY

Bugün kısa yollardan gelen sevinçli haberler alabilirsiniz. Gene yapmanız olan kısa yolculuklar da sizin için yararlı olacaklardır. Hem bazı şeyler öğrenmeniz, hem de ilgi çekici kimselerle tanışmanız olasıdır. Bugün öğreneceğiniz şeyler kafanızdaki planlarınızı daha da geliştirmenizi sağlayabilirler. Planlarınıza yeni şekiller vermeniz yeteneklerinizi daha verimli kullanabilmenize de yardımcı olabilir.

OĞLAK

Ay size olumlu etkiler yapıyor. Burcunuzun yönetici gezegeni olarak kabul edilen Satürn de yumuşak açı yapıyor. Bununla beraber bu dönemde yapacağınız başlangıçlar zor yürüyebilirler. Yorucu olabilirler fakat bunlar başlangıç içindir ve ilerde çok verimli olurlar. Bugünle sınırlı olan etkilere gelince. Birçok şeyi abartılı olarak ele almaya meyillisiniz.

KOVA

Bugün iş ve sosyal ilişkiler açısından şanssız, duygusal ilişkiler ve ailenizle ilgili konularda şanslısınız. Gerek gerçekleştirmeyi düşündüğünüz ilişkilerde gerekse süregelen ilişkilerinizde istediğiniz başarıya ulaşabilirsiniz Kararlı, düşünceli ve sebatlısınız. Eğer süregelen bir ilişkiniz varsa bunun devamını sağlayacak doğrultuda davranmalısınız. Hatta bu konuda ısrarlı olmalısınız.

BALIK

Üzerinizde bazı zıt etkiler olmasına rağmen bir çok isteğinizi gerçekleştirmenize uygun verimli bir gündesiniz. Üzerinizdeki olumsuzluklarsa sizi fazla yormadan geçecek şeylerdir. Gününüz verimli olmasına verimli fakat saat öğleden sonra üçten itibaren çok daha verimli ve başarılısınız. Sabah saatlerinde sizi herhangi bir taahhüt altına sokabilecek şeyleri imzalamaktan kaçınmalısınız.