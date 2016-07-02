Hafta sonunda manevi duygular ön planda

Bazı ilişkilerde halen zorlanmalar ya da sert diyaloglar yaşanabilir. Ancak, hafta sonu genelinde, Neptün’ün diyalogları yumuşatan, romantizmi arttıran, sevgiyi paylaştıran ve manevi yönümüzü ön plana çıkartan etkisi olumsuzlukları minimalize ederek birbirimizi sevmemizi, olumsuzlukları telafi etmemizi, yardımlaşma duygularımızı büyütmemizi ve işlerin yolunda gitmesini kolaylaştıracaktır.