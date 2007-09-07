Hafta sonunuz nasıl geçecek

08 EYLÜL CUMARTESİ



KOÇ

Bu gün acele işlere teşebbüs etmemelisiniz çünkü ufak aksilikler büyük gecikmelere sebep olabilir. Dostlarınızın arzuları doğrultusunda bazı planlarınızdan vazgeçmek ve onlara uymak zorunda kalabilirsiniz. Kendi düşüncelerinizi uygulamak için gereken zamanı ilerde bulacaksınız. Oldukça büyük planlara sahip olabilirsiniz fakat maddi gerçekler sizin planlarınıza uymayabilir, şartları iyi düşünmelisiniz.

BOĞA

Beklemediğiniz bir engel sizi umutsuzluğa düşürebilir, özellikle tam sonuna geldiğiniz konularda herşeye baştan başlamak zorunda kalabilirsiniz. Bu gün bütün dikkat ve gayretinizi toplamanız gerekiyor. Küçümsediğiniz bir kimse hakkında yanıldığınızı anlayabilirsiniz. Zamanında manevra yapabilirseniz darılttığınız bir kimseye karşı olan gaflarınızı düzeltebilirsiniz Karşı cins ilişkilerinizde bazı gelişmeler olabilir.

İKİZLER

Birlikte olduğunuz insandan gelebilecek olan teklifleri iyi düşünmelisiniz. Düşünmeden kabul edebileceğiniz şeyler sizi zor duruma sokabilir. Hiç bir şey için söz vermemelisiniz. Yeni gelişmeleri değerlendirmeli ve ciddi çalışmalara hazırlanmalısınız. Eğer bazı imkanları kullanmayı beceremezseniz ilerdeki güzel fırsatların da önünü tıkamış olursunuz. Gelişmeleri ciddiye almalısınız.

YENGEÇ

Kendinizi zorlamaktan ve olumsuz düşünmekten vazgeçmelisiniz. Kendinizi yıpratmanız mevcut duruma bir katkıda bulunmaz. Bu gün gücünüzü toplamalı ve sonraki hamleleri düşünmelisiniz. Zararlı şeylere eğlimli olduğunuz bir gündesiniz.

Aşırı yemek veya alkol gibi şeylere karşı kontrolünüzü elde tutabilmeniz zordur

ASLAN

Gereken her şeyi yapıyorsunuz. Daha fazla düşünmeniz gereksiz. Olaylar kendiliğinden istediğiniz şekli alacaktır fakat biraz daha zaman vermeniz gerekiyor.

Hiç bir şeyi kaçırmadınız ve bir kaybınız yok. Boşuna endişelenmeyin. Siz bir kadınsanız eşinizin veya sevgilinizin hoş olmayan tutumları yüzünden ilişkinizi tatsız bulabilirsiniz. Kadınsanız eşinizin veya sevgilinizin hoş olmayan tutumları yüzünden kafanızda tereddütler belirebilir

BAŞAK

Erkekseniz maddi açıdan şanslısınız veya bazı ihtiyaçlarınızı çok ucuza karşılamak imkanı bulabilirsiniz. Bozuk giden şeyleri düzeltebilmek için mükemmel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. İşinizle ilgili bazı bozuklukluklar varsa onları düzeltebilmek için mükemmel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu ve önümüzdeki iki gün aksaklıkları düzeltebilmek için son şansınızdır.

TERAZİ

Bugün çevrenizde bulunabilecek Koç ve Terazi insanlarına karşı son derece ihtiyatlı olmalısınız. Bugün size sıkıntı veren bazı şeylerden kurtulmanız olasıdır. Yapacağınız şeyler belki biraz yorgunluğa sebep olabilirler fakat sonuç bu yorgunluğa değecektir. Bundan sonra planladığınız konularla ilgilenmenize hiç bir engel kalmıyor. Bazı fırsatları kaçırdınız ve artık yapacak birşey yok.

AKREP

Çevrenizde bir çok yeni gelişme var fakat siz bunları henüz farkedemiyorsunuz. Bugün alacağınız bir haber sizi çok sevindirebilir Kaybedilmiş gibi görünen konularda yeni ümitlere kapılabilirsiniz. Daha gerçekçi olmaya ve işleri zora sıkmamaya dikkat ederseniz imkanlarınızı değerlendirebilirsiniz. Kaçmaya çalıştığınız şeylerle yüzyüze geleceksiniz. Olayların üzerine cesaretle gitmeli ve sonuçlara da katlanmalısınız.

YAY

Zamanında oldukça canını sıktığınız birisi, eski hesapları unutmuyor ve sizden intikam almak için planlar yapıyor. Bunları farkettiğiniz zaman iş işten geçmiş olabilir. Özellikle iş ve para konularında sıkıntı olabilir. Akşam ve gece için gerekli tedbirleri almalısınız. Bu gün bir süreden beri kafanızda oluşturduğunuz bazı ilişkileri gerçekleştirmek için harekete geçmelisiniz.

OĞLAK

Herşey uygun görünüyor fakat beklenmedik engellerin varlığını aklınızdan çıkarmayın. Gerçek niyetlerinizi kimseye belli etmemeye çalışmalısınız. Karşı cins ilişkileri için şanslısınız, özellikle geçici maceralar için fırsatlar olabilir. Ama geçici diye başladığınız basit bir flört, kalıcı bir ilişki haline de gelebilir. Genelde kendinizi sıkmaktan ve engelemekten vaz geçmelisiniz. Rahat olduğunuz takdirde daha iyi anlaşılırsınız.

KOVA

Olduğunuzdan başka türlü görünmeyi başarsanız bile bunun herhangi bir pratik faydası yok. Yeni bir dönemin başlangıcındasınız. Önümüzdeki günlerde kendinizi çok daha rahat hissederek olayların kendiliğinden düzeldiğini göreceksiniz. Üzerinizdeki karamsar havadan kurtulmaya çalışmalı ve geleceğe ümitle bakmalısınız. Size yapılan tekliflerin ardında başka şeyler olabileceği kuşkularından kurtulmalısınız. Karşılaştığınız yaklaşımlar samimidir ve güvenebilirsiniz.

BALIK

Biraz daha açık olmaktan size veya başkasına bir zarar gelmez. Samimi ve açık davranarak işleri hem kolaylaştırır, hem hızlandırabilirsiniz. Küçük kazançlar peşinde koşmaktan vazgeçip, gerekeni, gerektiği gibi yapmalısınız. İşlerinizi ucuza halletme politikasını sürdürmeye devam ederseniz çok daha fazla harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bugün masraflı görüneni tercih etmelisiniz.

09 EYLÜL PAZAR



KOÇ

Düşünüp de harekete geçmeye cesaret edemediğiniz bir konuda olaylar sizin istediğiniz kanala dönebilir. Kararsız davranmayıp, herşeye hazır ve hakim olduğunuzu hissettirmelisiniz. Hiç bir konuda fazla açılmamalısınız. Oldukça rahat ve gevşeksiniz. Düşünmeden taahütler altına girebilirsiniz fakat verebileceğiniz sözler başınıza dert açabilirler. Sağlık açısından zayıfsınız. Ufak rahatsızlıklarda bile titizlikle tedbir almalısınız. Kendinizi ihmal ediyorsunuz.

BOĞA

Bir yere gitmeniz ya da birisi ile buluşmanız mümkündür. Eski tecrübelerinizi aklınızdan çıkartmamalı ve ona göre davranmalısınız. Durumunuzun yeni hatalara tahammülü yoktur. Uzaktan tanıdığınız birisinin size büyük bir iyi niyet gösterisi olabilir. Size yapılan jestleri olgunlukla kabul etmeli ve gerektiği zaman karşılığını vermekten de çekinmemelisiniz.

İKİZLER

İyi bir dostluk ilişkisinin başlangıcındasınız ve bunun gelişmesi her açıdan verimli olacaktır. Size karşı gruplaşan kimselerle çevrilmiş durumdasınız. En ufak bir açık verdiğiniz takdirde bunu kullamak için bazı kimseler tetikte bekliyorlar. Size masum dibi görünen durumların ardında planlı bir kötü niyet olabilir. Yani bu gün her zamankinden daha kuşkucu davranmak zorundasınız.

YENGEÇ

Elde ettğiniz şeyleri yeterli gördüğünüz ve durakladığınız takdirde kaybedersiniz. Olaylar sıcakken üzerine gitmeli ve son raddeye kadar zorlamalısınız. Hem şanslı, hem de gerilimli durumdasınız. Gerilimlerinizi yenmeli ve sakin davranmalısınız. İşinize gelen durumların nereden çıktığını, kimden geldiğini düşünerek zaman kaybetmemelisiniz.

ASLAN

Bazı şeyler oluyor ve bunun size faydası var. Detayları öğrenmeyi sonraya bırakın durumdan istifade edin. Almanız olası olan bir davete hemen cevap vermeyin. Bazı şeyleri yanlış değerlendirerek hemen kızmak veya kırılmak meylindesiniz. Kimse size kötü niyetle davranmıyor. Bir çok şey sizin kendi kuruntu ve yakıştırmanız. Boşuboşuna insanların kalbini kırmayın sonra bunu düzeltmeniz çok zor olur.

BAŞAK

Eğer yalnız bir insansanız kendi burcunuzdan olan kimselerin yaklaşımlarına yüz vermemelisiniz. Bu dönem sizin burcunuzdan olan birisi ile geliştirebileceğiniz bir ilişki sizi her açıdan zorlayabilir. Bazı tutarsız iddialarla ortalığı karıştırmanız olasıdır. Fazla derinlemesine bilmediğiniz konularda iddalı olmaktan kaçınmalısınız. Sizi yeni tanıyan kimseler hakkınızda yanlış kanaatlere varabilirler.

TERAZİ

Bugün aceleden ve süratten özellikle kaçınmalısınız. Derinlemesine bilmediğiniz konularda iddalıolursanız hakkınızda yanlış kanaatlere varabilirler. Sağlığınızla ilgilenmeniz gerekli. Kendinizi her konuda gereğinden fazla yoruyor ve harcıyorsunuz. Tempoyu düşürmediğiniz takdirde en fazla enerjiye ihtiyacınız olan bir anda serilip kalabilirsiniz.

AKREP

Sosyal ilişkilerinizde asabi tutumlar sergilemekten kaçınmalısınız. Siz yalnız bir insansanız bugün, fikren uyuşabileceğiniz birisi ile tanışmanız olasıdır. Yeni tanıdığınız birine biraz cesaret verici davranırsanız güzel bir ilişkinin ilk adımlarını atmış olursunuz. Fiziksel görünüme ve kılık kıyafete pek fazla değer vermeyin ama kaba saba davranışları olan bir kimse sizi çok huzursuz edebilir. Kalabalık ortamlardan uzak durma imkanınız yoksa aşırı gerilim haline girebilirsiniz. Farkında olmadan çevrenizdeki kimselere karşı sert davranabilirsiniz.

YAY

Sebepsiz iç sıkıntıları ile kendinizi yemekten vaz geçmelisiniz. Herşey iyiye doğru gidiyor fakat siz gereksiz güvensizlik duyguları ile davranıyorsunuz. Duygusal ilişkiler ve kıskançlıklar gibi konulardan uzaklaşıp, hayatın bazı gerçekleri ile ilgilenmelisiniz. Bir çok önemli gelişme oluyor ve siz kendinizi bunların dışında tutuyorsunuz. Sosyal ilişkilere önem vermeli ve kendinizi ön plana çıkartmalısınız.

OĞLAK

Sevdiğiniz kimselerin hoşunuza giden davranışlarıyla karşılaşmanız hissetmeniz olasıdır. İnsanlarla son derece uyumlu ve yumuşak ilişkiler içindesiniz. İçinde olduğunuz dostluk atmosferinden dolayı günlük dertleri tamamen unutabilirsiniz. Şans oyunları ve benzeri şeylerde şansınız açık. Bazı kazançlarınız olabilir ve beklediğiniz paralar varsa onları alabilirsiniz.

KOVA

Para konusunda sıkıntınız varsa ona da çözüm bulmak için en uygun günlerden birindesiniz. Bir süreden beri ihmal ettiğiniz işlerden dolayı aşırı yorucu bir tempoya girebilirsiniz. Yapmak istediğiniz bazı şeylerden de vaz geçmek zorunda kalabilirsiniz. Fazla düşünmeden gerekeni yapmaya başlayın. Çalışmalarınızın karşılığını alabileceğiniz verimli bir dönemdesiniz.