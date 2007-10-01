Hafta sonunuz nasıl geçecek?

29 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ



KOÇ

Bu gün bazı emeklerinizin boşa gittiğini ya da tam olarak kaybettiğinizi düşünebilirsiniz. Çok ilgilendiğiniz bir konuda alacağınız haberler sizi derinden sarsabilir. Moralinizi fazla bozmazsanız ilerde durumu toparlamanız mümkün olabilir. Hemen vazgeçmemelisiniz. Akşam saatlerinde kalabalık bir ortamda istediğiniz kimselerle birlikte olmanız olasıdır. Aramak ve aramamak arasında kararsız kaldığınız birisini aradığınız takdirde olumlu gelişmeler başlayabilir.

BOĞA

Kararsız kalmanıza sebep olan şeyler sadece sizin kafanızın içindedir. Bir duygusal ilişki için diğer alanlardan fedakarlık yapmanız ve kendinizi kısıtlamanız olasıdır. Fedakarlık saydığınız kısıtlamalar aslında sizin için gerçekten de kısıtlanmaları gereken şeylerdir. Bir anlaşmazlığın giderilmesine gayret ederken tam tersine boyutlarının büyümesine sebep olabilirsiniz. Bazı tutumlarınız kasıtlı olarak yanlış anlaşılarak hakkınızda çeşitli laflar çıkartılabilir. Özellikle kadınlardan gelecek olan düşmanca davranışlarla karşılaşmanız olasıdır.

İKİZLER

Bazı konularda fazla rahat davranışlar içinde olabilirsiniz. Tarzınız bazen insanların sizden uzaklaşmalarına ve içten içe hırslanmalarına neden oluyor. Bir süre için kendinizi geriye çekip, etraflıca düşünmeniz ve daha uyumlu davranışlara girmeniz iyi olabilir. Eğer çevrenizden uzakta, olaylarla ilgilenmeden oturursanız herşey sıkıcı fakat normal olabilir. Eğer bu gün çeşitli sosyal etkinlikler içinde olursanız sizin için son derece yorucu bir gün olabilir.

YENGEÇ

Rahatsız yolculuklar yapabilirsiniz. Bu gün her yere ulaşmakta zorluk çekebilirsiniz. Hangi konu olursa olsun zorlanabilirsiniz fakat başlama aşamalarından sonra herşey çok iyi yürüyebilir. Olaylara hakim olmakta güçlük çekmezsiniz. Bazı tecrübeli kimselerin sizi karşılarına alıp, sizinle ilgili konularda uzun uzun konuşmaları olasıdır. Size verilen akılları yabana atmamalısınız. Her konuda yeni fikirler geliştirebilir ve bir çok şeyin sizin zannettiğiniz kadar zor ve ulaşılmaz olmadığını anlayabilirsiniz.

ASLAN

Aile meseleleriyle ilgilenmek bu gün sizi psikolojik olarak yoracaktır fakat bu kaçınılmaz olabilir. En iyisi bütün konsantrenizi verip, herşeyi tam olarak halledip, sonra özel şeylerle ilgilenmenizdir. Angarya sayılabilecek meşguliyetleri hallettikten sonra bazı güzel olaylar yaşayabilirsiniz. Dostlarınızın övgüleri sizi şımartmamalı. Fazla gevşerseniz övüldüğünüz konuların hepsinde teklemeye başlamanız kaçınılmaz olur. Eğer siz bir erkekseniz bugün bir kadının yaklaşımları size her alanda cesaret verebilir.

BAŞAK

Eski olayları deşmekten kaçınmalısınız. Eskinin deşilmesi, küllenmiş düşmanlıkları uyandırabilir. Eskiyi bir yana bırakıp ileriye bakmalı, herşeyi sıfırdan ele almalısınız. Hiçbir şeyle ilgilenmeden pasif bir gün geçirmeyi ve tembelliği tercih edebilirsiniz. Gelişmeler karşısında tembellikten sıyrılmanız ve yeni bir şevkle olayların içine dalmanız olasıdır. Evli bir insansanız bugün bir aile içi kavga ya da anlaşmazlığa hazır olmalısınız. Özellikle siz bir kadınsanız eşinizin bencil düşünceleri sizi çileden çıkartabilir. Ama erkekseniz eşinizin gereksiz istekleri canınızı sıkabilir.

TERAZİ

Karşı cins ilişkilerinizde aldatılmaya ya da atlatılmaya uygun yapıdasınız. Bu gün size getirilen bütün mazeretlere çok dikkat edip, ince eleyip, sık dokumalısınız. Karşınızdakinin açığını yakalarsanız bunu belli etmemeniz sizin için daha iyi olabilir. Karşınızdaki insanlar sizin gibi düşünmelerine rağmen bunu ortaya koyamıyorlar. İşlerin çabuklaşması için insiyatifi ele alıp, kendi yaklaşım derecenizi açıkça ortaya koymanız gerekiyor. Gerek duygusal, gerek dostluk ilişkileriniz için zaman harcama ve bazı şeyleri arka plana atma eğilimindesiniz.

AKREP

Bu gün karar vermeniz gereken durumlarda kendi bildiğiniz gibi davranmalı, kimsenin aklına uymamalısınız. Yapmak istediğiniz işlerin tamamlanmasında bir çok engelle karşılaşmanız olasıdır. Birşeye rahatlıkla başlayabilir fakat sonuçlandıramazsınız. Bu üzerinizdeki aksi etkilerden de kaynaklanabilir. Sizi çekemeyen kimselerden gelen aldatıcı tekliflere dikkat edin. Karşı cinsten biri sizi baştan çıkartmaya uğraşıyor. Erkekseniz iyi değil ama kadınsanız ciddi şeyler düşünebilirsiniz.

YAY

İş alanında, çok ciddiye almanız gereken, yorucu bir uğraşa girmek üzeresiniz. İlgilendiğiniz konuya bütün gücünüzü vermeniz gerekiyor. Üzerinizde otorite sahibi olan kimselerle karşılıklı olarak gerilimleriniz olabilir. Eğer erkekseniz alacağınız bir haber üzerine zamanınızın tamamınını bir kadına ayırmanız olasıdır. Siz bir kadınsanız bugün bir erkek hakkında karar verme durumunda kalabilir ve onu arayabilirsiniz. Birileri sizin için gurur kırıcı olabilecek bazı şeyler yapmaya hazırlanıyorlar.

OĞLAK

Sıkıldığınız konuda güvenilir birilerine danışırsanız çıkar yol bulabilirsiniz. Bazı kimselerin şanssızlıkları yüzünden bir eğlence ya da toplantıdan vazgeçmek zorunda kalmanız olasıdır. Size direk olarak etki yapmasa da çevrenizdeki kimselerin üzerinde bazı şanssızlıklar olabilir. Bazı kimseler hakkında fazla insafsız düşünüyorsunuz. Olayları tek yanlı değil, bir de karşı taraf açısından değerlendirmeyi düşünmelisiniz. Önyargı ile davranırsanırsanız sonradan pişman olabilirsiniz.

KOVA

Herşeyi düzeltebilme fırsatı elinizde fakat bunu doğru kullanamamanız olasıdır. Yıkılmış ya da kaybedilmiş şeyleri düzeltmek için harakete geçmeniz de olasıdır. Oysa gerekli güç ve azme sahipsiniz. Uğraştığınız oranda karşılığını görebilirsiniz. Önemli olan üzerinizdeki tembelliği yenip, harakete geçebilmenizdir. Bunu yaparsanız gerisi kolay gelir. Sorumluluğunuzun bilincinde olursanız çok başarılı olmamanız için sebep yok. İşleri başkalarına yüklerseniz yaya kalabilirsiniz.

BALIK

Duygusal ilişkileriniz şanssız olaylara açık. Birdenbire herşey tersine dönebilir. Ciddi sorunların tohumlarının atılmasını istemezseniz önemsiz gibi görünen ayrıntıları iyi değerlendirmelisiniz. Karşınızdakinin fazla üzerine varmayın. Kaybettiğinizi zannettiğiniz bir anda yeni bir moralle davranıp, durumu kurtarmanız olasıdır. Duygusal açıdan soğuk ve yalnız bir gündesiniz. Günü iyi değerlendirmeye çalışmalısınız.

30 EYLÜL PAZAR GÜNÜ

KOÇ

Bugün bütün burçlar içinde en şanslı durumda olan sizsiniz. İş, aşk, şansa bağlı herşeyde başarılı olmamanız için bir sebep yok. Bir toplantı ya da eğlence yerinde bulunabilir, Mutlu beraberlikler yaşayabilirsiniz. Yalnız bir erkekseniz, bir kadın hakkında yaptığınız plan ve yatırımların karşılığını görmeniz olasıdır. Hangi cinsiyetten olursanız olun iş alanındaki gayretlerinizin karşılığını görebilirsiniz.

BOĞA

Bugün bazı konuları ancak kendinize güvenle halledebilirsiniz. Çekingenlik ya da güvensizlik önemli kayıplara sebep olabilir. Herkesten güçlü olduğunuza inanmanız lazım. Değersiz kimseler için kendinizi yıprattığınızı ve fedakarlık yaptığınızı farkedebilirsiniz. Bu ara biraz bencil olmanızda fayda var. İstismara çok açıksınız. Çevrenizdekiler iyi niyetinizi saflık olarak değerlendirebilirler. Fırsatları kendinize kullanmalısınız.

İKİZLER

Sizden istenen veya istenecek olan birşeyi yerine getirip, getirmemekte tereddütleriniz olabilir. Yavaş ilerleyen bir konunuz, o konuda yetki sahibi olan bir erkeğin desteği ile ani bir hızlanma gösterebilir. Hemen hemen her alanda insanlardan bazı şeyler istemenize ve istediğinizi alabilmenize uygun bir gündesiniz. Bir kutlama ya da eğlencede bulunabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde yaramaz durumlar varsa onlardan kurtulabilir ve mutlu beraberlikler yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ

Bu gün hemen her açıdan şanslı olan burçlardan birisi de sizin burcunuzdur. Büyük ümitler bağladığınız şeyler gerçekleşebilir. Bu güne kadar sizin için hayal sınıfında olan şeyler birdenbire gerçeğe dönüşebilir. Her duruma hazır olarak beklemeli ve gereken tepkileri göstermelisiniz. Eğer siz bir kadınsanız bir erkekten gelen sevinç yaşayabilirsiniz.Karar yetkisinde olan bir kimse sizden yana olacak fakat gene de sorunlarınız sizi bıktırmadan hallolmayabilir.

ASLAN

Duygusal konularınızda fazla ağır olmayan bir kriz yaşamanız olasıdır. Sert çıkışlara kararlı olabilirsiniz fakat gelişmeler sizi bir süre daha beklemeye ikna edecektir. İçinizi sıkan konulardan biran önce kurtulmanız gerekiyor. Bazı şeyleri aşmadan daha ümit verici şeyler için çalışmalısınız. En iyisi anlaşmazlıkları ortaya dökmek ve mantıkla özümlemektir. İş çevreniz alışılmadık derecede karışık ve yoğun olabilir. Ne olursa olsun elinizdeki işleri bitirmelisiniz.

BAŞAK

Hevesle yürüttüğünüz bir konu engellenebilir. Bu durum da sizde moral çöküntüsü yaratabilir. Yapacak birşey yok. Öfkenizi yakınlarınıza yansıtmayın. Bazı şeylerin son anda kaçırılması da olasıdır. Çevre karışıklığının sizi etkilemesine izin verirseniz siz de onun bir parçası olursunuz. Bugün gerekeni yaparsanız ilersi için düşünecek birşey kalmaz. Kendi gayretinizden çok şansınızın güzelliği nedeniyle istediğiniz sonuçlara ulaşabileceksiniz.

TERAZİ

Bugün her konuda hazıra konabilirsiniz. İnsanlar sizin için istekle çalışabilirler. Ama sosyal ilişkileriniz fazla şanslı değil. Bir insanla kötü şekilde darılmanız ve bunun zararını görmeniz olasıdır. Eğer siz bir kadınsanız duygusal ilişkileriniz sarsıntılı olabilir. Bu gün karşınızdaki insanlardan anlayış beklememelisiniz. Aşk hayatınız ön planda. Karşınızdaki kimse size son derece bağlı ve ona istediğinizi yaptırabilirsiniz.

AKREP

Bu gün elinizdeki konudan daha başka ve daha parlak fırsatlar yakalamanız olasıdır. Yeni çıkan fırsatları daha çekici bulmanız ve o tarafa meyletmeniz mümkündür. Bazı konularla kendinizi zorlayarak ilgilenme durumunda olabilirsiniz. İstemeye istemeye başarılı bir çalışma çıkartabilmeniz biraz zor gibi. Bu gün üzerinize bazı angaryalar yıkmaya çalışabilirler. Halletmeniz gereken ani bir iş rahatınızı bozabilir. Bunu göze almak zorundasınız.

YAY

Olaylara olumlu açıdan bakarsanız sizin için olumlu olabileceklerini de görebilirsiniz. Çevrede kötü niyetli kimseler olabilir fakat size zarar veremiyecekler. Sonucu faydalı olabilecek fakat yapılması zor gelen değişimler içindesiniz. Eğer zorlukları aşabilirseniz bir çok şey daha farklı olabilir. Hayatınızı daha iyi düzenleme imkanları yakalayabilirsiniz. Büyük karışıklıklar, bütün planlarınızı değiştirmenize neden olabilir.

OĞLAK

Fazla ümitli olmadığınız konularda ilerlemeler olabilir ve bazı kimselerle faydalı ilişkilar kurabilirsiniz. Özellikle istediğiniz ve sallantıda olan duygusal ilişkilerde şanslı olabilirsiniz. Olayları zorlamaktan vazgeçip, sakin olmanız gerekiyor. Siz geri çekildiğiniz takdirde istediğiniz şeyler size gelecektir. Hareketsiz kaldığınız takdirde konunun başka açılarını da daha rahat gözleyebilirsiniz. Yorucu olsa da bazı eğlenceler sizi mutlu edebilir ve fiziksel yorgunluğa karşı zihinsel olarak yenileyebilir.

KOVA

Son günlerdeki bazı sıkıntılarınızı size unutturacak kadar güzel bir gündesiniz. Bazı kimselerin sorunlarını halletmeniz olasıdır. Size yapılan teklifleri kabul edip, çevreye uymanızda fayda var. Eğer isterseniz uzun zamandan beri görmediğiniz dostlarınızı aramanıza uygun dönemdesiniz. Bu gün gerek kendiniz, gerekse yakınlarınız için alış veriş yapabilirsiniz. Hesabınızı dikkatli yapın ve acele alış verişlerden kaçının. İnsanlara fazla iyimser ve samimi davranmaktan vazgeçmelisiniz.

BALIK

Siz bir kadınsanız bazı davranışlarınızın yanlış ve bazı erkeklere cesaret verdiğini bilmeniz gerekiyor. Planlarınızı gerçekleştirmek için yapacağınız teşebbüsler sonuçsuz kalabilir. Gözünüzü açık tutmanızdan da bir zarar gelmez. Gereksiz uğraşlar yüzünden asıl mutlu olabileceğiniz durumları ihmal ediyorsunuz. Canınızı sıkmış olan birisinden bunun acısını çıkartma fırsatını yakalayacaksınız. Ayrıca sizden haber ya da yakınlık bekleyen birisi, çok üzülüyor ve bekliyor.

