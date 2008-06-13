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14 HAZÄ°RAN CUMARTESÄ°

KOÃ‡

BugÃ¼n eÅŸinizin ya da birlikte olduÄŸunuz kiÅŸinin sevecen tavÄ±rlarÄ± sizi moral olarak gÃ¼Ã§lendirecektir. Bu neÅŸe ve moralle iÅŸlerinize dÃ¶rt elle sarÄ±labilir, karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sorunlarÄ± kolayca Ã§Ã¶zebilirsiniz. Maddi konularda da ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zla size avantaj saÄŸlayacak ileriye yÃ¶nelik bir yatÄ±rÄ±m yapabilirsiniz. Bir toplantÄ±da ya da bir eÄŸlencede bulunmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Burada tanÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z karÅŸÄ± cinsten birine beklenmedik bir Ã§ekim duyabilirsiniz. HiÃ§ ilgisi olmayan bir yer ve zamanda aniden aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z aÅŸkÄ± bulabilirsiniz. BÃ¶yle bir durumla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde fÄ±rsatÄ± kaÃ§Ä±rmamalÄ± ve karÅŸÄ±nÄ±zdaki kiÅŸiyle mutlaka iletiÅŸim kurmalÄ±sÄ±nÄ±z. Siz bir kadÄ±n koÃ§sanÄ±z Ã§evrenizde sizinle ilgilenen bir erkekten aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z teklif hakkÄ±nda kararsÄ±zlÄ±ÄŸa dÃ¼ÅŸebilirsiniz. Teklifi hemen ne red, ne de kabul edin. DoÄŸru kararÄ± verebilmek iÃ§in biraz zamana ihtiyacÄ±nÄ±z var.

BOÄžA

Maddi aÃ§Ä±dan sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± ve riskli bir gÃ¼n geÃ§ireceksiniz. BugÃ¼nÂ geleceÄŸe yÃ¶nelik maddi giriÅŸimlerde bulunmaktan kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. YatÄ±rÄ±m amaÃ§lÄ± bir giriÅŸiminiz nedeniyle zarara uÄŸrayabilirsiniz. Ä°ÅŸ yerinizde sizin iÃ§in Ã¶nemli olabilecek bir konumda olan kiÅŸilerle tartÄ±ÅŸÄ±rken dikkatli olmanÄ±z gerekmektedir. KarÅŸÄ±nÄ±zdaki kiÅŸi tarafÄ±ndan yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±labilir hoÅŸ olmayan durumlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Sizin iÃ§in Ã¶nemli sayÄ±labilecek ve tavsiyelerine deÄŸer verdiÄŸiniz kiÅŸilerin sÃ¶zlerini muhakkak dinlemelisiniz. Aksi vaya Ä±srarcÄ± bir tutum iÃ§ine girmeniz zararlÄ± Ã§Ä±kmanÄ±za veya Ã¼zÃ¼lmenize, hatta iÃ§inde bulunduÄŸunuz dÃ¼zenin bozulmasÄ±na neden olabilir. EÄŸer evli bir boÄŸaysanÄ±z, eÅŸinize biraz daha anlayÄ±ÅŸ gÃ¶stermeniz ve sorunlarÄ±na el atmanÄ±z gerekiyor.

Ä°KÄ°ZLER

EÄŸer Ã§alÄ±ÅŸan bir insansanÄ±z Ã¼stlerinizin, Ã§alÄ±ÅŸmayan bir kimseyseniz eÅŸ, baba gibi Ã¼zerinizde otorite sahibi olan birisinin sizi Ã§ok gururlandÄ±ran bir tutumuyla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. AslÄ±nda bu sizin iÃ§in bir sÃ¼rpriz deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ siz gerek davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zla gerekse de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zla bunlarÄ± Ã§oktan hakettiniz. Ã–nÃ¼nÃ¼ze birÃ§ok fÄ±rsat Ã§Ä±kabilir. EÄŸer zekanÄ±za gÃ¼venerek olumlu ve gÃ¼zel kararlar verirseniz, bu fÄ±rsatlarÄ± en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendirmiÅŸ olacaksÄ±nÄ±z. BÃ¶ylece hem iÅŸ hem de duygusal hayatÄ±nÄ±zda yeni imkanlar yakalayabileceksiniz. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda bundan sonraki gÃ¼nlerde oluÅŸabilecek bazÄ± tatsÄ±zlÄ±klarÄ± gidermek iÃ§in hazÄ±rlÄ±klÄ± olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Sevgilinizle mesafeli bir iliÅŸkiniz var. Bunu daha sÄ±cak ve yakÄ±n bir hale getirmeniz sizin elinizde. Bunun iÃ§in Ã§aba harcamalÄ±sÄ±nÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§abanÄ±zÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± kat kat alacaksÄ±nÄ±z.

YENGEÃ‡

BugÃ¼n hiÃ§bir sorunu fazla dert edinmeyin ancak bunlarÄ± da sadece kendinize saklamaktan artÄ±k vazgeÃ§in. Ã–nemli sorunlarÄ±nÄ±zÄ± ailenizle paylaÅŸÄ±rsanÄ±z hem doÄŸru davranmÄ±ÅŸ olursunuz hem de daha Ã§abuk Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸÄ±r, rahatlayabilirsiniz. Problemleriniz Ã§Ã¶zÃ¼lemeyecek kadar zor deÄŸiller. Sizin onlarÄ± halletmeyi istemeniz bile yeterli olabilir. Uzun sÃ¼redir ilgilenemediÄŸiniz yarÄ±m kalan iÅŸlerinizi sonuÃ§landÄ±rmak iÃ§in iyi bir fÄ±rsat bulabilirsiniz. GÃ¼Ã§lÃ¼ ve sÃ¼rekli destek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yaÅŸlÄ± bir kimsenin sÃ¶zleri sayesinde moral kazanacak geleceÄŸe daha gÃ¼venle bakabileceksiniz. Halletmeniz gereken Ã¶nemli bir iÅŸ veya bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme olabilir. Bunu ihmal etmemelisiniz. KÃ¶tÃ¼ olduÄŸunu zannettiÄŸiniz bir durumun kurtulduÄŸunu ve iyi konumda olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenebilirsiniz.

ASLAN

BugÃ¼n kendinize aÅŸÄ±rÄ± gÃ¼ven duymanÄ±z ve biraz da kibirli olmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ancak kendinize fazla gÃ¼venmeyin. En emin olduÄŸunuz durumlarda bile tÃ¶kezleyebilirsiniz. Ã‡evrede sizin hata yapmanÄ±zÄ± gÃ¶rt gÃ¶zle bekleyenler var ve bunun iÃ§in ellerinden geleni yapÄ±yorlar. EÄŸer siz bir kadÄ±n aslansanÄ±z bugÃ¼n bir erkeÄŸin sizi yoÄŸun ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve yanÄ±nÄ±zda olmak istediÄŸiniz bilmelisiniz. Yeni tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ sayÄ±labileceÄŸiniz biri siz Ã§ok fazla beÄŸeniyor. Fakat siz bir erkek aslansanÄ±z bugÃ¼n duygusal iliÅŸkilerde ÅŸansÄ±nÄ±za gÃ¼venmemelisiniz. ArkadaÅŸ iliÅŸkilerinizden farklÄ± bir zarar gÃ¶rebilirsiniz. TutumlarÄ± sizi sinirlendirebilir veya bazÄ± isteklerinizi geri Ã§evirebilirler.

BAÅžAK

Uzun sÃ¼reden beri yerleÅŸen, farkedemediÄŸiniz stresleriniz olabilir. BugÃ¼n bunlarÄ±n bilinÃ§Ã¼stÃ¼ne taÅŸmalarÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. EÄŸer evli bir baÅŸaksanÄ±z, eÅŸinizle birtakÄ±m sorunlar yaÅŸayabilirsiniz. OlaylarÄ±n bÃ¼yÃ¼mesini istemiyorsanÄ±z, onun fikirlerine katÄ±lmÄ±yor da olsanÄ±z fazla Ã¼stÃ¼ne varmayÄ±n. SorunlarÄ± tÄ±rmandÄ±rÄ±rsanÄ±z, uzun sÃ¼re tatsÄ±zlÄ±klar devam edebilir. Parasal aÃ§Ä±dan oldukÃ§a ÅŸanslÄ± bir durumdasÄ±nÄ±z fakat aÅŸÄ±rÄ± harcamalar yapmaya da eÄŸilimlisiniz. SevdiÄŸiniz kiÅŸiler nedeniyle yapacaÄŸÄ±nÄ±z harcamalar parasal aÃ§Ä±dan sÄ±kÄ±ÅŸmanÄ±za sebep olabilir. Yolculuk yapmanÄ±zÄ±n bugÃ¼n sizin iÃ§in pek olumlu sonuÃ§larÄ± olmayabilir. Ã–zellikle araba kullanÄ±rken Ã§ok dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Beklenmedik kazalara aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. Acele iÅŸlere teÅŸebbÃ¼s etmemelisiniz Ã§Ã¼nkÃ¼ ufak aksilikler bÃ¼yÃ¼k gecikmelere sebep olabilir.

TERAZÄ°

BugÃ¼n Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zda dengeli ve huzurlu bir gÃ¼n yaÅŸayabilirsiniz. Evli bir teraziyseniz eÅŸinizle, birlikte olduÄŸunuz biri varsa sevgilinizle uyum iÃ§inde kavgadan ve tartÄ±ÅŸmadan uzak tatlÄ± saatler geÃ§irebilirsiniz. Size verilen ama tutulmayan sÃ¶zlerin, karÅŸÄ±nÄ±zdaki insanÄ±n da elinde olmayan nedenlerden dolayÄ± kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeniz gerekiyor. Siz bir kadÄ±n teraziyseniz bugÃ¼n Ã§evrenizdeki bÃ¼tÃ¼n erkeklerin beÄŸenilerini kazanabilirsiniz. Siz bir erkek teraziyseniz, bugÃ¼n kadÄ±nlarla, eskiye oranla daha iyi anlaÅŸabilir, arkadaÅŸlÄ±k ya da aÅŸk iliÅŸkileri gerÃ§ekleÅŸtirebilir, hemen hemen her konuda anlayÄ±ÅŸ gÃ¶rebilirsiniz. HoÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ±z bir yerde yemek yemeniz, gÃ¼zel bir davette bulunmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. YalnÄ±z bir erkekseniz gÃ¶zÃ¼nÃ¼ze kestirdiÄŸiniz kadÄ±nÄ± elde edebilirsiniz.

AKREP

Her Ã¶nÃ¼nÃ¼ze gelene akÄ±l danÄ±ÅŸmanÄ±z iÅŸinizi kolaylaÅŸtÄ±rmaktan ziyade daha da zorlaÅŸtÄ±rabilir. Ãœstelik bu kiÅŸiler Ã¶nemli konularda yanlÄ±ÅŸ kararlar almanÄ±za sebep olabilir. Bu da size zarar verebilir. Kendinize gÃ¼venin. Fikir alÄ±n ama yine de son sÃ¶z sizin olsun. BugÃ¼n Ã¶nceden dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸiniz hatta aslÄ±nda pek istemediÄŸiniz bazÄ± ÅŸeyleri yapmak zorunda kalabilirsiniz. Hesapta olmayan tesadÃ¼fler veya karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z aksilikler planlarÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmenize sebep olabilirler. DÃ¼ÅŸÃ¼ncesiz davranÄ±ÅŸlara eÄŸilimlisiniz. Aktif ve aÅŸÄ±rÄ± istekli bir dÃ¶nemdesiniz. EÄŸer siz yalnÄ±z bir akrepseniz bugÃ¼n olur olmaz maceralara atÄ±labilirsiniz. SevdiÄŸinize biraz daha ilgi gÃ¶sterin, Ã§Ã¼nkÃ¼ o gereken ilgiyi gÃ¶stermediÄŸiniz iÃ§in Ã§ok ÅŸikayetÃ§i.

YAYÂ

BugÃ¼n zihinsel aÃ§Ä±dan biraz yorgun ve dalgÄ±n olabilirsiniz. Hata yapma eÄŸilimde olacaÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in herÅŸeye raÄŸmen Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konuya dikkatinizi toplayÄ±n. Sezgilerinizin gÃ¼Ã§lÃ¼ olacaÄŸÄ± bir gÃ¼ndesiniz. BazÄ± ÅŸeyleri Ã¶nceden tahmin edebilir, karÅŸÄ±nÄ±zdaki kimselerin duygularÄ±nÄ± hissedebilirsiniz. EÄŸer duygularÄ±nÄ±z karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir kiÅŸi iÃ§in olumsuz ÅŸeyler sÃ¶ylÃ¼yorlarsa ondan uzak durun. BazÄ± kimseler iÃ§in fedakarlÄ±klara katlanmak zorunda kalabilirsiniz. Bundan fazla hoÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ±z sÃ¶ylenemez ancak biraz da zorunlu olark buna katlanacaksÄ±nÄ±z. EÄŸer kadÄ±n bir yaysanÄ±z bir erkeÄŸin etkisi altÄ±nda kalarak vereceÄŸiniz kararlar iÅŸlerinizi ya da ilgili olduÄŸunuz konularÄ±nÄ±z tamamlamadan bÄ±rakmanÄ±za sebep olabilir. Siz herÅŸeyi hallolmuÅŸ zannedebilirsiniz fakat bazÄ± ÅŸeylerin eksik kalmasÄ± ihtimali olduÄŸunu aklÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±kartmayÄ±n. Sizden uzakta oturan bir yakÄ±nÄ±nÄ±z sizden haber bekliyor.

OÄžLAK

AÅŸÄ±rÄ± yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸma temposuna bir sÃ¼re ara verip ortam deÄŸiÅŸtirmeye gereksinim duyabilirsiniz. Ä°ÅŸ yerinizde gerek patronunuzun gerekse de bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ±n olumsuz tutumlarÄ± nedeniyle sorunlarÄ±nÄ±z olabilir. EÄŸer iÅŸ yerinizi deÄŸiÅŸtirmek istiyorsanÄ±z, yeni imkanlar aramak iÃ§in en uygun dÃ¶nemdesiniz. Bunda baÅŸarÄ±lÄ± olabilirsiniz ancak yine de Ã§ok kolay gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini zannetmeyin. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinizde bazÄ± tatsÄ±zlÄ±klar yaÅŸayabilirsiniz. Ã‡ok arzu ettiÄŸiniz kiÅŸinin, sizinle aynÄ± duygularÄ± paylaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayÄ±p, hayalkÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrayabilirsiniz. Eviniz ya da ev halkÄ±ndan birisi iÃ§in bazÄ± harcamalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ancak bunlar bÃ¼tÃ§enizi sarsacak bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte olmayacaklar.

KOVA

Siz bir erkekseniz maddi konularda, kadÄ±nsanÄ±z duygusal iliÅŸkilerinizde ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. BugÃ¼n hareketlerinizi ÅŸanslÄ± olduÄŸunuz alan Ã¼zerinde gerÃ§ekleÅŸtirirseniz daha baÅŸarÄ±lÄ± olursunuz. Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ±n teklifini kabul ederek eÄŸlenceli saatler geÃ§irmeniz veya deÄŸiÅŸik konularla ilgilenmeniz olasÄ±dÄ±r. Bu gÃ¼ndelik sorunlardan uzaklaÅŸmanÄ±z aÃ§Ä±sÄ±ndan hoÅŸ bir deÄŸiÅŸiklik olabilir ancak enerjinizi tamamen tÃ¼ketmemeye de dikkat etmelisiniz. BugÃ¼n hayatÄ±nÄ±zda Ã¶nemli bir sayfa aÃ§abilecek bir teklif alabilirsiniz. Bunu kabul etmeniz sizi Ã§ok yorucu ve aÄŸÄ±r ilerleyen temponun iÃ§ine sokabilir. Ancak sebat ederseniz kÄ±sa vadede Ã§abalarÄ±nÄ±zÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alabilirsiniz. SevdiÄŸinizin bir dostunuzun sizi aramasÄ± veya evinize misafir gelmesi mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

BALIK

BugÃ¼n Ã§evrenizdeki kiÅŸilerin bazÄ± yalanlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ancak, bunlara kanmayacak ve adÄ±mlarÄ±nÄ±zÄ± ona gÃ¶re atacaksÄ±nÄ±z. Nicelik olarak deÄŸilse bile nitelik olarak gÃ¼Ã§lÃ¼sÃ¼nÃ¼z. Kazanan taraf siz olacaksÄ±nÄ±z. Ä°nsanlarÄ±n sÃ¶z ve vaadlerine inanarak pasif kalmamanÄ±z ve derhal harekete geÃ§meniz gerekmektedir. Ä°leriye yÃ¶nelik olumlu kararlar alarak yeni Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yollarÄ± bulabileceksiniz. BugÃ¼n bazÄ± dostlarÄ±nÄ±z size, Ã¶nem vermediÄŸiniz iÃ§in aklÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±kan konularla ilgili bazÄ± uyarÄ±larda bulunabilirler. Duygusal iliÅŸkileriniz ikinci planda olmakla beraber sizi mutlu etmeye yetecek seviyededir. Tabii bu sÃ¼regelen bir iliÅŸkiniz varsa geÃ§erlidir. DeÄŸiÅŸik yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±zla Ã¶zellikle iÅŸ yerinde Ã¼stlerinizin dikkatini Ã§ekip onlarÄ±n takdirlerini kazanabilirsiniz.

15 HAZÄ°RAN PAZAR

KOÃ‡

Ã‡evrenizdeki insanlar sÃ¼rekli sizden bir ÅŸeyler yapmanÄ±zÄ± talep ediyorlar. Bu tÃ¼r taleplere bir sÄ±nÄ±rlama getirmediÄŸiniz takdirde kapasitenizi oldukÃ§a zorlamaya baÅŸlayabilirsiniz. Ã–nceliklerinizi ve sizin iÃ§in daha Ã¶nemli olan iÅŸleri yapmanÄ±z diÄŸerlerini ise geri planda bÄ±rakmanÄ±z daha doÄŸru bir yaklaÅŸÄ±m olabilir. BaÅŸarÄ±larÄ±nÄ±zla ezeli rakiplerinizi oldukÃ§a huzursuz ediyorsunuz. AÅŸÄ±rÄ± Ã§alÄ±ÅŸma ve kendinizi kabul ettirme gayretleri iÃ§inde olabilirsiniz. BaÅŸka kimselerle birlikte baÅŸarÄ±lÄ± ekip Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapabilirsiniz. Bununla beraber ne kadar baÅŸarÄ±lÄ± olursanÄ±z olun bunlarÄ±n size yetersiz gÃ¶rÃ¼nmesi ve kendinizi devamlÄ± zorlamanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. EÄŸer buna uzun sÃ¼re devam ederseniz sinirlerinizin bozulabilir.

BOÄžA

YapacaÄŸÄ±nÄ±z Ã§ok Ã¶nemli anlaÅŸmalarda karÅŸÄ±nÄ±zdaki kiÅŸiyle bazÄ± sorunlar yaÅŸayabilirsiniz. Bu anlaÅŸmazlÄ±klar nedeniyle gerilimli anlar da ortaya Ã§Ä±kabilir. Uzun vadeli Ã¶nemli anlaÅŸmalar yapmadan Ã¶nce birkaÃ§ gÃ¼n beklemeniz sizin iÃ§in daha iyi olur. Ä°ÅŸ ortaÄŸÄ±nÄ±zÄ±n ya da beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸinin desteÄŸini alabilirsiniz. AyrÄ±ca, iÅŸyerinizdeki konumunuzu olumlu yÃ¶nde etkileyebilecek bazÄ± sosyal aktivitelere katÄ±lmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Her ne kadar sevdiÄŸinizin sizden Ã§ok fazla ÅŸey talep ettiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor olsanÄ±z bile bu durum sizin iÃ§in henÃ¼z bir problem yaratacak konuma gelmemiÅŸ. EÄŸer yalnÄ±z bir insansanÄ±z ve Ã§evrenizde sizinle ilgilenen biri varsa onunla iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapabilme fÄ±rsatÄ±nÄ± kendinize yaratabilirsiniz.

Ä°KÄ°ZLER

BugÃ¼n kendinize herhangi bir baskÄ± yapmadan tÃ¼m benliÄŸinizle sevginizi aÃ§Ä±ÄŸa vurduÄŸunuz takdirde Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemlerde hayatÄ±nÄ±zÄ±n en dolu ve mutlu gÃ¼nlerini yaÅŸayabilirsiniz. Ancak karÅŸÄ±nÄ±zdaki insanlara verebildikleriniz ve alabildikleriniz konusunda iyi bir denge saÄŸlamanÄ±z gerekiyor. EÄŸer sÃ¼rekli veren taraf siz olursanÄ±z gÃ¼nÃ¼n birinde sÃ¶mÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ ve gÃ¼zel duygularÄ±nÄ±zÄ±n istismar edildiÄŸini gÃ¶rebilirsiniz. Duygusal iliÅŸkilerinizin dÄ±ÅŸÄ±ndaysa, ani aksilikler ve beklenmedik tehlikelere aÃ§Ä±k bir dÃ¶nemdesiniz. UfaklÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ kazalar yaÅŸamanÄ±z olasÄ±dÄ±r. BugÃ¼n para kaybÄ±na veya iÅŸe yaramaz harcamalara eÄŸilimlisiniz. YapacaÄŸÄ±nÄ±z bir yatÄ±rÄ±mda dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiz davranÄ±rsanÄ±z parasal bir zarara uÄŸrayabilirsiniz.

YENGEÃ‡

BugÃ¼n sonuÃ§ vermeyecek olan ya da sizin iÃ§in zararlÄ± olabilecek olan duygusal iliÅŸkilere eÄŸilimlisiniz. TanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kimselerle, duygusal, iÅŸ ya da arkadaÅŸlÄ±k, hangi tÃ¼rden olursa olsun iliÅŸki geliÅŸtirmekten kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. EÄŸer erkekseniz bugÃ¼n sonu belirsiz maceraya atÄ±lmayaÂ eÄŸilimli olabilirsiniz. Sinirli bir ruh haline sahip olacaÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in Ã§ok Ã§abuk Ã¶fkelenebilir, Ã§evrenizdekileri kÄ±rabilirsiniz. HiÃ§bir kÃ¶tÃ¼ niyetiniz olmasa da sÃ¶ylediÄŸiniz basit bir ÅŸeyi bile dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zden Ã§ok farklÄ± ifade ederek kavga veya dargÄ±nlÄ±klara sebep olabilirsiniz. AynÄ± ÅŸekilde siz de, size sÃ¶ylenen herÅŸeye farklÄ± bir anlam yÃ¼kleyerek saldÄ±rgan bir tutum sergileyebilirsiniz. Maddi konularda duraÄŸan bir gÃ¼n geÃ§irebilirsiniz.

ASLAN

BugÃ¼n Ã§evrenizde birÃ§ok anlayÄ±ÅŸsÄ±z ve sinirli insan olabilir ve durduk yerde size Ã§atabilirler. EÄŸer siz bir kadÄ±nsanÄ±z birlikte olduÄŸunuz kiÅŸiyle aranÄ±zda Ã¶nemli bir gerilim olabilir ve buna zamanÄ±nda mÃ¼dahale edemezseniz sÄ±kÄ± bir dargÄ±nlÄ±k haline girebilir. Hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun, okumak ve benzeri iÅŸlerden fazlasÄ±yla sÄ±kÄ±ntÄ± duyabilirsiniz. YaÅŸÄ±nÄ±za gÃ¶re anne veya babanÄ±zla ya da her ikisi ile birden ters dÃ¼ÅŸebilirsiniz. Sizin iÃ§in her ÅŸey Ã§ok Ã§ok farklÄ± olabilir. Durup dururken asabi patlamalar yaÅŸayabilirsiniz. BugÃ¼n aÅŸk iliÅŸkilerinizin zorlaÅŸmasÄ± ihtimali oldukÃ§a gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. Beklenmedik istekler duyabilir, Ã§evrenize de daha tahrik edici gÃ¶rÃ¼nebilirsiniz. Bununla beraber sÃ¶z konusu etkileri fazlaca olumlu kabul etmemelisiniz. Olur olmaz maceralara girebilir, eÅŸ veya sevgilinizi aldatabilirsiniz.

BAÅžAK

BugÃ¼n yeni fikirlere, yeni dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere aÃ§Ä±k olacaÄŸÄ±nÄ±z bir gÃ¼ndesiniz. Sanat olaylarÄ± size Ã§ok cazip gelebilir. Sinema, tiyatro gibi aktivitelerle her zamankinden fazla ilgilenebilir ve zevk alabilirsiniz. Uzun ve gÃ¼zel bir yolculuÄŸa Ã§Ä±kabilirsiniz. Bu yolculuk sÄ±rasÄ±nda ilginÃ§ insanlarla tanÄ±ÅŸabilirsiniz. EÄŸer kadÄ±nsanÄ±z gittiÄŸiniz yerlere veya iliÅŸkide olduÄŸunuz insanlara dikkat etmelisiniz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kÃ¶tÃ¼ niyetli bazÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan suistimal edilebilirsiniz. Bunun dÄ±ÅŸÄ±ndaysa hayatÄ±nÄ±zda en akla gelmedik olumlu deÄŸiÅŸiklikleri bekleyebilirsiniz. HiÃ§bir ÅŸey olmasa bile siz yine de geleceÄŸe Ã¼mit ve gÃ¼venle bakmalÄ±sÄ±nÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bugÃ¼n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olumlu etkilerin sonucunu hemen gÃ¶rmeseniz bile uzun vadede hissedeceksiniz.

TERAZÄ°

BugÃ¼n arzuladÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± elde etmeye uygun bir gÃ¼nÃ¼nÃ¼zdesiniz. Herhangi bir isteÄŸiniz varsa bunu kibarca rica etmeniz, istediÄŸiniz lÃ¼tfu elde etmenize yeterli olabilir. Kendinize gÃ¼venin ve arzunuzu mantÄ±klÄ± bir ÅŸekilde sunun yeter. EÄŸer siz evli ya da uzun sÃ¼redir iliÅŸkisi olan biriyseniz, o kiÅŸinin Ã§ok ciddi bir isteÄŸiyle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Bu isteÄŸe olumlu yanÄ±t verebilirseniz sevdiÄŸinizi Ã§ok memnun edersiniz. EÄŸer bazÄ± hukuki sorunlarÄ±nÄ±z varsa bugÃ¼n onlardan kurtulabilir, resmi dairelerle olan iÅŸlerinizi rahatÃ§a halledebilirsiniz. Bu dÃ¶nemde dini, felsefi ve kÃ¼ltÃ¼rel konulara daha yakÄ±nsÄ±nÄ±z. Son derece ciddi Ã§alÄ±ÅŸmalar yapabilirsiniz. Ã–nemli bir teklif almanÄ±z da olasÄ±dÄ±r. EÄŸer bÃ¶yle bir durum olursa fazla dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden Ã¼zerine gidin. ZararlÄ± Ã§Ä±kmazsÄ±nÄ±z.

AKREP

BugÃ¼n daha anlayÄ±ÅŸlÄ± olacak ve Ã§evrenizde her zamankinden daha fazla gÃ¼venilirlik duygusu uyandÄ±racaksÄ±nÄ±z. Sizden daha yaÅŸlÄ± bir kiÅŸiden bÃ¼yÃ¼k bir iyilik gÃ¶rmeniz olasÄ±dÄ±r. BÃ¼tÃ¼n olaylarÄ±nÄ±z yavaÅŸ fakat emin ilerleyecektir. Fiziksel olarak bazÄ± zayÄ±flÄ±klarÄ±nÄ±z varsa onlardan kurtulmanÄ±z da olasÄ±dÄ±r. YaÅŸÄ±nÄ±za gÃ¶re, Ã§ok uzun ve Ã¶nemli bir eÄŸitim dÃ¶nemine baÅŸlayabilir ya da iÅŸinizde terfi edebilirsiniz. Ä°ÅŸ ortaÄŸÄ±nÄ±zla ve beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸinÄ±z bir arkadaÅŸinÄ±zla bazÄ± anlaÅŸmazlÄ±klar ve Ã§eliÅŸkiler yaÅŸayabilirsiniz. Ama bu durumu Ã§Ã¶zmeyi ve iÅŸlerinize baÅŸkalarÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸmasÄ±na izin vermediÄŸinizi Ã§evrenizdekilere gÃ¶stermeyi baÅŸaracaksinÄ±z. Kazalara aÃ§Ä±k bir dÃ¶nemdesiniz. Ã–zellikle hÄ±zlÄ± araba kullanmaktan hoÅŸlanÄ±yorsanÄ±z, dikkatsiz bir anÄ±nÄ±zda kaza yapabilirsiniz.

YAY

BugÃ¼n maddi aÃ§Ä±dan ÅŸanssÄ±z bir gÃ¼ndesiniz. Parasal kaybÄ±nÄ±z geÃ§miÅŸten gelen birtakÄ±m giriÅŸimlerinizin bugÃ¼ne yansÄ±masÄ± nedeniyle olabilir. Duygusal hayatÄ±nÄ±zda ise iliÅŸkinizin gidiÅŸatÄ±nÄ± olumsuz yÃ¶nlere sÃ¼rÃ¼kleyebilecek bazÄ± olaylar yaÅŸayabilirsiniz. Bu kÃ¶tÃ¼ geliÅŸmelerin kaynaÄŸÄ±nda ne yazÄ±k ki siz olabilirsiniz. AÄŸzÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±kacak yanlÄ±ÅŸ bir sÃ¶z, ya da bir arkadaÅŸÄ±nÄ±za sÃ¶ylediklerinizin ortaya Ã§Ä±kmasÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± biraz karÄ±ÅŸtÄ±rabilir. Her ne kadar sorunlarÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mlemek iÃ§in giriÅŸimlerde bulunacak olsanÄ±z bile ÅŸansÄ±nÄ±z sizden yana olmayacak. Bu olumlu yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±z bile karÅŸÄ±nÄ±zdakiler tarafÄ±ndan yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±labilir. YapmanÄ±z gereken tek ÅŸey yeterince soÄŸukkanlÄ± olmak ve gerekli zamanÄ±n geÃ§mesini beklemek olmalÄ±dÄ±r.

OÄžLAK

BugÃ¼n iÃ§ dÃ¼nyanÄ±zdaki bir rahatlama sayesinde Ã¼zerinizdeki huzursuzluklarÄ± yenmeyi baÅŸarabileceksiniz. HayatÄ±nÄ±zÄ±n uzunca bir dÃ¶nemini etkileyebilecek olan yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar yapabilirsiniz. Sizde takÄ±ntÄ± haline gelmiÅŸ fikirlerden, eskimiÅŸ ve size engel olan duygusal iliÅŸkilerden kurtulabilir, hepsinin Ã¼zerine bir sÃ¼nger Ã§ekebilirsiniz. GeÃ§miÅŸin kÄ±rgÄ±nlÄ±k ve engellerinden kurtulma dÃ¶nemindesiniz. Bu kurtuluÅŸ belki size biraz sÄ±kÄ±ntÄ± verebilir fakat inanÄ±n ki, sonuÃ§ hayÄ±rlÄ± olacaktÄ±r. BugÃ¼ ayrÄ±ca zihniniz Ã§ok aÃ§Ä±k olacak. Ã–zellikle mesleki konularda bundan yararlanabilirsiniz. Bu da sizin yararÄ±nÄ±za olacak. Fikirleriniz Ã§evreniz tarafÄ±ndan takdirle karÅŸÄ±lanÄ±yor. Ä°ÅŸyerinizde sevildiÄŸinizi bilin ve ona gÃ¶re davranÄ±n. Gereksiz kuruntulara kapÄ±lmayÄ±n.

KOVA

BugÃ¼n maddi ya da psikolojik, her alanda bir rahatlama bekleyebilirsiniz. Ä°ÅŸinizdeki bazÄ± zorluklar ortadan kalkabilir ya da daha gÃ¼zel bir iÅŸe geÃ§ebilirsiniz. Ancak siz bunlarÄ± sessizce ve kendiliÄŸinden deÄŸil, gayret ve Ã§abalarÄ±nÄ±zla elde edeceksiniz. BunlarÄ±n hepsini yapmaya gÃ¼cÃ¼nÃ¼z var ancak harekete geÃ§ip ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmanÄ±z gerekiyor. DolayÄ±sÄ±yla silkinip kendinize gelin. Erkekseniz sorun yok, zaten hareketli ve mÃ¼teÅŸebbis durumdasÄ±nÄ±z. Fakat siz bir kadÄ±nsanÄ±z Ã¶zellikle duygusal iliÅŸkilerde mÃ¼cadele etmek yerine uysal davranmayÄ± tercih eder yapÄ±da olabilirsiniz ki, bunu terk etmeniz gerekiyor. En azÄ±ndan bugÃ¼nlÃ¼k. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun maddi konularda ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. EÄŸer yalnÄ±zsanÄ±z gÃ¼zel bir iliÅŸki geliÅŸtirebilirsiniz. Ã–nemli bir hediye almanÄ±z olasÄ±dÄ±r.