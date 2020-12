Hafta sonu nasıl geçecek

refid:8956808 ilişkili resim dosyası

CUMA

KOÇ

Aşk ve iş hayatınızda iyi haber ve gelişmeler olabilir. Ciddiye almayı hiç aklınıza getirmediğiniz bir ilişki aniden sizin için çok değerli hale gelebilir. Uzak çevrenizde karşı cinsten biri size bazı tekliflerde bulunmaya hazırlanıyor. Bu nedenle, teklife pek sıcak bakmayacaksınız. Duyduğunuz dedikoduları başkalarına anlatmanız nedeniyle bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

BOĞA

İkili ilişkilerinizde bir süre için kendinizi geriye çekip, etraflıca düşünmeniz ve daha uyumlu davranışlara girmeniz iyi olabilir. Mutlu beraberlikler ve başkalarıyla birlikte olumlu kararlar almak gibi şeylere açıksınız fakat hiç bir şey için kimseye söz vermemelisiniz. Hem genel hem karşı cins ilişkilerinde şanslı olmanıza rağmen bunları değerlendirmekten uzak kalıyorsunuz.

İKİZLER

Bugün önemli bir insan sizi her konuda destekleyebilir. Özel hayatınızda dikkatli olmalı ve hiç bir konuda fazla açılmamanız gerekiyor. Aile veya duygusal ilişkilerinizle ilgili bir mutluluk yaşamanız, birlikte bir yerde eğlenmeniz mümkündür. Karşı cinsten, istediğiniz fakat ummadığınız bir haber veya teklif alabilirsiniz

YENGEÇ

Çevrenizdeki şanssızlıklar sizi etkileyebilir ve bu gününüzü zehir edebilir. Eğer pasif kalırsanız beceriksiz durumuna düşebilirsiniz.Kararsızlığı ve tembelliği bir yana bırakmalısınız. Her türlü ihtiyacınızı gözden geçirip, fazla zaman kaybetmeden bunları halletmelisiniz. Yakın olduğunuz kimselerden bazı şeyleri saklamaya çalışmanız mümkündür.

ASLAN

Kararsızlığı ve tembelliği bir yana bırakmalı ve derhal gerekeni hatta gerekmeyeni bile yapmalısınız. Önemli olan, insanların sizi önemli bir şeyler yaparmış gibi görmeleridir.Yakın bir tarihte kendinizle ilgilenemeyecek kadar yoğun olacaksınız. Bu yüzden şimdiden her türlü ihtiyacınızı gözden geçirip, fazla zaman kaybetmeden bunları halletmelisiniz.

BAŞAK

Hedeflerinizi elde etmek için büyük bir itilim duymanız ve amacınızı gerçekleştirmek için her yolu mubah saymanız olasıdır. Bu tutumlarınız çevreyi kırmanıza ve sadece yeni düşmanlar kazanmakla kalmayıp, eski dostları da en azından kaybetmenize sebep olabilir. Özel hayatınızda ya da işinizde umulmadık entrikalarla karşılaşabilirsiniz.

TERAZİ

Bugün büyük bir başarı kazanabilirsiniz fakat aynı zamanda da ev ya da işinizle ilgili bir konuda yanlış bir karar vererek zor durumda kalabilirsiniz. Her şeyde şanslı ve kalıcı başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni çıkan fırsatları daha çekici bulmanız ve o tarafa meyletmeniz mümkündür. Yapmak istediğiniz fakat bir süreden beri fırsat bulamadığını şeyler için hazırlanmalısınız.

AKREP

Rüyalarınız, imajinasyonunuz ve spiritüel hayat sizin için önem kazanabilir. Bu tür konularla hiç ilgilenmemiş bile olsanız eğer bugün karşınıza böyle bir konu çıkarsa sizi düşünemeyeceğiniz kadar cezbede bilir. Eğer siz müzik ya da herhangi bir sanat dalı ile ilgileniyorsanız bu dönem son derece verimli ve yaratıcı bir dönem olabilir. Dinsel ya da mistik olaylara ilgi duyabilirsiniz.

YAY

Kolay etkilenebilir ve baştan çıkabilirsiniz.İdealleriniz ve gerçek arasındaki uyuşmazlıklar hayal kırıklığı getirebilir. Çevrenizde sizi beğenen bir çok kimse olabilir fakat bu kimselerle oluşabilecek bir arkadaşlığın sonradan hoşunuza gitmemesi de olasıdır. Diğer alanlardaysa sizin için aşırı şanslı bir gün. Mutluluk ve memnuniyet hisleri içinde olabilirsiniz.

OĞLAK

Kriz zamanlarında akıl danışmak için zaman kaybetmeden kendi içinizden gelen yolu tercih etmelisiniz.Ağır sözleriniz ya da ilgisizliğiniz yüzünden eşiniz ya da sevgilinizle aranız bozulabilir. Her durumda işleriniz büyük bir hız kazanacaktır. Biraz sinir bozukluğu ve biraz da yorgunluk çekebilirsiniz fakat üzerinize düşeni başarıyla yapabileceksiniz. İş çevrenizde bulunan birisi ile son derece uyumlu bir ilişkiye girmeniz mülkümdür.

KOVA

Ne istediğinizi, ne beklediğinizi tam olarak adlandıramayabilirsiniz. Size her şey sıradan ve son derece tatsız gelebilir. Gerilerseniz her şeyi kaybetmeniz kaçınılmaz olur. Harekete geçmekte geç kaldığınız işler için hemen davranmazsanız pişman olabilirsiniz. Asabi gerilimleriniz oldukça güçlü.Bu dönemde sağa sola çatmaya yatkınsınız.Küçük şeyler için kendini yorma ve büyük işlerle ilgilenmeme meylindesiniz.

BALIK

Büyük fakat patlayıcı bir enerjiye sahipsiniz. Daima bir barut fıçısının üzerinde oturuyormuşsunuz gibi bir durumdasınız. Her an patlayıp hem kendinizi hem çevrenizi yakabilirsiniz. Beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca aşırı derecede bağımsızlık arzularına sahipsiniz. Bunun için de her bedeli ödemeye hazırsınız.

CUMARTESİ

KOÇ

Para konularında büyük hatalar yapmaya, para kaybetmeye ve hatta çaldırmaya açıksınız. Bazı şeyleri hayatınızdan tamamen çıkartıp atma arzuları içinde olabilirsiniz. Bazı dostlarınızın farkında olmadığınız ihanetleri olabilir.İçinizi sıkan ve tereddütte kaldığınız bir konuda heyecan verici gelişmeler olabilir. Bir düşmanınızın arkanızdan çevirdiği dolapları tam zamanında öğrenerek gereken tedbirleri alabilirsiniz.

BOĞA

Bugün bazı şeyler öğrenmeniz, ciddi düşünceler içinde olmanız olasıdır. Bu dönemi yalnız geçirebilirsiniz. Israrcı yaklaşımlarla karşı tarafı kaçırtmaktan başka bir şey elde edemezsiniz.Olayların akışından uzak durduğunuz takdirde daha pratik çözüm yollarını da görebileceksiniz fakat bunu son çare olarak düşünmeli ve olaylar sıcakken üzerine gitmeli ve son raddeye kadar zorlamalısınız.

İKİZLER

Paraya çok gerek duyacağınız gelişmeler olabilir. Bu olduğu takdirde bir dostunuzdan yardım görebilirsiniz. Planladığınız bir yolculuk varsa henüz uygun dönemde olmadığınızı bilmelisiniz. Bugünlerde biraz bencil olabilirsiniz. Şimdiye kadar sakin giden ve kararsız kaldığınız bir konu aniden hareketlenebilir. Yeni kimselerle tanışabilir, bunlarla olumlu ilişkiler geliştirebilirsiniz.

YENGEÇ

Dikkatli davranmazsanız aynı işi birçok kere yapmak zorunda kalmanız olasıdır. Daha sakin düşünmeye çalışmalısınız. Önünüze çıkan zorluklar karşısında yardım aramanız boşuna. Çevrenizden aradığınız destek ve yardımı bulamayabilirsiniz. Kolayca başa çıkmanız mümkün olan konular size yapılması imkansız ya da çok zor işler olarak görünebilirler.

ASLAN

Olayları takip etmeyi ve ilersi için hazır olmayı ihmal etmemelisiniz. Karşılaşacağınız bazı dertler küçük maddi kayıplar ve biraz zaman kaybıyla atlatılabilecek türden şeylerdir. İlersi için endişelenecek bir durum yok. Gerek duyduğunuz parayı bulabileceksiniz.İlişkilerinizin sağlığı açısından daha kararlı tutumlara girmenizde fayda var.

BAŞAK

İsteklerinizin olmasına uygun etkiler altındasınız fakat gene de fazla yüksekten uçmamaya gayret etmelisiniz. Gelebilecek olan yardımları dikkate almayıp, her şeyi kendinize göre programlamanız lazım. Çevrenizdeki talipleri yeniden değerlendirir ve bir daha düşünürseniz karlı çıkarsınız. Gereksiz masraflar yapmanız veya bütçenizin üzerinde harcamalar yapmaya mecbur olmanız da mümkündür

TERAZİ

Kişiliğiniz ve uğraştığınız konulara göre bir çok farklı olayla karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Çevrenizde farkında olmadığınız bir veya birkaç düşmanınız olabilir ve bunların bazı faaliyetleri size gerçekten de zarar verebilir. Ev ve iş çevrenizde size rahatsızlık veren gelişmeler olabilir. Oldukça acelecisiniz ve bu yüzden de bazı iyi fırsatları kaçırabilirsiniz.

AKREP

Daha çok gruplaşmalar,arkadaşlıklarınızın, beklentilerinizin ve isteklerinizin ön planda olacağı bir dönemdesiniz. Ayrıca mistik konulara ve yeni düşüncelere de ilginiz olacaktır.Grup çalışmalarına katılmak isteyecek ve özellikle liderliğin size verilmesinden büyük mutluluk duyacaksınız. Arkadaşlarınız tarafından çok seviliyor ve onlarca el üstünde tutuluyorsunuz.

YAY

Sorumluluklarını bilen bir insan olarak davranmanız ve hiçbir şeyi savsaklamamanız gerekir. Kararsızlığınızı yenin ve bunun bir fırsat olduğunu anlayın. Süregelen ilişkilerinizde birlikte olduğunuz kimsenin tutumlarını ihtiyatlı karşılamanızda fayda vardır. Sizin yarı zekanızda olmayan kimseler size akıl öğretme hevesinde olabilirler.

OĞLAK

Sosyal konular sizi her zamankinden fazla düşündürebilir. Kafanız iyi çalışmaktadır ve sorunlara çok kolay ve kullanılışlı çözümler bulabilirsiniz. Duygusal konularda yumuşak hislere sahipsiniz. İyi anlaşabilir,anlayabilir ve anlaşılabilirsiniz. Eğer siz bir kadınsanız ve istediğiniz bir erkek varsa o kişi bugün sizinle yakından ilgilenecektir.

KOVA

Bugün içine kapanıklığa ve duygusal çöküntülere açık olacağınız bir dönemdir. İnsani ilişkiler sizde sebepsiz sıkıntı ya da üzüntülere sebep olabilirler.Kendinizi çok yalnız hissettiğiniz bir zamanınızda aniden,artık ümit kesmiş olduğunuz bir dostunuz ya da sevgiliniz sizi arayabilir ve ondan büyük bir psikolojik destek görebilirsiniz. .

BALIK

İş, aşk, şansa bağlı her şeyde başarılı olmamanız için bir sebep yok. Size karlı bir iş teklif edebilirler. Bu işin kazancı ilk bakışta görüldüğü kadar çok olmayabilir. Yapmak istediğiniz fakat bir süreden beri fırsat bulamadığını şeyler için hazırlanmalısınız. Kendinize çekidüzen vermelisiniz. Mutlu beraberlikler ve başkalarıyla birlikte olumlu kararlar almak gibi şeylere açıksınız.

PAZAR

KOÇ

Sosyal çalışmalar ve ortaklıklar açısından bazı fırsatlar yakalamanız olasıdır. Ancak ortaklıklar da bazı çıkar çatışmaları yaşayabilirsiniz. Daha dikkatli olun ve ilkelerinize sahip çıkın. İkili ilişkilerinizde son derece hareketli ve keyifli olacağınız bir gündesiniz.Sahip bulunduğunuz esprili ve neşeli tavrınız etrafınızda bulunan insanlara da yansıyacak.Arkadaşlarınızı ve yakınlarınızı etkileyebilir, isteklerinizi kabul ettirebilirsiniz.

BOĞA

Bütün hayatınızı değiştirecek olan büyük sürprizlere hazır olmalısınız. Gene de bu olumlu gelişmeleri hemen bir gün içinde beklememelisiniz.Zamanla her şeyi teker teker göreceksiniz. Bugüne gelince. Müzik, araba veya bilgisayarla ilgili olan ve size büyük zevk veren bazı işler yapabilir veya bazı şeyler satın alabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde de mutlu bir gün yaşayabilirsiniz.

İKİZLER

Bugün ani başlayan beklenmedik arkadaşlıklar size sosyal alanda değişik fırsatlar getirebilir. Çevrenizde size ihtiyacı olan ve ancak sizin yardımcı olabileceğiniz kimseler olabilir. Yardım elinizi uzatabilirseniz, sizin için fazla önemli olmayan ama onları çok rahatsız eden sorunlarını çözebilirsiniz.Bazı iş teklifleri almanız ve teklifleri değerlendirmekte kararsız kalmanız mümkündür.

YENGEÇ

Bugün önünüze mali alanlarda yeni kaynaklar yaratabilme, para konusunda daha akılcı davranma fırsatları çıkabilir. Bunları değerlendirmek için olumlu bir gününüzdesiniz. Ancak işyerinizde karşı cinsten bir kişiyle bir sürtüşmeye girmeniz olası. Böyle bir tartışma ortamı sizi üzebilir ve zihinsel olarak yorulmanıza neden olabilir. Dostlar tarafından sevildiğinizi hissetmek onların yanında enerji tutumunuzla yeni projeler üretmek size çok büyük keyif verecek.

ASLAN

Zekanız ve akılcı kararlarınızla çok iyi sonuçlar elde edebileceğiniz entelektüel alanda önemli başarılar yakalayabileceğiniz bir gününüzdesiniz. Ani, beklenmedik gelişmelerle daha iyi bir sosyal konuma ulaştığınızı görebilir bu sosyal konumda da çok güçlü olduğunuzu hissedebilirsiniz. Şansınızın yanı sıra sizin bu olumlu konuma gelmenizi sağlayan asıl gelişme, akılcı fikirlerinizdir.

BAŞAK

Güne başlarken size çok faydalı olabilecek bir hesaplaşma yapmanız mümkün.Bu değerlendirme sırasında kendinizi sosyal alanda pek hoşunuza gitmeyen ama aslında faydalı olan değişik şartlara adapte etmenin yollarını bulacak ve kendinizi yeni konumlar içinde nasıl ifade edebileceğinizi daha iyi düşüneceksiniz. Nerelerde güçlü olduğunuzu daha iyi anlayacak ve daha iyi kararlar verebileceksiniz.

TERAZİ

İş hayatınızda bir ikilem içinde bulunuyorsunuz. Bir yandan harekete geçme arzusuyla yanıp tutuşurken, başarısızlığa uğrama korkusu sizi frenliyor. Bu sonsuza kadar böyle devam edemez. Olayları yeniden gözden geçirin ve artık kararınızı verin. Aynı karmaşayı duygusal hayatınızda da yaşayabilirsiniz. Romantik yaşantınızda sizi hem mutlu hem de huzursuz edebilecek gelişmeler karşınıza çıkabilir.

AKREP

Uzun vadeli planlar yapmaya, uzun yolculuklara ve çevreden teşvik görmeye açık olduğunuz bir zamandasınız. Bu zamanda küçük gayretlerle büyük şeyler kazanabilirsiniz. Neşelisiniz. Uyumlu ilişkiler geliştirebilirsiniz. Hayatınız mutlu bir şekilde değişebilir. Yeni bir konuma erişebilirsiniz. Duygusal ilişkileriniz heyecan ve mutluluk vericidir.

YAY

Bugün biraz fazla gayret göstermenizi gerektiren ancak bunun karşılığını da görebileceğiniz gününüzdesiniz. Günlük işlerde karşılaşabileceğiniz karışıklıklar iş arkadaşlarınızdan bazılarının kıskançlıklarından kaynaklanabilir.Yani siz çalışmalarınızda dikkat çektikçe bazı kişiler işlerinizi baltalayabilirler. Sakin davranırsanız ve durumları gerektiği şekilde değerlendirirseniz olanlardan zarar görmezsiniz.

OĞLAK

Mesleki açıdan ilerleyebileceğiniz güzel fırsatlar yakalayabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz ve bunu önümüzdeki hafta içindesiz de göreceksiniz. Yolunuza altın bir fırsat çıkabilir. Dikkatli olun ve onu yanlış kullanmayın. Bugün sezgileriniz son derece güçlüdür ve çevrenizdeki bir çok şeyi hissedebilir, size söylenenlerin ardındaki gerçekleri anlayabilirsiniz.

KOVA

Hisleriniz düşünceleriniz, aşk ve evlilik ilişkileriniz de karışıktır. Süregelen bir ilişkiniz ya da evliliğiniz bile olsa karşı cinsten, başka birisine kafanızın takılmış olması ve kendi içinizde mücadele halinde olmanız mümkündür. Bu durumun da sizde sinir bozukluğu yaratması normaldir. Beklenmedik durumlarda ve beklenmedik şeylere aşırı sinirlenebilirsiniz.

BALIK

Hayatınızda köklü reformlarda ha doğrusu bu yönde başlangıç veya planlar yapabilirsiniz. Sanat ve güzel şeylere karşı ilginiz artabilir.Yeni ve güzel eşyalar alabilirsiniz. Sevdiğiniz kimselerle beraber iyi vakit geçirebileceğiniz dinlenme günü yaşayabilirsiniz. Hayat size bazı zevkli sürprizler hazırlıyor. Mutluluk getirici çabuk kararlar alabilirsiniz.