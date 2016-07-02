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Astroloji
Haber Giriş: 02.07.2016 - 10:11 | Son Güncelleme:

Hafta sonunda manevi duygular ön planda

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Hafta sonunda manevi duygular ön planda
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Sabah saatlerinde kafamızı toplamakta zorlanabiliriz.

Bazı ilişkilerde halen zorlanmalar ya da sert diyaloglar yaşanabilir. Ancak, hafta sonu genelinde, Neptün’ün diyalogları yumuşatan, romantizmi arttıran, sevgiyi paylaştıran ve manevi yönümüzü ön plana çıkartan etkisi olumsuzlukları minimalize ederek birbirimizi sevmemizi, olumsuzlukları telafi etmemizi, yardımlaşma duygularımızı büyütmemizi ve işlerin yolunda gitmesini kolaylaştıracaktır.

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